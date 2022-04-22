Австралия: A-Лига 2021-2022
1:4
Конец матча
Стадион: Кэмпбеллтаун
0:1
28' ГолФолами Бен
0:2
53' ПенальтиБриммер Джейк
56' Желтая карточкаRai IV
1:2
56' ПенальтиНун Крэйг
67' Желтая карточкаД'Агостино Николас
1:3
81' ГолРодерик Миранда
84' Желтая карточкаAleksandar Jovanovic I
90' Желтая карточкаLiam Rose
1:4
90' ГолБриллант Джошуа
Ход матча
28'
0:1
53'
0:2
56'
56'
1:2
69'
81'
1:3
90'
90'
12
Курто
Филип
17
Нун
Крэйг
20
Келава
Иван
16
Нигро
Стефан
4
Rai
IV
23
Рохас
Марко
11
Фолами
Бен
- Основной состав
-
12 Курто ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Нун КрэйгПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Liam RoseЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Lachlan Rose
-
-
21 Jake Hollman
-
Главный тренер: Миличич Анте
- Основной состав
-
20 Келава ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Нигро СтефанЗащитник
- Полузащитник
-
4 Rai IVПолузащитник
-
23 Рохас МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Marko Bulic
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
История личных встреч
Макартур
Мельбурн Виктори
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Макартур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Давила Улисес
|5 (2)
|0.25
|Lachlan Rose
|4
|0.2
|Нун Крэйг
|3 (2)
|0.15
|Мариаппа Эдриан
|3
|0.15
|Оар Томас
|2
|0.1
|Янну Апостолос
|2
|0.1
|Да Силва Даниэль
|1
|0.05
|Сусняр Александар
|1
|0.05
|Наджар Муди
|1
|0.05
|Туре Альхассан
|1
|0.05
|Мередит Джеймс
|1
|0.05
|Макгинг Джейк
|1
|0.05
|Ускок Томислав
|1
|0.05
|Charles William M'Mombwa
|0
|0
|Jake Hollman
|0
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Д'Агостино Николас
|7
|0.35
|Рохас Марко
|3
|0.15
|Фолами Бен
|3
|0.15
|Марджиотта Франческо
|3
|0.15
|Бриммер Джейк
|2 (1)
|0.1
|Бриллант Джошуа
|2
|0.1
|Родерик Миранда
|2
|0.1
|Круз Робби
|1
|0.05
|Дэвидсон Джейсон
|1
|0.05
|Герия Джейсон
|1
|0.05
|Nishan Velupillay
|1
|0.05
|Хэмилл Брендан
|1
|0.05
|Келава Иван
|0
|0
|Lleyton Brooks
|0
|0
Карточки
Макартур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сусняр Александар
|4
|1
|Charles William M'Mombwa
|4
|1
|Ускок Томислав
|5
|0
|Мариаппа Эдриан
|3
|1
|Матч Джордон
|3
|0
|Янну Апостолос
|3
|0
|Liam Rose
|3
|0
|Макгинг Джейк
|3
|0
|Наджар Муди
|3
|0
|Курто Филип
|1
|1
|Мередит Джеймс
|2
|0
|Нун Крэйг
|2
|0
|Aleksandar Jovanovic I
|2
|0
|Michael Ruhs
|2
|0
|Lachlan Rose
|2
|0
|Оар Томас
|1
|0
|Давила Улисес
|1
|0
|Jake Hollman
|1
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rai IV
|4
|1
|Родерик Миранда
|3
|1
|Дэвидсон Джейсон
|3
|1
|Келава Иван
|4
|0
|Бриллант Джошуа
|2
|1
|Броксхэм Ли
|3
|0
|Хэмилл Брендан
|2
|0
|Герия Джейсон
|2
|0
|Д'Агостино Николас
|2
|0
|Спиранович Мэттью
|1
|0
|Круз Робби
|1
|0
|Рохас Марко
|1
|0
|Марджиотта Франческо
|1
|0
|Бриммер Джейк
|1
|0
|Lleyton Brooks
|1
|0
|Nishan Velupillay
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
14
2 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 8
14 Не забивали 12
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
18%
1
7%
31-45
4
36%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
5
45%
4
29%
76-90
Пропущено
17
8
9 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
2
12%
0
0%
1-15
5
29%
29%
0
0%
16-30
2
12%
1
13%
31-45
2
12%
3
38%
46-60
2
12%
2
25%
61-75
4
24%
2
25%
76-90
Забито
19
14
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
10 Не забивали 12
3
16%
0
0%
1-15
5
26%
4
29%
16-30
3
16%
3
21%
31-45
3
16%
2
14%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
