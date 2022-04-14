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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Перт Глори
0:1
Конец матча

Стадион:
Веллингтон Феникс
0'
0:1
48' Гол
Walter Sandoval
56' Желтая карточка
Клисби Джек
58' Желтая карточка
Nicholas Pennington
90'+5
33
Редди
Лиэм
21
Antonee
Burke-Gilroy
37
Jacob
Muir
29
Лахман
Даррил
32
Aiden
Coyne
14
Клисби
Джек
26
Giordano
Colli
41
Chris
Donnell
23
Mitchell
Oxborrow
28
Остлер
Трент
42
Joshua
Anasmo
20
Сэил
Оливер
17
Эллиот
Каллан
33
Finn
Surman
4
Вуттон
Скотт
6
Пейн
Тим
10
Пископо
Рено
13
Nicholas
Pennington
7
Walter
Sandoval
5
МакГэрри
Джеймс
9
Болл
Дэвид
11
Сотирио
Джошуа
Перт Глори
Веллингтон Феникс

История личных встреч

Перт Глори
Веллингтон Феникс

20 матчей

95%
5%
19 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70%
50%
14 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

65%
45%
13 побед 9 ничьих 0 побед

24 матча

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 17 побед

Первый тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 13 побед

44 матча

43.2%
18.2%
38.6%
19 побед 8 ничьих 17 побед

Первый тайм

31.8%
38.6%
29.6%
14 побед 17 ничьих 13 побед

Второй тайм

29.5%
40.9%
29.6%
13 побед 18 ничьих 13 побед

История матчей

2:1
2:2
1:3
3:0
0:1
1:2
4:2
1:2
5:0
3:0
1:1
2:1
1:0
5:2
3:3
2:1
2:0
1:2
0:1
1:2
1:2
2:1
1:2
1:1
4:2
1:1
1:2
1:0
1:1
ХАЛ
0:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
4:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
3:0
ХАЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форнароли Бруно 6 (1) 0.33
Ciaran Bramwell 2 0.11
Antonee Burke-Gilroy 1 0.06
Фитцджеральд Николас 1 0.06
О'Нилл Брэндон 1 0.06
Callum Timmins 1 0.06
Остлер Трент 1 0.06
Giordano Colli 1 0.06
Клисби Джек 0 0
Косуке Ота 0 0
Сардинеро Адриан 0 0
Нийонгабире Пасифик 0 0
Luke Bodnar 0 0
Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Walter Sandoval 4 0.21
Сотирио Джошуа 4 (1) 0.21
Хупер Гэри 4 (1) 0.21
Уэйн Бен 3 0.16
Пископо Рено 3 (1) 0.16
Болл Дэвид 2 0.11
Вуттон Скотт 1 0.05
Nicholas Pennington 1 0.05
Benjamin Old 1 0.05
Саттон Сэм 0 0
Руфер Алекс 0 0
МакГэрри Джеймс 0 0
Clayton Rhys Lewis1 0 0

Карточки

Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Косуке Ота 3 0
Клисби Джек 3 0
Callum Timmins 3 0
Giordano Colli 3 0
Малик Осама 1 1
Форнароли Бруно 2 0
О'Нилл Брэндон 2 0
Аспропотамитис Джонатан 2 0
Antonee Burke-Gilroy 2 0
Кио Эндрю 1 0
Редди Лиэм 1 0
Лахман Даррил 1 0
Mitchell Oxborrow 1 0
Калвер Аарон 1 0
Нийонгабире Пасифик 1 0
Роулинс Джошуа 1 0
Daniel Stynes 1 0
Jayden Gorman 1 0
Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болл Дэвид 6 0
Фентон Луис 3 0
Руфер Алекс 3 0
Nicholas Pennington 3 0
Joshua Laws 3 0
Пейн Тим 2 0
Эллиот Каллан 2 0
Clayton Rhys Lewis1 2 0
Саттон Сэм 2 0
Хупер Гэри 1 0
Вуттон Скотт 1 0
Сэил Оливер 1 0
Walter Sandoval 1 0
Пископо Рено 1 0
Уэйн Бен 1 0
Oskar van Hattum 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
16 Не забивали 15
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
21
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
17%
3
14%
1-15
1
17%
2
10%
16-30
1
17%
1
5%
31-45
3
50%
5
24%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
0
0%
5
24%
76-90

