Австралия: A-Лига 2021-2022
4:2
Конец матча
Стадион: Кэмпбеллтаун
0:1
1' ГолGiordano Colli
0:2
18' ГолОстлер Трент
24' Желтая карточкаМатч Джордон
1:2
38' ПенальтиДавила Улисес
44' Желтая карточкаCharles William M'Mombwa
46' Желтая карточкаКлисби Джек
53' Желтая карточкаАспропотамитис Джонатан
2:2
54' ПенальтиНун Крэйг
56' Желтая карточкаGiordano Colli
65' Желтая карточкаМакгинг Джейк
66' Вторая желтая карточкаCharles William M'Mombwa
3:2
82' ГолТуре Альхассан
4:2
90' ГолНаджар Муди
Ход матча
1'
0:1
18'
0:2
24'
38'
1:2
46'
54'
2:2
56'
65'
82'
3:2
90'
4:2
12
Курто
Филип
17
Нун
Крэйг
21
Jake
Hollman
31
Lachlan
Rose
33
Редди
Лиэм
14
Клисби
Джек
28
Остлер
Трент
- Основной состав
-
12 Курто ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Нун КрэйгПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Jake HollmanПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Lachlan RoseПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Liam RoseЗащитник
-
14 Наджар МудиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Миличич Анте
- Основной состав
-
33 Редди ЛиэмВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Клисби ДжекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Остлер ТрентНападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
12 Cameron Cook
-
-
-
36 Joseph Forde
-
-
Главный тренер: Ruben Zadkovich
История личных встреч
Макартур
Перт Глори
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Макартур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Давила Улисес
|4 (2)
|0.24
|Lachlan Rose
|4
|0.24
|Мариаппа Эдриан
|3
|0.18
|Нун Крэйг
|2 (1)
|0.12
|Оар Томас
|2
|0.12
|Янну Апостолос
|2
|0.12
|Да Силва Даниэль
|1
|0.06
|Сусняр Александар
|1
|0.06
|Наджар Муди
|1
|0.06
|Туре Альхассан
|1
|0.06
|Мередит Джеймс
|1
|0.06
|Ускок Томислав
|1
|0.06
|Charles William M'Mombwa
|0
|0
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форнароли Бруно
|6 (1)
|0.4
|Antonee Burke-Gilroy
|1
|0.07
|Фитцджеральд Николас
|1
|0.07
|О'Нилл Брэндон
|1
|0.07
|Callum Timmins
|1
|0.07
|Остлер Трент
|1
|0.07
|Giordano Colli
|1
|0.07
|Ciaran Bramwell
|1
|0.07
|Клисби Джек
|0
|0
|Косуке Ота
|0
|0
|Сардинеро Адриан
|0
|0
|Нийонгабире Пасифик
|0
|0
|Luke Bodnar
|0
|0
Карточки
Макартур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сусняр Александар
|4
|1
|Charles William M'Mombwa
|4
|1
|Ускок Томислав
|4
|0
|Матч Джордон
|3
|0
|Макгинг Джейк
|3
|0
|Наджар Муди
|3
|0
|Курто Филип
|1
|1
|Мередит Джеймс
|2
|0
|Нун Крэйг
|2
|0
|Мариаппа Эдриан
|2
|0
|Янну Апостолос
|2
|0
|Liam Rose
|2
|0
|Michael Ruhs
|2
|0
|Lachlan Rose
|2
|0
|Оар Томас
|1
|0
|Давила Улисес
|1
|0
|Aleksandar Jovanovic I
|1
|0
|Jake Hollman
|1
|0
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Косуке Ота
|3
|0
|Малик Осама
|1
|1
|Форнароли Бруно
|2
|0
|О'Нилл Брэндон
|2
|0
|Клисби Джек
|2
|0
|Аспропотамитис Джонатан
|2
|0
|Callum Timmins
|2
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|2
|0
|Giordano Colli
|2
|0
|Кио Эндрю
|1
|0
|Редди Лиэм
|1
|0
|Лахман Даррил
|1
|0
|Mitchell Oxborrow
|1
|0
|Калвер Аарон
|1
|0
|Нийонгабире Пасифик
|1
|0
|Роулинс Джошуа
|1
|0
|Daniel Stynes
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
10
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
13 Не забивали 10
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
3
38%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
50%
2
20%
76-90
Пропущено
12
13
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
17%
1
8%
1-15
4
33%
2
15%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
7
54%
76-90
Забито
19
3
11 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 1
7 Не забивали 13
3
16%
1
33%
1-15
5
26%
0
0%
16-30
3
16%
1
33%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
1
5%
1
33%
61-75
4
21%
0
0%
76-90
Пропущено
