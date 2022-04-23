Первый тайм

8' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Матч возобновлен

7' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

7' Назначен штрафной. Пострадал Желсон Мартинш, его свалил Сильва Габриэль

7' Монако идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Желсон Мартинш из команды Монако идет с мячом вперед на обострение...

6' Матч возобновится спорным мячом

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Буанга Денис пробует нанести удар издали, но Александр Нюбель держит все под контролем

5' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

4' Желсон Мартинш оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Фолланд Кевин нанес удар, мяч был парирован, но Поль Бернардони не удержал его в руках.

3' Монако вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Монако вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Микаэль Наде наказан за толчок Фолланд Кевин

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

1' Фолланд Кевин не смог попасть в створ ударом издали

1' Монако идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Монако начинает с центра поля