Второй тайм

94' Лион заслуженно побеждает в отличном матче

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Поллерсбек Юлиан взял и забрал мяч на выходе

93' Команда Лион забила решающий гол в последние минуты игры!

92' Г О О О О Л - Ауа Уссем забивает с правой ноги!

92' Игрок команды Лион делает подачу своему товарищу по команде.

92' Дембеле Мусса II из команды Лион направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

91' Лион выполняет удар от ворот.

91' Вахи Элю оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

91' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Вратарь парирует удар, который нанес Дембеле Мусса II , и мяч снова в игре

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Мало Густо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

89' Брэдли Баркола из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

89' Брэдли Баркола из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...

88' Мало Густо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

87' Кастелло Лукеба выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

84' Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

82' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

80' Молле Флоран предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

79' Удар от ворот произведет Лион

79' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Мавидиди Стефи имел все шансы забить, но Джулиан Поллерсбек сделал отличный сейв!

75' Боатенг Жером - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

74' Брэдли Баркола из команды Лион отправил кросс в штрафную...

73' Монпелье выполняет удар от ворот.

72' Дембеле Мусса II оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Брэдли Баркола из команды Лион делает навес прямо в штрафную.

72' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Мавидиди Стефи нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

70' Монпелье выполняет удар от ворот.

70' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Матч возобновлен

70' Пакета Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Г О О О О Л - Токо-Экамби Карл забивает с правой ноги!

67' Брэдли Баркола из команды Лион делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

67' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Монпелье выполняет удар от ворот.

65' Тактическая замена. Тете уходит с поля и его заменяет Брэдли Баркола

64' Г О О О О Л - Ауа Уссем забивает с левой ноги!

63' Монпелье выполняет удар от ворот.

63' Мало Густо из команды Лион сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Тете не смог удачно сыграть.

61' Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Тете бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

60' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Пакета Лукас из команды Лион делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

59' Лион выполняет удар от ворот.

58' Саванье Тежи из команды Монпелье сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

58' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

55' Мало Густо из команды Лион отправил кросс в штрафную...

55' Тете из команды Лион разыграл угловой с правого угла.

55' Сахо Мамаду предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

55' Токо-Экамби Карл видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

54' Ойонго Амбруаз выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Матч возобновлен

53' Ох, нехорошо это выглядит. Вахи Элю получил травму и медбригада забирает его с поля.

53' Вахи Элю на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Кастелло Лукеба наказан за толчок Вахи Элю

52' Пакета Лукас имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!

52' Тете из команды Лион делает навес прямо в штрафную.

52' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Лион выполняет удар от ворот.

51' Суке Арно не смог попасть в створ ударом издали

51' Кастелло Лукеба выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Удар от ворот произведет Монпелье

49' Тете нанес удар чуть мимо. Близко!

47' Дембеле Мусса II нанес удар головой, но Йонас Омлин спокойно отбил мяч.

47' Ойонго Амбруаз предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Пакета Лукас имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

46' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля