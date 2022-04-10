Marius Stefanescu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

Jaja пробует нанести удар издали, но Roland Niczuly держит все под контролем

Тактическая замена. Jaja уходит с поля и его заменяет Terrence Tisdell

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Roland Niczuly выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Команда Сепси имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Матч возобновлен

46' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

46' Майлат Себастьян пробует нанести удар издали, но Roland Niczuly держит все под контролем

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Димитров Радослав предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

45' Матч возобновлен

45' Рефери не любит споров - именно за это Шерони Алин сейчас получил желтую

44' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

44' Митря Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Флореску Эдуард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Ботошани выполняет удар от ворот.

41' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Матч возобновлен

41' Рефери не любит споров - именно за это Marius Croitoru сейчас получил желтую

40' Ох, нехорошо это выглядит. Майлат Себастьян получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Майлат Себастьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Игрок команды Сепси делает подачу своему товарищу по команде.

38' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Ботошани выполняет удар от ворот.

35' Димитров Радослав выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Пап Эдуард выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Marius Stefanescu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Ботошани выполняет удар от ворот.

32' Димитров Радослав не смог попасть в створ ударом издали

32' Браун Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Ботошани выполняет удар от ворот.

28' Marius Stefanescu не смог попасть в створ ударом издали

28' Roland Niczuly выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Marius Stefanescu возвращается на поле.

25' Матч возобновлен

25' Ох, нехорошо это выглядит. Marius Stefanescu получил травму и медбригада забирает его с поля.

24' Marius Stefanescu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Митря Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Флореску Эдуард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Митря Богдан бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв

17' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

17' Jaja нанес удар, но тот был заблокирован.

17' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Шерони Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Marius Stefanescu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

11' Ботошани выполняет удар от ворот.

10' Удар от ворот произведет Сепси

10' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Головфка Кэтэлин нанес удар головой, но Eduard Pap спокойно отбил мяч.

8' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Ботошани выполняет удар от ворот.

5' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Бэлаша Михай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Jaja из команды Ботошани отправил кросс в штрафную...

4' Митря Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Команда Сепси забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

3' Marius Stefanescu сделал результативную передачу.

3' Г О О О О Л - Тудорие Александру забивает с правой ноги!

3' Гонсалес Эдер разрезает оборону соперника отличным пасом

1' Jaja совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Сепси начинает с центра поля