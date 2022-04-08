Румыния: Лига 1. Группа Б 2021-2022
1:1
Второй тайм: 85'
Стадион: Центральный стадион Динамо
1:0
1' ГолChristian Irobiso I
1:1
50' ГолJeremy Huyghebaert
76' Желтая карточкаКовачич Доминик
77' Желтая карточкаМатей Космин
82' Желтая карточкаConstantin Albu
83' Желтая карточкаИвановски Мирко
Ход матча
1'
50'
76'
77'
82'
83'
Владение мячом
12
Эшану
Михай
71
Карп
Кэтэлин
38
Бани
Андрей
70
Морар
Влад
- Основной состав
-
12 Эшану МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
-
71 Карп КэтэлинЗащитник
- Защитник
-
38 Бани АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Морар ВладНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
32 Крету ДжаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матей КосминПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Dusan Uhrin
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Бушу СоринЗащитник
- Полузащитник
-
27 Ондан ТереллПолузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
-
-
-
16 Vlad Pop
-
18 Catalin Albu
-
-
Главный тренер: Nicolo Napoli
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Динамо Бухарест
Университатя Крайова
13 матчей
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Второй тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед
33 матча
18.2%
36.4%
45.4%
6 побед 12 ничьих 15 побед
Первый тайм
18.2%
36.4%
45.4%
6 побед 12 ничьих 15 побед
Второй тайм
24.2%
36.4%
39.4%
8 побед 12 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морар Влад
|2
|0.5
|Christian Irobiso I
|2
|0.5
|Торже Андрей-Габриэль
|0
|0
|Филип Стелиано
|0
|0
|Моура Габриэл
|0
|0
|Родригес Хонатан II
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jeremy Huyghebaert
|2
|0.5
|Andrea Compagno
|1
|0.25
|Бауса Хуан
|1
|0.25
|Асамоа Самуэль
|0
|0
|Lorenzo Paramatti
|0
|0
Карточки
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йованович Игор
|1
|0
|Морар Влад
|1
|0
|Ало Батист
|1
|0
|Филип Стелиано
|1
|0
|Карп Кэтэлин
|1
|0
|Грэдинару Рэзван
|1
|0
|Christian Irobiso I
|1
|0
|Эшану Михай
|1
|0
|Эхманн Марко
|1
|0
|Balthazar Pierret
|1
|0
|Dusan Uhrin
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bradley Diallo
|0
|1
|Ондан Терелл
|1
|0
|Ковачич Доминик
|1
|0
|Бауса Хуан
|1
|0
|Andrea Compagno
|1
|0
|William Baeten
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Пропущено
3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90
Пропущено
3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Бухарест
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 0:2 Динамо Бухарест - Сепси 0:0 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 3:1 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:1
Динамо Бухарест - Сепси 1:3 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Газ-Метан Медиаш 4:0 УТА Арад - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:6 Ботошани - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:3 Арджеш - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Миовени - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 0:3 Сепси - Динамо Бухарест 4:1
Университатя Крайова
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
ФКСБ - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Миовени 1:1 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 0:2 Волунтари - Университатя Крайова 3:1
Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Арджеш 3:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:0 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Миовени - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:2 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - УТА Арад 1:1 Университатя Крайова - Университатя Крайова 2:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:6 Университатя Крайова - Ботошани 3:2 ФКСБ - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Бухарест
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|29
|2.
|Ботошани
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|29
|3.
|Сепси
|3
|2
|1
|0
|9 - 1
|27
|4.
|УТА Арад
|3
|2
|0
|1
|7 - 1
|26
|5.
|Университатя Крайова
|1:1
|4
|1
|3
|0
|4 - 2
|23
|6.
|Киндия Тырговиште
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|22
|7.
|Миовени
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|19
|8.
|Динамо Бухарест
|1:1
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|14
|9.
|Академика Клинчени
|4
|0
|0
|4
|0 - 13
|7
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|3
|0
|0
|3
|0 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|29
|2.
|Сепси
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|26
|3.
|УТА Арад
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|26
|4.
|Рапид Бухарест
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|26
|5.
|Киндия Тырговиште
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|19
|6.
|Миовени
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Динамо Бухарест
|1:1
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Университатя Крайова
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Газ-Метан Медиаш
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|Академика Клинчени
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|1:1
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|22
|2.
|Миовени
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|16
|3.
|Динамо Бухарест
|1:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|12
|4.
|Академика Клинчени
|2
|0
|0
|2
|0 - 9
|7
|5.
|Рапид Бухарест
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Киндия Тырговиште
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|7.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Газ-Метан Медиаш
|2
|0
|0
|2
|0 - 9
|1
|9.
|Ботошани
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|10.
|УТА Арад
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0