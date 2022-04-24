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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Герта
0:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
Штуттгарт
0' 5'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Прогнозы 107
Герта 49.5% (53)
X 37.4% (40)
Штуттгарт 13.1% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Герта
Ничья
Штуттгарт
3.13
3.44
2.48
Все Коэффициенты
Новости
37
Лотка
Марсель
2
Пекарик
Петер
4
Боята
Дедрик
20
Кемпф
Марк-Оливер
21
Платтенхардт
Марвин
29
Тусар
Люка
18
Аскасибар
Сантьяго
6
Дарида
Владимир
27
Боатенг
Кевин-Принс
8
Сердар
Суат
7
Зельке
Дейви
1
Мюллер
Флориан
15
Штенцель
Паскаль
5
Мавропанос
Константинос
37
Ито
Хироки
24
Соса
Борна
3
Эндо
Ватару
2
Антон
Вальдемар
23
Мангаля
Орель
18
Томаш
Тьягу
22
Фюрих
Крис
9
Калайджич
Саша
Герта
4-2-3-1
Штуттгарт
4-3-2-1

История личных встреч

Герта
Штуттгарт

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед

20 матчей

40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

Б
2:2
Б
1:1
Б
0:2
Б
3:1
Б
2:1
Б
1:0
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
3:2
Б
1:2
Б
0:1
Б
5:0
Б
1:0
Б
0:1
Б
1:1
Б
2:0
Б
2:1
Б
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоветич Стеван 6 0.2
Рихтер Марко 5 0.17
Бельфодиль Исхак 3 0.1
Сердар Суат 3 0.1
Эккеленкамп Юрген 3 0.1
Дарида Владимир 2 0.07
Зельке Дейви 2 0.07
Маолида Мизиан 1 0.03
Штарк Никлас 1 0.03
Пёнтек Кшиштоф 1 0.03
Гехтер Линус 1 0.03
Лукебакио Доди 1 (1) 0.03
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Платтенхардт Марвин 0 0
Торунарига Джордан 0 0
Аскасибар Сантьяго 0 0
Кунья Матеус 0 0
Дордой Мартон 0 0
Штуттгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калайджич Саша 4 (1) 0.13
Мавропанос Константинос 4 0.13
Мармуш Омар 3 0.1
Эндо Ватару 3 0.1
Кемпф Марк-Оливер 3 0.1
Томаш Тьягу 3 0.1
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0.07
Фёрстер Филипп 2 0.07
Антон Вальдемар 2 0.07
Фюрих Крис 2 0.07
Массимо Роберто 2 0.07
Соса Борна 1 0.03
Мангаля Орель 1 0.03
Ито Хироки 1 0.03
Клемент Филипп 1 0.03
Фагир Вахид 1 0.03
Кулибали Танги 0 0
Дидави Даниэль 0 0
Каразор Атакан 0 0
Климович Матео 0 0

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боатенг Кевин-Принс 8 0
Сердар Суат 6 0
Рихтер Марко 5 0
Йоветич Стеван 4 0
Дарида Владимир 4 0
Штарк Никлас 3 0
Тусар Люка 3 0
Миттельштедт Максимилиан 3 0
Аскасибар Сантьяго 3 0
Боята Дедрик 1 1
Платтенхардт Марвин 2 0
Пекарик Петер 1 0
Бельфодиль Исхак 1 0
Шволов Александер 1 0
Зельке Дейви 1 0
Клюнтер Лукас 1 0
Зефёйк Дейовайсио 1 0
Торунарига Джордан 1 0
Эккеленкамп Юрген 1 0
Ястржембски Деннис 1 0
Бьоркан Фредерик 1 0
Дордой Мартон 1 0
Лотка Марсель 1 0
Штуттгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антон Вальдемар 6 1
Каразор Атакан 6 1
Кулибали Танги 6 0
Кемпф Марк-Оливер 3 1
Мангаля Орель 4 0
Фёрстер Филипп 4 0
Соса Борна 3 0
Мавропанос Константинос 3 0
Мармуш Омар 3 0
Ито Хироки 2 0
Эндо Ватару 2 0
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0
Калайджич Саша 2 0
Климович Матео 2 0
Фюрих Крис 2 0
Томаш Тьягу 2 0
Пеллегрино Матараццо 2 0
Дидави Даниэль 1 0
Штенцель Паскаль 1 0
Нартей Николас 1 0
Тибиди Алексис 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
12
5 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 20
0
0%
2
17%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
4
22%
1
8%
31-45
6
33%
2
17%
46-60
5
28%
2
17%
61-75
2
11%
3
25%
76-90

