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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
ПСЖ
 
Позже

Стадион:
Ланс

История личных встреч

ПСЖ
Ланс

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

13 матчей

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 1 победа

История матчей

Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
4:1
Л1
1:3
Л1
0:0
К
5:1
Л1
0:2
Л1
1:1
Л1
1:1
КЛ
2:0
КЛ
1:2
Л1
3:0

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 23 (3) 0.7
Неймар 11 (2) 0.33
Данилу Перейра 5 0.15
Икарди Мауро 4 0.12
Маркиньос Маркос 4 0.12
Месси Лионель 3 0.09
Хакими Ашраф 3 0.09
Ди Мария Анхель 3 0.09
Эррера Андер 3 0.09
Гуэйе Идрисса 3 0.09
Дракслер Юлиан 2 0.06
Рамос Серхио 2 0.06
Керер Тило 2 0.06
Вейналдум Джорджиньо 1 0.03
Верратти Марко 1 0.03
Паредес Леандро 1 0.03
Сарабия Пабло 1 0.03
Кимпембе Преснел 1 0.03
Мендеш Нуну 0 0
Диалло Абду 0 0
Мишю Эдуар 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюинга Арно 10 (1) 0.3
Фофана Секо 7 0.21
Франковски Пшемыслав 5 0.15
Сотока Флориан 5 (2) 0.15
Саид Уэсли 5 0.15
Клаусс Жонатан 4 0.12
Ганаго Игнатиус 4 0.12
Какута Гаэль 3 (1) 0.09
Кошта Давид 2 0.06
Дукуре Шейк 1 0.03
Айдара Массадио 1 0.03
Банза Симон 1 0.03
Дансо Кевин 1 0.03
Медина Факундо 1 0.03
Вух Кристофер 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верратти Марко 11 0
Мбаппе Килиан 9 0
Неймар 6 0
Кимпембе Преснел 5 0
Хакими Ашраф 3 1
Гуэйе Идрисса 4 0
Ди Мария Анхель 3 0
Мендеш Нуну 3 0
Паредес Леандро 3 0
Маркиньос Маркос 3 0
Данилу Перейра 3 0
Рамос Серхио 1 1
Вейналдум Джорджиньо 2 0
Бернат Хуан 2 0
Доннарумма Джанлуиджи 2 0
Эбимбе Эрик 2 0
Навас Кейлор 0 1
Мишю Эдуар 0 1
Сарабия Пабло 1 0
Эррера Андер 1 0
Икарди Мауро 1 0
Диалло Абду 1 0
Дагба Колин 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медина Факундо 9 0
Дукуре Шейк 7 1
Дансо Кевин 6 1
Сотока Флориан 7 0
Айдара Массадио 5 1
Гради Жонатан 6 0
Франковски Пшемыслав 4 0
Лека Жан-Луи 3 0
Клаусс Жонатан 3 0
Каюзак Янник 1 1
Мюинга Арно 1 1
Жан Корентен 2 0
Саид Уэсли 2 0
Вух Кристофер 2 0
Ганаго Игнатиус 2 0
Кошта Давид 2 0
Франк Эз 2 0
Какута Гаэль 1 0
Фофана Секо 1 0
Мачадо Дейвер 1 0

Голы по времени матча

Забито

39
19
17 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 6
18 Не забивали 22
6
15%
4
21%
1-15
5
13%
3
16%
16-30
6
15%
3
16%
31-45
5
13%
2
11%
46-60
9
23%
2
11%
61-75
8
21%
5
26%
76-90

Пропущено

11
27
4 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 14
0
0%
4
15%
1-15
1
9%
1
4%
16-30
3
27%
8
30%
30%
31-45
3
27%
5
19%
46-60
2
18%
5
19%
61-75
2
18%
4
15%
76-90

Забито

34
31
16 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 11
20 Не забивали 19
3
9%
4
13%
1-15
7
21%
4
13%
16-30
6
18%
7
23%
31-45
2
6%
7
23%
46-60
6
18%
5
16%
61-75
10
29%
29%
4
13%
76-90

Пропущено

21
15
13 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
3
14%
2
13%
1-15
4
19%
1
7%
16-30
6
29%
6
40%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
5
24%
2
13%
76-90

Забито

73
50
33 В 1-м тайме 25
40 Во 2-м тайме 25
18 Забивали первыми 17
5 Не забивали 8
9
12%
8
16%
1-15
12
16%
7
14%
16-30
12
16%
10
20%
31-45
7
10%
9
18%
46-60
15
21%
7
14%
61-75
18
25%
9
18%
76-90

