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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Перт Глори
0:0
Конец матча

Стадион:
Ньюкасл Джетс
0'
34' Желтая карточка
Юрман Мэттью
73' Желтая карточка
Daniel Penha
82' Желтая карточка
Тергейт Ангус
90' Желтая карточка
Редди Лиэм
90' Желтая карточка
Giordano Colli
90' Красная карточка
Daniel Penha
90'+6
33
Редди
Лиэм
21
Antonee
Burke-Gilroy
22
Роулинс
Джошуа
29
Лахман
Даррил
32
Aiden
Coyne
14
Клисби
Джек
11
Фитцджеральд
Николас
19
Callum
Timmins
26
Giordano
Colli
7
Сардинеро
Адриан
38
Ciaran
Bramwell
1
Данкан
Джек
4
Элси
Джордан
19
Taylor
Regan
6
Юрман
Мэттью
2
Ингем
Дэйн
32
Тергейт
Ангус
13
Уилсон
Брэндон
11
Daniel
Penha
27
Lucas
Mauragis
9
Микелтадзе
Бека
10
Бумаль
Оливье
Перт Глори
Ньюкасл Джетс

История личных встреч

Перт Глори
Ньюкасл Джетс

28 матчей

89.3%
10.7%
3.5527136788005E-15%
25 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
17.9%
10.7%
20 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
21.4%
3.6%
21 победа 6 ничьих 0 побед

14 матчей

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед

42 матча

59.5%
23.8%
16.7%
25 побед 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

47.6%
33.3%
19.1%
20 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
21 победа 14 ничьих 7 побед

История матчей

1:1
1:1
2:1
2:1
6:2
1:1
1:0
2:0
0:2
0:2
1:2
2:2
3:2
2:2
1:2
1:2
2:0
1:6
КФ
2:2
0:2
2:0
2:1
2:1
0:1
0:0
1:2
3:0
3:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
4:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
2:2
ХАЛ
3:3
ПК
1:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форнароли Бруно 6 (1) 0.43
Antonee Burke-Gilroy 1 0.07
Фитцджеральд Николас 1 0.07
О'Нилл Брэндон 1 0.07
Callum Timmins 1 0.07
Ciaran Bramwell 1 0.07
Клисби Джек 0 0
Косуке Ота 0 0
Сардинеро Адриан 0 0
Нийонгабире Пасифик 0 0
Luke Bodnar 0 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микелтадзе Бека 8 (4) 0.5
Юл Валентино 4 0.25
Бумаль Оливье 4 0.25
Тергейт Ангус 4 0.25
Daniel Penha 2 0.13
Archie Goodwin 2 0.13
Мурнэйн Дилан 1 0.06
Бабаль Эли 1 0.06
Savas Siatravanis 0 0
Lucas Mauragis 0 0

Карточки

Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Косуке Ота 3 0
Малик Осама 1 1
Форнароли Бруно 2 0
О'Нилл Брэндон 2 0
Callum Timmins 2 0
Antonee Burke-Gilroy 2 0
Кио Эндрю 1 0
Редди Лиэм 1 0
Лахман Даррил 1 0
Mitchell Oxborrow 1 0
Калвер Аарон 1 0
Клисби Джек 1 0
Аспропотамитис Джонатан 1 0
Нийонгабире Пасифик 1 0
Роулинс Джошуа 1 0
Daniel Stynes 1 0
Giordano Colli 1 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Penha 3 1
Юрман Мэттью 3 0
Хоффман Джейсон 3 0
Элси Джордан 3 0
Taylor Regan 1 1
Savas Siatravanis 2 0
Данкан Джек 2 0
Микелтадзе Бека 2 0
О'Доэрти Джордан 2 0
Тергейт Ангус 2 0
Аль-Таай Мохамед 2 0
Мурнэйн Дилан 1 0
Ингем Дэйн 1 0
Бласко Марио 1 0
Силвера Самуэл 1 0
Lucas Mauragis 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
10
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
12 Не забивали 10
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
33%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
33%
4
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
15
3 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
1
25%
2
13%
1-15
1
25%
2
13%
16-30
1
25%
4
27%
31-45
1
25%
3
20%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
0
0%
3
20%
76-90

Забито

8
17
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
5
29%
29%
31-45
3
38%
3
18%
46-60
2
25%
5
29%
29%
61-75
2
25%
4
24%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
5
50%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
5
56%
1
10%
76-90

Забито

11
27
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 19
3 Забивали первыми 7
8 Не забивали 2
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
2
18%
7
26%
31-45
3
27%
6
22%
46-60
3
27%
9
33%
61-75
2
18%
4
15%
76-90

Пропущено

13
25
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
15%
2
8%
1-15
3
23%
4
16%
16-30
2
15%
4
16%
31-45
1
8%
8
32%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
5
38%
4
16%
76-90

Результаты последних матчей

Перт Глори
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Брисбен Роар 1:4 Перт Глори - Сентрал Кост Маринерз 0:0 Перт Глори - Сидней 0:2
Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2 Перт Глори - Макартур 0:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Перт Глори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Сидней - Перт Глори 1:2 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ньюкасл Джетс - Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 3:2
Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Ньюкасл Джетс 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 20 11 7 2 42 - 27 40
2. Веллингтон Феникс 16 8 3 5 23 - 25 27
3. Вестерн Юнайтед 15 7 4 4 20 - 19 25
4. Ньюкасл Джетс 16 6 4 6 28 - 24 22
5. Мельбурн Виктори 16 5 7 4 22 - 20 22
6. Аделаида Юнайтед 15 5 6 4 23 - 20 21
7. Сидней 16 4 6 6 21 - 21 18
8. Макартур 16 4 5 7 21 - 31 17
9. Вестерн Сидней Уондерерс 12 4 4 4 16 - 15 16
10. Сентрал Кост Маринерз 13 4 3 6 22 - 21 15
11. Перт Глори 14 3 4 7 11 - 13 13
12. Брисбен Роар 13 3 1 9 12 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 10 7 2 1 18 - 10 23
2. Мельбурн Сити 11 5 4 2 21 - 15 19
3. Ньюкасл Джетс 8 5 1 2 18 - 9 16
4. Мельбурн Виктори 9 3 4 2 15 - 12 13
5. Сентрал Кост Маринерз 6 3 2 1 14 - 9 11
6. Аделаида Юнайтед 8 3 2 3 15 - 12 11
7. Вестерн Юнайтед 5 3 1 1 7 - 5 10
8. Брисбен Роар 8 3 1 4 10 - 13 10
9. Сидней 8 2 3 3 13 - 12 9
10. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 2 2 6 - 6 8
11. Макартур 6 2 2 2 6 - 8 8
12. Перт Глори 6 1 3 2 3 - 4 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 9 6 3 0 21 - 12 21
2. Вестерн Юнайтед 10 4 3 3 13 - 14 15
3. Аделаида Юнайтед 7 2 4 1 8 - 8 10
4. Сидней 8 2 3 3 8 - 9 9
5. Мельбурн Виктори 7 2 3 2 7 - 8 9
6. Макартур 10 2 3 5 15 - 23 9
7. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 2 2 10 - 9 8
8. Перт Глори 8 2 1 5 8 - 9 7
9. Ньюкасл Джетс 8 1 3 4 10 - 15 6
10. Веллингтон Феникс 6 1 1 4 5 - 15 4
11. Сентрал Кост Маринерз 7 1 1 5 8 - 12 4
12. Брисбен Роар 5 0 0 5 2 - 12 0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Юрман Мэттью получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Перт Глори 0:0 Ньюкасл Джетс онлайн

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