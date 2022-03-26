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ЦСКА Москва
0:0
Второй тайм: 52'
Нижний Новгород
0' 52'
Прогнозы 115
ЦСКА Москва 95.7% (110)
X 1.7% (2)
Нижний Новгород 2.6% (3)
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Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
Нижний Новгород
1.67
3.82
5.40
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ЦСКА Москва
Нижний Новгород

История личных встреч

ЦСКА Москва
Нижний Новгород

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ТМК
1:1
ПЛ
0:2
ТМК
2:1

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
ЦСКА Москва - Рубин 6:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2
Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Рубин 1:1 ЦСКА Москва - Мурсия 3:0 ЦСКА Москва - Люнгбю 3:2 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 ЦСКА Москва - Виборг 3:2 ЦСКА Москва - Дюделанж 0:1 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 ЦСКА Москва - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Рубин - ЦСКА Москва 1:0 Металлург Липецк - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1
Нижний Новгород
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Нижний Новгород - Спартак Москва 1:1 Уфа - Нижний Новгород 0:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:0 Динамо Москва - Нижний Новгород 3:0
Нижний Новгород - Урал 1:0 Нижний Новгород - Левадия Таллин 2:0 Войводина - Нижний Новгород 0:2 Факел - Нижний Новгород 0:0 Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Нижний Новгород - Рубин 2:1 Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Ахмат - Нижний Новгород 3:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2 Факел - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 Рубин - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2
  • Второй тайм
  • 54'
    Горбунов совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Каккоев в касание пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
  • Фол, нарушение
    53'
    Багринцев в центре поля нарушил правила против Ткачука. Игроки "Нижнего Новгорода" быстро разыграли стандарт. 
  • Замена
    52'
    В составе ЦСКА произошла замена. Вместо Жана-Филиппа Гбамена на поле вышел Заур Тарба. 
  • Замена
    51'
    В составе ЦСКА произошла ещё одна замена. Вместо Ивана Облякова на поле вышел Руслан Дауров. 
  • Угловой
    50'
    Угловой у ворот "Нижнего Новгорода". Ахметов выполнил подачу на ближний угол вратарской, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Замена
    49'
    В составе "Нижнего Новгорода" произошла замена. Вместо Альберта Шарипова на поле вышел Егор Синицын. 
  • Замена
    48'
    В составе ЦСКА произошла замена. Вместо Марио Фернандеса на поле вышел Никита Ермаков. 
  • Замена
    47'
    В составе "Нижнего Новгорода" после перерыва произошла замена. Вместо Артура Анисимова на поле вышел Никита Гойло. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. ЦСКА сейчас наверняка продолжит играть первым номером, при этом у "армейцев" сегодня исключительно молодые игроки в запасе, а вот Александр Кержаков может как-то интересно перестроить игру. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма московский ЦСКА на своём поле играет вничью с "Нижним Новгородом" со счётом 0:0. Пока у нас получается далеко не самая яркая игра, но при таких составах стоило ожидать нечто подобного. Будем надеяться, что во втором тайме будет хотя бы один забитых мяч, а пока немного отдохнём. 
  • 44'
    Обляков при входе в штрафную площадь практически по центру, Иван отыгрался с Яковлевым, который был в радиусе штрафной площади, но ответный пас от Владислава вышел слишком сильным, мяч в итоге при игре на выходе перехватил Анисимов. 
  • 43'
    Горбунов с правого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади на правый угол штрафной площади, Шарипов в касание пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл. 
  • 42'
    Горбунов разогнал атаку по левому флангу и затем выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Щенников грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч. 
  • 41'
    Осталось совсем немного до перерыва, пока всё идёт к тому, что в первом тайме команды нас не порадуют забитыми голами.
  • Желтая карточка
    40'
    Защитник "Нижнего Новгорода" Виктор Александров получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля в борьбе за верховой мяч в центре поля против Ахметова. 
  • Фол, нарушение
    39'
    Горбунов в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Лукина. 
  • 38'
    Ахметов прошёл вперёд по правому флангу на этот раз, Александров накрыл Ильзата и выбил мяч в аут. 
  • 37'
    Эджуке попытался пройти вперёд по правому флангу, далее Чидера выполнил передачу на правый угол штрафной площади, никого из партнёров по команде там не оказалось. 
  • Травма, повреждение
    36'
    У Гоцука теперь уже пошла кровь из носа, возможно, что после перерыва Александр Кержаков его поменяет. 
  • 35'
    Ахметов разогнал атаку по левому флангу, затем Ильзат выполнил передачу на левый угол штрафной площади на Багринцева, Эдуард в свою очередь выполнил ответный пас на Ахметова, но завершить момент ударом по воротам Ильзату уже не дали. 
  • 34'
    Всё нормально с Гоцуком, поднялся капитан "Нижнего Новгорода" после паузы и показал, что он готов играть дальше. 
  • Травма, повреждение
    33'
    Гоцук по итогам прошлого эпизода получил небольшое повреждение, вышли на поле врачи "Нижнего Новгорода", пауза в игре. 
  • 32'
    Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади, Фернандес головой сбросил мяч в центр штрафной на Яковлева, Владислав в борьбе с Гоцуком не смог завершить момент ударом по воротам. 
  • Офсайд
    31'
    Из глубины поля последовал заброс на ход Горбунову по правому флангу, Игорь оказался в офсайде. 
