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Австралия: A-Лига (мужчины) 2021-2022

Мельбурн Сити
4:0
Конец матча

Стадион:
Сидней
0'
1:0
26' Гол
Jordan Bos
32' Желтая карточка
Ле Фондре Адам
35' Желтая карточка
Patrick Yazbek
2:0
55' Гол
Леки Мэттью
3:0
70' Гол
Макларен Джейми
4:0
72' Гол
Леки Мэттью
90' Желтая карточка
Callum Talbot
90'+4
1
Гловер
Том
6
Дженкинсон
Карл
5
Гриффитс
Ростин
22
Гуд
Кёртис
38
Jordan
Bos
8
О'Нил
Эйден
18
Меткалф
Коннор
15
Нэббаут
Эндрю
10
Беренгер
Флорен
7
Леки
Мэттью
9
Макларен
Джейми
20
Хьюард-Белль
Том
25
Callum
Talbot
2
Доначи
Джеймс
4
Уилкинсон
Алекс
5
О'тул
Коннор
11
Барбарусес
Костас
6
Амини
Мустафа
32
Patrick
Yazbek
17
Касерес
Энтони
14
Ле
Фондре
Адам
12
Бухагьяр
Трент
Мельбурн Сити
Сидней

История личных встреч

Мельбурн Сити
Сидней

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 15 побед

37 матчей

35.1%
27%
37.9%
13 побед 10 ничьих 14 побед

Первый тайм

27%
48.6%
24.4%
10 побед 18 ничьих 9 побед

Второй тайм

29.7%
29.7%
40.6%
11 побед 11 ничьих 15 побед

История матчей

1:2
3:1
1:1
3:2
ALPO
1:0
2:0
2:1
0:2
2:0
0:3
0:4
3:1
0:1
КФ
2:0
3:0
1:3
1:1
КФ
1:0
3:0
2:2
1:1
0:1
0:1
1:2
1:1
2:1
2:1
0:2
3:1
2:1
0:0
ХАЛ
2:2
ХАЛ
0:4
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:2
ХАЛ
0:1
ХАЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леки Мэттью 2 1
Макларен Джейми 1 0.5
Jordan Bos 1 0.5
Нэббаут Эндрю 0 0
Меткалф Коннор 0 0
Тилио Марко 0 0
Сидней
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Касерес Энтони 1 0.2
Элвис Камсоба 1 0.2
Ле Фондре Адам 1 0.2
Барбарусес Костас 1 0.2
Patrick Yazbek 1 0.2
Бухагьяр Трент 0 0
Ван Дер Сааг Гарри 0 0
Callum Talbot 0 0

Карточки

Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рейш Нуну 1 0
О'Нил Эйден 1 0
Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Callum Talbot 2 0
Ле Фондре Адам 1 0
Уилкинсон Алекс 1 0
Амини Мустафа 1 0
Доначи Джеймс 1 0
Ретре Пауло 1 0
Кинг Джоэл 1 0
Patrick Yazbek 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
8
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
100%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Сити
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6 Макартур - Мельбурн Сити 0:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:1
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Макартур 3:1 Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2 Сидней - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Сити 1:3 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0
Сидней
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней - Макартур 2:2 Ньюкасл Джетс - Сидней 2:0 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0
Перт Глори - Сидней 0:2 Сидней - Кайя 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 2:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Веллингтон Феникс - Сидней 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:2 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори - Сидней 2:2 Сидней - Перт Глори 1:2 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 1:0 Макартур - Сидней 0:3 Сидней - Веллингтон Феникс 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Юнайтед 4 4 0 0 5 - 1 12
2. Макартур 3 3 0 0 9 - 2 9
3. Сентрал Кост Маринерз 4 2 1 1 5 - 3 7
4. Брисбен Роар 5 2 1 2 9 - 5 7
5. Аделаида Юнайтед 5 2 1 2 5 - 7 7
6. Сидней 5 2 1 2 5 - 8 7
7. Вестерн Сидней Уондерерс 6 1 1 4 3 - 10 4
8. Мельбурн Виктори 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Мельбурн Сити 2 1 0 1 4 - 1 3
10. Перт Глори 4 0 1 3 3 - 9 1
11. Веллингтон Феникс 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Ньюкасл Джетс 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Юнайтед 4 4 0 0 5 - 1 12
2. Сентрал Кост Маринерз 3 2 1 0 5 - 2 7
3. Макартур 2 2 0 0 7 - 2 6
4. Вестерн Сидней Уондерерс 3 1 1 1 2 - 2 4
5. Сидней 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Мельбурн Сити 1 1 0 0 4 - 0 3
7. Брисбен Роар 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Мельбурн Виктори 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Веллингтон Феникс 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Аделаида Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Перт Глори 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аделаида Юнайтед 5 2 1 2 5 - 7 7
2. Брисбен Роар 4 1 1 2 6 - 5 4
3. Макартур 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Сидней 3 1 0 2 2 - 6 3
5. Перт Глори 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Мельбурн Виктори 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Вестерн Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 1 - 2 0
9. Веллингтон Феникс 1 0 0 1 1 - 2 0
10. Мельбурн Сити 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Сентрал Кост Маринерз 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Вестерн Сидней Уондерерс 3 0 0 3 1 - 8 0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 36'
    О'Нил Эйден уходит с поля. Marco Tilio выходит вместо него
  • Желтая карточка
    35'
    Patrick Yazbek получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Ле Фондре Адам получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Jordan Bos бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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