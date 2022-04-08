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Румыния: Лига 1. Группа Б 2021-2022

2021-2022
Динамо Бухарест
1:2
Конец матча

Стадион:
Университатя Крайова
0'
1:0
1' Гол
Christian Irobiso I
1:1
50' Гол
Jeremy Huyghebaert
76' Желтая карточка
Ковачич Доминик
77' Желтая карточка
Матей Космин
82' Желтая карточка
Constantin Albu
83' Желтая карточка
Ивановски Мирко
88' Желтая карточка
Аким Влад
1:2
90' Гол
Andrea Compagno
90' Желтая карточка
Andrea Compagno
90' Желтая карточка
Ондан Терелл
90'+5
12
Эшану
Михай
21
Грэдинару
Рэзван
23
Патрике
Разван
71
Карп
Кэтэлин
2
Моура
Габриэл
38
Бани
Андрей
8
Balthazar
Pierret
18
Родригес
Хонатан
II
7
Филип
Стелиано
35
Christian
Irobiso
I
70
Морар
Влад
31
Robert
Dimitrie
Popa
2
Radu
Alexandru
Negru
4
Ковачич
Доминик
3
Lorenzo
Paramatti
5
Jeremy
Huyghebaert
24
William
Baeten
77
Асамоа
Самуэль
6
Аким
Влад
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
9
Claudiu
Cristian
Balan
33
Andrea
Compagno
Динамо Бухарест
Университатя Крайова

История личных встреч

Динамо Бухарест
Университатя Крайова

13 матчей

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Второй тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед

33 матча

18.2%
36.4%
45.4%
6 побед 12 ничьих 15 побед

Первый тайм

18.2%
36.4%
45.4%
6 побед 12 ничьих 15 побед

Второй тайм

24.2%
36.4%
39.4%
8 побед 12 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:6
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
5:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
К
1:0
Л1
2:2
Л1
2:2
Л1ГА
2:2
К
0:0
Л1ГА
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ДА
0:2
ДА
2:2
К
1:1
ДА
2:1
ДА
0:0
ДА
2:0
ДА
1:0
ДА
4:4
ДА
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морар Влад 2 0.5
Christian Irobiso I 2 0.5
Торже Андрей-Габриэль 0 0
Филип Стелиано 0 0
Моура Габриэл 0 0
Родригес Хонатан II 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Andrea Compagno 2 0.5
Jeremy Huyghebaert 2 0.5
Бауса Хуан 1 0.25
Асамоа Самуэль 0 0
Ковачич Доминик 0 0
Lorenzo Paramatti 0 0

Карточки

Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ивановски Мирко 1 0
Йованович Игор 1 0
Матей Космин 1 0
Морар Влад 1 0
Ало Батист 1 0
Филип Стелиано 1 0
Карп Кэтэлин 1 0
Грэдинару Рэзван 1 0
Christian Irobiso I 1 0
Эшану Михай 1 0
Эхманн Марко 1 0
Balthazar Pierret 1 0
Dusan Uhrin 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ондан Терелл 2 0
Ковачич Доминик 2 0
Andrea Compagno 2 0
Bradley Diallo 0 1
Аким Влад 1 0
Бауса Хуан 1 0
Constantin Albu 1 0
William Baeten 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
3
60%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
40%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Бухарест
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 0:2 Динамо Бухарест - Сепси 0:0 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 3:1 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:1
Динамо Бухарест - Сепси 1:3 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Газ-Метан Медиаш 4:0 УТА Арад - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:6 Ботошани - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:3 Арджеш - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Миовени - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 0:3 Сепси - Динамо Бухарест 4:1
Университатя Крайова
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
ФКСБ - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Миовени 1:1 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 0:2 Волунтари - Университатя Крайова 3:1
Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Арджеш 3:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:0 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Миовени - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:2 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - УТА Арад 1:1 Университатя Крайова - Университатя Крайова 2:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:6 Университатя Крайова - Ботошани 3:2 ФКСБ - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Бухарест 3 3 0 0 7 - 1 29
2. Ботошани 3 2 0 1 6 - 3 29
3. Сепси 3 2 1 0 9 - 1 27
4. УТА Арад 3 2 0 1 7 - 1 26
5. Университатя Крайова 4 2 2 0 5 - 2 25
6. Киндия Тырговиште 4 1 1 2 3 - 3 22
7. Миовени 3 1 1 1 3 - 4 19
8. Динамо Бухарест 4 1 1 2 4 - 5 13
9. Академика Клинчени 4 0 0 4 0 - 13 7
10. Газ-Метан Медиаш 3 0 0 3 0 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 2 2 0 0 6 - 0 29
2. Сепси 2 2 0 0 9 - 1 26
3. УТА Арад 2 2 0 0 7 - 0 26
4. Рапид Бухарест 2 2 0 0 6 - 1 26
5. Киндия Тырговиште 2 0 1 1 0 - 2 19
6. Миовени 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Университатя Крайова 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Динамо Бухарест 2 0 1 1 1 - 2 1
9. Газ-Метан Медиаш 1 0 0 1 0 - 2 0
10. Академика Клинчени 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 3 2 1 0 4 - 1 24
2. Миовени 2 0 1 1 2 - 4 16
3. Динамо Бухарест 2 1 0 1 3 - 3 12
4. Академика Клинчени 2 0 0 2 0 - 9 7
5. Рапид Бухарест 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Киндия Тырговиште 2 1 0 1 3 - 1 3
7. Сепси 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Газ-Метан Медиаш 2 0 0 2 0 - 9 1
9. Ботошани 1 0 0 1 0 - 3 0
10. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 1 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dinamo Bucuresti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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