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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Сентрал Кост Маринерз
5:0
Конец матча

Стадион:
Веллингтон Феникс
0'
1:0
8' Пенальти
Уренья Марко
2:0
24' Гол
Beni Nkololo
3:0
55' Пенальти
Каммингс Джейсон
4:0
68' Гол
Garang Kuol
89' Желтая карточка
Фентон Луис
90' Желтая карточка
Вуттон Скотт
5:0
90' Гол
Matthew Hatch
90'+5
1
Биригитти
Марк
3
Миллер
Льюис
23
Даниель
Холл
14
Роулес
Кай
18
Jacob
Farrell
11
Beni
Nkololo
4
Нисбет
Джошуа
16
Балар
Максимильен
5
Смит
Ноа
9
Каммингс
Джейсон
12
Уренья
Марко
20
Сэил
Оливер
17
Эллиот
Каллан
4
Вуттон
Скотт
6
Пейн
Тим
16
Фентон
Луис
7
Walter
Sandoval
13
Nicholas
Pennington
19
Саттон
Сэм
8
Benjamin
Old
9
Болл
Дэвид
18
Уэйн
Бен
Сентрал Кост Маринерз
Веллингтон Феникс

История личных встреч

Сентрал Кост Маринерз
Веллингтон Феникс

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

81.3%
50%
13 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
43.8%
11 побед 7 ничьих 0 побед

24 матча

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 15 побед

40 матчей

35%
17.5%
47.5%
14 побед 7 ничьих 19 побед

Первый тайм

32.5%
42.5%
25%
13 побед 17 ничьих 10 побед

Второй тайм

27.5%
35%
37.5%
11 побед 14 ничьих 15 побед

История матчей

2:1
0:2
1:2
1:3
2:1
2:8
3:2
2:0
1:0
0:0
1:4
1:0
3:0
0:2
1:3
3:1
1:1
КФ
0:1
3:2
1:1
1:2
1:4
1:1
1:0
5:0
1:1
0:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:3
ХАЛ
3:0
ХАЛ
0:2
ХАЛ
0:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
0:0
ПК
1:0
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Сентрал Кост Маринерз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уренья Марко 7 (1) 0.47
Каммингс Джейсон 5 (1) 0.33
Beni Nkololo 3 0.2
Matthew Hatch 3 0.2
Божанич Оливер 3 (1) 0.2
Смит Ноа 1 0.07
Нисбет Джошуа 1 0.07
Jacob Farrell 1 0.07
Moresche 1 (1) 0.07
Мюллер Николай 1 0.07
Garang Kuol 1 0.07
Роулес Кай 0 0
Миллер Льюис 0 0
Роу Сторм 0 0
Годдард Си 0 0
Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сотирио Джошуа 4 (1) 0.22
Хупер Гэри 4 (1) 0.22
Walter Sandoval 3 0.17
Уэйн Бен 3 0.17
Пископо Рено 3 (1) 0.17
Болл Дэвид 2 0.11
Вуттон Скотт 1 0.06
Nicholas Pennington 1 0.06
Benjamin Old 1 0.06
Саттон Сэм 0 0
Руфер Алекс 0 0
Clayton Rhys Lewis1 0 0

Карточки

Сентрал Кост Маринерз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jacob Farrell 6 0
Роу Сторм 3 0
Роулес Кай 3 0
Moresche 1 1
Уренья Марко 2 0
Beni Nkololo 2 0
Nick Montgomery 1 0
Биригитти Марк 1 0
Каммингс Джейсон 1 0
Нисбет Джошуа 1 0
Миллер Льюис 1 0
Тонгик Руон 1 0
Балар Максимильен 1 0
Harrison Steele 1 0
Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болл Дэвид 6 0
Фентон Луис 3 0
Руфер Алекс 3 0
Joshua Laws 3 0
Пейн Тим 2 0
Nicholas Pennington 2 0
Эллиот Каллан 2 0
Clayton Rhys Lewis1 2 0
Саттон Сэм 2 0
Хупер Гэри 1 0
Вуттон Скотт 1 0
Сэил Оливер 1 0
Walter Sandoval 1 0
Пископо Рено 1 0
Уэйн Бен 1 0
Oskar van Hattum 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
4
5 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 15
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
1
25%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
18%
2
50%
46-60
1
6%
1
25%
61-75
8
47%
0
0%
76-90

Пропущено

11
21
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
3
14%
1-15
3
27%
2
10%
16-30
4
36%
1
5%
31-45
1
9%
5
24%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
3
27%
5
24%
76-90

