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Румыния: Лига 1. Группа Б 2021-2022

2021-2022
Динамо Бухарест
1:1
Второй тайм: 85'

Стадион:
Университатя Крайова
0'
1:0
1' Гол
Christian Irobiso I
1:1
50' Гол
Jeremy Huyghebaert
76' Желтая карточка
Ковачич Доминик
77' Желтая карточка
Матей Космин
82' Желтая карточка
Constantin Albu
83' Желтая карточка
Ивановски Мирко
85'
12
Эшану
Михай
21
Грэдинару
Рэзван
23
Патрике
Разван
71
Карп
Кэтэлин
2
Моура
Габриэл
38
Бани
Андрей
8
Balthazar
Pierret
18
Родригес
Хонатан
II
7
Филип
Стелиано
35
Christian
Irobiso
I
70
Морар
Влад
31
Robert
Dimitrie
Popa
2
Radu
Alexandru
Negru
4
Ковачич
Доминик
3
Lorenzo
Paramatti
5
Jeremy
Huyghebaert
24
William
Baeten
77
Асамоа
Самуэль
6
Аким
Влад
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
9
Claudiu
Cristian
Balan
33
Andrea
Compagno
Динамо Бухарест
Университатя Крайова

История личных встреч

Динамо Бухарест
Университатя Крайова

13 матчей

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Второй тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед

33 матча

18.2%
36.4%
45.4%
6 побед 12 ничьих 15 побед

Первый тайм

18.2%
36.4%
45.4%
6 побед 12 ничьих 15 побед

Второй тайм

24.2%
36.4%
39.4%
8 побед 12 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:6
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
5:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
К
1:0
Л1
2:2
Л1
2:2
Л1ГА
2:2
К
0:0
Л1ГА
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ДА
0:2
ДА
2:2
К
1:1
ДА
2:1
ДА
0:0
ДА
2:0
ДА
1:0
ДА
4:4
ДА
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морар Влад 2 0.5
Christian Irobiso I 2 0.5
Торже Андрей-Габриэль 0 0
Филип Стелиано 0 0
Моура Габриэл 0 0
Родригес Хонатан II 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jeremy Huyghebaert 2 0.5
Andrea Compagno 1 0.25
Бауса Хуан 1 0.25
Асамоа Самуэль 0 0
Lorenzo Paramatti 0 0

Карточки

Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йованович Игор 1 0
Морар Влад 1 0
Ало Батист 1 0
Филип Стелиано 1 0
Карп Кэтэлин 1 0
Грэдинару Рэзван 1 0
Christian Irobiso I 1 0
Эшану Михай 1 0
Эхманн Марко 1 0
Balthazar Pierret 1 0
Dusan Uhrin 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bradley Diallo 0 1
Ондан Терелл 1 0
Ковачич Доминик 1 0
Бауса Хуан 1 0
Andrea Compagno 1 0
William Baeten 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Бухарест
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 0:2 Динамо Бухарест - Сепси 0:0 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 3:1 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:1
Динамо Бухарест - Сепси 1:3 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Газ-Метан Медиаш 4:0 УТА Арад - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:6 Ботошани - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:3 Арджеш - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Миовени - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 0:3 Сепси - Динамо Бухарест 4:1
Университатя Крайова
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
ФКСБ - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Миовени 1:1 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 0:2 Волунтари - Университатя Крайова 3:1
Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Арджеш 3:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:0 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Миовени - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:2 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - УТА Арад 1:1 Университатя Крайова - Университатя Крайова 2:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:6 Университатя Крайова - Ботошани 3:2 ФКСБ - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Бухарест 3 3 0 0 7 - 1 29
2. Ботошани 3 2 0 1 6 - 3 29
3. Сепси 3 2 1 0 9 - 1 27
4. УТА Арад 3 2 0 1 7 - 1 26
5. Университатя Крайова 1:1 4 1 3 0 4 - 2 23
6. Киндия Тырговиште 4 1 1 2 3 - 3 22
7. Миовени 3 1 1 1 3 - 4 19
8. Динамо Бухарест 1:1 4 1 2 1 4 - 4 14
9. Академика Клинчени 4 0 0 4 0 - 13 7
10. Газ-Метан Медиаш 3 0 0 3 0 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 2 2 0 0 6 - 0 29
2. Сепси 2 2 0 0 9 - 1 26
3. УТА Арад 2 2 0 0 7 - 0 26
4. Рапид Бухарест 2 2 0 0 6 - 1 26
5. Киндия Тырговиште 2 0 1 1 0 - 2 19
6. Миовени 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Динамо Бухарест 1:1 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Университатя Крайова 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Газ-Метан Медиаш 1 0 0 1 0 - 2 0
10. Академика Клинчени 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 1:1 3 1 2 0 3 - 1 22
2. Миовени 2 0 1 1 2 - 4 16
3. Динамо Бухарест 1:1 2 1 0 1 3 - 3 12
4. Академика Клинчени 2 0 0 2 0 - 9 7
5. Рапид Бухарест 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Киндия Тырговиште 2 1 0 1 3 - 1 3
7. Сепси 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Газ-Метан Медиаш 2 0 0 2 0 - 9 1
9. Ботошани 1 0 0 1 0 - 3 0
10. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 1 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dinamo Bucuresti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Динамо Бухарест
Ничья
Университатя Крайова
3.65
3.26
2.30
Все Коэффициенты
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