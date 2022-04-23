Франция: Лига 1 2021-2022
0:0
Первый тайм: 6'
Стадион: Жоффруа Гишар
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
27
Масон
Иван
10
Хазри
Вахби
20
Буанга
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Масон ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хазри ВахбиНападающий
-
20 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
-
40 Грин ЭтьенВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
-
17 Аушиш АдильПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Сако БакариНападающий
-
18 Норден АрноНападающий
-
21 Амума РоменНападающий
-
Главный тренер: Дюпре Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
-
22 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манноне ВитоВратарь
-
26 Агилар РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Якобс ИсмаилЗащитник
-
11 Лукас ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Матазо ЭлиоПолузащитник
-
37 Диоп СофьянПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Сент-Этьен
Монако
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед
26 матчей
42.3%
30.8%
26.9%
11 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
34.6%
42.3%
23.1%
9 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.5%
34.6%
26.9%
10 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Этьен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хазри Вахби
|9 (3)
|0.27
|Буанга Денис
|7
|0.21
|Норден Арно
|4
|0.12
|Будебуз Риад
|3 (1)
|0.09
|Камара Махди
|3
|0.09
|Колодзейчак Тимоти
|2
|0.06
|Соу Саиду
|2
|0.06
|Амума Ромен
|1
|0.03
|Крассо Жан-Филипп
|1
|0.03
|Трауко Мигель
|1
|0.03
|Наде Микаэль
|1
|0.03
|Гурна-Дуат Люка
|1
|0.03
|Аушиш Адиль
|0
|0
|Тиуб Сада
|0
|0
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|19 (7)
|0.58
|Фолланд Кевин
|7 (1)
|0.21
|Диоп Софьян
|6
|0.18
|Желсон Мартиньш
|4
|0.12
|Головин Александр
|3
|0.09
|Боаду Мирон
|3
|0.09
|Кайо Энрике
|2
|0.06
|Скардовелли Вандерсон
|2
|0.06
|Чуамени Орельен
|1
|0.03
|Лукас Жан
|1
|0.03
|Дисаси Аксель
|1
|0.03
|Дьятта Крепен
|1
|0.03
|Фофана Юссуф
|0
|0
|Агилар Рубен
|0
|0
Карточки
Сент-Этьен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Махди
|8
|0
|Мангала Эльяким
|6
|0
|Гурна-Дуат Люка
|6
|0
|Колодзейчак Тимоти
|4
|1
|Буанга Денис
|4
|1
|Хазри Вахби
|5
|0
|Масон Иван
|5
|0
|Юссуф Зейду
|3
|1
|Неу Иван
|3
|1
|Норден Арно
|4
|0
|Наде Микаэль
|3
|0
|Грин Этьен
|1
|1
|Будебуз Риад
|2
|0
|Амума Ромен
|2
|0
|Трауко Мигель
|2
|0
|Тиуб Сада
|2
|0
|Мукуди Ароль
|2
|0
|Аушиш Адиль
|2
|0
|Соу Саиду
|2
|0
|Сильва Габриэль
|1
|0
|Муэффек Аймен
|1
|0
|Сиссоко Альфа
|1
|0
|Сабан Матис
|1
|0
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чуамени Орельен
|8
|1
|Фолланд Кевин
|7
|0
|Диоп Софьян
|6
|0
|Сидибе Джибриль
|5
|0
|Марипан Гильермо
|5
|0
|Дисаси Аксель
|5
|0
|Павлович Страхиня
|3
|1
|Агилар Рубен
|4
|0
|Кайо Энрике
|4
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|4
|0
|Фофана Юссуф
|4
|0
|Головин Александр
|2
|1
|Лукас Жан
|2
|1
|Скардовелли Вандерсон
|3
|0
|Желсон Мартиньш
|3
|0
|Бен-Йеддер Виссам
|2
|0
|Нико Ковач
|1
|0
|Клемент Филипп
|1
|0
|Якобс Исмаил
|1
|0
|Матазо Элио
|1
|0
|Аклиоче Махнес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
20
8 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 25
3
13%
1
5%
1-15
1
4%
2
10%
16-30
4
17%
4
20%
31-45
2
8%
7
35%
46-60
4
17%
2
10%
61-75
10
42%
4
20%
76-90
Пропущено
30
19
14 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 11
4
13%
4
21%
1-15
6
20%
3
16%
16-30
4
13%
3
16%
31-45
5
17%
1
5%
46-60
3
10%
4
21%
61-75
8
27%
4
21%
76-90
Забито
14
33
10 В 1-м тайме 16
4 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 12
23 Не забивали 19
2
14%
4
12%
1-15
3
21%
5
15%
16-30
5
36%
7
21%
31-45
1
7%
5
15%
46-60
2
14%
6
18%
61-75
1
7%
6
18%
76-90
Пропущено
32
13
15 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 10
2
6%
2
15%
1-15
6
19%
1
8%
16-30
7
22%
4
31%
31-45
3
9%
3
23%
46-60
8
25%
0
0%
61-75
6
19%
3
23%
76-90
Забито
38
53
18 В 1-м тайме 23
20 Во 2-м тайме 30
9 Забивали первыми 17
8 Не забивали 11
5
13%
5
9%
1-15
4
11%
7
13%
16-30
9
24%
11
21%
31-45
3
8%
12
23%
46-60
6
16%
8
15%
61-75
11
29%
10
19%
76-90
Пропущено
62
32
29 В 1-м тайме 17
33 Во 2-м тайме 15
23 Пропускали первыми 13
30 Не пропускали 21
6
10%
6
19%
1-15
12
19%
4
13%
16-30
11
18%
7
22%
31-45
8
13%
4
13%
46-60
11
18%
4
13%
61-75
14
23%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Этьен
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Бордо - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Брест 2:1 Лорьян - Сент-Этьен 6:2 Сент-Этьен - Марсель 2:4
Сент-Этьен - Труа 1:1 Лилль - Сент-Этьен 0:0 Сент-Этьен - Мец 1:0 ПСЖ - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Страсбург 2:2 Клермон - Сент-Этьен 1:2 Сент-Этьен - Монпелье 3:1 Бержерак - Сент-Этьен 1:0 Анже - Сент-Этьен 0:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - Ланс 1:2 Юра Сюд - Сент-Этьен 1:4 Сент-Этьен - Нант 0:1 Лион-Дюшер - Сент-Этьен 0:1 Реймс - Сент-Этьен 2:0 Сент-Этьен - Ренн 0:5
Монако
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Монако - Ницца 1:0 Ренн - Монако 2:3 Монако - Труа 2:1 Мец - Монако 1:2
Монако - ПСЖ 3:0 Монако - Брага 1:1 Страсбург - Монако 1:0 Брага - Монако 2:0 Марсель - Монако 0:1 Нант - Монако 2:2 Монако - Реймс 1:2 Бордо - Монако 1:1 Монако - Лорьян 0:0 Монако - Амьен 2:0 Монако - Лион 2:0 Ланс - Монако 2:4 Монпелье - Монако 3:2 Монако - Клермон 4:0 Нант - Монако 0:0 Кевийи - Монако 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|33
|24
|5
|4
|75 - 30
|77
|2.
