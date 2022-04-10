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Румыния: Лига 1. Группа Б 2021-2022

2021-2022
Ботошани
0:1
Первый тайм: 14'

Стадион:
Сепси
0'
1' Желтая карточка
Жажа Коэльо
0:1
3' Гол
Тудорие Александру
14'

Ход матча

1'
Жажа Коэльо
 
3'
0:1
Тудорие Александру
(Штефэнеску Мариус)

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Ботошани
Ничья
Сепси
3.22
2.84
2.58
Все Коэффициенты
1
Пап
Эдуард
2
Харуц
Денис
5
Дава
Джойским
32
Шерони
Алин
30
Цигэнашу
Александр
27
Флореску
Эдуард
6
Victor
Dican
67
Папа
Энрико
24
Майлат
Себастьян
20
Роман
Михай
V
17
Жажа
Коэльо
33
Никзули
Роланд
88
Димитров
Радослав
82
Ниняй
Бранислав
3
Митря
Богдан
20
Думитреску
Андрес
14
Гонсалес
Эдер
6
Паун
Николае
11
Штефэнеску
Мариус
21
Бэрбуц
Кристиан
9
Тудорие
Александру
90
Головфка
Кэтэлин
Ботошани
Сепси

История личных встреч

Ботошани
Сепси

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

14 матчей

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
Л1ГА
1:0
Л1ГА
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
Л1
0:1
Л1
2:2
Л1
0:2
Л1
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жажа Коэльо 2 0.5
Роман Михай V 1 0.25
Майлат Себастьян 1 0.25
Тирковеану Андрей 1 0.25
Mateus Criciuma 0 0
Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тудорие Александру 4 1
Аганович Аднан 1 0.25
Лукассен Кевин 1 0.25
Митря Богдан 1 0.25
Штефэнеску Мариус 1 0.25
Паун Николае 1 0.25
Асковски Стефан 0 0
Бэрбуц Кристиан 0 0
Фюлёп Иштван 0 0
Головфка Кэтэлин 0 0

Карточки

Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marius Croitoru 1 0
Жажа Коэльо 1 0
Шерони Алин 1 0
Грубац Сергей 1 0
Флореску Эдуард 1 0
Mateus Criciuma 1 0
Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Митря Богдан 1 0
Штефэнеску Мариус 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
8
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
5
63%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
40%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
0
0%
5
63%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ботошани
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Рапид Бухарест - Ботошани 3:0 Ботошани - УТА Арад 1:0 Ботошани - Газ-Метан Медиаш 5:0 Ботошани - Арджеш 1:2
Вииторул Констанца - Ботошани 2:0 Ботошани - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:1 Ботошани - Академика Клинчени 2:0 Университатя Крайова - Ботошани 3:2 Ботошани - Динамо Бухарест 4:0 ЧФР Клуж - Ботошани 1:1 Ботошани - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 Ботошани - Газ-Метан Медиаш 2:1 УТА Арад - Ботошани 0:0 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Ботошани - Волунтари 1:1 ФКСБ - Ботошани 3:1 Арджеш - Ботошани 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 0:2
Сепси
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Сепси - Академика Клинчени 6:0 Динамо Бухарест - Сепси 0:0 Сепси - Миовени 3:1 Сепси - Университатя Крайова 2:1
Динамо Бухарест - Сепси 1:3 Сепси - ЧФР Клуж 0:2 Волунтари - Сепси 3:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:1 Сепси - Газ-Метан Медиаш 2:0 УТА Арад - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 3:1 Ботошани - Сепси 1:0 Сепси - ФКСБ 0:0 Арджеш - Сепси 1:1 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Миовени - Сепси 0:2 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Сепси 0:2 Университатя Крайова - Сепси 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Бухарест 4 4 0 0 9 - 1 32
2. Сепси 1:0 4 3 1 0 10 - 1 30
3. Ботошани 0:1 4 2 0 2 6 - 4 29
4. УТА Арад 4 2 0 2 7 - 3 26
5. Университатя Крайова 4 2 2 0 5 - 2 25
6. Киндия Тырговиште 4 1 1 2 3 - 3 22
7. Миовени 3 1 1 1 3 - 4 19
8. Динамо Бухарест 4 1 1 2 4 - 5 13
9. Академика Клинчени 4 0 0 4 0 - 13 7
10. Газ-Метан Медиаш 3 0 0 3 0 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 0:1 3 2 0 1 6 - 1 29
2. Сепси 1:0 2 2 0 0 9 - 1 26
3. Рапид Бухарест 2 2 0 0 6 - 1 26
4. УТА Арад 3 2 0 1 7 - 2 26
5. Киндия Тырговиште 2 0 1 1 0 - 2 19
6. Миовени 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Университатя Крайова 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Динамо Бухарест 2 0 1 1 1 - 2 1
9. Газ-Метан Медиаш 1 0 0 1 0 - 2 0
10. Академика Клинчени 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 3 2 1 0 4 - 1 24
2. Миовени 2 0 1 1 2 - 4 16
3. Динамо Бухарест 2 1 0 1 3 - 3 12
4. Академика Клинчени 2 0 0 2 0 - 9 7
5. Рапид Бухарест 2 2 0 0 3 - 0 6
6. Сепси 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Киндия Тырговиште 2 1 0 1 3 - 1 3
8. Газ-Метан Медиаш 2 0 0 2 0 - 9 1
9. Ботошани 0:1 1 0 0 1 0 - 3 0
10. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 1 0
  • Первый тайм
  • 17'
    Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Браун Кристофер из команды Ботошани делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 16'
    Ботошани контролирует мяч.
  • 16'
    Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Ботошани: 61%, Сепси: 39%.
  • 15'
    Шерони Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Marius Stefanescu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья сигнализирует, что Шерони Алин из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Marius Stefanescu
  • 14'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе
  • 12'
    Бэрбуц Кристиан из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Сепси контролирует мяч.
  • 11'
    Ботошани контролирует мяч.
  • 11'
    Ботошани выполняет удар от ворот.
  • 10'
    Контроль мяча: Ботошани: 68%, Сепси: 32%.
  • 10'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • 10'
    Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Головфка Кэтэлин нанес удар головой, но Eduard Pap спокойно отбил мяч.
  • 9'
    Димитров Радослав из команды Сепси делает заброс на партнера по команде.
  • 8'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Ботошани выполняет удар от ворот.
  • 7'
    Димитров Радослав из команды Сепси делает неудачный навес.
  • 7'
    Сепси контролирует мяч.
  • 6'
    Ботошани контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: Ботошани: 77%, Сепси: 23%.
  • 5'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Ботошани контролирует мяч.
  • 5'
    Бэлаша Михай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Jaja из команды Ботошани отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Митря Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    4'
    Майлат Себастьян из команды Ботошани подал угловой слева.
  • 4'
    Andrei Dragu из команды Ботошани делает поперечный пас, но его заблокировал оппонент.
  • 4'
    Команда Сепси забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
  • 3'
    Marius Stefanescu сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Тудорие Александру забивает с правой ноги!
  • 3'
    Гонсалес Эдер разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 3'
    Сепси начинает контратаку
  • 2'
    Ботошани пытается что-то создать.
  • Желтая карточка
    1'
    Jaja совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Jaja из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Гонсалес Эдер
  • 1'
    Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Сепси начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Botosani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ботошани
Ничья
Сепси
3.22
2.84
2.58
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ботошани 0:1 Сепси онлайн

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Ботошани
Сепси

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