Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Голкипер мог бы сыграть и получше

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Constantin Albu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

Тактическая замена. [player1] уходит с поля и его заменяет [player2]

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Constantin Albu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Команда Динамо Бухарест имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Отличные скиллы показывает Моура Габриэл , обводя своих соперников

47' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Как он промахнулся? Christian Irobiso имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Патрике Разван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Radu Alexandru Negru навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

44' Constantin Albu из команды Университатя Крайова навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

44' Карп Кэтэлин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Constantin Albu из команды Университатя Крайова подал угловой слева.

44' Патрике Разван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

43' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Lorenzo Paramatti выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Игрок из команды Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

42' Lorenzo Paramatti выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Родригес Хонатан II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Constantin Albu наказан за толчок Грэдинару Рэзван

41' Отличные скиллы показывает Грэдинару Рэзван , обводя своих соперников

41' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Асамоа Самуэль получил травму и заменен. Constantin Albu выходит на поле.

39' Жереми Хейгебарт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

39' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Матч возобновлен

38' Ох, нехорошо это выглядит. Асамоа Самуэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Асамоа Самуэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Lorenzo Paramatti предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

36' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Игрок из команды Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

33' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Матч возобновлен

33' Грэдинару Рэзван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Хорошую попытку сделал Ковачич Доминик . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Карп Кэтэлин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' William Baeten навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Матч возобновлен

31' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

30' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

30' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Патрике Разван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' ШТАНГА! Так было близко к голу - Claudiu Cristian Balan нанес удар в каркас ворот!

27' Плохо сыграл Бальтазар Пьерре - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

26' Игрок из команды Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

26' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Матч возобновлен

22' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

22' Плохо сыграл Lorenzo Paramatti - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

20' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

19' Морар Влад пробует нанести удар издали, но Robert Dimitrie Popa держит все под контролем

19' Lorenzo Paramatti выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Карп Кэтэлин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Патрике Разван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

17' Отличные скиллы показывает Andrea Compagno , обводя своих соперников

16' Матч возобновлен

16' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

15' Эшану Михай взял и забрал мяч на выходе

14' Матч возобновлен

14' Ох, нехорошо это выглядит. Christian Irobiso получил травму и медбригада забирает его с поля.

13' Christian Irobiso на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Lorenzo Paramatti выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Игрок из команды Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

11' William Baeten выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Игра в одни ворота сейчас. Университатя Крайова доминирует и владеет мячом

10' Гости сейчас реально начинают давить соперника

9' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Патрике Разван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Карп Кэтэлин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Морар Влад выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Матч возобновлен

7' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

7' Моура Габриэл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Асамоа Самуэль не смог попасть в створ ударом издали

5' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Команда Динамо Бухарест забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

1' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру