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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Сент-Этьен
 
Позже

Стадион:
Монако
Прогнозы 38
Сент-Этьен 5.3% (2)
X 26.3% (10)
Монако 68.4% (26)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Сент-Этьен
Ничья
Монако
4.48
3.92
1.87
Все Коэффициенты

История личных встреч

Сент-Этьен
Монако

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед

26 матчей

42.3%
30.8%
26.9%
11 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

34.6%
42.3%
23.1%
9 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.5%
34.6%
26.9%
10 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
3:1
Л1
0:4
Л1
2:2
К
0:1
Л1
1:0
Л1
2:3
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
0:4
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
0:2
ТМС
0:2
Л1
3:0
Л1
1:2
ТМС
0:0
Л1
2:2
Л1
2:0
Л1
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Этьен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хазри Вахби 9 (3) 0.27
Буанга Денис 7 0.21
Норден Арно 4 0.12
Будебуз Риад 3 (1) 0.09
Камара Махди 3 0.09
Колодзейчак Тимоти 2 0.06
Соу Саиду 2 0.06
Амума Ромен 1 0.03
Крассо Жан-Филипп 1 0.03
Трауко Мигель 1 0.03
Наде Микаэль 1 0.03
Гурна-Дуат Люка 1 0.03
Аушиш Адиль 0 0
Тиуб Сада 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 19 (7) 0.58
Фолланд Кевин 7 (1) 0.21
Диоп Софьян 6 0.18
Желсон Мартиньш 4 0.12
Головин Александр 3 0.09
Боаду Мирон 3 0.09
Кайо Энрике 2 0.06
Скардовелли Вандерсон 2 0.06
Чуамени Орельен 1 0.03
Лукас Жан 1 0.03
Дисаси Аксель 1 0.03
Дьятта Крепен 1 0.03
Фофана Юссуф 0 0
Агилар Рубен 0 0

Карточки

Сент-Этьен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Махди 8 0
Мангала Эльяким 6 0
Гурна-Дуат Люка 6 0
Колодзейчак Тимоти 4 1
Буанга Денис 4 1
Хазри Вахби 5 0
Масон Иван 5 0
Юссуф Зейду 3 1
Неу Иван 3 1
Норден Арно 4 0
Наде Микаэль 3 0
Грин Этьен 1 1
Будебуз Риад 2 0
Амума Ромен 2 0
Трауко Мигель 2 0
Тиуб Сада 2 0
Мукуди Ароль 2 0
Аушиш Адиль 2 0
Соу Саиду 2 0
Сильва Габриэль 1 0
Муэффек Аймен 1 0
Сиссоко Альфа 1 0
Сабан Матис 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чуамени Орельен 8 1
Фолланд Кевин 7 0
Диоп Софьян 6 0
Сидибе Джибриль 5 0
Марипан Гильермо 5 0
Дисаси Аксель 5 0
Павлович Страхиня 3 1
Агилар Рубен 4 0
Кайо Энрике 4 0
Бадьяшиль Бенуа 4 0
Фофана Юссуф 4 0
Головин Александр 2 1
Лукас Жан 2 1
Скардовелли Вандерсон 3 0
Желсон Мартиньш 3 0
Бен-Йеддер Виссам 2 0
Нико Ковач 1 0
Клемент Филипп 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Матазо Элио 1 0
Аклиоче Махнес 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
20
8 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 25
3
13%
1
5%
1-15
1
4%
2
10%
16-30
4
17%
4
20%
31-45
2
8%
7
35%
46-60
4
17%
2
10%
61-75
10
42%
4
20%
76-90

Пропущено

30
19
14 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 11
4
13%
4
21%
1-15
6
20%
3
16%
16-30
4
13%
3
16%
31-45
5
17%
1
5%
46-60
3
10%
4
21%
61-75
8
27%
4
21%
76-90

Забито

14
33
10 В 1-м тайме 16
4 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 12
23 Не забивали 19
2
14%
4
12%
1-15
3
21%
5
15%
16-30
5
36%
7
21%
31-45
1
7%
5
15%
46-60
2
14%
6
18%
61-75
1
7%
6
18%
76-90

Пропущено

32
13
15 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 10
2
6%
2
15%
1-15
6
19%
1
8%
16-30
7
22%
4
31%
31-45
3
9%
3
23%
46-60
8
25%
0
0%
61-75
6
19%
3
23%
76-90

Забито

38
53
18 В 1-м тайме 23
20 Во 2-м тайме 30
9 Забивали первыми 17
8 Не забивали 11
5
13%
5
9%
1-15
4
11%
7
13%
16-30
9
24%
11
21%
31-45
3
8%
12
23%
46-60
6
16%
8
15%
61-75
11
29%
10
19%
76-90