Пропущено

34
22
9 В 1-м тайме 5
25 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
5
15%
1
5%
16-30
4
12%
4
18%
31-45
6
18%
6
27%
46-60
8
24%
3
14%
61-75
11
32%
8
36%
76-90

Забито

11
24
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 4
23 Не забивали 20
2
18%
1
4%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
4
36%
7
29%
29%
31-45
1
9%
4
17%
46-60
1
9%
2
8%
61-75
3
27%
6
25%
76-90

Пропущено

35
31
19 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 15
5
14%
8
26%
1-15
7
20%
3
10%
16-30
7
20%
6
19%
31-45
7
20%
3
10%
46-60
3
9%
6
19%
61-75
6
17%
5
16%
76-90

Забито

29
36
11 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 10
9 Не забивали 10
2
7%
3
8%
1-15
1
3%
6
17%
16-30
8
28%
8
22%
31-45
7
24%
6
17%
46-60
6
21%
4
11%
61-75
5
17%
9
25%
76-90

Пропущено

69
53
28 В 1-м тайме 22
41 Во 2-м тайме 31
18 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 26
5
7%
8
15%
1-15
12
17%
4
8%
16-30
11
16%
10
19%
31-45
13
19%
9
17%
46-60
11
16%
9
17%
61-75
17
25%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Аугсбург - Герта 0:1 Герта - Унион Берлин 1:4 Байер Л - Герта 2:1 Герта - Хоффенхайм 3:0
Боруссия М - Герта 2:0 Герта - Айнтрахт Фр 1:4 Фрайбург - Герта 3:0 Герта - РБ Лейпциг 1:6 Гройтер Фюрт - Герта 2:1 Герта - Бохум 1:1 Герта - Бавария 1:4 Герта - Унион Берлин 2:3 Вольфсбург - Герта 0:0 Герта - Кёльн 1:3 Герта - Боруссия Д 3:2 Майнц - Герта 4:0 Герта - Арминия 2:0 Штуттгарт - Герта 2:2 Герта - Аугсбург 1:1 Унион Берлин - Герта 2:0
Штуттгарт
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Майнц - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Боруссия Д 0:2 Арминия - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Аугсбург 3:2
Унион Берлин - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Боруссия М 3:2 Хоффенхайм - Штуттгарт 2:1 Штуттгарт - Бохум 1:1 Байер Л - Штуттгарт 4:2 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Ростов - Штуттгарт 1:2 Фрайбург - Штуттгарт 2:0 Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2 Гройтер Фюрт - Штуттгарт 0:0 Кёльн - Штуттгарт 1:0 Штуттгарт - Бавария 0:5 Вольфсбург - Штуттгарт 0:2 Штуттгарт - Герта 2:2 Штуттгарт - Майнц 2:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 31 24 3 4 92 - 30 75
2. Боруссия Д Заявка 31 20 3 8 77 - 46 63
3. Байер Л Заявка 31 16 7 8 72 - 44 55
4. РБ Лейпциг Заявка 31 16 6 9 66 - 33 54
5. Фрайбург Заявка 31 14 10 7 52 - 37 52
6. Унион Берлин Заявка 31 14 8 9 42 - 40 50
7. Кёльн Заявка 31 13 10 8 47 - 45 49
8. Хоффенхайм Заявка 31 13 7 11 52 - 47 46
9. Айнтрахт Фр Заявка 31 10 10 11 42 - 44 40
10. Майнц Заявка 31 11 6 14 43 - 41 39
11. Вольфсбург Заявка 31 11 4 16 39 - 51 37
