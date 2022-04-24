Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Сегодняшная посещаемость составляет 54589 болельщиков

93' Г О О О О Л - Бельфодиль Исхак забивает с правой ноги!

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Тусар Люка выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Штуттгарт выполняет удар от ворот.

87' Тактическая замена. Тиаго Томас уходит с поля и его заменяет Кулибали Танги

86' Лотка Марсель взял и забрал мяч на выходе

86' Штуттгарт выполняет удар от ворот.

86' Удар от ворот произведет Герта

85' Тиаго Томас из команды Штуттгарт не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

85' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Бьоркан Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Игрок из команды Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

77' Лотка Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Тиаго Томас из команды Штуттгарт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

71' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Мавропанос Константинос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Ито Хироки выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Штуттгарт выполняет удар от ворот.

69' Пекарик Петер не смог попасть в створ ударом издали

68' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Тиаго Томас пробует нанести удар издали, но Марсель Лотка ловит мяч

64' Дарида Владимир получил желтую карточку от судьи

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Пекарик Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Кемпф Марк-Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Игрок из команды Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

60' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Хорошую попытку сделал Тиаго Томас. Удар в створ, но вратарь начеку

57' Фюрих Крис пробует нанести удар издали, но Марсель Лотка держит все под контролем

55' Боята Дедрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Матч возобновлен

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Как он промахнулся? Мавропанос Константинос имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

51' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Лотка Марсель взял и забрал мяч на выходе

50' Эндо Ватару навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Штуттгарт выполняет удар от ворот.