Австралия: A-Лига 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: ААМИ Парк
32' Желтая карточкаNicholas Olsen
44' Желтая карточкаRai IV
83' Желтая карточкаБроксхэм Ли
87' Желтая карточкаJordan Holmes
Ход матча
32'
44'
57'
83'
87'
20
Келава
Иван
4
Rai
IV
23
Рохас
Марко
11
Фолами
Бен
27
Трюин
Кай
26
О'Ши
Джеймс
13
Henry
Hore
23
Лескано
Хуан
- Основной состав
-
20 Келава ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
4 Rai IVПолузащитник
-
23 Рохас МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Нигро СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Marko Bulic
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Трюин КайЗащитник
- Защитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Henry HoreПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Лескано ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
14 Eli Adams
-
15 Jesse Daley
-
22 Alex Parson
-
29 Cyrus Dehmie
-
Главный тренер: Warren Moon
История личных встреч
Мельбурн Виктори
Брисбен Роар
22 матча
72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
59.1%
40.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
59.1%
18.2%
22.7%
13 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 15 побед
38 матчей
42.1%
21.1%
36.8%
16 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
34.2%
39.5%
26.3%
13 побед 15 ничьих 10 побед
Второй тайм
34.2%
26.3%
39.5%
13 побед 10 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Д'Агостино Николас
|7
|0.37
|Рохас Марко
|3
|0.16
|Марджиотта Франческо
|3
|0.16
|Фолами Бен
|2
|0.11
|Бриммер Джейк
|1
|0.05
|Круз Робби
|1
|0.05
|Дэвидсон Джейсон
|1
|0.05
|Бриллант Джошуа
|1
|0.05
|Герия Джейсон
|1
|0.05
|Родерик Миранда
|1
|0.05
|Хэмилл Брендан
|1
|0.05
|Nishan Velupillay
|1
|0.05
|Келава Иван
|0
|0
|Lleyton Brooks
|0
|0
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Henry Hore
|5
|0.33
|Лескано Хуан
|2
|0.13
|Милеуснич Никола
|2
|0.13
|Иванович Люк
|2
|0.13
|О'Ши Джеймс
|1 (1)
|0.07
|Браун Кори
|1
|0.07
|Акбари Рамат
|1
|0.07
|Хинджерт Джек
|0
|0
|Невилл Скотт
|0
|0
|Вада Риё
|0
|0
Карточки
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родерик Миранда
|3
|1
|Дэвидсон Джейсон
|3
|1
|Rai IV
|3
|1
|Келава Иван
|4
|0
|Бриллант Джошуа
|2
|1
|Броксхэм Ли
|3
|0
|Хэмилл Брендан
|2
|0
|Герия Джейсон
|2
|0
|Спиранович Мэттью
|1
|0
|Круз Робби
|1
|0
|Рохас Марко
|1
|0
|Марджиотта Франческо
|1
|0
|Д'Агостино Николас
|1
|0
|Бриммер Джейк
|1
|0
|Lleyton Brooks
|1
|0
|Nishan Velupillay
|1
|0
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jesse Daley
|7
|0
|О'Ши Джеймс
|3
|0
|Невилл Скотт
|3
|0
|Олдред Том
|3
|0
|Акбари Рамат
|3
|0
|Henry Hore
|3
|0
|Jordan Holmes
|1
|1
|Браун Кори
|2
|0
|Anton Mlinaric
|2
|0
|Трюин Кай
|2
|0
|Хинджерт Джек
|1
|0
|Штайнманн Матти
|1
|0
|Лескано Хуан
|1
|0
|Иванович Люк
|1
|0
|Nicholas Olsen
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
4
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
4
29%
2
50%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
5
36%
0
0%
76-90
Пропущено
13
10
2 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
4
40%
31-45
2
15%
1
10%
46-60
3
23%
4
40%
61-75
6
46%
0
0%
76-90
Забито
10
15
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
12 Не забивали 7
2
20%
6
40%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
6
40%
76-90
Пропущено
7
10
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
2
29%
4
40%
46-60
2
29%
2
20%
61-75
2
29%
2
20%
76-90
Забито
24
19
11 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 10
4 Не забивали 4
2
8%
6
32%
1-15
5
21%
3
16%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
4
17%
2
11%
46-60
2
8%
2
11%
61-75
7
29%
29%
6
32%
76-90
Пропущено
20
20
3 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 11
0
0%
1
5%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
2
10%
5
25%
31-45
4
20%
5
25%
46-60
5
25%
6
30%
61-75
8
40%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1
Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:1 Виссел Кобе - Мельбурн Виктори 4:3 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 1:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1 Мельбурн Виктори - Сидней 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Голд-Кост Найтс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1
Брисбен Роар
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:3 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:3
Брисбен Роар - Мельбурн Сити 1:2 Перт Глори - Брисбен Роар 1:4 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз - Брисбен Роар 2:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:0 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 3:0 Брисбен Роар - Макартур 3:1 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:3 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|21
|12
|7
|2
|48 - 27
|43
|2.
