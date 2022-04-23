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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лион
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Монпелье
0' 12'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогнозы 106
Лион 95.3% (101)
X 4.7% (5)
Монпелье 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лион
Ничья
Монпелье
1.39
5.86
8.25
Все Коэффициенты
30
Поллерсбек
Юлиан
17
Гюсто
Мало
21
Да
Сильва
Дамьен
4
Люкеба
Кастелло
12
Милагрес
Энрике
8
Ауа
Уссем
23
Мендес
Тьяго
10
Пакета
Лукас
20
Тете
9
Дембеле
Мусса
II
7
Токо-Экамби
Карл
1
Омлин
Йонас
2
Суке
Арно
8
Ойонго
Амбруаз
3
Сахо
Мамаду
31
Коцца
Николя
13
Шотар
Жорис
12
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
22
Кабелла
Реми
21
Вахи
Элю
9
Жермен
Валер
Лион
4-3-3
Монпелье
4-2-3-1

История личных встреч

Лион
Монпелье

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
15.8%
21%
12 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 6 побед

29 матчей

55.2%
17.2%
27.6%
16 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

34.5%
41.4%
24.1%
10 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

41.4%
37.9%
20.7%
12 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
0:1
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
3:2
Л1
1:1
Л1
1:1
К
1:2
КЛ
4:1
Л1
0:0
ТМК
1:1
Л1
1:3
К
5:0
Л1
5:1
Л1
0:2
Л1
2:4
Л1
1:5
Л1
1:5
Л1
0:0
Л1
5:1
Л1
1:2
Л1
1:0
СФ
2:2
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
3:2
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дембеле Мусса II 15 (5) 0.44
Токо-Экамби Карл 10 (2) 0.29
Пакета Лукас 8 (1) 0.24
Ауа Уссем 3 0.09
Денайер Джейсон 3 0.09
Февр Ромен 3 0.09
Шакири Джердан 2 0.06
Эмерсон Палмиери 1 0.03
Слимани Ислам 1 0.03
Тете 1 0.03
Мендес Тьяго 1 0.03
Кадевере Тино 1 0.03
Люкеба Кастелло 1 0.03
Гимараэс Бруно 0 0
Гюсто Мало 0 0
Ндомбеле Танги 0 0
Боатенг Жером 0 0
Рен-Аделед Жефф 0 0
Шерки Райан 0 0
Баркола Бредли 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мавидиди Стефи 8 0.24
Вахи Элю 8 0.24
Саванье Тежи 7 (2) 0.21
Молле Флоран 6 0.18
Лаборд Гаэтан 5 (1) 0.15
Жермен Валер 4 0.12
Делор Анди 3 (1) 0.09
Коцца Николя 2 0.06
Ристич Михайло 1 0.03
Ойонго Амбруаз 1 0.03
Самбья Саломон 1 0.03
Суке Арно 0 0
Ферри Жордан 0 0
Джоаккини Николас 0 0
Шотар Жорис 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Да Сильва Дамьен 4 1
Боатенг Жером 5 0
Какере Максанс 5 0
Эмерсон Палмиери 3 1
Дюбуа Лео 4 0
Дембеле Мусса II 4 0
Слимани Ислам 3 0
Мендес Тьяго 3 0
Токо-Экамби Карл 3 0
Пакета Лукас 3 0
Лопеш Антони 1 1
Корне Максвелл 1 1
Денайер Джейсон 2 0
Гимараэс Бруно 2 0
Гюсто Мало 2 0
Диоманде Синали 2 0
Милагрес Энрике 2 0
Кадевере Тино 0 1
Петер Бос 0 1
Фильо Марсело 1 0
Ауа Уссем 1 0
Ндомбеле Танги 1 0
Шерки Райан 1 0
Люкеба Кастелло 1 0
Тете 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ферри Жордан 10 1
Саванье Тежи 8 2
Самбья Саломон 4 1
Молле Флоран 5 0
Ристич Михайло 3 1
Мавидиди Стефи 4 0
Шотар Жорис 4 0
Тулер Матеус 2 1
Вахи Элю 2 1
Сахо Мамаду 3 0
Макуана Бени 3 0
Коцца Николя 1 1
Суке Арно 2 0
Жермен Валер 2 0
Ойонго Амбруаз 2 0
Эстев Максим 2 0
Омлин Йонас 0 1
Лаборд Гаэтан 1 0
Леруа Лео 1 0

Голы по времени матча

Забито

34
19
14 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 8
17 Не забивали 22
6
18%
4
21%
1-15
5
15%
1
5%
16-30
3
9%
6
32%
31-45
6
18%
4
21%
46-60
6
18%
0
0%
61-75
8
24%
4
21%
76-90

