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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Макартур
1:4
Конец матча

Стадион:
Мельбурн Виктори
0'
0:1
28' Гол
Фолами Бен
0:2
53' Пенальти
Бриммер Джейк
56' Желтая карточка
Rai IV
1:2
56' Пенальти
Нун Крэйг
67' Желтая карточка
Д'Агостино Николас
1:3
81' Гол
Родерик Миранда
84' Желтая карточка
Aleksandar Jovanovic I
90' Желтая карточка
Liam Rose
1:4
90' Гол
Бриллант Джошуа
90'+6
12
Курто
Филип
20
Ускок
Томислав
6
Aleksandar
Jovanovic
I
4
Мередит
Джеймс
17
Нун
Крэйг
8
Матч
Джордон
24
Charles
William
M'Mombwa
2
Макгинг
Джейк
10
Давила
Улисес
99
Янну
Апостолос
35
Туре
Альхассан
20
Келава
Иван
2
Герия
Джейсон
5
Спиранович
Мэттью
21
Родерик
Миранда
16
Нигро
Стефан
8
Бриллант
Джошуа
4
Rai
IV
23
Рохас
Марко
22
Бриммер
Джейк
11
Фолами
Бен
18
Д'Агостино
Николас
Макартур
Мельбурн Виктори

История личных встреч

Макартур
Мельбурн Виктори

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

3:1
3:1
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Макартур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Давила Улисес 5 (2) 0.25
Lachlan Rose 4 0.2
Нун Крэйг 3 (2) 0.15
Мариаппа Эдриан 3 0.15
Оар Томас 2 0.1
Янну Апостолос 2 0.1
Да Силва Даниэль 1 0.05
Сусняр Александар 1 0.05
Наджар Муди 1 0.05
Туре Альхассан 1 0.05
Мередит Джеймс 1 0.05
Макгинг Джейк 1 0.05
Ускок Томислав 1 0.05
Charles William M'Mombwa 0 0
Jake Hollman 0 0
Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Д'Агостино Николас 7 0.35
Рохас Марко 3 0.15
Фолами Бен 3 0.15
Марджиотта Франческо 3 0.15
Бриммер Джейк 2 (1) 0.1
Бриллант Джошуа 2 0.1
Родерик Миранда 2 0.1
Круз Робби 1 0.05
Дэвидсон Джейсон 1 0.05
Герия Джейсон 1 0.05
Nishan Velupillay 1 0.05
Хэмилл Брендан 1 0.05
Келава Иван 0 0
Lleyton Brooks 0 0

Карточки

Макартур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сусняр Александар 4 1
Charles William M'Mombwa 4 1
Ускок Томислав 5 0
Мариаппа Эдриан 3 1
Матч Джордон 3 0
Янну Апостолос 3 0
Liam Rose 3 0
Макгинг Джейк 3 0
Наджар Муди 3 0
Курто Филип 1 1
Мередит Джеймс 2 0
Нун Крэйг 2 0
Aleksandar Jovanovic I 2 0
Michael Ruhs 2 0
Lachlan Rose 2 0
Оар Томас 1 0
Давила Улисес 1 0
Jake Hollman 1 0
Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rai IV 4 1
Родерик Миранда 3 1
Дэвидсон Джейсон 3 1
Келава Иван 4 0
Бриллант Джошуа 2 1
Броксхэм Ли 3 0
Хэмилл Брендан 2 0
Герия Джейсон 2 0
Д'Агостино Николас 2 0
Спиранович Мэттью 1 0
Круз Робби 1 0
Рохас Марко 1 0
Марджиотта Франческо 1 0
Бриммер Джейк 1 0
Lleyton Brooks 1 0
Nishan Velupillay 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
14
2 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 8
14 Не забивали 12
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
18%
1
7%
31-45
4
36%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
5
45%
4
29%
76-90

Пропущено

17
8
9 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
2
12%
0
0%
1-15
5
29%
29%
0
0%
16-30
2
12%
1
13%
31-45
2
12%
3
38%
46-60
2
12%
2
25%
61-75
4
24%
2
25%
76-90

