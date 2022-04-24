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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Герта
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 54589
Штуттгарт
0'
1:0
4' Гол
Зельке Дейви
41' Желтая карточка
Эндо Ватару
64' Желтая карточка
Дарида Владимир
2:0
90' Гол
Бельфодиль Исхак
90'+6
Голы (видео). Чемпионат Германии...
1:0. Гол Дави Зельке (видео). Че...

Ход матча

4'
Зельке Дейви
(Платтенхардт Марвин)
1:0
24'
 
Томми Эрик
Штенцель Паскаль
41'
 
Эндо Ватару
46'
Бьоркан Фредерик
Платтенхардт Марвин
 
63'
Бельфодиль Исхак
Боатенг Кевин-Принс
 
63'
Миттельштедт Максимилиан
Сердар Суат
 
64'
Дарида Владимир
 
71'
 
Тибиди Алексис
Мангаля Орель
74'
Штарк Никлас
Дарида Владимир
 
78'
Эккеленкамп Юрген
Зельке Дейви
 
87'
 
Мийо Энцо
Фюрих Крис
87'
 
Кулибали Танги
Томаш Тьягу
90'
Бельфодиль Исхак
(Миттельштедт Максимилиан)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 107
Герта 49.5% (53)
X 37.4% (40)
Штуттгарт 13.1% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
37
Лотка
Марсель
2
Пекарик
Петер
4
Боята
Дедрик
20
Кемпф
Марк-Оливер
21
Платтенхардт
Марвин
29
Тусар
Люка
18
Аскасибар
Сантьяго
6
Дарида
Владимир
27
Боатенг
Кевин-Принс
8
Сердар
Суат
7
Зельке
Дейви
1
Мюллер
Флориан
15
Штенцель
Паскаль
5
Мавропанос
Константинос
37
Ито
Хироки
24
Соса
Борна
3
Эндо
Ватару
2
Антон
Вальдемар
23
Мангаля
Орель
18
Томаш
Тьягу
22
Фюрих
Крис
9
Калайджич
Саша
Герта
4-2-3-1
Штуттгарт
4-3-2-1

История личных встреч

Герта
Штуттгарт

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед

20 матчей

40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

Б
2:2
Б
1:1
Б
0:2
Б
3:1
Б
2:1
Б
1:0
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
3:2
Б
1:2
Б
0:1
Б
5:0
Б
1:0
Б
0:1
Б
1:1
Б
2:0
Б
2:1
Б
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоветич Стеван 6 0.19
Рихтер Марко 5 0.16
Бельфодиль Исхак 4 0.13
Зельке Дейви 3 0.1
Сердар Суат 3 0.1
Эккеленкамп Юрген 3 0.1
Дарида Владимир 2 0.06
Маолида Мизиан 1 0.03
Штарк Никлас 1 0.03
Пёнтек Кшиштоф 1 0.03
Гехтер Линус 1 0.03
Лукебакио Доди 1 (1) 0.03
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Платтенхардт Марвин 0 0
Торунарига Джордан 0 0
Аскасибар Сантьяго 0 0
Кунья Матеус 0 0
Дордой Мартон 0 0
Штуттгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калайджич Саша 4 (1) 0.13
Мавропанос Константинос 4 0.13
Мармуш Омар 3 0.1
Эндо Ватару 3 0.1
Кемпф Марк-Оливер 3 0.1
Томаш Тьягу 3 0.1
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0.06
Фёрстер Филипп 2 0.06
Антон Вальдемар 2 0.06
Фюрих Крис 2 0.06
Массимо Роберто 2 0.06
Соса Борна 1 0.03
Мангаля Орель 1 0.03
Ито Хироки 1 0.03
Клемент Филипп 1 0.03
Фагир Вахид 1 0.03
Кулибали Танги 0 0
Дидави Даниэль 0 0
Каразор Атакан 0 0
Климович Матео 0 0