12. Бохум Заявка 30 10 6 14 30 - 45 36
13. Аугсбург Заявка 31 9 8 14 36 - 47 35
14. Боруссия М Заявка 30 9 8 13 45 - 58 35
15. Герта 0:0 Заявка 31 8 6 17 32 - 66 30
16. Штуттгарт 0:0 Заявка 31 6 11 14 36 - 53 29
17. Арминия Заявка 31 5 11 15 24 - 49 26
18. Гройтер Фюрт Заявка 31 3 8 20 25 - 76 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 13 1 2 46 - 13 40
2. Боруссия Д Заявка 15 12 0 3 47 - 23 36
3. РБ Лейпциг Заявка 16 10 2 4 39 - 17 32
4. Унион Берлин Заявка 15 9 4 2 21 - 14 31
5. Кёльн Заявка 16 9 4 3 27 - 20 31
6. Майнц Заявка 15 9 4 2 28 - 8 31
7. Фрайбург Заявка 16 8 5 3 31 - 21 29
8. Хоффенхайм Заявка 15 8 4 3 29 - 16 28
9. Байер Л Заявка 15 8 2 5 35 - 22 26
10. Бохум Заявка 15 7 4 4 19 - 16 25
11. Вольфсбург Заявка 16 7 2 7 23 - 19 23
12. Аугсбург Заявка 15 6 4 5 22 - 21 22
13. Боруссия М Заявка 15 6 4 5 25 - 25 22
14. Герта 0:0 Заявка 16 5 4 7 21 - 31 19
15. Айнтрахт Фр Заявка 16 4 6 6 19 - 21 18
16. Штуттгарт 0:0 Заявка 15 5 3 7 25 - 30 18
17. Гройтер Фюрт Заявка 16 3 5 8 14 - 30 14
18. Арминия Заявка 15 2 8 5 13 - 21 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 11 2 2 46 - 17 35
2. Байер Л Заявка 16 8 5 3 37 - 22 29
3. Боруссия Д Заявка 16 8 3 5 30 - 23 27
4. Фрайбург Заявка 15 6 5 4 21 - 16 23
5. РБ Лейпциг Заявка 15 6 4 5 27 - 16 22
6. Айнтрахт Фр Заявка 15 6 4 5 23 - 23 22
7. Унион Берлин Заявка 16 5 4 7 21 - 26 19
8. Хоффенхайм Заявка 16 5 3 8 23 - 31 18
9. Кёльн Заявка 15 4 6 5 20 - 25 18
10. Вольфсбург Заявка 15 4 2 9 16 - 32 14
11. Аугсбург Заявка 16 3 4 9 14 - 26 13
12. Боруссия М Заявка 15 3 4 8 20 - 33 13
13. Арминия Заявка 16 3 3 10 11 - 28 12
14. Герта 0:0 Заявка 15 3 2 10 11 - 35 11
15. Бохум Заявка 15 3 2 10 11 - 29 11
16. Штуттгарт 0:0 Заявка 16 1 8 7 11 - 23 11
17. Майнц Заявка 16 2 2 12 15 - 33 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 15 0 3 12 11 - 46 3
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  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 107
Герта 49.5% (53)
X 37.4% (40)
Штуттгарт 13.1% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Герта
Ничья
Штуттгарт
3.13
3.44
2.48
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Где смотреть матч Герта 0:0 Штуттгарт онлайн

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Прогнозы на матч Герта 0:0 Штуттгарт

Исход игры
Герта
49.5% (53)
Ничья
37.4% (40)
Штуттгарт
13.1% (14)
Тотал 2.5
Больше
42.72% (44)
Меньше
57.28% (59)
Обе команды забьют
Да
78.64% (81)
Нет
21.36% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.6% (37)
2:1 Герта
29% (31)
1:0 Герта
12.1% (13)
1:2 Штуттгарт
10.3% (11)
2:0 Герта
4.7% (5)
0:1 Штуттгарт
2.8% (3)
2:2 Ничья
1.9% (2)
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