Франция: Лига 1 2021-2022
0:0
Первый тайм: 12'
Стадион: Гроупама Арена
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
17
Гюсто
Мало
23
Мендес
Тьяго
10
Пакета
Лукас
20
Тете
31
Коцца
Николя
13
Шотар
Жорис
12
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
22
Кабелла
Реми
21
Вахи
Элю
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Гюсто МалоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
-
10 Пакета ЛукасПолузащитник
-
20 ТетеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Боннви КейнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ломами ИрвинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
-
22 Кабелла РемиПолузащитник
-
21 Вахи ЭлюПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Эстев МаксимЗащитник
-
26 Тулер МатеусЗащитник
- Защитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
34 Делайе СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Лион
Монпелье
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.2%
15.8%
21%
12 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 6 побед
29 матчей
55.2%
17.2%
27.6%
16 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
34.5%
41.4%
24.1%
10 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
41.4%
37.9%
20.7%
12 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дембеле Мусса II
|15 (5)
|0.44
|Токо-Экамби Карл
|10 (2)
|0.29
|Пакета Лукас
|8 (1)
|0.24
|Ауа Уссем
|3
|0.09
|Денайер Джейсон
|3
|0.09
|Февр Ромен
|3
|0.09
|Шакири Джердан
|2
|0.06
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.03
|Слимани Ислам
|1
|0.03
|Тете
|1
|0.03
|Мендес Тьяго
|1
|0.03
|Кадевере Тино
|1
|0.03
|Люкеба Кастелло
|1
|0.03
|Гимараэс Бруно
|0
|0
|Гюсто Мало
|0
|0
|Ндомбеле Танги
|0
|0
|Боатенг Жером
|0
|0
|Рен-Аделед Жефф
|0
|0
|Шерки Райан
|0
|0
|Баркола Бредли
|0
|0
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мавидиди Стефи
|8
|0.24
|Вахи Элю
|8
|0.24
|Саванье Тежи
|7 (2)
|0.21
|Молле Флоран
|6
|0.18
|Лаборд Гаэтан
|5 (1)
|0.15
|Жермен Валер
|4
|0.12
|Делор Анди
|3 (1)
|0.09
|Коцца Николя
|2
|0.06
|Ристич Михайло
|1
|0.03
|Ойонго Амбруаз
|1
|0.03
|Самбья Саломон
|1
|0.03
|Суке Арно
|0
|0
|Ферри Жордан
|0
|0
|Джоаккини Николас
|0
|0
|Шотар Жорис
|0
|0
Карточки
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Да Сильва Дамьен
|4
|1
|Боатенг Жером
|5
|0
|Какере Максанс
|5
|0
|Эмерсон Палмиери
|3
|1
|Дюбуа Лео
|4
|0
|Дембеле Мусса II
|4
|0
|Слимани Ислам
|3
|0
|Мендес Тьяго
|3
|0
|Токо-Экамби Карл
|3
|0
|Пакета Лукас
|3
|0
|Лопеш Антони
|1
|1
|Корне Максвелл
|1
|1
|Денайер Джейсон
|2
|0
|Гимараэс Бруно
|2
|0
|Гюсто Мало
|2
|0
|Диоманде Синали
|2
|0
|Милагрес Энрике
|2
|0
|Кадевере Тино
|0
|1
|Петер Бос
|0
|1
|Фильо Марсело
|1
|0
|Ауа Уссем
|1
|0
|Ндомбеле Танги
|1
|0
|Шерки Райан
|1
|0
|Люкеба Кастелло
|1
|0
|Тете
|1
|0
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ферри Жордан
|10
|1
|Саванье Тежи
|8
|2
|Самбья Саломон
|4
|1
|Молле Флоран
|5
|0
|Ристич Михайло
|3
|1
|Мавидиди Стефи
|4
|0
|Шотар Жорис
|4
|0
|Тулер Матеус
|2
|1
|Вахи Элю
|2
|1
|Сахо Мамаду
|3
|0
|Макуана Бени
|3
|0
|Коцца Николя
|1
|1
|Суке Арно
|2
|0
|Жермен Валер
|2
|0
|Ойонго Амбруаз
|2
|0
|Эстев Максим
|2
|0
|Омлин Йонас
|0
|1
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Леруа Лео
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
34
19
14 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 8
17 Не забивали 22
6
18%
4
21%
1-15
5
15%
1
5%
16-30
3
9%
6
32%
31-45
6
18%
4
21%
46-60
6
18%
0
0%
61-75
8
24%
4
21%
76-90
Пропущено
21
26
8 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
3
14%
5
19%
1-15
1
5%
4
15%
16-30
4
19%
3
12%
31-45
6
29%
1
4%
46-60
1
5%
4
15%
61-75
6
29%
9
35%
76-90
Забито
19
25
11 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 9
20 Не забивали 21
1
5%
4
16%
1-15
3
16%
4
16%
16-30
7
37%
4
16%
31-45
3
16%
5
20%
46-60
2
11%
4
16%
61-75
3
16%
4
16%
76-90
Пропущено
20
20
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
10%
2
10%
1-15
4
20%
5
25%
16-30
1
5%
2
10%
31-45
3
15%
1
5%
46-60
2
10%
4
20%
61-75
8
40%
6
30%
76-90
Забито
53
44
25 В 1-м тайме 23
28 Во 2-м тайме 21
18 Забивали первыми 17
4 Не забивали 10
7
13%
8
18%
1-15
8
15%
5
11%
16-30
10
19%
10
23%
31-45
9
17%
9
20%
46-60
8
15%
4
9%
61-75
11
21%
8
18%
76-90
Пропущено
41
46
15 В 1-м тайме 21
26 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 22
5
12%
7
15%
1-15
5
12%
9
20%
16-30
5
12%
5
11%
31-45
9
22%
2
4%
46-60
3
7%
8
17%
61-75
14
34%
15
33%
76-90
Результаты последних матчей
Лион
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Брест - Лион 2:1 Лион - Бордо 6:1 Лион - Вест Хэм 0:3 Страсбург - Лион 1:1
Вест Хэм - Лион 1:1 Лион - Анже 3:2 Реймс - Лион 0:0 Лион - Порту 1:1 Лион - Ренн 2:4 Порту - Лион 0:1 Лорьян - Лион 1:4 Лион - Лилль 0:1 Ланс - Лион 1:1 Лион - Ницца 2:0 Монако - Лион 2:0 Лион - Марсель 2:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Труа - Лион 0:1 Лион - ПСЖ 1:1 Лион - Мец 1:1
Монпелье
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ланс - Монпелье 2:0 Монпелье - Реймс 0:0 Марсель - Монпелье 2:0 Монпелье - Брест 1:2