|Марсель
|Заявка
|33
|18
|8
|7
|55 - 34
|62
|3.
|Монако
|0:0 Заявка
|34
|16
|9
|9
|51 - 34
|57
|4.
|Ренн
|Заявка
|33
|17
|5
|11
|70 - 36
|56
|5.
|Страсбург
|Заявка
|33
|15
|11
|7
|55 - 35
|56
|6.
|Ницца
|Заявка
|33
|16
|7
|10
|43 - 29
|54
|7.
|Лион
|Заявка
|34
|14
|11
|9
|56 - 45
|53
|8.
|Ланс
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|52 - 41
|53
|9.
|Лилль
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|41 - 40
|48
|10.
|Нант
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|43 - 38
|47
|11.
|Монпелье
|Заявка
|34
|12
|6
|16
|46 - 51
|42
|12.
|Брест
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|42 - 48
|42
|13.
|Реймс
|Заявка
|33
|9
|13
|11
|36 - 36
|40
|14.
|Анже
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|36 - 49
|34
|15.
|Лорьян
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|33 - 52
|34
|16.
|Труа
|Заявка
|33
|8
|9
|16
|30 - 46
|33
|17.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|34
|7
|11
|16
|37 - 64
|32
|18.
|Клермон
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|33 - 61
|32
|19.
|Бордо
|Заявка
|33
|5
|12
|16
|44 - 79
|27
|20.
|Мец
|Заявка
|33
|4
|12
|17
|29 - 59
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|15
|1
|0
|41 - 9
|46
|2.
|Лион
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|39 - 23
|35
|3.
|Ренн
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|41 - 13
|34
|4.
|Страсбург
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|32 - 15
|34
|5.
|Монако
|0:0 Заявка
|17
|10
|4
|3
|32 - 14
|34
|6.
|Ланс
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|31 - 16
|32
|7.
|Нант
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|25 - 15
|30
|8.
|Марсель
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 19
|29
|9.
|Ницца
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 16
|27
|10.
|Лилль
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|20 - 18
|25
|11.
|Монпелье
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|25 - 20
|25
|12.
|Лорьян
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 16
|23
|13.
|Брест
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 24
|22
|14.
|Реймс
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|22 - 17
|21
|15.
|Анже
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|17 - 22
|20
|16.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|18
|4
|7
|7
|22 - 32
|19
|17.
|Труа
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|15 - 16
|19
|18.
|Бордо
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|25 - 32
|15
|19.
|Клермон
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 28
|14
|20.
|Мец
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|17 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|26 - 15
|33
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|34 - 21
|31
|3.
|Ницца
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|21 - 13
|27
|4.
|Лилль
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 22
|23
|5.
|Монако
|0:0 Заявка
|17
|6
|5
|6
|19 - 20
|23
|6.
|Ренн
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|29 - 23
|22
|7.
|Страсбург
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|23 - 20
|22
|8.
|Ланс
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|21 - 25
|21
|9.
|Брест
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 24
|20
|10.
|Реймс
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|14 - 19
|19
|11.
|Клермон
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|16 - 33
|18
|12.
|Лион
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 22
|18
|13.
|Монпелье
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|21 - 31
|17
|14.
|Нант
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|18 - 23
|17
|15.
|Анже
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|19 - 27
|14
|16.
|Труа
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|15 - 30
|14
|17.
|Мец
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|12 - 31
|14
|18.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 32
|13
|19.
|Бордо
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|19 - 47
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|15 - 36
|11
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Прогнозы на матч Сент-Этьен 0:0 Монако
Исход игры
Сент-Этьен
3.7% (4)
Ничья
16.7% (18)
Монако
79.6% (86)
Тотал 2.5
Больше
62.86% (66)
Меньше
37.14% (39)
Обе команды забьют
Да
79.05% (83)
Нет
20.95% (22)
Популярный счёт
1:2 Монако
51.9% (56)
1:1 Ничья
15.7% (17)
0:1 Монако
12% (13)
0:2 Монако
6.5% (7)
1:3 Монако
5.6% (6)
2:1 Сент-Этьен
1.9% (2)
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