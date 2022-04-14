  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австралия
  4. A-Лига (мужчины) 2021-2022

Австралия: A-Лига (мужчины) 2021-2022

Вестерн Сидней Уондерерс
2:2
Конец матча

Стадион:
Сентрал Кост Маринерз
0'
1:0
41' Гол в свои ворота
Роулес Кай
48' Красная карточка
Миллер Льюис
2:0
54' Гол
Петратос Димитри
56' Желтая карточка
Keanu Baccus
58' Желтая карточка
Траоре Адама
2:1
64' Пенальти
Beni Nkololo
77' Желтая карточка
Троизи Джеймс
84' Желтая карточка
Garang Kuol
90' Желтая карточка
Биригитти Марк
2:2
90' Гол
Даниель Холл
90'+7
20
Мехиас
Томас
13
Расселл
Тэйт
15
Мрчела
Томислав
22
Кутрумбис
Джон
3
Траоре
Адама
III
8
Угаркович
Стивен
5
Родуэлл
Джек
11
Огава
Кеидзиро
36
Alessandro
Lopane
14
Троизи
Джеймс
17
Keanu
Baccus
1
Биригитти
Марк
3
Миллер
Льюис
23
Даниель
Холл
14
Роулес
Кай
18
Jacob
Farrell
11
Beni
Nkololo
4
Нисбет
Джошуа
34
Harrison
Steele
27
Мюллер
Николай
12
Уренья
Марко
9
Каммингс
Джейсон
Вестерн Сидней Уондерерс
Сентрал Кост Маринерз

История личных встреч

Вестерн Сидней Уондерерс
Сентрал Кост Маринерз

20 матчей

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

29 матчей

48.3%
27.6%
24.1%
14 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

37.9%
44.8%
17.3%
11 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.4%
31%
27.6%
12 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

AЛ(
2:0
2:2
0:1
1:1
1:3
2:1
3:1
2:0
2:0
1:2
0:2
2:2
0:2
1:4
1:1
4:1
1:2
0:2
1:0
0:0
0:0
2:0
2:1
2:0
1:1
0:2
0:1
0:2
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петратос Димитри 1 0.13
Антонис Терри 1 0.13
Keanu Baccus 1 0.13
Хемед Томер 1 (1) 0.13
Мрчела Томислав 0 0
Траоре Адама III 0 0
Сентрал Кост Маринерз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Beni Nkololo 2 (1) 0.4
Каммингс Джейсон 1 0.2
Годдард Си 1 0.2
Даниель Холл 1 0.2
Божанич Оливер 1 0.2
Мюллер Николай 1 0.2
Уренья Марко 0 0

Карточки

Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Margush 1 1
Петратос Димитри 2 0
Keanu Baccus 2 0
Ris Williams1 2 0
Троизи Джеймс 1 0
Антонис Терри 1 0
Мрчела Томислав 1 0
Траоре Адама III 1 0
Карлуччо Джеррод 1 0
Кутрумбис Джон 1 0
Thomas Aquilina 1 0
Сентрал Кост Маринерз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миллер Льюис 1 1
Божанич Оливер 2 0
Биригитти Марк 2 0
Каммингс Джейсон 1 0
Beni Nkololo 1 0
Harrison Steele 1 0
Jacob Farrell 1 0
Garang Kuol 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

7
2
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
1
50%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
80%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Пропущено

8
2
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
1
50%
61-75
2
25%
1
50%
76-90

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
2
50%
4
50%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
2
25%
76-90

Пропущено

15
4
4 В 1-м тайме 0
11 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
1
25%
46-60
6
40%
1
25%
61-75
4
27%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 0:0
Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 0:2 АПИА Лейхардт Тайгерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2
Сентрал Кост Маринерз
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сентрал Кост Маринерз - Сидней 0:5 Сентрал Кост Маринерз - Веллингтон Феникс 5:0 Вестерн Юнайтед - Сентрал Кост Маринерз 2:2 Сентрал Кост Маринерз - Аделаида Юнайтед 3:0
Сентрал Кост Маринерз - Макартур 4:2 Перт Глори - Сентрал Кост Маринерз 0:0 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Виктори 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Сентрал Кост Маринерз - Перт Глори 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 3:3 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Сити 1:3 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 0:1 АПИА Лейхардт Тайгерз - Сентрал Кост Маринерз 0:6 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Юнайтед 5 4 0 1 6 - 5 12
2. Аделаида Юнайтед 6 3 1 2 6 - 7 10
3. Макартур 4 3 0 1 9 - 3 9
4. Сентрал Кост Маринерз 5 2 2 1 7 - 5 8
5. Брисбен Роар 6 2 2 2 10 - 6 8
6. Сидней 5 2 1 2 5 - 8 7
7. Мельбурн Виктори 2 2 0 0 4 - 0 6
8. Вестерн Сидней Уондерерс 8 1 3 4 6 - 13 6
9. Веллингтон Феникс 2 1 0 1 5 - 3 3
10. Мельбурн Сити 3 1 0 2 4 - 4 3
11. Перт Глори 4 0 1 3 3 - 9 1
12. Ньюкасл Джетс 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Юнайтед 5 4 0 1 6 - 5 12
2. Сентрал Кост Маринерз 3 2 1 0 5 - 2 7
3. Макартур 2 2 0 0 7 - 2 6
4. Мельбурн Виктори 2 2 0 0 4 - 0 6
5. Вестерн Сидней Уондерерс 5 1 3 1 5 - 5 6
6. Сидней 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Мельбурн Сити 1 1 0 0 4 - 0 3
8. Брисбен Роар 1 1 0 0 3 - 0 3
9. Аделаида Юнайтед 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Веллингтон Феникс 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Перт Глори 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аделаида Юнайтед 5 2 1 2 5 - 7 7
2. Брисбен Роар 5 1 2 2 7 - 6 5
3. Веллингтон Феникс 2 1 0 1 5 - 3 3
4. Макартур 2 1 0 1 2 - 1 3
5. Сидней 3 1 0 2 2 - 6 3
6. Перт Глори 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Сентрал Кост Маринерз 2 0 1 1 2 - 3 1
8. Вестерн Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Мельбурн Виктори 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Мельбурн Сити 2 0 0 2 0 - 4 0
12. Вестерн Сидней Уондерерс 3 0 0 3 1 - 8 0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Роулес Кай уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Сентрал Кост Маринерз онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 