|Мельбурн Виктори
|19
|7
|8
|4
|24 - 20
|29
|3.
|Веллингтон Феникс
|18
|8
|3
|7
|23 - 36
|27
|4.
|Вестерн Юнайтед
|16
|7
|5
|4
|22 - 21
|26
|5.
|Ньюкасл Джетс
|18
|7
|4
|7
|34 - 27
|25
|6.
|Аделаида Юнайтед
|17
|6
|6
|5
|26 - 23
|24
|7.
|Сидней
|19
|6
|6
|7
|31 - 26
|24
|8.
|Макартур
|17
|5
|5
|7
|25 - 33
|20
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|16
|5
|4
|7
|29 - 28
|19
|10.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|13
|4
|4
|5
|18 - 18
|16
|11.
|Брисбен Роар
|15
|4
|2
|9
|14 - 25
|14
|12.
|Перт Глори
|17
|3
|4
|10
|14 - 24
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|11
|7
|2
|2
|18 - 16
|23
|2.
|Мельбурн Сити
|11
|5
|4
|2
|21 - 15
|19
|3.
|Ньюкасл Джетс
|9
|6
|1
|2
|24 - 10
|19
|4.
|Мельбурн Виктори
|10
|3
|5
|2
|15 - 12
|14
|5.
|Сентрал Кост Маринерз
|8
|4
|2
|2
|19 - 14
|14
|6.
|Брисбен Роар
|9
|4
|1
|4
|12 - 13
|13
|7.
|Сидней
|10
|3
|3
|4
|18 - 17
|12
|8.
|Вестерн Юнайтед
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|9.
|Макартур
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|10.
|Аделаида Юнайтед
|9
|3
|2
|4
|15 - 13
|11
|11.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|12.
|Перт Глори
|7
|1
|3
|3
|3 - 5
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|10
|7
|3
|0
|27 - 12
|24
|2.
|Мельбурн Виктори
|9
|4
|3
|2
|9 - 8
|15
|3.
|Вестерн Юнайтед
|10
|4
|3
|3
|13 - 14
|15
|4.
|Аделаида Юнайтед
|8
|3
|4
|1
|11 - 10
|13
|5.
|Сидней
|9
|3
|3
|3
|13 - 9
|12
|6.
|Макартур
|10
|2
|3
|5
|15 - 23
|9
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|7
|2
|2
|3
|12 - 12
|8
|8.
|Перт Глори
|10
|2
|1
|7
|11 - 19
|7
|9.
|Ньюкасл Джетс
|9
|1
|3
|5
|10 - 17
|6
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|8
|1
|2
|5
|10 - 14
|5
|11.
|Веллингтон Феникс
|7
|1
|1
|5
|5 - 20
|4
|12.
|Брисбен Роар
|6
|0
|1
|5
|2 - 12
|1