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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Сидней
3:2
Конец матча

Стадион:
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
1:0
2' Гол
Ле Фондре Адам
1:1
17' Гол
Хемед Томер
45' Желтая карточка
Троизи Джеймс
2:1
66' Гол
Бухагьяр Трент
3:1
71' Гол
Бухагьяр Трент
3:2
75' Гол
Расселл Тэйт
77' Желтая карточка
Грант Райан
86' Желтая карточка
Keanu Baccus
89' Вторая желтая карточка
Грант Райан
90' Желтая карточка
Амини Мустафа
90' Желтая карточка
Мрчела Томислав
90' Желтая карточка
Ретре Пауло
90'+9
30
Павлесик
Адам
23
Грант
Райан
2
Доначи
Джеймс
4
Уилкинсон
Алекс
25
Callum
Talbot
11
Барбарусес
Костас
32
Patrick
Yazbek
8
Ретре
Пауло
10
Нинкович
Милош
12
Бухагьяр
Трент
14
Ле
Фондре
Адам
1
Daniel
Margush
39
Thomas
Aquilina
15
Мрчела
Томислав
25
Phillip
Cancar
3
Траоре
Адама
III
29
Антонис
Терри
17
Keanu
Baccus
23
Петратос
Димитри
14
Троизи
Джеймс
11
Огава
Кеидзиро
10
Хемед
Томер
Сидней
Вестерн Сидней Уондерерс

История личных встреч

Сидней
Вестерн Сидней Уондерерс

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.2%
47.1%
11.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

30 матчей

43.3%
30%
26.7%
13 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

23.3%
50%
26.7%
7 побед 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

43.3%
33.3%
23.4%
13 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

AЛ(
2:0
0:0
1:0
3:2
1:1
1:1
0:1
1:0
1:1
1:3
2:0
КФ
0:3
3:1
0:5
2:2
1:0
0:0
0:4
1:1
1:2
1:0
3:4
1:1
3:2
3:1
1:0
0:2
1:1
0:2
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Сидней
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бухагьяр Трент 4 0.24
Бобо 4 0.24
Нинкович Милош 3 0.18
Касерес Энтони 3 (2) 0.18
Берджесс Макс 2 0.12
Ле Фондре Адам 2 (1) 0.12
Элвис Камсоба 2 0.12
Нарсинг Лусиано 1 0.06
Амини Мустафа 1 0.06
Patrick Wood 1 0.06
Грант Райан 0 0
Ретре Пауло 0 0
Callum Talbot 0 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хемед Томер 4 (1) 0.31
Расселл Тэйт 2 0.15
Угаркович Стивен 2 (1) 0.15
Петратос Димитри 2 (2) 0.15
Родуэлл Джек 2 0.15
Phillip Cancar 1 0.08
Троизи Джеймс 1 0.08
Ибини-Исэи Берни 1 0.08
Огава Кеидзиро 1 0.08
Наджарин Рами 1 0.08
Кутрумбис Джон 1 0.08
Keanu Baccus 0 0
Thomas Aquilina 0 0

Карточки

Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ретре Пауло 6 0
Амини Мустафа 5 0
Грант Райан 3 1
Касерес Энтони 3 0
Уорленд Бен 3 0
Доначи Джеймс 2 0
Берджесс Макс 2 0
Ле Фондре Адам 1 0
Уилкинсон Алекс 1 0
Рэдмейн Эндрю 1 0
Барбарусес Костас 1 0
Хьюард-Белль Том 1 0
Бобо 1 0
О'тул Коннор 1 0
Элвис Камсоба 1 0
Ван Дер Сааг Гарри 1 0
Patrick Wood 1 0
Patrick Yazbek 1 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траоре Адама III 4 0
Phillip Cancar 4 0
Родуэлл Джек 2 0
Ибини-Исэи Берни 2 0
Угаркович Стивен 2 0
Keanu Baccus 2 0
Ris Williams1 2 0
Thomas Aquilina 2 0
Хемед Томер 1 0
Троизи Джеймс 1 0
Гордон Зигги 1 0
Мрчела Томислав 1 0
Daniel Margush 1 0
Наджарин Рами 1 0
Карлуччо Джеррод 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
13
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
2
13%
2
15%
1-15
2
13%
3
23%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
5
31%
4
31%
61-75
2
13%
3
23%
76-90

