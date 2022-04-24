Германия: Бундеслига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 5'
Стадион: Олимпиаштадион
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
29
Тусар
Люка
37
Ито
Хироки
24
Соса
Борна
18
Томаш
Тьягу
22
Фюрих
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
46 Каде АнтонНападающий
-
-
Главный тренер: Магат Феликс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Ито ХирокиЗащитник
-
24 Соса БорнаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Томаш ТьягуПолузащитник
-
22 Фюрих КрисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
43 Баццоли ЛукаЗащитник
- Полузащитник
-
11 Томми ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Беяз ОмерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Герта
Штуттгарт
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед
20 матчей
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоветич Стеван
|6
|0.2
|Рихтер Марко
|5
|0.17
|Бельфодиль Исхак
|3
|0.1
|Сердар Суат
|3
|0.1
|Эккеленкамп Юрген
|3
|0.1
|Дарида Владимир
|2
|0.07
|Зельке Дейви
|2
|0.07
|Маолида Мизиан
|1
|0.03
|Штарк Никлас
|1
|0.03
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0.03
|Гехтер Линус
|1
|0.03
|Лукебакио Доди
|1 (1)
|0.03
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|Платтенхардт Марвин
|0
|0
|Торунарига Джордан
|0
|0
|Аскасибар Сантьяго
|0
|0
|Кунья Матеус
|0
|0
|Дордой Мартон
|0
|0
Штуттгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калайджич Саша
|4 (1)
|0.13
|Мавропанос Константинос
|4
|0.13
|Мармуш Омар
|3
|0.1
|Эндо Ватару
|3
|0.1
|Кемпф Марк-Оливер
|3
|0.1
|Томаш Тьягу
|3
|0.1
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0.07
|Фёрстер Филипп
|2
|0.07
|Антон Вальдемар
|2
|0.07
|Фюрих Крис
|2
|0.07
|Массимо Роберто
|2
|0.07
|Соса Борна
|1
|0.03
|Мангаля Орель
|1
|0.03
|Ито Хироки
|1
|0.03
|Клемент Филипп
|1
|0.03
|Фагир Вахид
|1
|0.03
|Кулибали Танги
|0
|0
|Дидави Даниэль
|0
|0
|Каразор Атакан
|0
|0
|Климович Матео
|0
|0
Карточки
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боатенг Кевин-Принс
|8
|0
|Сердар Суат
|6
|0
|Рихтер Марко
|5
|0
|Йоветич Стеван
|4
|0
|Дарида Владимир
|4
|0
|Штарк Никлас
|3
|0
|Тусар Люка
|3
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|3
|0
|Аскасибар Сантьяго
|3
|0
|Боята Дедрик
|1
|1
|Платтенхардт Марвин
|2
|0
|Пекарик Петер
|1
|0
|Бельфодиль Исхак
|1
|0
|Шволов Александер
|1
|0
|Зельке Дейви
|1
|0
|Клюнтер Лукас
|1
|0
|Зефёйк Дейовайсио
|1
|0
|Торунарига Джордан
|1
|0
|Эккеленкамп Юрген
|1
|0
|Ястржембски Деннис
|1
|0
|Бьоркан Фредерик
|1
|0
|Дордой Мартон
|1
|0
|Лотка Марсель
|1
|0
Штуттгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антон Вальдемар
|6
|1
|Каразор Атакан
|6
|1
|Кулибали Танги
|6
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|3
|1
|Мангаля Орель
|4
|0
|Фёрстер Филипп
|4
|0
|Соса Борна
|3
|0
|Мавропанос Константинос
|3
|0
|Мармуш Омар
|3
|0
|Ито Хироки
|2
|0
|Эндо Ватару
|2
|0
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0
|Калайджич Саша
|2
|0
|Климович Матео
|2
|0
|Фюрих Крис
|2
|0
|Томаш Тьягу
|2
|0
|Пеллегрино Матараццо
|2
|0
|Дидави Даниэль
|1
|0
|Штенцель Паскаль
|1
|0
|Нартей Николас
|1
|0
|Тибиди Алексис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
12
5 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 20
0
0%
2
17%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
4
22%
1
8%
31-45
6
33%
2
17%
46-60
5
28%
2
17%
61-75
2
11%
3
25%
76-90
Пропущено
34
22
9 В 1-м тайме 5
25 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
5
15%
1
5%
16-30
4
12%
4
18%
31-45
6
18%
6
27%
46-60
8
24%
3
14%
61-75
11
32%
8
36%
76-90
Забито
11
24
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 4
23 Не забивали 20
2
18%
1
4%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
4
36%
7
29%
29%
31-45
1
9%
4
17%
46-60
1
9%
2
8%
61-75
3
27%
6
25%
76-90
Пропущено
35
31
19 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 15
5
14%
8
26%
1-15
7
20%
3
10%
16-30
7
20%
6
19%
31-45
7
20%
3
10%
46-60
3
9%
6
19%
61-75
6
17%
5
16%
76-90
Забито
29
36
11 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 10
9 Не забивали 10
2
7%
3
8%
1-15
1
3%
6
17%
16-30
8
28%
8
22%
31-45
7
24%
6
17%
46-60
6
21%
4
11%
61-75
5
17%
9
25%
76-90
Пропущено
69
53
28 В 1-м тайме 22
41 Во 2-м тайме 31
18 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 26
5
7%
8
15%
1-15
12
17%
4
8%
16-30
11
16%
10
19%
31-45
13
19%
9
17%
46-60
11
16%
9
17%
61-75
17
25%
13
25%
76-90
Результаты последних матчей
Герта
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Аугсбург - Герта 0:1 Герта - Унион Берлин 1:4 Байер Л - Герта 2:1 Герта - Хоффенхайм 3:0
Боруссия М - Герта 2:0 Герта - Айнтрахт Фр 1:4 Фрайбург - Герта 3:0 Герта - РБ Лейпциг 1:6 Гройтер Фюрт - Герта 2:1 Герта - Бохум 1:1 Герта - Бавария 1:4 Герта - Унион Берлин 2:3 Вольфсбург - Герта 0:0 Герта - Кёльн 1:3 Герта - Боруссия Д 3:2 Майнц - Герта 4:0 Герта - Арминия 2:0 Штуттгарт - Герта 2:2 Герта - Аугсбург 1:1 Унион Берлин - Герта 2:0
