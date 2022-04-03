  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австралия
  4. A-Лига 2021-2022

Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Макартур
4:2
Конец матча

Стадион:
Перт Глори
0'
0:1
1' Гол
Giordano Colli
0:2
18' Гол
Остлер Трент
24' Желтая карточка
Матч Джордон
1:2
38' Пенальти
Давила Улисес
44' Желтая карточка
Charles William M'Mombwa
46' Желтая карточка
Клисби Джек
53' Желтая карточка
Аспропотамитис Джонатан
2:2
54' Пенальти
Нун Крэйг
56' Желтая карточка
Giordano Colli
65' Желтая карточка
Макгинг Джейк
66' Вторая желтая карточка
Charles William M'Mombwa
3:2
82' Гол
Туре Альхассан
4:2
90' Гол
Наджар Муди
90'+7
12
Курто
Филип
2
Макгинг
Джейк
6
Aleksandar
Jovanovic
I
15
Сусняр
Александар
17
Нун
Крэйг
24
Charles
William
M'Mombwa
8
Матч
Джордон
21
Jake
Hollman
10
Давила
Улисес
31
Lachlan
Rose
99
Янну
Апостолос
33
Редди
Лиэм
22
Роулинс
Джошуа
5
Аспропотамитис
Джонатан
29
Лахман
Даррил
14
Клисби
Джек
6
Малик
Осама
43
Adam
Zimarino
18
Daniel
Stynes
23
Mitchell
Oxborrow
26
Giordano
Colli
28
Остлер
Трент
Макартур
Перт Глори

История личных встреч

Макартур
Перт Глори

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

История матчей

0:1
1:1
0:0
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Макартур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Давила Улисес 4 (2) 0.24
Lachlan Rose 4 0.24
Мариаппа Эдриан 3 0.18
Нун Крэйг 2 (1) 0.12
Оар Томас 2 0.12
Янну Апостолос 2 0.12
Да Силва Даниэль 1 0.06
Сусняр Александар 1 0.06
Наджар Муди 1 0.06
Туре Альхассан 1 0.06
Мередит Джеймс 1 0.06
Ускок Томислав 1 0.06
Charles William M'Mombwa 0 0
Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форнароли Бруно 6 (1) 0.4
Antonee Burke-Gilroy 1 0.07
Фитцджеральд Николас 1 0.07
О'Нилл Брэндон 1 0.07
Callum Timmins 1 0.07
Остлер Трент 1 0.07
Giordano Colli 1 0.07
Ciaran Bramwell 1 0.07
Клисби Джек 0 0
Косуке Ота 0 0
Сардинеро Адриан 0 0
Нийонгабире Пасифик 0 0
Luke Bodnar 0 0

Карточки

Макартур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сусняр Александар 4 1
Charles William M'Mombwa 4 1
Ускок Томислав 4 0
Матч Джордон 3 0
Макгинг Джейк 3 0
Наджар Муди 3 0
Курто Филип 1 1
Мередит Джеймс 2 0
Нун Крэйг 2 0
Мариаппа Эдриан 2 0
Янну Апостолос 2 0
Liam Rose 2 0
Michael Ruhs 2 0
Lachlan Rose 2 0
Оар Томас 1 0
Давила Улисес 1 0
Aleksandar Jovanovic I 1 0
Jake Hollman 1 0
Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Косуке Ота 3 0
Малик Осама 1 1
Форнароли Бруно 2 0
О'Нилл Брэндон 2 0
Клисби Джек 2 0
Аспропотамитис Джонатан 2 0
Callum Timmins 2 0
Antonee Burke-Gilroy 2 0
Giordano Colli 2 0
Кио Эндрю 1 0
Редди Лиэм 1 0
Лахман Даррил 1 0
Mitchell Oxborrow 1 0
Калвер Аарон 1 0
Нийонгабире Пасифик 1 0
Роулинс Джошуа 1 0
Daniel Stynes 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
10
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
13 Не забивали 10
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
3
38%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
50%
2
20%
76-90

Пропущено

12
13
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
17%
1
8%
1-15
4
33%
2
15%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
7
54%
76-90

Забито

19
3
11 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 1
7 Не забивали 13
3
16%
1
33%
1-15
5
26%
0
0%
16-30
3
16%
1
33%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
1
5%
1
33%
61-75
4
21%
0
0%
76-90