Пропущено

14
11
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
1
7%
2
18%
1-15
3
21%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
6
43%
1
9%
46-60
2
14%
4
36%
61-75
2
14%
1
9%
76-90

Забито

9
6
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 9
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
2
33%
76-90

Пропущено

8
6
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
4
50%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

25
19
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
4
16%
2
11%
1-15
4
16%
4
21%
16-30
4
16%
1
5%
31-45
3
12%
3
16%
46-60
7
28%
4
21%
61-75
3
12%
5
26%
76-90

Пропущено

22
17
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 9
2
9%
2
12%
1-15
4
18%
3
18%
16-30
4
18%
4
24%
31-45
6
27%
2
12%
46-60
3
14%
5
29%
29%
61-75
3
14%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Сидней
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сидней - Макартур 2:2 Ньюкасл Джетс - Сидней 2:0 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Перт Глори - Сидней 0:2
Сидней - Кайя 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 2:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Веллингтон Феникс - Сидней 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:2 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори - Сидней 2:2 Сидней - Перт Глори 1:2 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 1:0 Макартур - Сидней 0:3 Сидней - Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:0
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 3:1
Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 0:2 АПИА Лейхардт Тайгерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:0 Броадмидоу Мэджик - Вестерн Сидней Уондерерс 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 21 12 7 2 48 - 27 43
2. Веллингтон Феникс 17 8 3 6 23 - 31 27
3. Вестерн Юнайтед 16 7 5 4 22 - 21 26
4. Мельбурн Виктори 17 6 7 4 23 - 20 25
5. Ньюкасл Джетс 16 6 4 6 28 - 24 22
6. Сидней 17 5 6 6 24 - 23 21
7. Аделаида Юнайтед 16 5 6 5 23 - 21 21
8. Макартур 16 4 5 7 21 - 31 17
9. Вестерн Сидней Уондерерс 13 4 4 5 18 - 18 16
10. Сентрал Кост Маринерз 14 4 4 6 24 - 23 16
11. Перт Глори 14 3 4 7 11 - 13 13
12. Брисбен Роар 13 3 1 9 12 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 11 7 2 2 18 - 16 23
2. Мельбурн Сити 11 5 4 2 21 - 15 19
3. Ньюкасл Джетс 8 5 1 2 18 - 9 16
4. Мельбурн Виктори 9 3 4 2 15 - 12 13
5. Сидней 9 3 3 3 16 - 14 12
6. Сентрал Кост Маринерз 6 3 2 1 14 - 9 11
7. Вестерн Юнайтед 6 3 2 1 9 - 7 11
8. Аделаида Юнайтед 9 3 2 4 15 - 13 11
9. Брисбен Роар 8 3 1 4 10 - 13 10
10. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 2 2 6 - 6 8
11. Макартур 6 2 2 2 6 - 8 8
12. Перт Глори 6 1 3 2 3 - 4 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 10 7 3 0 27 - 12 24
2. Вестерн Юнайтед 10 4 3 3 13 - 14 15
3. Мельбурн Виктори 8 3 3 2 8 - 8 12
4. Аделаида Юнайтед 7 2 4 1 8 - 8 10
5. Сидней 8 2 3 3 8 - 9 9
6. Макартур 10 2 3 5 15 - 23 9
7. Вестерн Сидней Уондерерс 7 2 2 3 12 - 12 8
8. Перт Глори 8 2 1 5 8 - 9 7
9. Ньюкасл Джетс 8 1 3 4 10 - 15 6
10. Сентрал Кост Маринерз 8 1 2 5 10 - 14 5
11. Веллингтон Феникс 6 1 1 4 5 - 15 4
12. Брисбен Роар 5 0 0 5 2 - 12 0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Троизи Джеймс получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Хемед Томер бьет в цель!
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Ле Фондре Адам бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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