4
21%
5
36%
76-90
Пропущено
21
13
8 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
4
19%
1
8%
31-45
6
29%
2
15%
46-60
1
5%
3
23%
61-75
6
29%
6
46%
76-90
Забито
30
28
13 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 14
4 Не забивали 4
3
10%
2
7%
1-15
5
17%
6
21%
16-30
5
17%
4
14%
31-45
7
23%
5
18%
46-60
1
3%
2
7%
61-75
9
30%
9
32%
76-90
Пропущено
38
21
17 В 1-м тайме 3
21 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 5
18 Не пропускали 15
4
11%
0
0%
1-15
7
18%
1
5%
16-30
6
16%
2
10%
31-45
8
21%
5
24%
46-60
3
8%
5
24%
61-75
10
26%
8
38%
76-90
Результаты последних матчей
Макартур
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вестерн Юнайтед - Макартур 2:0 Макартур - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Макартур - Перт Глори 4:2
Сидней - Макартур 2:2 Макартур - Мельбурн Сити 0:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 4:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Мельбурн Сити - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Макартур 3:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Перт Глори - Макартур 0:1 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:1 Брисбен Роар - Макартур 3:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 3:3 Веллингтон Феникс - Макартур 3:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Макартур - Сидней 0:3 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 0:2
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1
Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:1 Виссел Кобе - Мельбурн Виктори 4:3 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 1:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1 Мельбурн Виктори - Сидней 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|21
|12
|7
|2
|48 - 27
|43
|2.
|Мельбурн Виктори
|20
|8
|8
|4
|28 - 21
|32
|3.
|Веллингтон Феникс
|20
|9
|3
|8
|24 - 40
|30
|4.
|Вестерн Юнайтед
|17
|8
|5
|4
|24 - 21
|29
|5.
|Ньюкасл Джетс
|18
|7
|4
|7
|34 - 27
|25
|6.
|Аделаида Юнайтед
|17
|6
|6
|5
|26 - 23
|24
|7.
|Сидней
|19
|6
|6
|7
|31 - 26
|24
|8.
|Макартур
|20
|6
|5
|9
|28 - 40
|23
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|17
|6
|4
|7
|33 - 28
|22
|10.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|13
|4
|4
|5
|18 - 18
|16
|11.
|Брисбен Роар
|16
|4
|2
|10
|15 - 27
|14
|12.
|Перт Глори
|18
|3
|4
|11
|14 - 25
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|12
|7
|2
|3
|18 - 20
|23
|2.
|Мельбурн Сити
|11
|5
|4
|2
|21 - 15
|19
|3.
|Ньюкасл Джетс
|9
|6
|1
|2
|24 - 10
|19
|4.
|Мельбурн Виктори
|10
|3
|5
|2
|15 - 12
|14
|5.
|Сентрал Кост Маринерз
|8
|4
|2
|2
|19 - 14
|14
|6.
|Вестерн Юнайтед
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|7.
|Макартур
|9
|4
|2
|3
|13 - 15
|14
|8.
|Брисбен Роар
|9
|4
|1
|4
|12 - 13
|13
|9.
|Сидней
|10
|3
|3
|4
|18 - 17
|12
|10.
|Аделаида Юнайтед
|9
|3
|2
|4
|15 - 13
|11
|11.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|12.
|Перт Глори
|8
|1
|3
|4
|3 - 6
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|10
|7
|3
|0
|27 - 12
|24
|2.
|Мельбурн Виктори
|10
|5
|3
|2
|13 - 9
|18
|3.
|Вестерн Юнайтед
|10
|4
|3
|3
|13 - 14
|15
|4.
|Аделаида Юнайтед
|8
|3
|4
|1
|11 - 10
|13
|5.
|Сидней
|9
|3
|3
|3
|13 - 9
|12
|6.
|Макартур
|11
|2
|3
|6
|15 - 25
|9
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|7
|2
|2
|3
|12 - 12
|8
|8.
|Сентрал Кост Маринерз
|9
|2
|2
|5
|14 - 14
|8
|9.
|Веллингтон Феникс
|8
|2
|1
|5
|6 - 20
|7
|10.
|Перт Глори
|10
|2
|1
|7
|11 - 19
|7
|11.
|Ньюкасл Джетс
|9
|1
|3
|5
|10 - 17
|6
|12.
|Брисбен Роар
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1