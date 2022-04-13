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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Перт Глори
0:0
Перерыв

Стадион:
Веллингтон Феникс
0'

Ход матча

35'
Jayden Gorman
Остлер Трент
 
Лучшие коэффициенты
Перт Глори
Ничья
Веллингтон Феникс
4.20
4.04
1.94
Все Коэффициенты
33
Редди
Лиэм
21
Antonee
Burke-Gilroy
37
Jacob
Muir
29
Лахман
Даррил
32
Aiden
Coyne
14
Клисби
Джек
26
Giordano
Colli
41
Chris
Donnell
23
Mitchell
Oxborrow
28
Остлер
Трент
42
Joshua
Anasmo
20
Сэил
Оливер
17
Эллиот
Каллан
33
Finn
Surman
4
Вуттон
Скотт
6
Пейн
Тим
10
Пископо
Рено
13
Nicholas
Pennington
7
Walter
Sandoval
5
МакГэрри
Джеймс
9
Болл
Дэвид
11
Сотирио
Джошуа
Перт Глори
Веллингтон Феникс

История личных встреч

Перт Глори
Веллингтон Феникс

20 матчей

95%
5%
19 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70%
50%
14 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

65%
45%
13 побед 9 ничьих 0 побед

24 матча

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 17 побед

Первый тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 13 побед

44 матча

43.2%
18.2%
38.6%
19 побед 8 ничьих 17 побед

Первый тайм

31.8%
38.6%
29.6%
14 побед 17 ничьих 13 побед

Второй тайм

29.5%
40.9%
29.6%
13 побед 18 ничьих 13 побед

История матчей

2:1
2:2
1:3
3:0
0:1
1:2
4:2
1:2
5:0
3:0
1:1
2:1
1:0
5:2
3:3
2:1
2:0
1:2
0:1
1:2
1:2
2:1
1:2
1:1
4:2
1:1
1:2
1:0
1:1
ХАЛ
0:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
4:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
3:0
ХАЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daniel Stynes 2 0.4
Форнароли Бруно 1 (1) 0.2
Adam Zimarino 0 0
Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сотирио Джошуа 2 0.67
Walter Sandoval 1 (1) 0.33
Вуттон Скотт 1 0.33
Уэйн Бен 1 0.33
Болл Дэвид 0 0
Пископо Рено 0 0
Benjamin Old 0 0

Карточки

Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mitchell Oxborrow 1 1
Форнароли Бруно 2 0
Antonee Burke-Gilroy 2 0
Фитцджеральд Николас 1 0
О'Нилл Брэндон 1 0
Калвер Аарон 1 0
Нийонгабире Пасифик 1 0
Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Walter Sandoval 1 0
Эллиот Каллан 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
100%
1
20%
76-90

Пропущено

8
3
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
2
67%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
100%
1
20%
76-90

Пропущено

9
3
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
2
67%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Перт Глори
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1 Макартур - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0
Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Брисбен Роар 1:4 Перт Глори - Сентрал Кост Маринерз 0:0 Перт Глори - Сидней 0:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2 Перт Глори - Макартур 0:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Перт Глори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Сидней - Перт Глори 1:2 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:4 Сентрал Кост Маринерз - Веллингтон Феникс 5:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:3
Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 2:1 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 3:2 Веллингтон Феникс - Сидней 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 3:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Веллингтон Феникс - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 4:0 Сидней - Веллингтон Феникс 2:1 Эйвондэйл - Веллингтон Феникс 1:4 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 21 12 7 2 48 - 27 43
2. Мельбурн Виктори 19 7 8 4 24 - 20 29
3. Веллингтон Феникс 0:0 19 8 4 7 23 - 36 28
4. Вестерн Юнайтед 16 7 5 4 22 - 21 26
5. Ньюкасл Джетс 18 7 4 7 34 - 27 25
6. Аделаида Юнайтед 17 6 6 5 26 - 23 24
7. Сидней 19 6 6 7 31 - 26 24
8. Макартур 17 5 5 7 25 - 33 20
9. Сентрал Кост Маринерз 16 5 4 7 29 - 28 19
10. Вестерн Сидней Уондерерс 13 4 4 5 18 - 18 16
11. Перт Глори 0:0 18 3 5 10 14 - 24 14
12. Брисбен Роар 15 4 2 9 14 - 25 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 0:0 11 7 2 2 18 - 16 23
2. Мельбурн Сити 11 5 4 2 21 - 15 19
3. Ньюкасл Джетс 9 6 1 2 24 - 10 19
4. Мельбурн Виктори 10 3 5 2 15 - 12 14
5. Сентрал Кост Маринерз 8 4 2 2 19 - 14 14
6. Брисбен Роар 9 4 1 4 12 - 13 13
7. Сидней 10 3 3 4 18 - 17 12
8. Вестерн Юнайтед 6 3 2 1 9 - 7 11
9. Макартур 7 3 2 2 10 - 10 11
10. Аделаида Юнайтед 9 3 2 4 15 - 13 11
11. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 2 2 6 - 6 8
12. Перт Глори 0:0 8 1 4 3 3 - 5 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 10 7 3 0 27 - 12 24
2. Мельбурн Виктори 9 4 3 2 9 - 8 15
3. Вестерн Юнайтед 10 4 3 3 13 - 14 15
4. Аделаида Юнайтед 8 3 4 1 11 - 10 13
5. Сидней 9 3 3 3 13 - 9 12
6. Макартур 10 2 3 5 15 - 23 9
7. Вестерн Сидней Уондерерс 7 2 2 3 12 - 12 8
8. Перт Глори 0:0 10 2 1 7 11 - 19 7
9. Ньюкасл Джетс 9 1 3 5 10 - 17 6
10. Сентрал Кост Маринерз 8 1 2 5 10 - 14 5
11. Веллингтон Феникс 0:0 8 1 2 5 5 - 20 5
12. Брисбен Роар 6 0 1 5 2 - 12 1
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 35'
    Trent Ostler уходит с поля. Jayden Gorman выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Перт Глори
Ничья
Веллингтон Феникс
4.20
4.04
1.94
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Перт Глори 0:0 Веллингтон Феникс онлайн

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Перт Глори
Веллингтон Феникс

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