Пропущено

21
26
8 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
3
14%
5
19%
1-15
1
5%
4
15%
16-30
4
19%
3
12%
31-45
6
29%
1
4%
46-60
1
5%
4
15%
61-75
6
29%
9
35%
76-90

Забито

19
25
11 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 9
20 Не забивали 21
1
5%
4
16%
1-15
3
16%
4
16%
16-30
7
37%
4
16%
31-45
3
16%
5
20%
46-60
2
11%
4
16%
61-75
3
16%
4
16%
76-90

Пропущено

20
20
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
10%
2
10%
1-15
4
20%
5
25%
16-30
1
5%
2
10%
31-45
3
15%
1
5%
46-60
2
10%
4
20%
61-75
8
40%
6
30%
76-90

Забито

53
44
25 В 1-м тайме 23
28 Во 2-м тайме 21
18 Забивали первыми 17
4 Не забивали 10
7
13%
8
18%
1-15
8
15%
5
11%
16-30
10
19%
10
23%
31-45
9
17%
9
20%
46-60
8
15%
4
9%
61-75
11
21%
8
18%
76-90

Пропущено

41
46
15 В 1-м тайме 21
26 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 22
5
12%
7
15%
1-15
5
12%
9
20%
16-30
5
12%
5
11%
31-45
9
22%
2
4%
46-60
3
7%
8
17%
61-75
14
34%
15
33%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Брест - Лион 2:1 Лион - Бордо 6:1 Лион - Вест Хэм 0:3 Страсбург - Лион 1:1
Вест Хэм - Лион 1:1 Лион - Анже 3:2 Реймс - Лион 0:0 Лион - Порту 1:1 Лион - Ренн 2:4 Порту - Лион 0:1 Лорьян - Лион 1:4 Лион - Лилль 0:1 Ланс - Лион 1:1 Лион - Ницца 2:0 Монако - Лион 2:0 Лион - Марсель 2:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Труа - Лион 0:1 Лион - ПСЖ 1:1 Лион - Мец 1:1
Монпелье
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ланс - Монпелье 2:0 Монпелье - Реймс 0:0 Марсель - Монпелье 2:0 Монпелье - Брест 1:2
Бордо - Монпелье 0:2 Монпелье - Ницца 0:0 Нант - Монпелье 2:0 Монпелье - Ренн 2:4 Лорьян - Монпелье 0:1 Монпелье - Лилль 0:1 Сент-Этьен - Монпелье 3:1 Марсель - Монпелье 1:1 Монпелье - Монако 3:2 Монпелье - Труа 0:1 Страсбург - Монпелье 3:1 Монпелье - Страсбург 1:0 Монпелье - Анже 4:1 Андрезьё - Монпелье 0:1 Брест - Монпелье 0:4 Монпелье - Клермон 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 33 24 5 4 75 - 30 77
2. Марсель Заявка 33 18 8 7 55 - 34 62
3. Страсбург Заявка 33 15 11 7 55 - 35 56
4. Монако Заявка 33 16 8 9 51 - 34 56
5. Ренн Заявка 33 17 5 11 70 - 36 56
6. Ницца Заявка 33 16 7 10 43 - 29 54
7. Ланс Заявка 33 15 8 10 52 - 41 53
8. Лион 0:0 Заявка 34 13 12 9 51 - 43 51
9. Лилль Заявка 33 12 12 9 41 - 40 48
10. Нант Заявка 33 13 8 12 43 - 38 47
11. Монпелье 0:0 Заявка 34 12 7 15 44 - 46 43
12. Брест Заявка 33 11 9 13 42 - 48 42
13. Реймс Заявка 33 9 13 11 36 - 36 40
14. Анже Заявка 33 8 10 15 36 - 49 34
15. Лорьян Заявка 33 8 10 15 33 - 52 34
16. Труа Заявка 33 8 9 16 30 - 46 33
17. Клермон Заявка 33 8 8 17 33 - 61 32
18. Сент-Этьен Заявка 33 7 10 16 37 - 64 31
19. Бордо Заявка 33 5 12 16 44 - 79 27
20. Мец Заявка 33 4 12 17 29 - 59 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 16 15 1 0 41 - 9 46
2. Страсбург Заявка 17 10 4 3 32 - 15 34
3. Монако Заявка 17 10 4 3 32 - 14 34
4. Ренн Заявка 16 11 1 4 41 - 13 34
5. Лион 0:0 Заявка 18 9 6 3 34 - 21 33
6. Ланс Заявка 17 9 5 3 31 - 16 32
7. Нант Заявка 16 9 3 4 25 - 15 30
8. Марсель Заявка 17 8 5 4 29 - 19 29
9. Ницца Заявка 16 8 4 4 22 - 16 27
10. Лилль Заявка 16 6 7 3 20 - 18 25
11. Монпелье 0:0 Заявка 17 7 4 6 25 - 20 25
12. Лорьян Заявка 16 6 5 5 18 - 16 23
13. Брест Заявка 16 6 4 6 24 - 24 22
14. Реймс Заявка 16 5 6 5 22 - 17 21
15. Анже Заявка 17 6 2 9 17 - 22 20
16. Труа Заявка 17 4 7 6 15 - 16 19
17. Сент-Этьен Заявка 17 4 6 7 22 - 32 18
18. Бордо Заявка 17 3 6 8 25 - 32 15
19. Клермон Заявка 16 3 5 8 17 - 28 14
20. Мец Заявка 16 1 7 8 17 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 16 10 3 3 26 - 15 33
2. ПСЖ Заявка 17 9 4 4 34 - 21 31
3. Ницца Заявка 17 8 3 6 21 - 13 27
4. Лилль Заявка 17 6 5 6 21 - 22 23
5. Монако Заявка 16 6 4 6 19 - 20 22
6. Ренн Заявка 17 6 4 7 29 - 23 22
7. Страсбург Заявка 16 5 7 4 23 - 20 22
8. Ланс Заявка 16 6 3 7 21 - 25 21
9. Брест Заявка 17 5 5 7 18 - 24 20
10. Реймс Заявка 17 4 7 6 14 - 19 19