Пропущено

32
42
17 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 25
3
9%
6
14%
1-15
5
16%
2
5%
16-30
9
28%
14
33%
31-45
4
13%
7
17%
46-60
4
13%
7
17%
61-75
7
22%
6
14%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Анже - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Марсель 2:1 Клермон - ПСЖ 1:6 ПСЖ - Лорьян 5:1
Монако - ПСЖ 3:0 ПСЖ - Бордо 3:0 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Ницца - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Сент-Этьен 3:1 Нант - ПСЖ 3:1 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 ПСЖ - Ренн 1:0 Лилль - ПСЖ 1:5 ПСЖ - Ницца 0:0 ПСЖ - Реймс 4:0 ПСЖ - Брест 2:0 Лион - ПСЖ 1:1 Ванн - ПСЖ 0:4 Лорьян - ПСЖ 1:1 Феньи-Ольнуа - ПСЖ 0:3
Ланс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ланс - Монпелье 2:0 Лилль - Ланс 1:2 Ланс - Ницца 3:0 Страсбург - Ланс 1:0
Ланс - Клермон 3:1 Метц - Ланс 0:0 Ланс - Брест 0:1 Анже - Ланс 1:2 Ланс - Лион 1:1 Ланс - Бордо 3:2 Лорьян - Ланс 2:0 Ланс - Монако 2:4 Ланс - Марсель 0:2 Сент-Этьен - Ланс 1:2 Ланс - Ренн 1:0 Ланс - Лилль 2:2 Ницца - Ланс 2:1 Пуатье - Ланс 0:1 Нант - Ланс 3:2 Ланс - ПСЖ 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 33 24 5 4 75 - 30 77
2. Марсель Заявка 33 18 8 7 55 - 34 62
3. Страсбург Заявка 33 15 11 7 55 - 35 56
4. Монако Заявка 33 16 8 9 51 - 34 56
5. Ренн Заявка 33 17 5 11 70 - 36 56
6. Ницца Заявка 33 16 7 10 43 - 29 54
7. Ланс Заявка 33 15 8 10 52 - 41 53
8. Лион Заявка 33 13 11 9 51 - 43 50
9. Лилль Заявка 33 12 12 9 41 - 40 48
10. Нант Заявка 33 13 8 12 43 - 38 47
11. Монпелье Заявка 33 12 6 15 44 - 46 42
12. Брест Заявка 33 11 9 13 42 - 48 42
13. Реймс Заявка 33 9 13 11 36 - 36 40
14. Анже Заявка 33 8 10 15 36 - 49 34
15. Лорьян Заявка 33 8 10 15 33 - 52 34
16. Труа Заявка 33 8 9 16 30 - 46 33
17. Клермон Заявка 33 8 8 17 33 - 61 32
18. Сент-Этьен Заявка 33 7 10 16 37 - 64 31
19. Бордо Заявка 33 5 12 16 44 - 79 27
20. Метц Заявка 33 4 12 17 29 - 59 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 16 15 1 0 41 - 9 46
2. Страсбург Заявка 17 10 4 3 32 - 15 34
3. Монако Заявка 17 10 4 3 32 - 14 34
4. Ренн Заявка 16 11 1 4 41 - 13 34
5. Лион Заявка 17 9 5 3 34 - 21 32
6. Ланс Заявка 17 9 5 3 31 - 16 32
7. Нант Заявка 16 9 3 4 25 - 15 30
8. Марсель Заявка 17 8 5 4 29 - 19 29
9. Ницца Заявка 16 8 4 4 22 - 16 27
10. Лилль Заявка 16 6 7 3 20 - 18 25
11. Монпелье Заявка 17 7 4 6 25 - 20 25
12. Лорьян Заявка 16 6 5 5 18 - 16 23
13. Брест Заявка 16 6 4 6 24 - 24 22
14. Реймс Заявка 16 5 6 5 22 - 17 21
15. Анже Заявка 17 6 2 9 17 - 22 20
16. Труа Заявка 17 4 7 6 15 - 16 19
17. Сент-Этьен Заявка 17 4 6 7 22 - 32 18
18. Бордо Заявка 17 3 6 8 25 - 32 15
19. Клермон Заявка 16 3 5 8 17 - 28 14
20. Метц Заявка 16 1 7 8 17 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 16 10 3 3 26 - 15 33
2. ПСЖ Заявка 17 9 4 4 34 - 21 31
3. Ницца Заявка 17 8 3 6 21 - 13 27
4. Лилль Заявка 17 6 5 6 21 - 22 23
5. Монако Заявка 16 6 4 6 19 - 20 22
6. Ренн Заявка 17 6 4 7 29 - 23 22
7. Страсбург Заявка 16 5 7 4 23 - 20 22
8. Ланс Заявка 16 6 3 7 21 - 25 21
9. Брест Заявка 17 5 5 7 18 - 24 20
10. Реймс Заявка 17 4 7 6 14 - 19 19
11. Клермон Заявка 17 5 3 9 16 - 33 18
12. Лион Заявка 16 4 6 6 17 - 22 18
13. Монпелье Заявка 16 5 2 9 19 - 26 17
14. Нант Заявка 17 4 5 8 18 - 23 17
15. Анже Заявка 16 2 8 6 19 - 27 14
16. Труа Заявка 16 4 2 10 15 - 30 14
17. Метц Заявка 17 3 5 9 12 - 31 14
18. Сент-Этьен Заявка 16 3 4 9 15 - 32 13
19. Бордо Заявка 16 2 6 8 19 - 47 12
20. Лорьян Заявка 17 2 5 10 15 - 36 11
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Ланс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 апреля 2022, осталось 2 дня 9 часов 59 минут.

    Главный судья: Делере Амаури

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 38
    ПСЖ 94.7% (36)
    X 2.6% (1)
    Ланс 2.6% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Ланс
    1.32
    6.55
    9.40
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч ПСЖ - Ланс онлайн

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    Прогнозы на матч ПСЖ - Ланс

    Исход игры
    ПСЖ
    94.7% (36)
    Ничья
    2.6% (1)
    Ланс
    2.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.11% (16)
    Меньше
    57.89% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    31.58% (12)
    Нет
    68.42% (26)
    Популярный счёт
    2:0 ПСЖ
    55.3% (21)
    2:1 ПСЖ
    15.8% (6)
    3:1 ПСЖ
    13.2% (5)
    3:0 ПСЖ
    7.9% (3)
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