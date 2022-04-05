Австралия: A-Лига 2021-2022
5:0
Конец матча
Стадион: Sky Stadium
1:0
8' ПенальтиУренья Марко
2:0
24' ГолBeni Nkololo
3:0
55' ПенальтиКаммингс Джейсон
4:0
68' ГолGarang Kuol
89' Желтая карточкаФентон Луис
90' Желтая карточкаВуттон Скотт
5:0
90' ГолMatthew Hatch
Ход матча
8'
1:0
24'
2:0
55'
3:0
62'
68'
4:0
89'
90'
90'
5:0
23
Даниель
Холл
14
Роулес
Кай
11
Beni
Nkololo
5
Смит
Ноа
12
Уренья
Марко
20
Сэил
Оливер
6
Пейн
Тим
16
Фентон
Луис
19
Саттон
Сэм
18
Уэйн
Бен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Даниель ХоллЗащитник
-
14 Роулес КайЗащитник
- Защитник
-
11 Beni NkololoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
5 Смит НоаПолузащитник
- Нападающий
-
12 Уренья МаркоНападающий
- Запасные игроки
-
24 Yaren SozerВратарь
-
15 Роу СтормЗащитник
- Полузащитник
-
-
36 Garang Kuol
-
-
10 Moresche
-
Главный тренер: Nick Montgomery
- Основной состав
-
20 Сэил ОливерВратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 Пейн ТимЗащитник
-
16 Фентон ЛуисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Саттон СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Уэйн БенНападающий
- Запасные игроки
-
10 Пископо РеноПолузащитник
- Нападающий
-
40 Alex Paulsen
-
-
33 Finn Surman
-
36 Riley Bidois
-
38 Luis Toomey
-
Главный тренер: Ufuk Talay
История личных встреч
Сентрал Кост Маринерз
Веллингтон Феникс
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
81.3%
50%
13 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
43.8%
11 побед 7 ничьих 0 побед
24 матча
20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 15 побед
40 матчей
35%
17.5%
47.5%
14 побед 7 ничьих 19 побед
Первый тайм
32.5%
42.5%
25%
13 побед 17 ничьих 10 побед
Второй тайм
27.5%
35%
37.5%
11 побед 14 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сентрал Кост Маринерз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уренья Марко
|7 (1)
|0.47
|Каммингс Джейсон
|5 (1)
|0.33
|Beni Nkololo
|3
|0.2
|Matthew Hatch
|3
|0.2
|Божанич Оливер
|3 (1)
|0.2
|Смит Ноа
|1
|0.07
|Нисбет Джошуа
|1
|0.07
|Jacob Farrell
|1
|0.07
|Moresche
|1 (1)
|0.07
|Мюллер Николай
|1
|0.07
|Garang Kuol
|1
|0.07
|Роулес Кай
|0
|0
|Миллер Льюис
|0
|0
|Роу Сторм
|0
|0
|Годдард Си
|0
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сотирио Джошуа
|4 (1)
|0.22
|Хупер Гэри
|4 (1)
|0.22
|Walter Sandoval
|3
|0.17
|Уэйн Бен
|3
|0.17
|Пископо Рено
|3 (1)
|0.17
|Болл Дэвид
|2
|0.11
|Вуттон Скотт
|1
|0.06
|Nicholas Pennington
|1
|0.06
|Benjamin Old
|1
|0.06
|Саттон Сэм
|0
|0
|Руфер Алекс
|0
|0
|Clayton Rhys Lewis1
|0
|0
Карточки
Сентрал Кост Маринерз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jacob Farrell
|6
|0
|Роу Сторм
|3
|0
|Роулес Кай
|3
|0
|Moresche
|1
|1
|Уренья Марко
|2
|0
|Beni Nkololo
|2
|0
|Nick Montgomery
|1
|0
|Биригитти Марк
|1
|0
|Каммингс Джейсон
|1
|0
|Нисбет Джошуа
|1
|0
|Миллер Льюис
|1
|0
|Тонгик Руон
|1
|0
|Балар Максимильен
|1
|0
|Harrison Steele
|1
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болл Дэвид
|6
|0
|Фентон Луис
|3
|0
|Руфер Алекс
|3
|0
|Joshua Laws
|3
|0
|Пейн Тим
|2
|0
|Nicholas Pennington
|2
|0
|Эллиот Каллан
|2
|0
|Clayton Rhys Lewis1
|2
|0
|Саттон Сэм
|2
|0
|Хупер Гэри
|1
|0
|Вуттон Скотт
|1
|0
|Сэил Оливер
|1
|0
|Walter Sandoval
|1
|0
|Пископо Рено
|1
|0
|Уэйн Бен
|1
|0
|Oskar van Hattum
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
4
5 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 15
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
1
25%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
18%
2
50%
46-60
1
6%
1
25%
61-75
8
47%
0
0%
76-90
Пропущено
11
21
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
3
14%
1-15
3
27%
2
10%
16-30
4
36%
1
5%
31-45
1
9%
5
24%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
3
27%
5
24%
76-90
Забито
12
19
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 10
8 Не забивали 8
