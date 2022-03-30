  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австралия
  4. A-Лига 2021-2022

Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Перт Глори
0:0
Второй тайм: 88'

Стадион:
Ньюкасл Джетс
0'
34' Желтая карточка
Юрман Мэттью
73' Желтая карточка
Daniel Penha
82' Желтая карточка
Тергейт Ангус
88'
33
Редди
Лиэм
21
Antonee
Burke-Gilroy
22
Роулинс
Джошуа
29
Лахман
Даррил
32
Aiden
Coyne
14
Клисби
Джек
11
Фитцджеральд
Николас
19
Callum
Timmins
26
Giordano
Colli
7
Сардинеро
Адриан
38
Ciaran
Bramwell
1
Данкан
Джек
4
Элси
Джордан
19
Taylor
Regan
6
Юрман
Мэттью
2
Ингем
Дэйн
32
Тергейт
Ангус
13
Уилсон
Брэндон
11
Daniel
Penha
27
Lucas
Mauragis
9
Микелтадзе
Бека
10
Бумаль
Оливье
Перт Глори
Ньюкасл Джетс

История личных встреч

Перт Глори
Ньюкасл Джетс

28 матчей

89.3%
10.7%
3.5527136788005E-15%
25 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
17.9%
10.7%
20 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
21.4%
3.6%
21 победа 6 ничьих 0 побед

14 матчей

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед

42 матча

59.5%
23.8%
16.7%
25 побед 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

47.6%
33.3%
19.1%
20 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
21 победа 14 ничьих 7 побед

История матчей

1:1
1:1
2:1
2:1
6:2
1:1
1:0
2:0
0:2
0:2
1:2
2:2
3:2
2:2
1:2
1:2
2:0
1:6
КФ
2:2
0:2
2:0
2:1
2:1
0:1
0:0
1:2
3:0
3:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
4:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
2:2
ХАЛ
3:3
ПК
1:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форнароли Бруно 6 (1) 0.43
Antonee Burke-Gilroy 1 0.07
Фитцджеральд Николас 1 0.07
О'Нилл Брэндон 1 0.07
Callum Timmins 1 0.07
Ciaran Bramwell 1 0.07
Клисби Джек 0 0
Косуке Ота 0 0
Сардинеро Адриан 0 0
Нийонгабире Пасифик 0 0
Luke Bodnar 0 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микелтадзе Бека 8 (4) 0.5
Юл Валентино 4 0.25
Бумаль Оливье 4 0.25
Тергейт Ангус 4 0.25
Daniel Penha 2 0.13
Archie Goodwin 2 0.13
Мурнэйн Дилан 1 0.06
Бабаль Эли 1 0.06
Savas Siatravanis 0 0
Lucas Mauragis 0 0

Карточки

Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Косуке Ота 3 0
Малик Осама 1 1
Форнароли Бруно 2 0
О'Нилл Брэндон 2 0
Callum Timmins 2 0
Antonee Burke-Gilroy 2 0
Кио Эндрю 1 0
Лахман Даррил 1 0
Mitchell Oxborrow 1 0
Калвер Аарон 1 0
Клисби Джек 1 0
Аспропотамитис Джонатан 1 0
Нийонгабире Пасифик 1 0
Роулинс Джошуа 1 0
Daniel Stynes 1 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юрман Мэттью 3 0
Хоффман Джейсон 3 0
Элси Джордан 3 0
Daniel Penha 3 0
Taylor Regan 1 1
Savas Siatravanis 2 0
Данкан Джек 2 0
Микелтадзе Бека 2 0
О'Доэрти Джордан 2 0
Аль-Таай Мохамед 2 0
Мурнэйн Дилан 1 0
Ингем Дэйн 1 0
Бласко Марио 1 0
Тергейт Ангус 1 0
Силвера Самуэл 1 0
Lucas Mauragis 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
10
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 9
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
33%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
33%
4
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
15
3 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
1
25%
2
13%
1-15
1
25%
2
13%
16-30
1
25%
4
27%
31-45
1
25%
3
20%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
0
0%
3
20%
76-90