Штуттгарт
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Майнц - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Боруссия Д 0:2 Арминия - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Аугсбург 3:2
Унион Берлин - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Боруссия М 3:2 Хоффенхайм - Штуттгарт 2:1 Штуттгарт - Бохум 1:1 Байер Л - Штуттгарт 4:2 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Ростов - Штуттгарт 1:2 Фрайбург - Штуттгарт 2:0 Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2 Гройтер Фюрт - Штуттгарт 0:0 Кёльн - Штуттгарт 1:0 Штуттгарт - Бавария 0:5 Вольфсбург - Штуттгарт 0:2 Штуттгарт - Герта 2:2 Штуттгарт - Майнц 2:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|31
|24
|3
|4
|92 - 30
|75
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|31
|20
|3
|8
|77 - 46
|63
|3.
|Байер Л
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|72 - 44
|55
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|31
|16
|6
|9
|66 - 33
|54
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|31
|14
|10
|7
|52 - 37
|52
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|42 - 40
|50
|7.
|Кёльн
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|47 - 45
|49
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|31
|13
|7
|11
|52 - 47
|46
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|31
|10
|10
|11
|42 - 44
|40
|10.
|Майнц
|Заявка
|31
|11
|6
|14
|43 - 41
|39
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|31
|11
|4
|16
|39 - 51
|37
|12.
|Бохум
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|30 - 45
|36
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|36 - 47
|35
|14.
|Боруссия М
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|45 - 58
|35
|15.
|Герта
|0:0 Заявка
|31
|8
|6
|17
|32 - 66
|30
|16.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|31
|6
|11
|14
|36 - 53
|29
|17.
|Арминия
|Заявка
|31
|5
|11
|15
|24 - 49
|26
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|31
|3
|8
|20
|25 - 76
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|46 - 13
|40
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|12
|0
|3
|47 - 23
|36
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|39 - 17
|32
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|21 - 14
|31
|5.
|Кёльн
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|27 - 20
|31
|6.
|Майнц
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|28 - 8
|31
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|31 - 21
|29
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 16
|28
|9.
|Байер Л
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|35 - 22
|26
|10.
|Бохум
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 16
|25
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 19
|23
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 21
|22
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 25
|22
|14.
|Герта
|0:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 31
|19
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|19 - 21
|18
|16.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|25 - 30
|18
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 30
|14
|18.
|Арминия
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|13 - 21
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|46 - 17
|35
|2.
|Байер Л
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|37 - 22
|29
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|30 - 23
|27
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|27 - 16
|22
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 23
|22
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 26
|19
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|23 - 31
|18
|9.
|Кёльн
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|20 - 25
|18
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 32
|14
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|14 - 26
|13
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 33
|13
|13.
|Арминия
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|11 - 28
|12
|14.
|Герта
|0:0 Заявка
|15
|3
|2
|10
|11 - 35
|11
|15.
|Бохум
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|11 - 29
|11
|16.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|16
|1
|8
|7
|11 - 23
|11
|17.
|Майнц
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|15 - 33
|8
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|15
|0
|3
|12
|11 - 46
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Герта 0:0 Штуттгарт
Исход игры
Герта
49.5% (53)
Ничья
37.4% (40)
Штуттгарт
13.1% (14)
Тотал 2.5
Больше
42.72% (44)
Меньше
57.28% (59)
Обе команды забьют
Да
78.64% (81)
Нет
21.36% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.6% (37)
2:1 Герта
29% (31)
1:0 Герта
12.1% (13)
1:2 Штуттгарт
10.3% (11)
2:0 Герта
4.7% (5)
0:1 Штуттгарт
2.8% (3)
2:2 Ничья
1.9% (2)
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