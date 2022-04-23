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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лион
5:2
Конец матча

Стадион:
Монпелье
0'
1:0
26' Гол
Дембеле Мусса
28' Желтая карточка
Ойонго Амбруаз
42' Желтая карточка
Коцца Николя
2:0
43' Гол
Мендес Тьяго
2:1
45' Гол
Вахи Элю
2:2
45' Пенальти
Саванье Тежи
3:2
64' Гол
Ауа Уссем
4:2
68' Гол
Токо-Экамби Карл
75' Желтая карточка
Боатенг Жером
89' Желтая карточка
Гюсто Мало
5:2
90' Гол
Ауа Уссем
90'+5

Ход матча

26'
Дембеле Мусса
1:0
28'
 
Ойонго Амбруаз
36'
Боатенг Жером
Да Сильва Дамьен
 
42'
 
Коцца Николя
43'
Мендес Тьяго
2:0
45'
2:1
Вахи Элю
(Саванье Тежи)
45'
2:2
Саванье Тежи
64'
Ауа Уссем
(Мендес Тьяго)
3:2
65'
Баркола Бредли
Тете
 
66'
 
Мавидиди Стефи
Жермен Валер
68'
Токо-Экамби Карл
(Пакета Лукас)
4:2
75'
Боатенг Жером
 
75'
 
Леруа Лео
Шотар Жорис
75'
 
Молле Флоран
Кабелла Реми
75'
 
Эстев Максим
Ойонго Амбруаз
85'
Рен-Аделед Жефф
Пакета Лукас
 
85'
 
Джоаккини Николас
Суке Арно
89'
Гюсто Мало
 
90'
Ауа Уссем
(Токо-Экамби Карл)
5:2

Статистика матча

  • 5 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 3
  • 13 Удары в створ 7
  • 8 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 106
Лион 95.3% (101)
X 4.7% (5)
Монпелье 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
30
Поллерсбек
Юлиан
17
Гюсто
Мало
21
Да
Сильва
Дамьен
4
Люкеба
Кастелло
12
Милагрес
Энрике
8
Ауа
Уссем
23
Мендес
Тьяго
10
Пакета
Лукас
20
Тете
9
Дембеле
Мусса
II
7
Токо-Экамби
Карл
1
Омлин
Йонас
2
Суке
Арно
8
Ойонго
Амбруаз
3
Сахо
Мамаду
31
Коцца
Николя
13
Шотар
Жорис
12
Ферри
Жордан
9
Жермен
Валер
11
Саванье
Тежи
22
Кабелла
Реми
21
Вахи
Элю
Лион
4-3-3
Монпелье
4-2-3-1

История личных встреч

Лион
Монпелье

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
15.8%
21%
12 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 6 побед

29 матчей

55.2%
17.2%
27.6%
16 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

34.5%
41.4%
24.1%
10 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

41.4%
37.9%
20.7%
12 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
0:1
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
3:2
Л1
1:1
Л1
1:1
К
1:2
КЛ
4:1
Л1
0:0
ТМК
1:1
Л1
1:3
К
5:0
Л1
5:1
Л1
0:2
Л1
2:4
Л1
1:5
Л1
1:5
Л1
0:0
Л1
5:1
Л1
1:2
Л1
1:0
СФ
2:2
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
3:2
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дембеле Мусса II 16 (5) 0.47
Токо-Экамби Карл 11 (2) 0.32
Пакета Лукас 8 (1) 0.24
Ауа Уссем 5 0.15
Денайер Джейсон 3 0.09
Февр Ромен 3 0.09
Шакири Джердан 2 0.06
Мендес Тьяго 2 0.06
Эмерсон Палмиери 1 0.03
Слимани Ислам 1 0.03
Тете 1 0.03
Кадевере Тино 1 0.03
Люкеба Кастелло 1 0.03
Гимараэс Бруно 0 0
Гюсто Мало 0 0
Ндомбеле Танги 0 0
Боатенг Жером 0 0
Рен-Аделед Жефф 0 0
Шерки Райан 0 0
Баркола Бредли 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вахи Элю 9 0.26
Саванье Тежи 8 (3) 0.24
Мавидиди Стефи 8 0.24
Молле Флоран 6 0.18
Лаборд Гаэтан 5 (1) 0.15
Жермен Валер 4 0.12
Делор Анди 3 (1) 0.09
Коцца Николя 2 0.06
Ристич Михайло 1 0.03
Ойонго Амбруаз 1 0.03
Самбья Саломон 1 0.03
Суке Арно 0 0
Ферри Жордан 0 0
Джоаккини Николас 0 0
Шотар Жорис 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боатенг Жером 6 0
Да Сильва Дамьен 4 1
Какере Максанс 5 0
Эмерсон Палмиери 3 1
Дюбуа Лео 4 0
Дембеле Мусса II 4 0
Слимани Ислам 3 0
Мендес Тьяго 3 0
Токо-Экамби Карл 3 0
Пакета Лукас 3 0
Гюсто Мало 3 0
Лопеш Антони 1 1
Корне Максвелл 1 1
Денайер Джейсон 2 0
Гимараэс Бруно 2 0
Диоманде Синали 2 0
Милагрес Энрике 2 0
Кадевере Тино 0 1
Петер Бос 0 1
Фильо Марсело 1 0
Ауа Уссем 1 0
Ндомбеле Танги 1 0
Шерки Райан 1 0
Люкеба Кастелло 1 0
Тете 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ферри Жордан 10 1
Саванье Тежи 8 2
Самбья Саломон 4 1
Молле Флоран 5 0
Ристич Михайло 3 1
Мавидиди Стефи 4 0
Шотар Жорис 4 0
Коцца Николя 2 1
Тулер Матеус 2 1
Вахи Элю 2 1
Сахо Мамаду 3 0
Ойонго Амбруаз 3 0
Макуана Бени 3 0
Суке Арно 2 0
Жермен Валер 2 0
Эстев Максим 2 0
Омлин Йонас 0 1
Лаборд Гаэтан 1 0
Леруа Лео 1 0