Пропущено

19
4
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 3
2
11%
1
25%
1-15
2
11%
1
25%
16-30
4
21%
1
25%
31-45
5
26%
1
25%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
5
26%
0
0%
76-90

Забито

27
13
12 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 8
3
11%
2
15%
1-15
5
19%
1
8%
16-30
4
15%
2
15%
31-45
6
22%
3
23%
46-60
1
4%
3
23%
61-75
8
30%
30%
2
15%
76-90

Пропущено

31
17
16 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 11
4
13%
2
12%
1-15
6
19%
3
18%
16-30
6
19%
3
18%
31-45
6
19%
2
12%
46-60
3
10%
0
0%
61-75
6
19%
7
41%
76-90

Результаты последних матчей

Макартур
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сидней - Макартур 2:2 Макартур - Мельбурн Сити 0:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 4:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 3:1
Мельбурн Сити - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Макартур 3:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Перт Глори - Макартур 0:1 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:1 Брисбен Роар - Макартур 3:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 3:3 Веллингтон Феникс - Макартур 3:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Макартур - Сидней 0:3 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 0:2 Сидней - Макартур 2:0 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Сидней - Макартур 0:1 Макартур - Веллингтон Феникс 1:1
Перт Глори
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Брисбен Роар 1:4 Перт Глори - Сентрал Кост Маринерз 0:0
Перт Глори - Сидней 0:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2 Перт Глори - Макартур 0:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Перт Глори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Сидней - Перт Глори 1:2 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 21 12 7 2 48 - 27 43
2. Веллингтон Феникс 17 8 3 6 23 - 31 27
3. Вестерн Юнайтед 16 7 5 4 22 - 21 26
4. Мельбурн Виктори 17 6 7 4 23 - 20 25
5. Ньюкасл Джетс 17 6 4 7 28 - 26 22
6. Сидней 17 5 6 6 24 - 23 21
7. Аделаида Юнайтед 16 5 6 5 23 - 21 21
8. Макартур 17 5 5 7 25 - 33 20
9. Вестерн Сидней Уондерерс 13 4 4 5 18 - 18 16
10. Сентрал Кост Маринерз 14 4 4 6 24 - 23 16
11. Перт Глори 15 3 4 8 13 - 17 13
12. Брисбен Роар 14 4 1 9 14 - 25 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 11 7 2 2 18 - 16 23
2. Мельбурн Сити 11 5 4 2 21 - 15 19
3. Ньюкасл Джетс 8 5 1 2 18 - 9 16
4. Мельбурн Виктори 9 3 4 2 15 - 12 13
5. Брисбен Роар 9 4 1 4 12 - 13 13
6. Сидней 9 3 3 3 16 - 14 12
7. Сентрал Кост Маринерз 6 3 2 1 14 - 9 11
8. Вестерн Юнайтед 6 3 2 1 9 - 7 11
9. Макартур 7 3 2 2 10 - 10 11
10. Аделаида Юнайтед 9 3 2 4 15 - 13 11
11. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 2 2 6 - 6 8
12. Перт Глори 6 1 3 2 3 - 4 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 10 7 3 0 27 - 12 24
2. Вестерн Юнайтед 10 4 3 3 13 - 14 15
3. Мельбурн Виктори 8 3 3 2 8 - 8 12
4. Аделаида Юнайтед 7 2 4 1 8 - 8 10
5. Сидней 8 2 3 3 8 - 9 9
6. Макартур 10 2 3 5 15 - 23 9
7. Вестерн Сидней Уондерерс 7 2 2 3 12 - 12 8
8. Перт Глори 9 2 1 6 10 - 13 7
9. Ньюкасл Джетс 9 1 3 5 10 - 17 6
10. Сентрал Кост Маринерз 8 1 2 5 10 - 14 5
11. Веллингтон Феникс 6 1 1 4 5 - 15 4
12. Брисбен Роар 5 0 0 5 2 - 12 0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Charles William M'Mombwa получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Давила Улисес из команды Макартур забивает с точки!
  • Желтая карточка
    24'
    Матч Джордон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Trent Ostler бьет в цель!
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Giordano Colli бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Макартур 4:2 Перт Глори онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 