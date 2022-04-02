Австралия: A-Лига 2021-2022
2:1
Второй тайм: 69'
Стадион: Netstrata Jubilee Stadium
1:0
2' ГолЛе Фондре Адам
1:1
17' ГолХемед Томер
45' Желтая карточкаТроизи Джеймс
2:1
66' ГолБухагьяр Трент
Ход матча
2'
1:0
17'
1:1
45'
66'
2:1
23
Грант
Райан
17
Keanu
Baccus
10
Хемед
Томер
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 БобоНападающий
- Нападающий
-
40 Max Vartuli
-
Главный тренер: Steve Corica
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Keanu BaccusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Хемед ТомерНападающий
- Запасные игроки
-
20 Мехиас ТомасВратарь
- Защитник
-
13 Расселл ТэйтЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Mark Rudan
История личных встреч
Сидней
Вестерн Сидней Уондерерс
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.2%
47.1%
11.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
30 матчей
43.3%
30%
26.7%
13 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
23.3%
50%
26.7%
7 побед 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
43.3%
33.3%
23.4%
13 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бобо
|4
|0.24
|Бухагьяр Трент
|3
|0.18
|Нинкович Милош
|3
|0.18
|Касерес Энтони
|3 (2)
|0.18
|Берджесс Макс
|2
|0.12
|Элвис Камсоба
|2
|0.12
|Ле Фондре Адам
|2 (1)
|0.12
|Нарсинг Лусиано
|1
|0.06
|Амини Мустафа
|1
|0.06
|Patrick Wood
|1
|0.06
|Грант Райан
|0
|0
|Callum Talbot
|0
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хемед Томер
|4 (1)
|0.31
|Угаркович Стивен
|2 (1)
|0.15
|Петратос Димитри
|2 (2)
|0.15
|Родуэлл Джек
|2
|0.15
|Расселл Тэйт
|1
|0.08
|Phillip Cancar
|1
|0.08
|Троизи Джеймс
|1
|0.08
|Ибини-Исэи Берни
|1
|0.08
|Огава Кеидзиро
|1
|0.08
|Наджарин Рами
|1
|0.08
|Кутрумбис Джон
|1
|0.08
|Keanu Baccus
|0
|0
|Thomas Aquilina
|0
|0
Карточки
Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ретре Пауло
|5
|0
|Амини Мустафа
|4
|0
|Касерес Энтони
|3
|0
|Уорленд Бен
|3
|0
|Грант Райан
|2
|0
|Доначи Джеймс
|2
|0
|Берджесс Макс
|2
|0
|Ле Фондре Адам
|1
|0
|Уилкинсон Алекс
|1
|0
|Рэдмейн Эндрю
|1
|0
|Барбарусес Костас
|1
|0
|Хьюард-Белль Том
|1
|0
|Бобо
|1
|0
|О'тул Коннор
|1
|0
|Элвис Камсоба
|1
|0
|Ван Дер Сааг Гарри
|1
|0
|Patrick Wood
|1
|0
|Patrick Yazbek
|1
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Траоре Адама III
|4
|0
|Phillip Cancar
|4
|0
|Родуэлл Джек
|2
|0
|Ибини-Исэи Берни
|2
|0
|Угаркович Стивен
|2
|0
|Ris Williams1
|2
|0
|Thomas Aquilina
|2
|0
|Хемед Томер
|1
|0
|Троизи Джеймс
|1
|0
|Гордон Зигги
|1
|0
|Daniel Margush
|1
|0
|Keanu Baccus
|1
|0
|Наджарин Рами
|1
|0
|Карлуччо Джеррод
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
11
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
1
8%
2
18%
1-15
2
15%
2
18%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
1
9%
46-60
3
23%
3
27%
61-75
2
15%
3
27%
76-90
Пропущено
12
8
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
8%
1
13%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
6
50%
1
13%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
2
17%
1
13%
76-90
Забито
9
6
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 8
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
2
33%
76-90
Пропущено
8
6
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
4
50%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
22
17
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
3
14%
2
12%
1-15
4
18%
3
18%
16-30
4
18%
1
6%
31-45
3
14%
3
18%
46-60
5
23%
3
18%
61-75
3
14%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
20
14
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 8
2
10%
1
7%
1-15
3
15%
3
21%
16-30
4
20%
4
29%
31-45
6
30%
2
14%
46-60
2
10%
3
21%
61-75
3
15%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Сидней
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сидней - Макартур 2:2 Ньюкасл Джетс - Сидней 2:0 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Перт Глори - Сидней 0:2
Сидней - Кайя 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 2:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Веллингтон Феникс - Сидней 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:2 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори - Сидней 2:2 Сидней - Перт Глори 1:2 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 1:0 Макартур - Сидней 0:3 Сидней - Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:0
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 3:1
Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 0:2 АПИА Лейхардт Тайгерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:0 Броадмидоу Мэджик - Вестерн Сидней Уондерерс 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|21
|12
|7
|2
|48 - 27
|43
|2.
|Веллингтон Феникс
|17
|8
|3
|6
|23 - 31
|27
|3.
|Вестерн Юнайтед
|16
|7
|5
|4
|22 - 21
|26
|4.
|Мельбурн Виктори
|1:0
|17
|6
|7
|4
|23 - 20
|25
|5.
|Ньюкасл Джетс
|16
|6
|4
|6
|28 - 24
|22
|6.
|Сидней
|2:1
|17
|5
|6
|6
|23 - 22
|21
|7.
|Аделаида Юнайтед
|0:1
|16
|5
|6
|5
|23 - 21
|21
|8.
|Макартур
|16
|4
|5
|7
|21 - 31
|17
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1:2
|13
|4
|4
|5
|17 - 17
|16
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|14
|4
|4
|6
|24 - 23
|16
|11.
|Перт Глори
|14
|3
|4
|7
|11 - 13
|13
|12.
|Брисбен Роар
|13
|3
|1
|9
|12 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|11
|7
|2
|2
|18 - 16
|23
|2.
|Мельбурн Сити
|11
|5
|4
|2
|21 - 15
|19
|3.
|Ньюкасл Джетс
|8
|5
|1
|2
|18 - 9
|16
|4.
|Мельбурн Виктори
|1:0
|9
|3
|4
|2
|15 - 12
|13
|5.
|Сидней
|2:1
|9
|3
|3
|3
|15 - 13
|12
|6.
|Сентрал Кост Маринерз
|6
|3
|2
|1
|14 - 9
|11
|7.
|Вестерн Юнайтед
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|8.
|Аделаида Юнайтед
|0:1
|9
|3
|2
|4
|15 - 13
|11
|9.
|Брисбен Роар
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|10.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1:2
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|11.
|Макартур
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|12.
|Перт Глори
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|10
|7
|3
|0
|27 - 12
|24
|2.
|Вестерн Юнайтед
|10
|4
|3
|3
|13 - 14
|15
|3.
|Мельбурн Виктори
|1:0
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|4.
|Аделаида Юнайтед
|0:1
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|5.
|Сидней
|2:1
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|6.
|Макартур
|10
|2
|3
|5
|15 - 23
|9
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1:2
|7
|2
|2
|3
|11 - 11
|8
|8.
|Перт Глори
|8
|2
|1
|5
|8 - 9
|7
|9.
|Ньюкасл Джетс
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|8
|1
|2
|5
|10 - 14
|5
|11.
|Веллингтон Феникс
|6
|1
|1
|4
|5 - 15
|4
|12.
|Брисбен Роар
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0