Голы по времени матча

Забито

39
21
16 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 8
17 Не забивали 22
6
15%
4
19%
1-15
6
15%
1
5%
16-30
4
10%
8
38%
31-45
6
15%
4
19%
46-60
8
21%
0
0%
61-75
9
23%
4
19%
76-90

Пропущено

23
31
10 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
3
13%
5
16%
1-15
1
4%
5
16%
16-30
6
26%
4
13%
31-45
6
26%
1
3%
46-60
1
4%
6
19%
61-75
6
26%
10
32%
76-90

Забито

19
25
11 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 9
21 Не забивали 22
1
5%
4
16%
1-15
3
16%
4
16%
16-30
7
37%
4
16%
31-45
3
16%
5
20%
46-60
2
11%
4
16%
61-75
3
16%
4
16%
76-90

Пропущено

20
20
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
10%
2
10%
1-15
4
20%
5
25%
16-30
1
5%
2
10%
31-45
3
15%
1
5%
46-60
2
10%
4
20%
61-75
8
40%
6
30%
76-90

Забито

58
46
27 В 1-м тайме 25
31 Во 2-м тайме 21
19 Забивали первыми 17
4 Не забивали 10
7
12%
8
17%
1-15
9
16%
5
11%
16-30
11
19%
12
26%
31-45
9
16%
9
20%
46-60
10
17%
4
9%
61-75
12
21%
8
17%
76-90

