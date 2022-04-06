Австралия: A-Лига (мужчины) 2021-2022
1:0
Перерыв
Стадион: ААМИ Парк
1:0
26' ГолJordan Bos
32' Желтая карточкаЛе Фондре Адам
35' Желтая карточкаPatrick Yazbek
Ход матча
26'
1:0
32'
35'
22
Гуд
Кёртис
38
Jordan
Bos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
-
38 Jordan BosЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
23 Тилио МаркоНападающий
-
-
Главный тренер: Patrick Kisnorbo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 БобоНападающий
-
Главный тренер: Steve Corica
История личных встреч
Мельбурн Сити
Сидней
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 15 побед
37 матчей
35.1%
27%
37.9%
13 побед 10 ничьих 14 побед
Первый тайм
27%
48.6%
24.4%
10 побед 18 ничьих 9 побед
Второй тайм
29.7%
29.7%
40.6%
11 побед 11 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jordan Bos
|1
|0.5
Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Касерес Энтони
|1
|0.2
|Элвис Камсоба
|1
|0.2
|Ле Фондре Адам
|1
|0.2
|Барбарусес Костас
|1
|0.2
|Patrick Yazbek
|1
|0.2
|Бухагьяр Трент
|0
|0
|Ван Дер Сааг Гарри
|0
|0
|Callum Talbot
|0
|0
Карточки
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рейш Нуну
|1
|0
|О'Нил Эйден
|1
|0
Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Фондре Адам
|1
|0
|Уилкинсон Алекс
|1
|0
|Амини Мустафа
|1
|0
|Доначи Джеймс
|1
|0
|Ретре Пауло
|1
|0
|Кинг Джоэл
|1
|0
|Callum Talbot
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Сити
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6 Макартур - Мельбурн Сити 0:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:1
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Макартур 3:1 Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2 Сидней - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Сити 1:3 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0
Сидней
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней - Макартур 2:2 Ньюкасл Джетс - Сидней 2:0 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0
Перт Глори - Сидней 0:2 Сидней - Кайя 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 2:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Веллингтон Феникс - Сидней 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:2 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори - Сидней 2:2 Сидней - Перт Глори 1:2 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 1:0 Макартур - Сидней 0:3 Сидней - Веллингтон Феникс 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Юнайтед
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|2.
|Макартур
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|3.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|4.
|Брисбен Роар
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|5.
|Сидней
|0:1
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|6.
|Аделаида Юнайтед
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|1
|1
|4
|3 - 10
|4
|8.
|Мельбурн Виктори
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Мельбурн Сити
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Перт Глори
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|11.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Ньюкасл Джетс
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Юнайтед
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Макартур
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|4.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|5.
|Сидней
|0:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Брисбен Роар
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Мельбурн Сити
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Мельбурн Виктори
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Веллингтон Феникс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Аделаида Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Перт Глори
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аделаида Юнайтед
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|2.
|Брисбен Роар
|4
|1
|1
|2
|6 - 5
|4
|3.
|Макартур
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Сидней
|0:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|5.
|Перт Глори
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Мельбурн Виктори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Вестерн Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|Мельбурн Сити
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0