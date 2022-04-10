Румыния: Лига 1. Группа Б 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Муниципальный, Ботошани
1' Желтая карточкаЖажа Коэльо
0:1
3' ГолТудорие Александру
41' Желтая карточкаMarius Croitoru
45' Желтая карточкаШерони Алин
53' Желтая карточкаБраун Кристофер
85' Желтая карточкаПапа Энрико
90' Красная карточкаRazvan Catalin Began
Ход матча
1'
3'
41'
45'
53'
85'
Владение мячом
32
Шерони
Алин
67
Папа
Энрико
17
Жажа
Коэльо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
67 Папа ЭнрикоПолузащитник
- Нападающий
-
20 Роман МихайНападающий
-
17 Жажа КоэльоНападающий
-
Главный тренер: Кройтору Мариус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Фюлёп ИштванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
27 Rares Ispas
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ботошани
Сепси
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
14 матчей
50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жажа Коэльо
|2
|0.5
|Роман Михай V
|1
|0.25
|Майлат Себастьян
|1
|0.25
|Тирковеану Андрей
|1
|0.25
|Mateus Criciuma
|0
|0
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тудорие Александру
|4
|1
|Аганович Аднан
|1
|0.25
|Лукассен Кевин
|1
|0.25
|Митря Богдан
|1
|0.25
|Штефэнеску Мариус
|1
|0.25
|Паун Николае
|1
|0.25
|Асковски Стефан
|0
|0
|Бэрбуц Кристиан
|0
|0
|Фюлёп Иштван
|0
|0
|Головфка Кэтэлин
|0
|0
Карточки
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marius Croitoru
|2
|0
|Шерони Алин
|2
|0
|Жажа Коэльо
|1
|0
|Браун Кристофер
|1
|0
|Грубац Сергей
|1
|0
|Папа Энрико
|1
|0
|Флореску Эдуард
|1
|0
|Mateus Criciuma
|1
|0
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Razvan Catalin Began
|0
|1
|Митря Богдан
|1
|0
|Штефэнеску Мариус
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
40%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
8
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
5
63%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
2
40%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
11%
61-75
0
0%
5
56%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
40%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ботошани
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Рапид Бухарест - Ботошани 3:0 Ботошани - УТА Арад 1:0 Ботошани - Газ-Метан Медиаш 5:0 Ботошани - Арджеш 1:2
Вииторул Констанца - Ботошани 2:0 Ботошани - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:1 Ботошани - Академика Клинчени 2:0 Университатя Крайова - Ботошани 3:2 Ботошани - Динамо Бухарест 4:0 ЧФР Клуж - Ботошани 1:1 Ботошани - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 Ботошани - Газ-Метан Медиаш 2:1 УТА Арад - Ботошани 0:0 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Ботошани - Волунтари 1:1 ФКСБ - Ботошани 3:1 Арджеш - Ботошани 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 0:2
Сепси
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Сепси - Академика Клинчени 6:0 Динамо Бухарест - Сепси 0:0 Сепси - Миовени 3:1 Сепси - Университатя Крайова 2:1
Динамо Бухарест - Сепси 1:3 Сепси - ЧФР Клуж 0:2 Волунтари - Сепси 3:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:1 Сепси - Газ-Метан Медиаш 2:0 УТА Арад - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 3:1 Ботошани - Сепси 1:0 Сепси - ФКСБ 0:0 Арджеш - Сепси 1:1 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Миовени - Сепси 0:2 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Сепси 0:2 Университатя Крайова - Сепси 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Бухарест
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|32
|2.
|Сепси
|4
|3
|1
|0
|10 - 1
|30
|3.
|Ботошани
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|29
|4.
|УТА Арад
|4
|2
|0
|2
|7 - 3
|26
|5.
|Университатя Крайова
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|25
|6.
|Киндия Тырговиште
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|22
|7.
|Миовени
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|19
|8.
|Динамо Бухарест
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|13
|9.
|Академика Клинчени
|4
|0
|0
|4
|0 - 13
|7
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|3
|0
|0
|3
|0 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|3
|2
|0
|1
|6 - 1
|29
|2.
|Сепси
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|26
|3.
|Рапид Бухарест
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|26
|4.
|УТА Арад
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|26
|5.
|Киндия Тырговиште
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|19
|6.
|Миовени
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Университатя Крайова
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Динамо Бухарест
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|Газ-Метан Медиаш
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|Академика Клинчени
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|24
|2.
|Миовени
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|16
|3.
|Динамо Бухарест
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|12
|4.
|Академика Клинчени
|2
|0
|0
|2
|0 - 9
|7
|5.
|Рапид Бухарест
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|6.
|Сепси
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Киндия Тырговиште
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|8.
|Газ-Метан Медиаш
|2
|0
|0
|2
|0 - 9
|1
|9.
|Ботошани
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|10.
|УТА Арад
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0