Забито

11
19
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 10
12 Не забивали 9
1
9%
1
5%
1-15
1
9%
4
21%
16-30
1
9%
5
26%
31-45
3
27%
1
5%
46-60
3
27%
5
26%
61-75
2
18%
3
16%
76-90

Пропущено

19
15
8 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 9
1
5%
0
0%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
4
21%
1
7%
31-45
2
11%
5
33%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
9
47%
5
33%
76-90

Забито

14
24
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 12
10 Не забивали 5
2
14%
1
4%
1-15
1
7%
5
21%
16-30
2
14%
5
21%
31-45
3
21%
4
17%
46-60
4
29%
6
25%
61-75
2
14%
3
13%
76-90

Пропущено

25
36
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 29
12 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 16
2
8%
3
8%
1-15
4
16%
2
6%
16-30
5
20%
2
6%
31-45
5
20%
10
28%
46-60
0
0%
9
25%
61-75
9
36%
10
28%
76-90

Результаты последних матчей

Перт Глори
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1 Макартур - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0
Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Брисбен Роар 1:4 Перт Глори - Сентрал Кост Маринерз 0:0 Перт Глори - Сидней 0:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2 Перт Глори - Макартур 0:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Перт Глори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Сидней - Перт Глори 1:2 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:4 Сентрал Кост Маринерз - Веллингтон Феникс 5:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:3
Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 2:1 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 3:2 Веллингтон Феникс - Сидней 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 3:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Веллингтон Феникс - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 4:0 Сидней - Веллингтон Феникс 2:1 Эйвондэйл - Веллингтон Феникс 1:4 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 21 12 7 2 48 - 27 43
2. Веллингтон Феникс 19 9 3 7 24 - 36 30
3. Мельбурн Виктори 19 7 8 4 24 - 20 29
4. Вестерн Юнайтед 16 7 5 4 22 - 21 26
5. Ньюкасл Джетс 18 7 4 7 34 - 27 25
6. Аделаида Юнайтед 17 6 6 5 26 - 23 24
7. Сидней 19 6 6 7 31 - 26 24
8. Макартур 17 5 5 7 25 - 33 20
9. Сентрал Кост Маринерз 16 5 4 7 29 - 28 19
10. Вестерн Сидней Уондерерс 13 4 4 5 18 - 18 16
11. Брисбен Роар 15 4 2 9 14 - 25 14
12. Перт Глори 18 3 4 11 14 - 25 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 11 7 2 2 18 - 16 23
2. Мельбурн Сити 11 5 4 2 21 - 15 19
3. Ньюкасл Джетс 9 6 1 2 24 - 10 19
4. Мельбурн Виктори 10 3 5 2 15 - 12 14
5. Сентрал Кост Маринерз 8 4 2 2 19 - 14 14
6. Брисбен Роар 9 4 1 4 12 - 13 13
7. Сидней 10 3 3 4 18 - 17 12
8. Вестерн Юнайтед 6 3 2 1 9 - 7 11
9. Макартур 7 3 2 2 10 - 10 11
10. Аделаида Юнайтед 9 3 2 4 15 - 13 11
11. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 2 2 6 - 6 8
12. Перт Глори 8 1 3 4 3 - 6 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 10 7 3 0 27 - 12 24
2. Мельбурн Виктори 9 4 3 2 9 - 8 15
3. Вестерн Юнайтед 10 4 3 3 13 - 14 15
4. Аделаида Юнайтед 8 3 4 1 11 - 10 13
5. Сидней 9 3 3 3 13 - 9 12
6. Макартур 10 2 3 5 15 - 23 9
7. Вестерн Сидней Уондерерс 7 2 2 3 12 - 12 8
8. Веллингтон Феникс 8 2 1 5 6 - 20 7
9. Перт Глори 10 2 1 7 11 - 19 7
10. Ньюкасл Джетс 9 1 3 5 10 - 17 6
11. Сентрал Кост Маринерз 8 1 2 5 10 - 14 5
12. Брисбен Роар 6 0 1 5 2 - 12 1
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 35'
    Trent Ostler уходит с поля. Jayden Gorman выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Перт Глори 0:1 Веллингтон Феникс онлайн

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