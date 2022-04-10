Румыния: Лига 1. Группа Б 2021-2022
0:1
Первый тайм: 14'
Стадион: Муниципальный, Ботошани
1' Желтая карточкаЖажа Коэльо
0:1
3' ГолТудорие Александру
Ход матча
1'
3'
Владение мячом
32
Шерони
Алин
67
Папа
Энрико
17
Жажа
Коэльо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
67 Папа ЭнрикоПолузащитник
- Нападающий
-
20 Роман МихайНападающий
-
17 Жажа КоэльоНападающий
-
Главный тренер: Кройтору Мариус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Фюлёп ИштванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
27 Rares Ispas
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ботошани
Сепси
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
14 матчей
50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жажа Коэльо
|2
|0.5
|Роман Михай V
|1
|0.25
|Майлат Себастьян
|1
|0.25
|Тирковеану Андрей
|1
|0.25
|Mateus Criciuma
|0
|0
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тудорие Александру
|4
|1
|Аганович Аднан
|1
|0.25
|Лукассен Кевин
|1
|0.25
|Митря Богдан
|1
|0.25
|Штефэнеску Мариус
|1
|0.25
|Паун Николае
|1
|0.25
|Асковски Стефан
|0
|0
|Бэрбуц Кристиан
|0
|0
|Фюлёп Иштван
|0
|0
|Головфка Кэтэлин
|0
|0
Карточки
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marius Croitoru
|1
|0
|Жажа Коэльо
|1
|0
|Шерони Алин
|1
|0
|Грубац Сергей
|1
|0
|Флореску Эдуард
|1
|0
|Mateus Criciuma
|1
|0
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Митря Богдан
|1
|0
|Штефэнеску Мариус
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
8
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
5
63%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
40%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
0
0%
5
63%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ботошани
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Рапид Бухарест - Ботошани 3:0 Ботошани - УТА Арад 1:0 Ботошани - Газ-Метан Медиаш 5:0 Ботошани - Арджеш 1:2
Вииторул Констанца - Ботошани 2:0 Ботошани - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:1 Ботошани - Академика Клинчени 2:0 Университатя Крайова - Ботошани 3:2 Ботошани - Динамо Бухарест 4:0 ЧФР Клуж - Ботошани 1:1 Ботошани - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 Ботошани - Газ-Метан Медиаш 2:1 УТА Арад - Ботошани 0:0 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Ботошани - Волунтари 1:1 ФКСБ - Ботошани 3:1 Арджеш - Ботошани 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 0:2
Сепси
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Сепси - Академика Клинчени 6:0 Динамо Бухарест - Сепси 0:0 Сепси - Миовени 3:1 Сепси - Университатя Крайова 2:1
Динамо Бухарест - Сепси 1:3 Сепси - ЧФР Клуж 0:2 Волунтари - Сепси 3:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:1 Сепси - Газ-Метан Медиаш 2:0 УТА Арад - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 3:1 Ботошани - Сепси 1:0 Сепси - ФКСБ 0:0 Арджеш - Сепси 1:1 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Миовени - Сепси 0:2 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Сепси 0:2 Университатя Крайова - Сепси 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Бухарест
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|32
|2.
|Сепси
|1:0
|4
|3
|1
|0
|10 - 1
|30
|3.
|Ботошани
|0:1
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|29
|4.
|УТА Арад
|4
|2
|0
|2
|7 - 3
|26
|5.
|Университатя Крайова
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|25
|6.
|Киндия Тырговиште
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|22
|7.
|Миовени
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|19
|8.
|Динамо Бухарест
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|13
|9.
|Академика Клинчени
|4
|0
|0
|4
|0 - 13
|7
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|3
|0
|0
|3
|0 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|0:1
|3
|2
|0
|1
|6 - 1
|29
|2.
|Сепси
|1:0
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|26
|3.
|Рапид Бухарест
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|26
|4.
|УТА Арад
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|26
|5.
|Киндия Тырговиште
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|19
|6.
|Миовени
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Университатя Крайова
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Динамо Бухарест
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|Газ-Метан Медиаш
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|Академика Клинчени
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|24
|2.
|Миовени
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|16
|3.
|Динамо Бухарест
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|12
|4.
|Академика Клинчени
|2
|0
|0
|2
|0 - 9
|7
|5.
|Рапид Бухарест
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|6.
|Сепси
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Киндия Тырговиште
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|8.
|Газ-Метан Медиаш
|2
|0
|0
|2
|0 - 9
|1
|9.
|Ботошани
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|10.
|УТА Арад
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0