19
4
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 3
2
11%
1
25%
1-15
2
11%
1
25%
16-30
4
21%
1
25%
31-45
5
26%
1
25%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
5
26%
0
0%
76-90
Забито
27
13
12 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 8
3
11%
2
15%
1-15
5
19%
1
8%
16-30
4
15%
2
15%
31-45
6
22%
3
23%
46-60
1
4%
3
23%
61-75
8
30%
30%
2
15%
76-90
Пропущено
31
17
16 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 11
4
13%
2
12%
1-15
6
19%
3
18%
16-30
6
19%
3
18%
31-45
6
19%
2
12%
46-60
3
10%
0
0%
61-75
6
19%
7
41%
76-90
Результаты последних матчей
Макартур
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сидней - Макартур 2:2 Макартур - Мельбурн Сити 0:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 4:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 3:1
Мельбурн Сити - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Макартур 3:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Перт Глори - Макартур 0:1 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:1 Брисбен Роар - Макартур 3:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 3:3 Веллингтон Феникс - Макартур 3:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Макартур - Сидней 0:3 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 0:2 Сидней - Макартур 2:0 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Сидней - Макартур 0:1 Макартур - Веллингтон Феникс 1:1
Перт Глори
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Брисбен Роар 1:4 Перт Глори - Сентрал Кост Маринерз 0:0
Перт Глори - Сидней 0:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2 Перт Глори - Макартур 0:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Перт Глори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Сидней - Перт Глори 1:2 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|21
|12
|7
|2
|48 - 27
|43
|2.
|Веллингтон Феникс
|17
|8
|3
|6
|23 - 31
|27
|3.
|Вестерн Юнайтед
|16
|7
|5
|4
|22 - 21
|26
|4.
|Мельбурн Виктори
|17
|6
|7
|4
|23 - 20
|25
|5.
|Ньюкасл Джетс
|17
|6
|4
|7
|28 - 26
|22
|6.
|Сидней
|17
|5
|6
|6
|24 - 23
|21
|7.
|Аделаида Юнайтед
|16
|5
|6
|5
|23 - 21
|21
|8.
|Макартур
|17
|5
|5
|7
|25 - 33
|20
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|13
|4
|4
|5
|18 - 18
|16
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|14
|4
|4
|6
|24 - 23
|16
|11.
|Перт Глори
|15
|3
|4
|8
|13 - 17
|13
|12.
|Брисбен Роар
|14
|4
|1
|9
|14 - 25
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|11
|7
|2
|2
|18 - 16
|23
|2.
|Мельбурн Сити
|11
|5
|4
|2
|21 - 15
|19
|3.
|Ньюкасл Джетс
|8
|5
|1
|2
|18 - 9
|16
|4.
|Мельбурн Виктори
|9
|3
|4
|2
|15 - 12
|13
|5.
|Брисбен Роар
|9
|4
|1
|4
|12 - 13
|13
|6.
|Сидней
|9
|3
|3
|3
|16 - 14
|12
|7.
|Сентрал Кост Маринерз
|6
|3
|2
|1
|14 - 9
|11
|8.
|Вестерн Юнайтед
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|9.
|Макартур
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|10.
|Аделаида Юнайтед
|9
|3
|2
|4
|15 - 13
|11
|11.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|12.
|Перт Глори
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|10
|7
|3
|0
|27 - 12
|24
|2.
|Вестерн Юнайтед
|10
|4
|3
|3
|13 - 14
|15
|3.
|Мельбурн Виктори
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|4.
|Аделаида Юнайтед
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|5.
|Сидней
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|6.
|Макартур
|10
|2
|3
|5
|15 - 23
|9
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|7
|2
|2
|3
|12 - 12
|8
|8.
|Перт Глори
|9
|2
|1
|6
|10 - 13
|7
|9.
|Ньюкасл Джетс
|9
|1
|3
|5
|10 - 17
|6
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|8
|1
|2
|5
|10 - 14
|5
|11.
|Веллингтон Феникс
|6
|1
|1
|4
|5 - 15
|4
|12.
|Брисбен Роар
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0