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
4
33%
5
26%
31-45
6
50%
1
5%
46-60
2
17%
5
26%
61-75
0
0%
3
16%
76-90
Пропущено
12
15
2 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
3
25%
5
33%
46-60
4
33%
4
27%
61-75
3
25%
5
33%
76-90
Забито
29
23
9 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 11
1 Не забивали 5
2
7%
1
4%
1-15
2
7%
5
22%
16-30
5
17%
5
22%
31-45
9
31%
3
13%
46-60
3
10%
6
26%
61-75
8
28%
3
13%
76-90
Пропущено
23
36
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 29
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 16
0
0%
3
8%
1-15
3
13%
2
6%
16-30
6
26%
2
6%
31-45
4
17%
10
28%
46-60
4
17%
9
25%
61-75
6
26%
10
28%
76-90
Результаты последних матчей
Сентрал Кост Маринерз
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вестерн Юнайтед - Сентрал Кост Маринерз 2:2 Сентрал Кост Маринерз - Аделаида Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 4:2 Перт Глори - Сентрал Кост Маринерз 0:0
Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Виктори 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Сентрал Кост Маринерз - Перт Глори 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 3:3 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Сити 1:3 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 0:1 АПИА Лейхардт Тайгерз - Сентрал Кост Маринерз 0:6 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:0 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Воллонгонг Вулвс - Сентрал Кост Маринерз 1:2
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0
Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 2:1 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 3:2 Веллингтон Феникс - Сидней 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 3:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Веллингтон Феникс - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 4:0 Сидней - Веллингтон Феникс 2:1 Эйвондэйл - Веллингтон Феникс 1:4 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|21
|12
|7
|2
|48 - 27
|43
|2.
|Веллингтон Феникс
|18
|8
|3
|7
|23 - 36
|27
|3.
|Вестерн Юнайтед
|16
|7
|5
|4
|22 - 21
|26
|4.
|Мельбурн Виктори
|17
|6
|7
|4
|23 - 20
|25
|5.
|Ньюкасл Джетс
|17
|6
|4
|7
|28 - 26
|22
|6.
|Сидней
|17
|5
|6
|6
|24 - 23
|21
|7.
|Аделаида Юнайтед
|16
|5
|6
|5
|23 - 21
|21
|8.
|Макартур
|17
|5
|5
|7
|25 - 33
|20
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|15
|5
|4
|6
|29 - 23
|19
|10.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|13
|4
|4
|5
|18 - 18
|16
|11.
|Перт Глори
|15
|3
|4
|8
|13 - 17
|13
|12.
|Брисбен Роар
|14
|4
|1
|9
|14 - 25
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|11
|7
|2
|2
|18 - 16
|23
|2.
|Мельбурн Сити
|11
|5
|4
|2
|21 - 15
|19
|3.
|Ньюкасл Джетс
|8
|5
|1
|2
|18 - 9
|16
|4.
|Сентрал Кост Маринерз
|7
|4
|2
|1
|19 - 9
|14
|5.
|Мельбурн Виктори
|9
|3
|4
|2
|15 - 12
|13
|6.
|Брисбен Роар
|9
|4
|1
|4
|12 - 13
|13
|7.
|Сидней
|9
|3
|3
|3
|16 - 14
|12
|8.
|Вестерн Юнайтед
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|9.
|Макартур
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|10.
|Аделаида Юнайтед
|9
|3
|2
|4
|15 - 13
|11
|11.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|12.
|Перт Глори
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|10
|7
|3
|0
|27 - 12
|24
|2.
|Вестерн Юнайтед
|10
|4
|3
|3
|13 - 14
|15
|3.
|Мельбурн Виктори
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|4.
|Аделаида Юнайтед
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|5.
|Сидней
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|6.
|Макартур
|10
|2
|3
|5
|15 - 23
|9
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|7
|2
|2
|3
|12 - 12
|8
|8.
|Перт Глори
|9
|2
|1
|6
|10 - 13
|7
|9.
|Ньюкасл Джетс
|9
|1
|3
|5
|10 - 17
|6
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|8
|1
|2
|5
|10 - 14
|5
|11.
|Веллингтон Феникс
|7
|1
|1
|5
|5 - 20
|4
|12.
|Брисбен Роар
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0