Бордо - Монпелье 0:2 Монпелье - Ницца 0:0 Нант - Монпелье 2:0 Монпелье - Ренн 2:4 Лорьян - Монпелье 0:1 Монпелье - Лилль 0:1 Сент-Этьен - Монпелье 3:1 Марсель - Монпелье 1:1 Монпелье - Монако 3:2 Монпелье - Труа 0:1 Страсбург - Монпелье 3:1 Монпелье - Страсбург 1:0 Монпелье - Анже 4:1 Андрезьё - Монпелье 0:1 Брест - Монпелье 0:4 Монпелье - Клермон 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|33
|24
|5
|4
|75 - 30
|77
|2.
|Марсель
|Заявка
|33
|18
|8
|7
|55 - 34
|62
|3.
|Страсбург
|Заявка
|33
|15
|11
|7
|55 - 35
|56
|4.
|Монако
|Заявка
|33
|16
|8
|9
|51 - 34
|56
|5.
|Ренн
|Заявка
|33
|17
|5
|11
|70 - 36
|56
|6.
|Ницца
|Заявка
|33
|16
|7
|10
|43 - 29
|54
|7.
|Ланс
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|52 - 41
|53
|8.
|Лион
|0:0 Заявка
|34
|13
|12
|9
|51 - 43
|51
|9.
|Лилль
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|41 - 40
|48
|10.
|Нант
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|43 - 38
|47
|11.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|34
|12
|7
|15
|44 - 46
|43
|12.
|Брест
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|42 - 48
|42
|13.
|Реймс
|Заявка
|33
|9
|13
|11
|36 - 36
|40
|14.
|Анже
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|36 - 49
|34
|15.
|Лорьян
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|33 - 52
|34
|16.
|Труа
|Заявка
|33
|8
|9
|16
|30 - 46
|33
|17.
|Клермон
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|33 - 61
|32
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|37 - 64
|31
|19.
|Бордо
|Заявка
|33
|5
|12
|16
|44 - 79
|27
|20.
|Мец
|Заявка
|33
|4
|12
|17
|29 - 59
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|15
|1
|0
|41 - 9
|46
|2.
|Страсбург
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|32 - 15
|34
|3.
|Монако
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|32 - 14
|34
|4.
|Ренн
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|41 - 13
|34
|5.
|Лион
|0:0 Заявка
|18
|9
|6
|3
|34 - 21
|33
|6.
|Ланс
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|31 - 16
|32
|7.
|Нант
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|25 - 15
|30
|8.
|Марсель
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 19
|29
|9.
|Ницца
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 16
|27
|10.
|Лилль
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|20 - 18
|25
|11.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|17
|7
|4
|6
|25 - 20
|25
|12.
|Лорьян
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 16
|23
|13.
|Брест
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 24
|22
|14.
|Реймс
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|22 - 17
|21
|15.
|Анже
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|17 - 22
|20
|16.
|Труа
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|15 - 16
|19
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 32
|18
|18.
|Бордо
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|25 - 32
|15
|19.
|Клермон
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 28
|14
|20.
|Мец
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|17 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|26 - 15
|33
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|34 - 21
|31
|3.
|Ницца
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|21 - 13
|27
|4.
|Лилль
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 22
|23
|5.
|Монако
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|19 - 20
|22
|6.
|Ренн
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|29 - 23
|22
|7.
|Страсбург
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|23 - 20
|22
|8.
|Ланс
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|21 - 25
|21
|9.
|Брест
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 24
|20
|10.
|Реймс
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|14 - 19
|19
|11.
|Лион
|0:0 Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 22
|18
|12.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|17
|5
|3
|9
|19 - 26
|18
|13.
|Клермон
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|16 - 33
|18
|14.
|Нант
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|18 - 23
|17
|15.
|Анже
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|19 - 27
|14
|16.
|Труа
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|15 - 30
|14
|17.
|Мец
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|12 - 31
|14
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 32
|13
|19.
|Бордо
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|19 - 47
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|15 - 36
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Лион 0:0 Монпелье
Исход игры
Лион
95.3% (101)
Ничья
4.7% (5)
Монпелье
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
52.43% (54)
Меньше
47.57% (49)
Обе команды забьют
Да
56.31% (58)
Нет
43.69% (45)
Популярный счёт
2:1 Лион
44.3% (47)
2:0 Лион
23.6% (25)
1:0 Лион
17.9% (19)
3:1 Лион
5.7% (6)
1:1 Ничья
4.7% (5)
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