Забито

12
19
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 10
8 Не забивали 8
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
4
33%
5
26%
31-45
6
50%
1
5%
46-60
2
17%
5
26%
61-75
0
0%
3
16%
76-90

Пропущено

12
15
2 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
3
25%
5
33%
46-60
4
33%
4
27%
61-75
3
25%
5
33%
76-90

Забито

29
23
9 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 11
1 Не забивали 5
2
7%
1
4%
1-15
2
7%
5
22%
16-30
5
17%
5
22%
31-45
9
31%
3
13%
46-60
3
10%
6
26%
61-75
8
28%
3
13%
76-90

Пропущено

23
36
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 29
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 16
0
0%
3
8%
1-15
3
13%
2
6%
16-30
6
26%
2
6%
31-45
4
17%
10
28%
46-60
4
17%
9
25%
61-75
6
26%
10
28%
76-90

Результаты последних матчей

Сентрал Кост Маринерз
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вестерн Юнайтед - Сентрал Кост Маринерз 2:2 Сентрал Кост Маринерз - Аделаида Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 4:2 Перт Глори - Сентрал Кост Маринерз 0:0
Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Виктори 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Сентрал Кост Маринерз - Перт Глори 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 3:3 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Сити 1:3 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 0:1 АПИА Лейхардт Тайгерз - Сентрал Кост Маринерз 0:6 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:0 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Воллонгонг Вулвс - Сентрал Кост Маринерз 1:2
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0
Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 2:1 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 3:2 Веллингтон Феникс - Сидней 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 3:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Веллингтон Феникс - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 4:0 Сидней - Веллингтон Феникс 2:1 Эйвондэйл - Веллингтон Феникс 1:4 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 21 12 7 2 48 - 27 43
2. Веллингтон Феникс 18 8 3 7 23 - 36 27
3. Вестерн Юнайтед 16 7 5 4 22 - 21 26
4. Мельбурн Виктори 17 6 7 4 23 - 20 25
5. Ньюкасл Джетс 17 6 4 7 28 - 26 22
6. Сидней 17 5 6 6 24 - 23 21
7. Аделаида Юнайтед 16 5 6 5 23 - 21 21
8. Макартур 17 5 5 7 25 - 33 20
9. Сентрал Кост Маринерз 15 5 4 6 29 - 23 19
10. Вестерн Сидней Уондерерс 13 4 4 5 18 - 18 16
11. Перт Глори 15 3 4 8 13 - 17 13
12. Брисбен Роар 14 4 1 9 14 - 25 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 11 7 2 2 18 - 16 23
2. Мельбурн Сити 11 5 4 2 21 - 15 19
3. Ньюкасл Джетс 8 5 1 2 18 - 9 16
4. Сентрал Кост Маринерз 7 4 2 1 19 - 9 14
5. Мельбурн Виктори 9 3 4 2 15 - 12 13
6. Брисбен Роар 9 4 1 4 12 - 13 13
7. Сидней 9 3 3 3 16 - 14 12
8. Вестерн Юнайтед 6 3 2 1 9 - 7 11
9. Макартур 7 3 2 2 10 - 10 11
10. Аделаида Юнайтед 9 3 2 4 15 - 13 11
11. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 2 2 6 - 6 8
12. Перт Глори 6 1 3 2 3 - 4 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 10 7 3 0 27 - 12 24
2. Вестерн Юнайтед 10 4 3 3 13 - 14 15
3. Мельбурн Виктори 8 3 3 2 8 - 8 12
4. Аделаида Юнайтед 7 2 4 1 8 - 8 10
5. Сидней 8 2 3 3 8 - 9 9
6. Макартур 10 2 3 5 15 - 23 9
7. Вестерн Сидней Уондерерс 7 2 2 3 12 - 12 8
8. Перт Глори 9 2 1 6 10 - 13 7
9. Ньюкасл Джетс 9 1 3 5 10 - 17 6
10. Сентрал Кост Маринерз 8 1 2 5 10 - 14 5
11. Веллингтон Феникс 7 1 1 5 5 - 20 4
12. Брисбен Роар 5 0 0 5 2 - 12 0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 34'
    Noah Smith уходит с поля. Matthew Hatch выходит вместо него
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Beni Nkololo бьет в цель!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Уренья Марко из команды Сентрал Кост Маринерз забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сентрал Кост Маринерз 5:0 Веллингтон Феникс онлайн

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