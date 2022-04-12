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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Мельбурн Виктори
0:0
Конец матча

Стадион:
Брисбен Роар
0'
32' Желтая карточка
Nicholas Olsen
44' Желтая карточка
Rai IV
83' Желтая карточка
Броксхэм Ли
87' Желтая карточка
Jordan Holmes
90'+9
20
Келава
Иван
2
Герия
Джейсон
17
Хэмилл
Брендан
21
Родерик
Миранда
3
Дэвидсон
Джейсон
8
Бриллант
Джошуа
4
Rai
IV
23
Рохас
Марко
22
Бриммер
Джейк
11
Фолами
Бен
18
Д'Агостино
Николас
12
Jordan
Holmes
19
Хинджерт
Джек
2
Невилл
Скотт
27
Трюин
Кай
21
Nicholas
Olsen
26
О'Ши
Джеймс
7
Акбари
Рамат
9
Иванович
Люк
13
Henry
Hore
11
Jez
Lofthouse
23
Лескано
Хуан
Мельбурн Виктори
Брисбен Роар

История личных встреч

Мельбурн Виктори
Брисбен Роар

22 матча

72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

59.1%
40.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.1%
18.2%
22.7%
13 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 15 побед

38 матчей

42.1%
21.1%
36.8%
16 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

34.2%
39.5%
26.3%
13 побед 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

34.2%
26.3%
39.5%
13 побед 10 ничьих 15 побед

История матчей

3:0
5:2
1:3
1:2
0:1
2:1
0:5
2:4
1:2
1:2
1:1
КФ
1:5
1:0
1:0
3:2
1:1
2:1
0:0
5:0
4:0
0:1
1:2
1:0
1:0
0:3
1:0
1:1
1:1
5:0
ХАЛ
3:2
ХАЛ
3:1
ХАЛ
2:2
ХАЛ
3:3
ХАЛ
2:1
ХАЛ
3:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Д'Агостино Николас 7 0.37
Рохас Марко 3 0.16
Марджиотта Франческо 3 0.16
Фолами Бен 2 0.11
Бриммер Джейк 1 0.05
Круз Робби 1 0.05
Дэвидсон Джейсон 1 0.05
Бриллант Джошуа 1 0.05
Герия Джейсон 1 0.05
Родерик Миранда 1 0.05
Хэмилл Брендан 1 0.05
Nishan Velupillay 1 0.05
Келава Иван 0 0
Lleyton Brooks 0 0
Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Henry Hore 5 0.33
Лескано Хуан 2 0.13
Милеуснич Никола 2 0.13
Иванович Люк 2 0.13
О'Ши Джеймс 1 (1) 0.07
Браун Кори 1 0.07
Акбари Рамат 1 0.07
Хинджерт Джек 0 0
Невилл Скотт 0 0
Вада Риё 0 0

Карточки

Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родерик Миранда 3 1
Дэвидсон Джейсон 3 1
Rai IV 3 1
Келава Иван 4 0
Бриллант Джошуа 2 1
Броксхэм Ли 3 0
Хэмилл Брендан 2 0
Герия Джейсон 2 0
Спиранович Мэттью 1 0
Круз Робби 1 0
Рохас Марко 1 0
Марджиотта Франческо 1 0
Д'Агостино Николас 1 0
Бриммер Джейк 1 0
Lleyton Brooks 1 0
Nishan Velupillay 1 0
Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jesse Daley 7 0
О'Ши Джеймс 3 0
Невилл Скотт 3 0
Олдред Том 3 0
Акбари Рамат 3 0
Henry Hore 3 0
Jordan Holmes 1 1
Браун Кори 2 0
Anton Mlinaric 2 0
Трюин Кай 2 0
Хинджерт Джек 1 0
Штайнманн Матти 1 0
Лескано Хуан 1 0
Иванович Люк 1 0
Nicholas Olsen 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
4
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
4
29%
2
50%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
5
36%
0
0%
76-90

Пропущено

13
10
2 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
4
40%
31-45
2
15%
1
10%
46-60
3
23%
4
40%
61-75
6
46%
0
0%
76-90

Забито

10
15
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
12 Не забивали 7
2
20%
6
40%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
6
40%
76-90

Пропущено

7
10
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
2
29%
4
40%
46-60
2
29%
2
20%
61-75
2
29%
2
20%
76-90

Забито

24
19
11 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 10
4 Не забивали 4
2
8%
6
32%
1-15
5
21%
3
16%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
4
17%
2
11%
46-60
2
8%
2
11%
61-75
7
29%
29%
6
32%
76-90

Пропущено

20
20
3 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 11
0
0%
1
5%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
2
10%
5
25%
31-45
4
20%
5
25%
46-60
5
25%
6
30%
61-75
8
40%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Виктори
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1
Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:1 Виссел Кобе - Мельбурн Виктори 4:3 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 1:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1 Мельбурн Виктори - Сидней 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Голд-Кост Найтс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1
Брисбен Роар
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:3 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:3
Брисбен Роар - Мельбурн Сити 1:2 Перт Глори - Брисбен Роар 1:4 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз - Брисбен Роар 2:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:0 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 3:0 Брисбен Роар - Макартур 3:1 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:3 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 21 12 7 2 48 - 27 43
2. Мельбурн Виктори 19 7 8 4 24 - 20 29
3. Веллингтон Феникс 18 8 3 7 23 - 36 27
4. Вестерн Юнайтед 16 7 5 4 22 - 21 26
5. Ньюкасл Джетс 18 7 4 7 34 - 27 25
6. Аделаида Юнайтед 17 6 6 5 26 - 23 24
7. Сидней 19 6 6 7 31 - 26 24
8. Макартур 17 5 5 7 25 - 33 20
9. Сентрал Кост Маринерз 16 5 4 7 29 - 28 19
10. Вестерн Сидней Уондерерс 13 4 4 5 18 - 18 16
11. Брисбен Роар 15 4 2 9 14 - 25 14
12. Перт Глори 17 3 4 10 14 - 24 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 11 7 2 2 18 - 16 23
2. Мельбурн Сити 11 5 4 2 21 - 15 19
3. Ньюкасл Джетс 9 6 1 2 24 - 10 19
4. Мельбурн Виктори 10 3 5 2 15 - 12 14
5. Сентрал Кост Маринерз 8 4 2 2 19 - 14 14
6. Брисбен Роар 9 4 1 4 12 - 13 13
7. Сидней 10 3 3 4 18 - 17 12
8. Вестерн Юнайтед 6 3 2 1 9 - 7 11
9. Макартур 7 3 2 2 10 - 10 11
10. Аделаида Юнайтед 9 3 2 4 15 - 13 11
11. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 2 2 6 - 6 8
12. Перт Глори 7 1 3 3 3 - 5 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 10 7 3 0 27 - 12 24
2. Мельбурн Виктори 9 4 3 2 9 - 8 15
3. Вестерн Юнайтед 10 4 3 3 13 - 14 15
4. Аделаида Юнайтед 8 3 4 1 11 - 10 13
5. Сидней 9 3 3 3 13 - 9 12
6. Макартур 10 2 3 5 15 - 23 9
7. Вестерн Сидней Уондерерс 7 2 2 3 12 - 12 8
8. Перт Глори 10 2 1 7 11 - 19 7
9. Ньюкасл Джетс 9 1 3 5 10 - 17 6
10. Сентрал Кост Маринерз 8 1 2 5 10 - 14 5
11. Веллингтон Феникс 7 1 1 5 5 - 20 4
12. Брисбен Роар 6 0 1 5 2 - 12 1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Rai получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Nicholas Olsen получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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