Забито

19
14
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
10 Не забивали 12
3
16%
0
0%
1-15
5
26%
4
29%
16-30
3
16%
3
21%
31-45
3
16%
2
14%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
4
21%
5
36%
76-90

Пропущено

21
13
8 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
4
19%
1
8%
31-45
6
29%
2
15%
46-60
1
5%
3
23%
61-75
6
29%
6
46%
76-90

Забито

30
28
13 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 14
4 Не забивали 4
3
10%
2
7%
1-15
5
17%
6
21%
16-30
5
17%
4
14%
31-45
7
23%
5
18%
46-60
1
3%
2
7%
61-75
9
30%
9
32%
76-90

Пропущено

38
21
17 В 1-м тайме 3
21 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 5
18 Не пропускали 15
4
11%
0
0%
1-15
7
18%
1
5%
16-30
6
16%
2
10%
31-45
8
21%
5
24%
46-60
3
8%
5
24%
61-75
10
26%
8
38%
76-90

Результаты последних матчей

Макартур
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вестерн Юнайтед - Макартур 2:0 Макартур - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Макартур - Перт Глори 4:2
Сидней - Макартур 2:2 Макартур - Мельбурн Сити 0:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 4:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Мельбурн Сити - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Макартур 3:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Перт Глори - Макартур 0:1 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:1 Брисбен Роар - Макартур 3:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 3:3 Веллингтон Феникс - Макартур 3:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Макартур - Сидней 0:3 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 0:2
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1
Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:1 Виссел Кобе - Мельбурн Виктори 4:3 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 1:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1 Мельбурн Виктори - Сидней 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 21 12 7 2 48 - 27 43
2. Мельбурн Виктори 20 8 8 4 28 - 21 32
3. Веллингтон Феникс 20 9 3 8 24 - 40 30
4. Вестерн Юнайтед 17 8 5 4 24 - 21 29
5. Ньюкасл Джетс 18 7 4 7 34 - 27 25
6. Аделаида Юнайтед 17 6 6 5 26 - 23 24
7. Сидней 19 6 6 7 31 - 26 24
8. Макартур 20 6 5 9 28 - 40 23
9. Сентрал Кост Маринерз 17 6 4 7 33 - 28 22
10. Вестерн Сидней Уондерерс 13 4 4 5 18 - 18 16
11. Брисбен Роар 16 4 2 10 15 - 27 14
12. Перт Глори 18 3 4 11 14 - 25 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 12 7 2 3 18 - 20 23
2. Мельбурн Сити 11 5 4 2 21 - 15 19
3. Ньюкасл Джетс 9 6 1 2 24 - 10 19
4. Мельбурн Виктори 10 3 5 2 15 - 12 14
5. Сентрал Кост Маринерз 8 4 2 2 19 - 14 14
6. Вестерн Юнайтед 7 4 2 1 11 - 7 14
7. Макартур 9 4 2 3 13 - 15 14
8. Брисбен Роар 9 4 1 4 12 - 13 13
9. Сидней 10 3 3 4 18 - 17 12
10. Аделаида Юнайтед 9 3 2 4 15 - 13 11
11. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 2 2 6 - 6 8
12. Перт Глори 8 1 3 4 3 - 6 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 10 7 3 0 27 - 12 24
2. Мельбурн Виктори 10 5 3 2 13 - 9 18
3. Вестерн Юнайтед 10 4 3 3 13 - 14 15
4. Аделаида Юнайтед 8 3 4 1 11 - 10 13
5. Сидней 9 3 3 3 13 - 9 12
6. Макартур 11 2 3 6 15 - 25 9
7. Вестерн Сидней Уондерерс 7 2 2 3 12 - 12 8
8. Сентрал Кост Маринерз 9 2 2 5 14 - 14 8
9. Веллингтон Феникс 8 2 1 5 6 - 20 7
10. Перт Глори 10 2 1 7 11 - 19 7
11. Ньюкасл Джетс 9 1 3 5 10 - 17 6
12. Брисбен Роар 7 0 1 6 3 - 14 1
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Фолами Бен бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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