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боатенг Кевин-Принс 8 0
Сердар Суат 6 0
Дарида Владимир 5 0
Рихтер Марко 5 0
Йоветич Стеван 4 0
Штарк Никлас 3 0
Тусар Люка 3 0
Миттельштедт Максимилиан 3 0
Аскасибар Сантьяго 3 0
Боята Дедрик 1 1
Платтенхардт Марвин 2 0
Пекарик Петер 1 0
Бельфодиль Исхак 1 0
Шволов Александер 1 0
Зельке Дейви 1 0
Клюнтер Лукас 1 0
Зефёйк Дейовайсио 1 0
Торунарига Джордан 1 0
Эккеленкамп Юрген 1 0
Ястржембски Деннис 1 0
Бьоркан Фредерик 1 0
Дордой Мартон 1 0
Лотка Марсель 1 0
Штуттгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антон Вальдемар 6 1
Каразор Атакан 6 1
Кулибали Танги 6 0
Кемпф Марк-Оливер 3 1
Мангаля Орель 4 0
Фёрстер Филипп 4 0
Эндо Ватару 3 0
Соса Борна 3 0
Мавропанос Константинос 3 0
Мармуш Омар 3 0
Ито Хироки 2 0
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0
Калайджич Саша 2 0
Климович Матео 2 0
Фюрих Крис 2 0
Томаш Тьягу 2 0
Пеллегрино Матараццо 2 0
Дидави Даниэль 1 0
Штенцель Паскаль 1 0
Нартей Николас 1 0
Тибиди Алексис 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
12
6 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 21
1
5%
2
17%
1-15
1
5%
2
17%
16-30
4
20%
1
8%
31-45
6
30%
2
17%
46-60
5
25%
2
17%
61-75
3
15%
3
25%
76-90

Пропущено

34
24
9 В 1-м тайме 6
25 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
0
0%
1
4%
1-15
5
15%
1
4%
16-30
4
12%
4
17%
31-45
6
18%
6
25%
46-60
8
24%
3
13%
61-75
11
32%
9
38%
76-90

Забито

11
24
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 4
24 Не забивали 21
2
18%
1
4%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
4
36%
7
29%
29%
31-45
1
9%
4
17%
46-60
1
9%
2
8%
61-75
3
27%
6
25%
76-90

Пропущено

35
31
19 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 15
5
14%
8
26%
1-15
7
20%
3
10%
16-30
7
20%
6
19%
31-45
7
20%
3
10%
46-60
3
9%
6
19%
61-75
6
17%
5
16%
76-90

Забито

31
36
12 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 10
9 Не забивали 11
3
10%
3
8%
1-15
1
3%
6
17%
16-30
8
26%
8
22%
31-45
7
23%
6
17%
46-60
6
19%
4
11%
61-75
6
19%
9
25%
76-90

