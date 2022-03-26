Угловой у ворот "Нижнего Новгорода". Ахметов выполнил подачу на ближний угол вратарской, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

В составе ЦСКА произошла ещё одна замена. Вместо Ивана Облякова на поле вышел Руслан Дауров.

Горбунов совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Каккоев в касание пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

Начинается второй тайм. ЦСКА сейчас наверняка продолжит играть первым номером, при этом у "армейцев" сегодня исключительно молодые игроки в запасе, а вот Александр Кержаков может как-то интересно перестроить игру.

В составе "Нижнего Новгорода" после перерыва произошла замена. Вместо Артура Анисимова на поле вышел Никита Гойло.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма московский ЦСКА на своём поле играет вничью с "Нижним Новгородом" со счётом 0:0. Пока у нас получается далеко не самая яркая игра, но при таких составах стоило ожидать нечто подобного. Будем надеяться, что во втором тайме будет хотя бы один забитых мяч, а пока немного отдохнём.

44' Обляков при входе в штрафную площадь практически по центру, Иван отыгрался с Яковлевым, который был в радиусе штрафной площади, но ответный пас от Владислава вышел слишком сильным, мяч в итоге при игре на выходе перехватил Анисимов.

43' Горбунов с правого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади на правый угол штрафной площади, Шарипов в касание пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл.

42' Горбунов разогнал атаку по левому флангу и затем выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Щенников грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч.

41' Осталось совсем немного до перерыва, пока всё идёт к тому, что в первом тайме команды нас не порадуют забитыми голами.

40' Защитник "Нижнего Новгорода" Виктор Александров получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля в борьбе за верховой мяч в центре поля против Ахметова.

39' Горбунов в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Лукина.

38' Ахметов прошёл вперёд по правому флангу на этот раз, Александров накрыл Ильзата и выбил мяч в аут.

37' Эджуке попытался пройти вперёд по правому флангу, далее Чидера выполнил передачу на правый угол штрафной площади, никого из партнёров по команде там не оказалось.

36' У Гоцука теперь уже пошла кровь из носа, возможно, что после перерыва Александр Кержаков его поменяет.

35' Ахметов разогнал атаку по левому флангу, затем Ильзат выполнил передачу на левый угол штрафной площади на Багринцева, Эдуард в свою очередь выполнил ответный пас на Ахметова, но завершить момент ударом по воротам Ильзату уже не дали.

34' Всё нормально с Гоцуком, поднялся капитан "Нижнего Новгорода" после паузы и показал, что он готов играть дальше.

33' Гоцук по итогам прошлого эпизода получил небольшое повреждение, вышли на поле врачи "Нижнего Новгорода", пауза в игре.

32' Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади, Фернандес головой сбросил мяч в центр штрафной на Яковлева, Владислав в борьбе с Гоцуком не смог завершить момент ударом по воротам.

31' Из глубины поля последовал заброс на ход Горбунову по правому флангу, Игорь оказался в офсайде.

30' Багринцев с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в защитника "Нижнего Новгорода" и улетел в аут.

29' Ахметов из центра поля выполнил хорошую передачу на ход Яковлеву по правой половине поля, Владислав не смог оторваться от соперника и обострить ситуацию.

28' Калинский со стандарта выполнил слишком слабую подачу в штрафную площадь ЦСКА, "армейцы" перехватили мяч без особого труда.

27' Обляков на правом фланге нарушил правила против Карасёва. "Нижний Новгород" тщательно готовится к стандарту.

26' Елеев получил по ногам на своей половине поля при попытке разогнать атаку. Игроки ЦСКА не стали торопиться при розыгрыше мяча.

25' Горбунов в борьбе с Гбаменом на левом фланге оказался на газоне, Данила Цурков показал, что нужно играть дальше.

24' Горбунов удачно сыграл в подкате на левом фланге у штрафной площади ЦСКА, Лукин упустил мяч в аут, но Данила Цурков показал, что аут будет в пользу "армейцев".

23' Милсон получил мяч на правом углу штрафной площади, далее уже форвард "Нижнего Новгорода" пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

22' Милсон прошёл вперёд по левой половине поля и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника ЦСКА.

21' Гбамен сместился немного в центр с левого фланга, а затем Жан-Филипп пробил на исполнение по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел точно в руки Анисимову.

20' Ахметов со стандарта выполнил слишком сильную подачу на левый угол штрафной площади, мяч в итоге улетел в аут.

19' Капитан "Нижнего Новгорода" Кирилл Гоцук получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против Яковлева.

18' Ахметов с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, после упорной борьбы игроки "Нижнего Новгорода" выбили мяч подальше от своих ворот.

17' Фернандес прорвался на правый угол штрафной площади, оттуда Марио выполнил подачу в центр к линии вратарской, Гоцук головой выбил мяч на левый угол штрафной площади, Обляков в касание пробил под правый угол ворот, Анисимов в прыжке перевёл непростой мяч на угловой.

16' Из центра поля последовал слишком сильный заброс на ход Ткачуку по левому флангу, мяч полетел слишком сильно, будет удар от ворот.

15' Из центра поля последовал заброс к радиусу штрафной площади на Яковлева, форвард ЦСКА на этот раз забрался в небольшой офсайд.

14' Против Милсона были нарушены правила в центре поля. Игроки "Нижнего Новгорода" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

13' Ахметов с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

12' Яковлев неплохо поработал на левом фланге у штрафной площади "Нижнего Новгорода", в борьбе со Стоцким Владислав заработал угловой для своей команды.

11' Ткачук под давлением Фернандеса упал на мяч, Данила Цурков после паузы дал свисток в пользу ЦСКА.

10' Заиграли игроки "Нижнего Новгорода" на левом фланге, в итоге последовала плохая передача на Ткачука, мяч улетел в аут.

9' Шарипов попытался пройти вперёд по левому флангу, Фернандес накрыл соперника и выбил мяч в аут.

8' Обляков немного сместился в центр с левой половины поля, а затем от радиуса штрафной площади Иван пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

7' Карасёв нарушил правила в центре поля. Игроки ЦСКА достаточно быстро разыграли стандарт.

6' "Нижний Новгород" пытается постепенно перейти в атаку, но дальше центра поля пройти не получается у гостей.

5' Яковлев попытался войти в штрафную площадь по правой половине поля, защитники "Нижнего Новгорода" сыграли внимательно и перехватили мяч.

4' Ахметов с правого фланга выполнил подачу к левому углу вратарской, Обляков попытался в касание пробить по воротам, но в итоге мяч свалился с ноги у Ивана и полетел в руку Гбамену, который стоял рядом.

3' "Нижний Новгород" конечно же будет играть от обороны сегодня, сразу команда Александра Кержакова устроилась на игру вторым номером.

2' Сегодня в Москве идёт дождь, напомним, что команды играют между собой на стадионе "Октябрь", а поэтому мы вправе рассчитывать на большое число ударов из-за пределов штрафной площади.