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История личных встреч
Локомотив Москва
Химки
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
120%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Локомотив Москва
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ахмат - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва - Химки 3:2 Локомотив Москва - Енисей 0:4
Мольде - Локомотив Москва 3:0 Локомотив Москва - Гётеборг 4:2 Локомотив Москва - Мальмё 1:1 Спарта Прага - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - Яблонец 1:1 Локомотив Москва - Уфа 2:0 Марсель - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Урал 0:1 Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Лацио 0:3 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1 Галатасарай - Локомотив Москва 1:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2 Локомотив Москва - Сочи 2:1 Локомотив Москва - Галатасарай 0:1
Химки
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Урал - Химки 0:1 Химки - Сочи 0:0 Локомотив Москва - Химки 3:2 Химки - Динамо Москва 0:3
Химки - Крылья Советов 3:7 Химки - Навбахор 2:1 Химки - Германнштадт 0:0 Химки - Хельсингёр 1:3 Химки - Рубин 0:0 Химки - Раднички Ниш 1:0 Химки - Баник Острава 1:1 Ахмат - Химки 4:1 Химки - Арсенал Тула 1:2 Химки - Краснодар 3:3 ЦСКА Москва - Химки 0:0 Химки - Крылья Советов 0:4 Крылья Советов - Химки 3:0 Химки - Урал 0:0 Балтика - Химки 0:0 Динамо Москва - Химки 4:1
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Химки
Исход игры
Локомотив Москва
91.9% (113)
Ничья
7.3% (9)
Химки
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
53.77% (57)
Меньше
46.23% (49)
Обе команды забьют
Да
55.66% (59)
Нет
44.34% (47)
Популярный счёт
2:1 Локомотив Москва
35.8% (44)
1:0 Локомотив Москва
19.5% (24)
2:0 Локомотив Москва
16.3% (20)
3:1 Локомотив Москва
4.1% (5)
1:1 Ничья
4.1% (5)
2:2 Ничья
2.4% (3)
3:0 Локомотив Москва
2.4% (3)
3:2 Локомотив Москва
1.6% (2)
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