Пропущено

69
55
28 В 1-м тайме 23
41 Во 2-м тайме 32
18 Пропускали первыми 18
26 Не пропускали 27
5
7%
9
16%
1-15
12
17%
4
7%
16-30
11
16%
10
18%
31-45
13
19%
9
16%
46-60
11
16%
9
16%
61-75
17
25%
14
25%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Аугсбург - Герта 0:1 Герта - Унион Берлин 1:4 Байер Л - Герта 2:1 Герта - Хоффенхайм 3:0
Боруссия М - Герта 2:0 Герта - Айнтрахт Фр 1:4 Фрайбург - Герта 3:0 Герта - РБ Лейпциг 1:6 Гройтер Фюрт - Герта 2:1 Герта - Бохум 1:1 Герта - Бавария 1:4 Герта - Унион Берлин 2:3 Вольфсбург - Герта 0:0 Герта - Кёльн 1:3 Герта - Боруссия Д 3:2 Майнц - Герта 4:0 Герта - Арминия 2:0 Штуттгарт - Герта 2:2 Герта - Аугсбург 1:1 Унион Берлин - Герта 2:0
Штуттгарт
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Майнц - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Боруссия Д 0:2 Арминия - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Аугсбург 3:2
Унион Берлин - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Боруссия М 3:2 Хоффенхайм - Штуттгарт 2:1 Штуттгарт - Бохум 1:1 Байер Л - Штуттгарт 4:2 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Ростов - Штуттгарт 1:2 Фрайбург - Штуттгарт 2:0 Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2 Гройтер Фюрт - Штуттгарт 0:0 Кёльн - Штуттгарт 1:0 Штуттгарт - Бавария 0:5 Вольфсбург - Штуттгарт 0:2 Штуттгарт - Герта 2:2 Штуттгарт - Майнц 2:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 31 24 3 4 92 - 30 75
2. Боруссия Д Заявка 31 20 3 8 77 - 46 63
3. Байер Л Заявка 31 16 7 8 72 - 44 55
4. РБ Лейпциг Заявка 31 16 6 9 66 - 33 54
5. Фрайбург Заявка 31 14 10 7 52 - 37 52
6. Унион Берлин Заявка 31 14 8 9 42 - 40 50
7. Кёльн Заявка 31 13 10 8 47 - 45 49
8. Хоффенхайм Заявка 31 13 7 11 52 - 47 46
9. Айнтрахт Фр Заявка 31 10 10 11 42 - 44 40
10. Майнц Заявка 31 11 6 14 43 - 41 39
11. Вольфсбург Заявка 31 11 4 16 39 - 51 37
12. Бохум Заявка 30 10 6 14 30 - 45 36
13. Аугсбург Заявка 31 9 8 14 36 - 47 35
14. Боруссия М Заявка 30 9 8 13 45 - 58 35
15. Герта Заявка 31 9 5 17 34 - 66 32
16. Штуттгарт Заявка 31 6 10 15 36 - 55 28
17. Арминия Заявка 31 5 11 15 24 - 49 26
18. Гройтер Фюрт Заявка 31 3 8 20 25 - 76 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 13 1 2 46 - 13 40
2. Боруссия Д Заявка 15 12 0 3 47 - 23 36
3. РБ Лейпциг Заявка 16 10 2 4 39 - 17 32
4. Унион Берлин Заявка 15 9 4 2 21 - 14 31
5. Кёльн Заявка 16 9 4 3 27 - 20 31
6. Майнц Заявка 15 9 4 2 28 - 8 31
7. Фрайбург Заявка 16 8 5 3 31 - 21 29
8. Хоффенхайм Заявка 15 8 4 3 29 - 16 28
9. Байер Л Заявка 15 8 2 5 35 - 22 26
10. Бохум Заявка 15 7 4 4 19 - 16 25
11. Вольфсбург Заявка 16 7 2 7 23 - 19 23
12. Аугсбург Заявка 15 6 4 5 22 - 21 22
13. Боруссия М Заявка 15 6 4 5 25 - 25 22
14. Герта Заявка 16 6 3 7 23 - 31 21
15. Айнтрахт Фр Заявка 16 4 6 6 19 - 21 18
16. Штуттгарт Заявка 15 5 3 7 25 - 30 18
17. Гройтер Фюрт Заявка 16 3 5 8 14 - 30 14
18. Арминия Заявка 15 2 8 5 13 - 21 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 11 2 2 46 - 17 35
2. Байер Л Заявка 16 8 5 3 37 - 22 29
3. Боруссия Д Заявка 16 8 3 5 30 - 23 27
4. Фрайбург Заявка 15 6 5 4 21 - 16 23
5. РБ Лейпциг Заявка 15 6 4 5 27 - 16 22
6. Айнтрахт Фр Заявка 15 6 4 5 23 - 23 22
7. Унион Берлин Заявка 16 5 4 7 21 - 26 19
8. Хоффенхайм Заявка 16 5 3 8 23 - 31 18
9. Кёльн Заявка 15 4 6 5 20 - 25 18
10. Вольфсбург Заявка 15 4 2 9 16 - 32 14
11. Аугсбург Заявка 16 3 4 9 14 - 26 13
12. Боруссия М Заявка 15 3 4 8 20 - 33 13
13. Арминия Заявка 16 3 3 10 11 - 28 12
14. Герта Заявка 15 3 2 10 11 - 35 11
15. Бохум Заявка 15 3 2 10 11 - 29 11
16. Штуттгарт Заявка 16 1 7 8 11 - 25 10
17. Майнц Заявка 16 2 2 12 15 - 33 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 15 0 3 12 11 - 46 3
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 107
Герта 49.5% (53)
X 37.4% (40)
Штуттгарт 13.1% (14)
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Прогнозы на матч Герта 2:0 Штуттгарт

Исход игры
Герта
49.5% (53)
Ничья
37.4% (40)
Штуттгарт
13.1% (14)
Тотал 2.5
Больше
42.72% (44)
Меньше
57.28% (59)
Обе команды забьют
Да
78.64% (81)
Нет
21.36% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.6% (37)
2:1 Герта
29% (31)
1:0 Герта
12.1% (13)
1:2 Штуттгарт
10.3% (11)
2:0 Герта
4.7% (5)
0:1 Штуттгарт
2.8% (3)
2:2 Ничья
1.9% (2)
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