  • 30'
    Багринцев с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в защитника "Нижнего Новгорода" и улетел в аут. 
  • 29'
    Ахметов из центра поля выполнил хорошую передачу на ход Яковлеву по правой половине поля, Владислав не смог оторваться от соперника и обострить ситуацию. 
  • 28'
    Калинский со стандарта выполнил слишком слабую подачу в штрафную площадь ЦСКА, "армейцы" перехватили мяч без особого труда. 
  • Фол, нарушение
    27'
    Обляков на правом фланге нарушил правила против Карасёва. "Нижний Новгород" тщательно готовится к стандарту. 
  • Фол, нарушение
    26'
    Елеев получил по ногам на своей половине поля при попытке разогнать атаку. Игроки ЦСКА не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Судья
    25'
    Горбунов в борьбе с Гбаменом на левом фланге оказался на газоне, Данила Цурков показал, что нужно играть дальше. 
  • Судья
    24'
    Горбунов удачно сыграл в подкате на левом фланге у штрафной площади ЦСКА, Лукин упустил мяч в аут, но Данила Цурков показал, что аут будет в пользу "армейцев". 
  • 23'
    Милсон получил мяч на правом углу штрафной площади, далее уже форвард "Нижнего Новгорода" пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • 22'
    Милсон прошёл вперёд по левой половине поля и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника ЦСКА. 
  • 21'
    Гбамен сместился немного в центр с левого фланга, а затем Жан-Филипп пробил на исполнение по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел точно в руки Анисимову. 
  • 20'
    Ахметов со стандарта выполнил слишком сильную подачу на левый угол штрафной площади, мяч в итоге улетел в аут. 
  • Желтая карточка
    19'
    Капитан "Нижнего Новгорода" Кирилл Гоцук получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против Яковлева. 
  • Угловой
    18'
    Ахметов с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, после упорной борьбы игроки "Нижнего Новгорода" выбили мяч подальше от своих ворот. 
  • Опасный момент
    17'
    Фернандес прорвался на правый угол штрафной площади, оттуда Марио выполнил подачу в центр к линии вратарской, Гоцук головой выбил мяч на левый угол штрафной площади, Обляков в касание пробил под правый угол ворот, Анисимов в прыжке перевёл непростой мяч на угловой. 
  • 16'
    Из центра поля последовал слишком сильный заброс на ход Ткачуку по левому флангу, мяч полетел слишком сильно, будет удар от ворот. 
  • Офсайд
    15'
    Из центра поля последовал заброс к радиусу штрафной площади на Яковлева, форвард ЦСКА на этот раз забрался в небольшой офсайд. 
  • Фол, нарушение
    14'
    Против Милсона были нарушены правила в центре поля. Игроки "Нижнего Новгорода" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Угловой
    13'
    Ахметов с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 12'
    Яковлев неплохо поработал на левом фланге у штрафной площади "Нижнего Новгорода", в борьбе со Стоцким Владислав заработал угловой для своей команды. 
  • Фол, нарушение
    11'
    Ткачук под давлением Фернандеса упал на мяч, Данила Цурков после паузы дал свисток в пользу ЦСКА. 
  • 10'
    Заиграли игроки "Нижнего Новгорода" на левом фланге, в итоге последовала плохая передача на Ткачука, мяч улетел в аут. 
  • 9'
    Шарипов попытался пройти вперёд по левому флангу, Фернандес накрыл соперника и выбил мяч в аут. 
  • Опасный момент
    8'
    Обляков немного сместился в центр с левой половины поля, а затем от радиуса штрафной площади Иван пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Фол, нарушение
    7'
    Карасёв нарушил правила в центре поля. Игроки ЦСКА достаточно быстро разыграли стандарт. 
  • 6'
    "Нижний Новгород" пытается постепенно перейти в атаку, но дальше центра поля пройти не получается у гостей. 
  • 5'
    Яковлев попытался войти в штрафную площадь по правой половине поля, защитники "Нижнего Новгорода" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • Фол, нарушение
    4'
    Ахметов с правого фланга выполнил подачу к левому углу вратарской, Обляков попытался в касание пробить по воротам, но в итоге мяч свалился с ноги у Ивана и полетел в руку Гбамену, который стоял рядом. 
  • 3'
    "Нижний Новгород" конечно же будет играть от обороны сегодня, сразу команда Александра Кержакова устроилась на игру вторым номером. 
  • Дождь
    2'
    Сегодня в Москве идёт дождь, напомним, что команды играют между собой на стадионе "Октябрь", а поэтому мы вправе рассчитывать на большое число ударов из-за пределов штрафной площади. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток от Данилы Цуркова, и игра началась. Сегодня ЦСКА и "Нижний Новгород" выставили на матч конечно же далеко не самые оптимальные составы, но здесь как раз будет шанс у молодых футболистов себя проявить. 
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на товарищеском матче между московским ЦСКА и "Нижним Новгородом". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
Прогнозы 115
ЦСКА Москва 95.7% (110)
X 1.7% (2)
Нижний Новгород 2.6% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
Нижний Новгород
1.67
3.82
5.40
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Где смотреть матч ЦСКА Москва 0:0 Нижний Новгород онлайн

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Прогнозы на матч ЦСКА Москва 0:0 Нижний Новгород

Исход игры
ЦСКА Москва
95.7% (110)
Ничья
1.7% (2)
Нижний Новгород
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
36.36% (36)
Меньше
63.64% (63)
Обе команды забьют
Да
35.35% (35)
Нет
64.65% (64)
Популярный счёт
2:0 ЦСКА Москва
36.5% (42)
2:1 ЦСКА Москва
18.3% (21)
1:0 ЦСКА Москва
16.5% (19)
3:1 ЦСКА Москва
9.6% (11)
3:0 ЦСКА Москва
2.6% (3)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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Нижний Новгород

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