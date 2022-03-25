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Локомотив Москва
 
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Химки
Прогнозы 28
Локомотив Москва 89.3% (25)
X 10.7% (3)
Химки 0% (0)
Все прогнозы

История личных встреч

Локомотив Москва
Химки

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

120%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
К
0:3
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ахмат - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва - Химки 3:2 Локомотив Москва - Енисей 0:4
Мольде - Локомотив Москва 3:0 Локомотив Москва - Гётеборг 4:2 Локомотив Москва - Мальмё 1:1 Спарта Прага - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - Яблонец 1:1 Локомотив Москва - Уфа 2:0 Марсель - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Урал 0:1 Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Лацио 0:3 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1 Галатасарай - Локомотив Москва 1:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2 Локомотив Москва - Сочи 2:1 Локомотив Москва - Галатасарай 0:1
Химки
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Урал - Химки 0:1 Химки - Сочи 0:0 Локомотив Москва - Химки 3:2 Химки - Динамо Москва 0:3
Химки - Крылья Советов 3:7 Химки - Навбахор 2:1 Химки - Германнштадт 0:0 Химки - Хельсингёр 1:3 Химки - Рубин 0:0 Химки - Раднички Ниш 1:0 Химки - Баник Острава 1:1 Ахмат - Химки 4:1 Химки - Арсенал Тула 1:2 Химки - Краснодар 3:3 ЦСКА Москва - Химки 0:0 Химки - Крылья Советов 0:4 Крылья Советов - Химки 3:0 Химки - Урал 0:0 Балтика - Химки 0:0 Динамо Москва - Химки 4:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 марта 2022, осталось 2 дня 5 часов 41 минуту.



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    • Прогнозы 28
    Локомотив Москва 89.3% (25)
    X 10.7% (3)
    Химки 0% (0)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Локомотив Москва - Химки онлайн

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    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Химки

    Исход игры
    Локомотив Москва
    89.3% (25)
    Ничья
    10.7% (3)
    Химки
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (12)
    Меньше
    57.14% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (14)
    Нет
    50% (14)
    Популярный счёт
    1:0 Локомотив Москва
    35.7% (10)
    2:1 Локомотив Москва
    35.7% (10)
    2:0 Локомотив Москва
    14.3% (4)
    1:1 Ничья
    7.1% (2)
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    Локомотив Москва
    Химки

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