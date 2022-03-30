Австралия: A-Лига 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: HBF Park
34' Желтая карточкаЮрман Мэттью
73' Желтая карточкаDaniel Penha
82' Желтая карточкаТергейт Ангус
90' Желтая карточкаРедди Лиэм
90' Желтая карточкаGiordano Colli
90' Красная карточкаDaniel Penha
Ход матча
34'
73'
82'
90'
90'
90'
33
Редди
Лиэм
32
Aiden
Coyne
14
Клисби
Джек
19
Taylor
Regan
11
Daniel
Penha
- Основной состав
-
33 Редди ЛиэмВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Aiden CoyneЗащитник
-
14 Клисби ДжекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
28 Остлер ТрентНападающий
-
-
12 Cameron Cook
-
-
-
36 Joseph Forde
-
Главный тренер: Ruben Zadkovich
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Taylor ReganЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Daniel PenhaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Arthur Papas
История личных встреч
Перт Глори
Ньюкасл Джетс
28 матчей
89.3%
10.7%
3.5527136788005E-15%
25 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
17.9%
10.7%
20 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
21.4%
3.6%
21 победа 6 ничьих 0 побед
14 матчей
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед
42 матча
59.5%
23.8%
16.7%
25 побед 10 ничьих 7 побед
Первый тайм
47.6%
33.3%
19.1%
20 побед 14 ничьих 8 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
21 победа 14 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форнароли Бруно
|6 (1)
|0.43
|Antonee Burke-Gilroy
|1
|0.07
|Фитцджеральд Николас
|1
|0.07
|О'Нилл Брэндон
|1
|0.07
|Callum Timmins
|1
|0.07
|Ciaran Bramwell
|1
|0.07
|Клисби Джек
|0
|0
|Косуке Ота
|0
|0
|Сардинеро Адриан
|0
|0
|Нийонгабире Пасифик
|0
|0
|Luke Bodnar
|0
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микелтадзе Бека
|8 (4)
|0.5
|Юл Валентино
|4
|0.25
|Бумаль Оливье
|4
|0.25
|Тергейт Ангус
|4
|0.25
|Daniel Penha
|2
|0.13
|Archie Goodwin
|2
|0.13
|Мурнэйн Дилан
|1
|0.06
|Бабаль Эли
|1
|0.06
|Savas Siatravanis
|0
|0
|Lucas Mauragis
|0
|0
Карточки
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Косуке Ота
|3
|0
|Малик Осама
|1
|1
|Форнароли Бруно
|2
|0
|О'Нилл Брэндон
|2
|0
|Callum Timmins
|2
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|2
|0
|Кио Эндрю
|1
|0
|Редди Лиэм
|1
|0
|Лахман Даррил
|1
|0
|Mitchell Oxborrow
|1
|0
|Калвер Аарон
|1
|0
|Клисби Джек
|1
|0
|Аспропотамитис Джонатан
|1
|0
|Нийонгабире Пасифик
|1
|0
|Роулинс Джошуа
|1
|0
|Daniel Stynes
|1
|0
|Giordano Colli
|1
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Penha
|3
|1
|Юрман Мэттью
|3
|0
|Хоффман Джейсон
|3
|0
|Элси Джордан
|3
|0
|Taylor Regan
|1
|1
|Savas Siatravanis
|2
|0
|Данкан Джек
|2
|0
|Микелтадзе Бека
|2
|0
|О'Доэрти Джордан
|2
|0
|Тергейт Ангус
|2
|0
|Аль-Таай Мохамед
|2
|0
|Мурнэйн Дилан
|1
|0
|Ингем Дэйн
|1
|0
|Бласко Марио
|1
|0
|Силвера Самуэл
|1
|0
|Lucas Mauragis
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
10
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
12 Не забивали 10
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
33%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
33%
4
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
15
3 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
1
25%
2
13%
1-15
1
25%
2
13%
16-30
1
25%
4
27%
31-45
1
25%
3
20%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
0
0%
3
20%
76-90
Забито
8
17
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
5
29%
29%
31-45
3
38%
3
18%
46-60
2
25%
5
29%
29%
61-75
2
25%
4
24%
76-90
Пропущено
9
10
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
5
50%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
5
56%
1
10%
76-90
Забито
11
27
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 19
3 Забивали первыми 7
8 Не забивали 2
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
2
18%
7
26%
31-45
3
27%
6
22%
46-60
3
27%
9
33%
61-75
2
18%
4
15%
76-90
Пропущено
13
25
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
15%
2
8%
1-15
3
23%
4
16%
16-30
2
15%
4
16%
31-45
1
8%
8
32%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
5
38%
4
16%
76-90
Результаты последних матчей
Перт Глори
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Брисбен Роар 1:4 Перт Глори - Сентрал Кост Маринерз 0:0 Перт Глори - Сидней 0:2
Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2 Перт Глори - Макартур 0:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Перт Глори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Сидней - Перт Глори 1:2 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ньюкасл Джетс - Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 3:2
Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Ньюкасл Джетс 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|20
|11
|7
|2
|42 - 27
|40
|2.
|Веллингтон Феникс
|16
|8
|3
|5
|23 - 25
|27
|3.
|Вестерн Юнайтед
|15
|7
|4
|4
|20 - 19
|25
|4.
|Ньюкасл Джетс
|16
|6
|4
|6
|28 - 24
|22
|5.
|Мельбурн Виктори
|16
|5
|7
|4
|22 - 20
|22
|6.
|Аделаида Юнайтед
|15
|5
|6
|4
|23 - 20
|21
|7.
|Сидней
|16
|4
|6
|6
|21 - 21
|18
|8.
|Макартур
|16
|4
|5
|7
|21 - 31
|17
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|12
|4
|4
|4
|16 - 15
|16
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|13
|4
|3
|6
|22 - 21
|15
|11.
|Перт Глори
|14
|3
|4
|7
|11 - 13
|13
|12.
|Брисбен Роар
|13
|3
|1
|9
|12 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|10
|7
|2
|1
|18 - 10
|23
|2.
|Мельбурн Сити
|11
|5
|4
|2
|21 - 15
|19
|3.
|Ньюкасл Джетс
|8
|5
|1
|2
|18 - 9
|16
|4.
|Мельбурн Виктори
|9
|3
|4
|2
|15 - 12
|13
|5.
|Сентрал Кост Маринерз
|6
|3
|2
|1
|14 - 9
|11
|6.
|Аделаида Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|15 - 12
|11
|7.
|Вестерн Юнайтед
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|8.
|Брисбен Роар
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|9.
|Сидней
|8
|2
|3
|3
|13 - 12
|9
|10.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|11.
|Макартур
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|12.
|Перт Глори
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|9
|6
|3
|0
|21 - 12
|21
|2.
|Вестерн Юнайтед
|10
|4
|3
|3
|13 - 14
|15
|3.
|Аделаида Юнайтед
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|4.
|Сидней
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|5.
|Мельбурн Виктори
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|6.
|Макартур
|10
|2
|3
|5
|15 - 23
|9
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|8.
|Перт Глори
|8
|2
|1
|5
|8 - 9
|7
|9.
|Ньюкасл Джетс
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|10.
|Веллингтон Феникс
|6
|1
|1
|4
|5 - 15
|4
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|7
|1
|1
|5
|8 - 12
|4
|12.
|Брисбен Роар
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0