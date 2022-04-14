Австралия: A-Лига 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Netstrata Jubilee Stadium
0:1
48' ГолWalter Sandoval
56' Желтая карточкаКлисби Джек
58' Желтая карточкаNicholas Pennington
Ход матча
48'
56'
62'
33
Редди
Лиэм
37
Jacob
Muir
32
Aiden
Coyne
14
Клисби
Джек
28
Остлер
Трент
20
Сэил
Оливер
33
Finn
Surman
6
Пейн
Тим
10
Пископо
Рено
- Основной состав
-
33 Редди ЛиэмВратарь
- Защитник
-
37 Jacob MuirЗащитник
- Защитник
-
32 Aiden CoyneЗащитник
-
14 Клисби ДжекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Остлер ТрентНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
12 Cameron Cook
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ruben Zadkovich
- Основной состав
-
20 Сэил ОливерВратарь
- Защитник
-
33 Finn SurmanЗащитник
- Защитник
-
6 Пейн ТимЗащитник
-
10 Пископо РеноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Фентон ЛуисЗащитник
-
18 Уэйн БенНападающий
-
-
-
-
40 Alex Paulsen
-
36 Riley Bidois
-
Главный тренер: Ufuk Talay
История личных встреч
Перт Глори
Веллингтон Феникс
20 матчей
95%
5%
19 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
70%
50%
14 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
65%
45%
13 побед 9 ничьих 0 побед
24 матча
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 17 побед
Первый тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 13 побед
44 матча
43.2%
18.2%
38.6%
19 побед 8 ничьих 17 побед
Первый тайм
31.8%
38.6%
29.6%
14 побед 17 ничьих 13 побед
Второй тайм
29.5%
40.9%
29.6%
13 побед 18 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форнароли Бруно
|6 (1)
|0.33
|Ciaran Bramwell
|2
|0.11
|Antonee Burke-Gilroy
|1
|0.06
|Фитцджеральд Николас
|1
|0.06
|О'Нилл Брэндон
|1
|0.06
|Callum Timmins
|1
|0.06
|Остлер Трент
|1
|0.06
|Giordano Colli
|1
|0.06
|Клисби Джек
|0
|0
|Косуке Ота
|0
|0
|Сардинеро Адриан
|0
|0
|Нийонгабире Пасифик
|0
|0
|Luke Bodnar
|0
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Walter Sandoval
|4
|0.21
|Сотирио Джошуа
|4 (1)
|0.21
|Хупер Гэри
|4 (1)
|0.21
|Уэйн Бен
|3
|0.16
|Пископо Рено
|3 (1)
|0.16
|Болл Дэвид
|2
|0.11
|Вуттон Скотт
|1
|0.05
|Nicholas Pennington
|1
|0.05
|Benjamin Old
|1
|0.05
|Саттон Сэм
|0
|0
|Руфер Алекс
|0
|0
|МакГэрри Джеймс
|0
|0
|Clayton Rhys Lewis1
|0
|0
Карточки
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Косуке Ота
|3
|0
|Клисби Джек
|3
|0
|Callum Timmins
|3
|0
|Giordano Colli
|3
|0
|Малик Осама
|1
|1
|Форнароли Бруно
|2
|0
|О'Нилл Брэндон
|2
|0
|Аспропотамитис Джонатан
|2
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|2
|0
|Кио Эндрю
|1
|0
|Редди Лиэм
|1
|0
|Лахман Даррил
|1
|0
|Mitchell Oxborrow
|1
|0
|Калвер Аарон
|1
|0
|Нийонгабире Пасифик
|1
|0
|Роулинс Джошуа
|1
|0
|Daniel Stynes
|1
|0
|Jayden Gorman
|1
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болл Дэвид
|6
|0
|Фентон Луис
|3
|0
|Руфер Алекс
|3
|0
|Nicholas Pennington
|3
|0
|Joshua Laws
|3
|0
|Пейн Тим
|2
|0
|Эллиот Каллан
|2
|0
|Clayton Rhys Lewis1
|2
|0
|Саттон Сэм
|2
|0
|Хупер Гэри
|1
|0
|Вуттон Скотт
|1
|0
|Сэил Оливер
|1
|0
|Walter Sandoval
|1
|0
|Пископо Рено
|1
|0
|Уэйн Бен
|1
|0
|Oskar van Hattum
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
16 Не забивали 15
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
21
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
17%
3
14%
1-15
1
17%
2
10%
16-30
1
17%
1
5%
31-45
3
50%
5
24%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
0
0%
5
24%
76-90
Забито
11
19
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 10
12 Не забивали 9
1
9%
1
5%
1-15
1
9%
4
21%
16-30
1
9%
5
26%
31-45
3
27%
1
5%
46-60
