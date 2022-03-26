0:0
Второй тайм: 52'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
90 Лукин МатвейЗащитник
- Защитник
-
13 Елеев МаксимЗащитник
-
98 Обляков ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
45 Боков ДанилаВратарь
- Защитник
-
92 Носков ЕгорЗащитник
-
41 Ушаков ЕгорПолузащитник
-
53 Тарба ЗаурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Березуцкий Алексей
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Гоцук КириллЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Ткачук ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 МилсонНападающий
- Запасные игроки
-
13 Гойло НикитаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Синицын ЕгорПолузащитник
- Нападающий
-
44 Якшин НикитаНападающий
-
Главный тренер: Кержаков Александр
История личных встреч
ЦСКА Москва
Нижний Новгород
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
ЦСКА Москва - Рубин 6:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2
Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Рубин 1:1 ЦСКА Москва - Мурсия 3:0 ЦСКА Москва - Люнгбю 3:2 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 ЦСКА Москва - Виборг 3:2 ЦСКА Москва - Дюделанж 0:1 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 ЦСКА Москва - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Рубин - ЦСКА Москва 1:0 Металлург Липецк - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1
Нижний Новгород
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Нижний Новгород - Спартак Москва 1:1 Уфа - Нижний Новгород 0:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:0 Динамо Москва - Нижний Новгород 3:0
Нижний Новгород - Урал 1:0 Нижний Новгород - Левадия Таллин 2:0 Войводина - Нижний Новгород 0:2 Факел - Нижний Новгород 0:0 Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Нижний Новгород - Рубин 2:1 Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Ахмат - Нижний Новгород 3:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2 Факел - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 Рубин - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2
Прогнозы на матч ЦСКА Москва 0:0 Нижний Новгород
Исход игры
ЦСКА Москва
95.7% (110)
Ничья
1.7% (2)
Нижний Новгород
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
36.36% (36)
Меньше
63.64% (63)
Обе команды забьют
Да
35.35% (35)
Нет
64.65% (64)
Популярный счёт
2:0 ЦСКА Москва
36.5% (42)
2:1 ЦСКА Москва
18.3% (21)
1:0 ЦСКА Москва
16.5% (19)
3:1 ЦСКА Москва
9.6% (11)
3:0 ЦСКА Москва
2.6% (3)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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