Пропущено

43
51
17 В 1-м тайме 23
26 Во 2-м тайме 28
13 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 23
5
12%
7
14%
1-15
5
12%
10
20%
16-30
7
16%
6
12%
31-45
9
21%
2
4%
46-60
3
7%
10
20%
61-75
14
33%
16
31%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Брест - Лион 2:1 Лион - Бордо 6:1 Лион - Вест Хэм 0:3 Страсбург - Лион 1:1
Вест Хэм - Лион 1:1 Лион - Анже 3:2 Реймс - Лион 0:0 Лион - Порту 1:1 Лион - Ренн 2:4 Порту - Лион 0:1 Лорьян - Лион 1:4 Лион - Лилль 0:1 Ланс - Лион 1:1 Лион - Ницца 2:0 Монако - Лион 2:0 Лион - Марсель 2:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Труа - Лион 0:1 Лион - ПСЖ 1:1 Лион - Мец 1:1
Монпелье
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ланс - Монпелье 2:0 Монпелье - Реймс 0:0 Марсель - Монпелье 2:0 Монпелье - Брест 1:2
Бордо - Монпелье 0:2 Монпелье - Ницца 0:0 Нант - Монпелье 2:0 Монпелье - Ренн 2:4 Лорьян - Монпелье 0:1 Монпелье - Лилль 0:1 Сент-Этьен - Монпелье 3:1 Марсель - Монпелье 1:1 Монпелье - Монако 3:2 Монпелье - Труа 0:1 Страсбург - Монпелье 3:1 Монпелье - Страсбург 1:0 Монпелье - Анже 4:1 Андрезьё - Монпелье 0:1 Брест - Монпелье 0:4 Монпелье - Клермон 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 33 24 5 4 75 - 30 77
2. Марсель Заявка 33 18 8 7 55 - 34 62
3. Монако 0:0 Заявка 34 16 9 9 51 - 34 57
4. Ренн Заявка 33 17 5 11 70 - 36 56
5. Страсбург Заявка 33 15 11 7 55 - 35 56
6. Ницца Заявка 33 16 7 10 43 - 29 54
7. Лион Заявка 34 14 11 9 56 - 45 53
8. Ланс Заявка 33 15 8 10 52 - 41 53
9. Лилль Заявка 33 12 12 9 41 - 40 48
10. Нант Заявка 33 13 8 12 43 - 38 47
11. Монпелье Заявка 34 12 6 16 46 - 51 42
12. Брест Заявка 33 11 9 13 42 - 48 42
13. Реймс Заявка 33 9 13 11 36 - 36 40
14. Анже Заявка 33 8 10 15 36 - 49 34
15. Лорьян Заявка 33 8 10 15 33 - 52 34
16. Труа Заявка 33 8 9 16 30 - 46 33
17. Сент-Этьен 0:0 Заявка 34 7 11 16 37 - 64 32
18. Клермон Заявка 33 8 8 17 33 - 61 32
19. Бордо Заявка 33 5 12 16 44 - 79 27
20. Мец Заявка 33 4 12 17 29 - 59 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 16 15 1 0 41 - 9 46
2. Лион Заявка 18 10 5 3 39 - 23 35
3. Ренн Заявка 16 11 1 4 41 - 13 34
4. Страсбург Заявка 17 10 4 3 32 - 15 34
5. Монако 0:0 Заявка 17 10 4 3 32 - 14 34
6. Ланс Заявка 17 9 5 3 31 - 16 32
7. Нант Заявка 16 9 3 4 25 - 15 30
8. Марсель Заявка 17 8 5 4 29 - 19 29
9. Ницца Заявка 16 8 4 4 22 - 16 27
10. Лилль Заявка 16 6 7 3 20 - 18 25
11. Монпелье Заявка 17 7 4 6 25 - 20 25
12. Лорьян Заявка 16 6 5 5 18 - 16 23
13. Брест Заявка 16 6 4 6 24 - 24 22
14. Реймс Заявка 16 5 6 5 22 - 17 21
15. Анже Заявка 17 6 2 9 17 - 22 20
16. Сент-Этьен 0:0 Заявка 18 4 7 7 22 - 32 19
17. Труа Заявка 17 4 7 6 15 - 16 19
18. Бордо Заявка 17 3 6 8 25 - 32 15
19. Клермон Заявка 16 3 5 8 17 - 28 14
20. Мец Заявка 16 1 7 8 17 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 16 10 3 3 26 - 15 33
2. ПСЖ Заявка 17 9 4 4 34 - 21 31
3. Ницца Заявка 17 8 3 6 21 - 13 27
4. Лилль Заявка 17 6 5 6 21 - 22 23
5. Монако 0:0 Заявка 17 6 5 6 19 - 20 23
6. Ренн Заявка 17 6 4 7 29 - 23 22
7. Страсбург Заявка 16 5 7 4 23 - 20 22
8. Ланс Заявка 16 6 3 7 21 - 25 21
9. Брест Заявка 17 5 5 7 18 - 24 20
10. Реймс Заявка 17 4 7 6 14 - 19 19
11. Клермон Заявка 17 5 3 9 16 - 33 18
12. Лион Заявка 16 4 6 6 17 - 22 18
13. Монпелье Заявка 17 5 2 10 21 - 31 17
14. Нант Заявка 17 4 5 8 18 - 23 17
15. Анже Заявка 16 2 8 6 19 - 27 14
16. Труа Заявка 16 4 2 10 15 - 30 14
17. Мец Заявка 17 3 5 9 12 - 31 14
18. Сент-Этьен 0:0 Заявка 16 3 4 9 15 - 32 13
19. Бордо Заявка 16 2 6 8 19 - 47 12
20. Лорьян Заявка 17 2 5 10 15 - 36 11
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Прогнозы 106
Лион 95.3% (101)
X 4.7% (5)
Монпелье 0% (0)
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Прогнозы на матч Лион 5:2 Монпелье

Исход игры
Лион
95.3% (101)
Ничья
4.7% (5)
Монпелье
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
52.43% (54)
Меньше
47.57% (49)
Обе команды забьют
Да
56.31% (58)
Нет
43.69% (45)
Популярный счёт
2:1 Лион
44.3% (47)
2:0 Лион
23.6% (25)
1:0 Лион
17.9% (19)
3:1 Лион
5.7% (6)
1:1 Ничья
4.7% (5)
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