3
27%
5
26%
61-75
2
18%
3
16%
76-90
Пропущено
19
15
8 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 9
1
5%
0
0%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
4
21%
1
7%
31-45
2
11%
5
33%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
9
47%
5
33%
76-90
Забито
14
24
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 12
10 Не забивали 5
2
14%
1
4%
1-15
1
7%
5
21%
16-30
2
14%
5
21%
31-45
3
21%
4
17%
46-60
4
29%
6
25%
61-75
2
14%
3
13%
76-90
Пропущено
25
36
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 29
12 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 16
2
8%
3
8%
1-15
4
16%
2
6%
16-30
5
20%
2
6%
31-45
5
20%
10
28%
46-60
0
0%
9
25%
61-75
9
36%
10
28%
76-90
Результаты последних матчей
Перт Глори
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1 Макартур - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0
Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Брисбен Роар 1:4 Перт Глори - Сентрал Кост Маринерз 0:0 Перт Глори - Сидней 0:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2 Перт Глори - Макартур 0:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Перт Глори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Сидней - Перт Глори 1:2 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:4 Сентрал Кост Маринерз - Веллингтон Феникс 5:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:3
Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 2:1 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 3:2 Веллингтон Феникс - Сидней 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 3:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Веллингтон Феникс - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 4:0 Сидней - Веллингтон Феникс 2:1 Эйвондэйл - Веллингтон Феникс 1:4 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|21
|12
|7
|2
|48 - 27
|43
|2.
|Веллингтон Феникс
|19
|9
|3
|7
|24 - 36
|30
|3.
|Мельбурн Виктори
|19
|7
|8
|4
|24 - 20
|29
|4.
|Вестерн Юнайтед
|16
|7
|5
|4
|22 - 21
|26
|5.
|Ньюкасл Джетс
|18
|7
|4
|7
|34 - 27
|25
|6.
|Аделаида Юнайтед
|17
|6
|6
|5
|26 - 23
|24
|7.
|Сидней
|19
|6
|6
|7
|31 - 26
|24
|8.
|Макартур
|17
|5
|5
|7
|25 - 33
|20
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|16
|5
|4
|7
|29 - 28
|19
|10.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|13
|4
|4
|5
|18 - 18
|16
|11.
|Брисбен Роар
|15
|4
|2
|9
|14 - 25
|14
|12.
|Перт Глори
|18
|3
|4
|11
|14 - 25
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|11
|7
|2
|2
|18 - 16
|23
|2.
|Мельбурн Сити
|11
|5
|4
|2
|21 - 15
|19
|3.
|Ньюкасл Джетс
|9
|6
|1
|2
|24 - 10
|19
|4.
|Мельбурн Виктори
|10
|3
|5
|2
|15 - 12
|14
|5.
|Сентрал Кост Маринерз
|8
|4
|2
|2
|19 - 14
|14
|6.
|Брисбен Роар
|9
|4
|1
|4
|12 - 13
|13
|7.
|Сидней
|10
|3
|3
|4
|18 - 17
|12
|8.
|Вестерн Юнайтед
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|9.
|Макартур
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|10.
|Аделаида Юнайтед
|9
|3
|2
|4
|15 - 13
|11
|11.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|12.
|Перт Глори
|8
|1
|3
|4
|3 - 6
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|10
|7
|3
|0
|27 - 12
|24
|2.
|Мельбурн Виктори
|9
|4
|3
|2
|9 - 8
|15
|3.
|Вестерн Юнайтед
|10
|4
|3
|3
|13 - 14
|15
|4.
|Аделаида Юнайтед
|8
|3
|4
|1
|11 - 10
|13
|5.
|Сидней
|9
|3
|3
|3
|13 - 9
|12
|6.
|Макартур
|10
|2
|3
|5
|15 - 23
|9
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|7
|2
|2
|3
|12 - 12
|8
|8.
|Веллингтон Феникс
|8
|2
|1
|5
|6 - 20
|7
|9.
|Перт Глори
|10
|2
|1
|7
|11 - 19
|7
|10.
|Ньюкасл Джетс
|9
|1
|3
|5
|10 - 17
|6
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|8
|1
|2
|5
|10 - 14
|5
|12.
|Брисбен Роар
|6
|0
|1
|5
|2 - 12
|1