11. Лион 0:0 Заявка 16 4 6 6 17 - 22 18
12. Монпелье 0:0 Заявка 17 5 3 9 19 - 26 18
13. Клермон Заявка 17 5 3 9 16 - 33 18
14. Нант Заявка 17 4 5 8 18 - 23 17
15. Анже Заявка 16 2 8 6 19 - 27 14
16. Труа Заявка 16 4 2 10 15 - 30 14
17. Мец Заявка 17 3 5 9 12 - 31 14
18. Сент-Этьен Заявка 16 3 4 9 15 - 32 13
19. Бордо Заявка 16 2 6 8 19 - 47 12
20. Лорьян Заявка 17 2 5 10 15 - 36 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 16'
    Монпелье контролирует мяч.
  • 15'
    Лион нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
  • 15'
    Контроль мяча: Лион: 46%, Монпелье: 54%.
  • 15'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Ауа Уссем нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 15'
    Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Милагрес Энрике из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Лион пытается что-то создать.
  • Офсайд
    14'
    Дембеле Мусса II из команды Лион в офсайде
  • 13'
    Вратарь парирует удар, который нанес Пакета Лукас, и мяч снова в игре
  • 13'
    Токо-Экамби Карл из команды Лион делает пас партнеру.
  • 13'
    Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе
  • 13'
    Пакета Лукас из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Лион пытается что-то создать.
  • 12'
    Лион контролирует мяч.
  • 11'
    Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе
  • 11'
    Мало Густо из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Токо-Экамби Карл нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 10'
    Контроль мяча: Лион: 44%, Монпелье: 56%.
  • 10'
    Тете пробует нанести удар издали, но Йонас Омлин держит все под контролем
  • 10'
    Лион пытается что-то создать.
  • 9'
    Тете нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 9'
    Токо-Экамби Карл из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Лион пытается что-то создать.
  • 8'
    Мендес Тьяго из команды Лион делает неудачный навес.
  • 8'
    Лион контролирует мяч.
  • 8'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Монпелье контролирует мяч.
  • 6'
    Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    6'
    Тете из команды Лион подал угловой справа.
  • 6'
    Пакета Лукас из команды Лион делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 6'
    Тете из команды Лион делает пас партнеру.
  • 6'
    Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 5'
    Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Лион: 49%, Монпелье: 51%.
  • 5'
    Лион контролирует мяч.
  • 4'
    Ойонго Амбруаз выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 4'
    Милагрес Энрике из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    4'
    Пакета Лукас из команды Лион разыграл угловой с левого угла.
  • 4'
    Токо-Экамби Карл из команды Лион нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • 4'
    Мало Густо из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Лион пытается что-то создать.
  • 3'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 3'
    Шотар Жорис не смог попасть в створ ударом издали
  • 2'
    Монпелье контролирует мяч.
  • 1'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Монпелье начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 106
Лион 95.3% (101)
X 4.7% (5)
Монпелье 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лион
Ничья
Монпелье
1.39
5.86
8.25
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лион 0:0 Монпелье онлайн

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Прогнозы на матч Лион 0:0 Монпелье

Исход игры
Лион
95.3% (101)
Ничья
4.7% (5)
Монпелье
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
52.43% (54)
Меньше
47.57% (49)
Обе команды забьют
Да
56.31% (58)
Нет
43.69% (45)
Популярный счёт
2:1 Лион
44.3% (47)
2:0 Лион
23.6% (25)
1:0 Лион
17.9% (19)
3:1 Лион
5.7% (6)
1:1 Ничья
4.7% (5)
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