Пропущено

62
32
29 В 1-м тайме 17
33 Во 2-м тайме 15
23 Пропускали первыми 13
30 Не пропускали 21
6
10%
6
19%
1-15
12
19%
4
13%
16-30
11
18%
7
22%
31-45
8
13%
4
13%
46-60
11
18%
4
13%
61-75
14
23%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Этьен
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Бордо - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Брест 2:1 Лорьян - Сент-Этьен 6:2 Сент-Этьен - Марсель 2:4
Сент-Этьен - Труа 1:1 Лилль - Сент-Этьен 0:0 Сент-Этьен - Метц 1:0 ПСЖ - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Страсбург 2:2 Клермон - Сент-Этьен 1:2 Сент-Этьен - Монпелье 3:1 Бержерак - Сент-Этьен 1:0 Анже - Сент-Этьен 0:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - Ланс 1:2 Юра Сюд - Сент-Этьен 1:4 Сент-Этьен - Нант 0:1 Лион-Дюшер - Сент-Этьен 0:1 Реймс - Сент-Этьен 2:0 Сент-Этьен - Ренн 0:5
Монако
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Монако - Ницца 1:0 Ренн - Монако 2:3 Монако - Труа 2:1 Метц - Монако 1:2
Монако - ПСЖ 3:0 Монако - Брага 1:1 Страсбург - Монако 1:0 Брага - Монако 2:0 Марсель - Монако 0:1 Нант - Монако 2:2 Монако - Реймс 1:2 Бордо - Монако 1:1 Монако - Лорьян 0:0 Монако - Амьен 2:0 Монако - Лион 2:0 Ланс - Монако 2:4 Монпелье - Монако 3:2 Монако - Клермон 4:0 Нант - Монако 0:0 Кевийи - Монако 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 33 24 5 4 75 - 30 77
2. Марсель Заявка 33 18 8 7 55 - 34 62
3. Страсбург Заявка 33 15 11 7 55 - 35 56
4. Монако Заявка 33 16 8 9 51 - 34 56
5. Ренн Заявка 33 17 5 11 70 - 36 56
6. Ницца Заявка 33 16 7 10 43 - 29 54
7. Ланс Заявка 33 15 8 10 52 - 41 53
8. Лион Заявка 33 13 11 9 51 - 43 50
9. Лилль Заявка 33 12 12 9 41 - 40 48
10. Нант Заявка 33 13 8 12 43 - 38 47
11. Монпелье Заявка 33 12 6 15 44 - 46 42
12. Брест Заявка 33 11 9 13 42 - 48 42
13. Реймс Заявка 33 9 13 11 36 - 36 40
14. Анже Заявка 33 8 10 15 36 - 49 34
15. Лорьян Заявка 33 8 10 15 33 - 52 34
16. Труа Заявка 33 8 9 16 30 - 46 33
17. Клермон Заявка 33 8 8 17 33 - 61 32
18. Сент-Этьен Заявка 33 7 10 16 37 - 64 31
19. Бордо Заявка 33 5 12 16 44 - 79 27
20. Метц Заявка 33 4 12 17 29 - 59 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 16 15 1 0 41 - 9 46
2. Страсбург Заявка 17 10 4 3 32 - 15 34
3. Монако Заявка 17 10 4 3 32 - 14 34
4. Ренн Заявка 16 11 1 4 41 - 13 34
5. Лион Заявка 17 9 5 3 34 - 21 32
6. Ланс Заявка 17 9 5 3 31 - 16 32
7. Нант Заявка 16 9 3 4 25 - 15 30
8. Марсель Заявка 17 8 5 4 29 - 19 29
9. Ницца Заявка 16 8 4 4 22 - 16 27
10. Лилль Заявка 16 6 7 3 20 - 18 25
11. Монпелье Заявка 17 7 4 6 25 - 20 25
12. Лорьян Заявка 16 6 5 5 18 - 16 23
13. Брест Заявка 16 6 4 6 24 - 24 22
14. Реймс Заявка 16 5 6 5 22 - 17 21
15. Анже Заявка 17 6 2 9 17 - 22 20
16. Труа Заявка 17 4 7 6 15 - 16 19
17. Сент-Этьен Заявка 17 4 6 7 22 - 32 18
18. Бордо Заявка 17 3 6 8 25 - 32 15
19. Клермон Заявка 16 3 5 8 17 - 28 14
20. Метц Заявка 16 1 7 8 17 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 16 10 3 3 26 - 15 33
2. ПСЖ Заявка 17 9 4 4 34 - 21 31
3. Ницца Заявка 17 8 3 6 21 - 13 27
4. Лилль Заявка 17 6 5 6 21 - 22 23
5. Монако Заявка 16 6 4 6 19 - 20 22
6. Ренн Заявка 17 6 4 7 29 - 23 22
7. Страсбург Заявка 16 5 7 4 23 - 20 22
8. Ланс Заявка 16 6 3 7 21 - 25 21
9. Брест Заявка 17 5 5 7 18 - 24 20
10. Реймс Заявка 17 4 7 6 14 - 19 19
11. Клермон Заявка 17 5 3 9 16 - 33 18
12. Лион Заявка 16 4 6 6 17 - 22 18
13. Монпелье Заявка 16 5 2 9 19 - 26 17
14. Нант Заявка 17 4 5 8 18 - 23 17
15. Анже Заявка 16 2 8 6 19 - 27 14
16. Труа Заявка 16 4 2 10 15 - 30 14
17. Метц Заявка 17 3 5 9 12 - 31 14
18. Сент-Этьен Заявка 16 3 4 9 15 - 32 13
19. Бордо Заявка 16 2 6 8 19 - 47 12
20. Лорьян Заявка 17 2 5 10 15 - 36 11
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сент-Этьен - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 апреля 2022, осталось 2 дня 7 часов 59 минут.

    Главный судья: Bastien Dechepy

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Сент-Этьен 5.3% (2)
    X 26.3% (10)
    Монако 68.4% (26)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сент-Этьен
    Ничья
    Монако
    4.48
    3.92
    1.87
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Сент-Этьен - Монако онлайн

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    Прогнозы на матч Сент-Этьен - Монако

    Исход игры
    Сент-Этьен
    5.3% (2)
    Ничья
    26.3% (10)
    Монако
    68.4% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.89% (22)
    Меньше
    42.11% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    84.21% (32)
    Нет
    15.79% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Монако
    52.6% (20)
    1:1 Ничья
    26.3% (10)
    0:1 Монако
    10.5% (4)
    0:2 Монако
    5.3% (2)
    2:1 Сент-Этьен
    5.3% (2)
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    Сент-Этьен
    Монако

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