Австралия: A-Лига 2021-2022
0:0
Перерыв
Стадион: Netstrata Jubilee Stadium
Ход матча
33
Редди
Лиэм
37
Jacob
Muir
32
Aiden
Coyne
14
Клисби
Джек
28
Остлер
Трент
20
Сэил
Оливер
33
Finn
Surman
6
Пейн
Тим
10
Пископо
Рено
- Основной состав
-
33 Редди ЛиэмВратарь
- Защитник
-
37 Jacob MuirЗащитник
- Защитник
-
32 Aiden CoyneЗащитник
-
14 Клисби ДжекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Остлер ТрентНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
12 Cameron Cook
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ruben Zadkovich
- Основной состав
-
20 Сэил ОливерВратарь
- Защитник
-
33 Finn SurmanЗащитник
- Защитник
-
6 Пейн ТимЗащитник
-
10 Пископо РеноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Фентон ЛуисЗащитник
-
18 Уэйн БенНападающий
-
-
-
-
40 Alex Paulsen
-
36 Riley Bidois
-
Главный тренер: Ufuk Talay
История личных встреч
Перт Глори
Веллингтон Феникс
20 матчей
95%
5%
19 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
70%
50%
14 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
65%
45%
13 побед 9 ничьих 0 побед
24 матча
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 17 побед
Первый тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 13 побед
44 матча
43.2%
18.2%
38.6%
19 побед 8 ничьих 17 побед
Первый тайм
31.8%
38.6%
29.6%
14 побед 17 ничьих 13 побед
Второй тайм
29.5%
40.9%
29.6%
13 побед 18 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Daniel Stynes
|2
|0.4
|Форнароли Бруно
|1 (1)
|0.2
|Adam Zimarino
|0
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сотирио Джошуа
|2
|0.67
|Walter Sandoval
|1 (1)
|0.33
|Вуттон Скотт
|1
|0.33
|Уэйн Бен
|1
|0.33
|Болл Дэвид
|0
|0
|Пископо Рено
|0
|0
|Benjamin Old
|0
|0
Карточки
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mitchell Oxborrow
|1
|1
|Форнароли Бруно
|2
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|2
|0
|Фитцджеральд Николас
|1
|0
|О'Нилл Брэндон
|1
|0
|Калвер Аарон
|1
|0
|Нийонгабире Пасифик
|1
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Walter Sandoval
|1
|0
|Эллиот Каллан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
100%
1
20%
76-90
Пропущено
8
3
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
2
67%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
100%
1
20%
76-90
Пропущено
9
3
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
2
67%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Перт Глори
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1 Макартур - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0
Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Брисбен Роар 1:4 Перт Глори - Сентрал Кост Маринерз 0:0 Перт Глори - Сидней 0:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2 Перт Глори - Макартур 0:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Перт Глори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Сидней - Перт Глори 1:2 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:4 Сентрал Кост Маринерз - Веллингтон Феникс 5:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:3
Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 2:1 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 3:2 Веллингтон Феникс - Сидней 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 3:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Веллингтон Феникс - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 4:0 Сидней - Веллингтон Феникс 2:1 Эйвондэйл - Веллингтон Феникс 1:4 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|21
|12
|7
|2
|48 - 27
|43
|2.
|Мельбурн Виктори
|19
|7
|8
|4
|24 - 20
|29
|3.
|Веллингтон Феникс
|0:0
|19
|8
|4
|7
|23 - 36
|28
|4.
|Вестерн Юнайтед
|16
|7
|5
|4
|22 - 21
|26
|5.
|Ньюкасл Джетс
|18
|7
|4
|7
|34 - 27
|25
|6.
|Аделаида Юнайтед
|17
|6
|6
|5
|26 - 23
|24
|7.
|Сидней
|19
|6
|6
|7
|31 - 26
|24
|8.
|Макартур
|17
|5
|5
|7
|25 - 33
|20
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|16
|5
|4
|7
|29 - 28
|19
|10.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|13
|4
|4
|5
|18 - 18
|16
|11.
|Перт Глори
|0:0
|18
|3
|5
|10
|14 - 24
|14
|12.
|Брисбен Роар
|15
|4
|2
|9
|14 - 25
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|0:0
|11
|7
|2
|2
|18 - 16
|23
|2.
|Мельбурн Сити
|11
|5
|4
|2
|21 - 15
|19
|3.
|Ньюкасл Джетс
|9
|6
|1
|2
|24 - 10
|19
|4.
|Мельбурн Виктори
|10
|3
|5
|2
|15 - 12
|14
|5.
|Сентрал Кост Маринерз
|8
|4
|2
|2
|19 - 14
|14
|6.
|Брисбен Роар
|9
|4
|1
|4
|12 - 13
|13
|7.
|Сидней
|10
|3
|3
|4
|18 - 17
|12
|8.
|Вестерн Юнайтед
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|9.
|Макартур
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|10.
|Аделаида Юнайтед
|9
|3
|2
|4
|15 - 13
|11
|11.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|12.
|Перт Глори
|0:0
|8
|1
|4
|3
|3 - 5
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|10
|7
|3
|0
|27 - 12
|24
|2.
|Мельбурн Виктори
|9
|4
|3
|2
|9 - 8
|15
|3.
|Вестерн Юнайтед
|10
|4
|3
|3
|13 - 14
|15
|4.
|Аделаида Юнайтед
|8
|3
|4
|1
|11 - 10
|13
|5.
|Сидней
|9
|3
|3
|3
|13 - 9
|12
|6.
|Макартур
|10
|2
|3
|5
|15 - 23
|9
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|7
|2
|2
|3
|12 - 12
|8
|8.
|Перт Глори
|0:0
|10
|2
|1
|7
|11 - 19
|7
|9.
|Ньюкасл Джетс
|9
|1
|3
|5
|10 - 17
|6
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|8
|1
|2
|5
|10 - 14
|5
|11.
|Веллингтон Феникс
|0:0
|8
|1
|2
|5
|5 - 20
|5
|12.
|Брисбен Роар
|6
|0
|1
|5
|2 - 12
|1