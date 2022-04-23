Сегодня судьи на "Парк-де-Пренс" Амори Делерю из Нима. Его помощниками на эту встречу назначены Алехандре Виала и Жюльен Об. Четвёртым рефери будет Гаэль Ангула. За ВАР сегодня отвечает Бенуа Бастьен.

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Приветствую всех, любителей футбола! На связи Лига 1 стадион Парк де Пренс, где сегодня играет ПСЖ на своём поле против команды “Ланс”. Подопечные Маурисио Почеттино достаточно не проиграть в этом матче и тогда за пять туров до конца чемпионата ПСЖ обеспечит себе досрочное чемпионство. Наблюдать и транслировать этот матч буду я, Дмитрий Матюшенцев.

