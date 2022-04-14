Австралия: A-Лига (мужчины) 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: CommBank Stadium
1:0
41' Гол в свои воротаРоулес Кай
48' Красная карточкаМиллер Льюис
2:0
54' ГолПетратос Димитри
56' Желтая карточкаKeanu Baccus
58' Желтая карточкаТраоре Адама
2:1
64' ПенальтиBeni Nkololo
77' Желтая карточкаТроизи Джеймс
84' Желтая карточкаGarang Kuol
90' Желтая карточкаБиригитти Марк
2:2
90' ГолДаниель Холл
Ход матча
41'
1:0
48'
54'
55'
56'
58'
64'
2:1
77'
84'
90'
90'
2:2
20
Мехиас
Томас
13
Расселл
Тэйт
17
Keanu
Baccus
23
Даниель
Холл
14
Роулес
Кай
11
Beni
Nkololo
12
Уренья
Марко
- Основной состав
-
20 Мехиас ТомасВратарь
-
13 Расселл ТэйтЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Keanu BaccusНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
43 Isaac Hovar
-
Главный тренер: Mark Rudan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Даниель ХоллЗащитник
-
14 Роулес КайЗащитник
- Защитник
-
11 Beni NkololoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Уренья МаркоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Yaren SozerВратарь
-
15 Роу СтормЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
36 Garang Kuol
-
10 Moresche
-
Главный тренер: Nick Montgomery
История личных встреч
Вестерн Сидней Уондерерс
Сентрал Кост Маринерз
20 матчей
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
29 матчей
48.3%
27.6%
24.1%
14 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
37.9%
44.8%
17.3%
11 побед 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
41.4%
31%
27.6%
12 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петратос Димитри
|1
|0.13
|Антонис Терри
|1
|0.13
|Keanu Baccus
|1
|0.13
|Хемед Томер
|1 (1)
|0.13
|Мрчела Томислав
|0
|0
|Траоре Адама III
|0
|0
Сентрал Кост Маринерз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Beni Nkololo
|2 (1)
|0.4
|Каммингс Джейсон
|1
|0.2
|Годдард Си
|1
|0.2
|Даниель Холл
|1
|0.2
|Божанич Оливер
|1
|0.2
|Мюллер Николай
|1
|0.2
|Уренья Марко
|0
|0
Карточки
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Margush
|1
|1
|Петратос Димитри
|2
|0
|Keanu Baccus
|2
|0
|Ris Williams1
|2
|0
|Троизи Джеймс
|1
|0
|Антонис Терри
|1
|0
|Мрчела Томислав
|1
|0
|Траоре Адама III
|1
|0
|Карлуччо Джеррод
|1
|0
|Кутрумбис Джон
|1
|0
|Thomas Aquilina
|1
|0
Сентрал Кост Маринерз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миллер Льюис
|1
|1
|Божанич Оливер
|2
|0
|Биригитти Марк
|2
|0
|Каммингс Джейсон
|1
|0
|Beni Nkololo
|1
|0
|Harrison Steele
|1
|0
|Jacob Farrell
|1
|0
|Garang Kuol
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
7
2
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
1
50%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
80%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
20%
76-90
Пропущено
8
2
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
1
50%
61-75
2
25%
1
50%
76-90
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
2
50%
4
50%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
2
25%
76-90
Пропущено
15
4
4 В 1-м тайме 0
11 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
1
25%
46-60
6
40%
1
25%
61-75
4
27%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 0:0
Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 0:2 АПИА Лейхардт Тайгерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2
Сентрал Кост Маринерз
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сентрал Кост Маринерз - Сидней 0:5 Сентрал Кост Маринерз - Веллингтон Феникс 5:0 Вестерн Юнайтед - Сентрал Кост Маринерз 2:2 Сентрал Кост Маринерз - Аделаида Юнайтед 3:0
Сентрал Кост Маринерз - Макартур 4:2 Перт Глори - Сентрал Кост Маринерз 0:0 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Виктори 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Сентрал Кост Маринерз - Перт Глори 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 3:3 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Сити 1:3 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 0:1 АПИА Лейхардт Тайгерз - Сентрал Кост Маринерз 0:6 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Юнайтед
|5
|4
|0
|1
|6 - 5
|12
|2.
|Аделаида Юнайтед
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|3.
|Макартур
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|4.
|Сентрал Кост Маринерз
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|5.
|Брисбен Роар
|6
|2
|2
|2
|10 - 6
|8
|6.
|Сидней
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|7.
|Мельбурн Виктори
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|8
|1
|3
|4
|6 - 13
|6
|9.
|Веллингтон Феникс
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|10.
|Мельбурн Сити
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|11.
|Перт Глори
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|12.
|Ньюкасл Джетс
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Юнайтед
|5
|4
|0
|1
|6 - 5
|12
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Макартур
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|4.
|Мельбурн Виктори
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|6.
|Сидней
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Мельбурн Сити
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|8.
|Брисбен Роар
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|9.
|Аделаида Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Веллингтон Феникс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Перт Глори
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аделаида Юнайтед
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|2.
|Брисбен Роар
|5
|1
|2
|2
|7 - 6
|5
|3.
|Веллингтон Феникс
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|4.
|Макартур
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|5.
|Сидней
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|6.
|Перт Глори
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|8.
|Вестерн Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Мельбурн Виктори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Мельбурн Сити
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|12.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0