Забито

8
17
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
5
29%
29%
31-45
3
38%
3
18%
46-60
2
25%
5
29%
29%
61-75
2
25%
4
24%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
5
50%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
5
56%
1
10%
76-90

Забито

11
27
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 19
3 Забивали первыми 7
7 Не забивали 1
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
2
18%
7
26%
31-45
3
27%
6
22%
46-60
3
27%
9
33%
61-75
2
18%
4
15%
76-90

Пропущено

13
25
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
15%
2
8%
1-15
3
23%
4
16%
16-30
2
15%
4
16%
31-45
1
8%
8
32%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
5
38%
4
16%
76-90

Результаты последних матчей

Перт Глори
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Брисбен Роар 1:4 Перт Глори - Сентрал Кост Маринерз 0:0 Перт Глори - Сидней 0:2
Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2 Перт Глори - Макартур 0:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Перт Глори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Сидней - Перт Глори 1:2 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ньюкасл Джетс - Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 3:2
Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Ньюкасл Джетс 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 20 11 7 2 42 - 27 40
2. Веллингтон Феникс 16 8 3 5 23 - 25 27
3. Вестерн Юнайтед 15 7 4 4 20 - 19 25
4. Ньюкасл Джетс 0:0 16 6 4 6 28 - 24 22
5. Мельбурн Виктори 16 5 7 4 22 - 20 22
6. Аделаида Юнайтед 15 5 6 4 23 - 20 21
7. Сидней 16 4 6 6 21 - 21 18
8. Макартур 16 4 5 7 21 - 31 17
9. Вестерн Сидней Уондерерс 12 4 4 4 16 - 15 16
10. Сентрал Кост Маринерз 13 4 3 6 22 - 21 15
11. Перт Глори 0:0 14 3 4 7 11 - 13 13
12. Брисбен Роар 13 3 1 9 12 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 10 7 2 1 18 - 10 23
2. Мельбурн Сити 11 5 4 2 21 - 15 19
3. Ньюкасл Джетс 0:0 8 5 1 2 18 - 9 16
4. Мельбурн Виктори 9 3 4 2 15 - 12 13
5. Сентрал Кост Маринерз 6 3 2 1 14 - 9 11
6. Аделаида Юнайтед 8 3 2 3 15 - 12 11
7. Вестерн Юнайтед 5 3 1 1 7 - 5 10
8. Брисбен Роар 8 3 1 4 10 - 13 10
9. Сидней 8 2 3 3 13 - 12 9
10. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 2 2 6 - 6 8
11. Макартур 6 2 2 2 6 - 8 8
12. Перт Глори 0:0 6 1 3 2 3 - 4 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 9 6 3 0 21 - 12 21
2. Вестерн Юнайтед 10 4 3 3 13 - 14 15
3. Аделаида Юнайтед 7 2 4 1 8 - 8 10
4. Сидней 8 2 3 3 8 - 9 9
5. Мельбурн Виктори 7 2 3 2 7 - 8 9
6. Макартур 10 2 3 5 15 - 23 9
7. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 2 2 10 - 9 8
8. Перт Глори 0:0 8 2 1 5 8 - 9 7
9. Ньюкасл Джетс 0:0 8 1 3 4 10 - 15 6
10. Веллингтон Феникс 6 1 1 4 5 - 15 4
11. Сентрал Кост Маринерз 7 1 1 5 8 - 12 4
12. Брисбен Роар 5 0 0 5 2 - 12 0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Юрман Мэттью получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Перт Глори
Ничья
Ньюкасл Джетс
3.55
3.57
2.37
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Перт Глори 0:0 Ньюкасл Джетс онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Перт Глори
Ньюкасл Джетс

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 