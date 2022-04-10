Второй тайм

97' Обе команды могли выиграть сегодня, но Университатя Крайова вырывает победу

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Рогульич Анте снял футболку и вынудил судью показать предупреждение.

96' Команда Университатя Крайова забила решающий гол в последние минуты игры!

96' Г О О О О Л - Рогульич Анте забивает ударом с левой ноги!

96' Плохо сыграл Матиас Иури - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

94' Боатенг Бисмарк не смог попасть в створ ударом издали

94' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Матч возобновится спорным мячом

92' Боатенг Бисмарк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Боатенг Бисмарк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' George Cimpanu из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Банку Никусор - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

89' George Cimpanu нанес удар, но тот был заблокирован.

89' Бурка Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' George Cimpanu из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...

88' Бордеяну Михай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

87' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Дуганджич Марко - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

84' Сушич Матео - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

83' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Маркович Йован и попал в перекладину!

83' Отличные скиллы показывает Маркович Йован , обводя своих соперников

82' Дуганджич Марко не смог попасть в створ ударом издали

81' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Матч возобновлен

80' Хиндрих Отто на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Иван Андрей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

79' George Cimpanu делает длинную передачу вперед

79' Матею Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Баярам Штефан бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

77' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Судье надоело, что Омрани Билель тянет время и он наказал его горчичником

75' Тактическая замена. Габриэл Дебелюх уходит с поля и его заменяет Дуганджич Марко

75' Банку Никусор не смог попасть в створ ударом издали

74' Омрани Билель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' George Cimpanu из команды Университатя Крайова подал угловой слева.

74' Граовац Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

74' Иван Андрей делает скидку назад вдоль ворот

72' Игра в одни ворота сейчас. Университатя Крайова доминирует и владеет мячом

71' George Cimpanu из команды Университатя Крайова подал угловой слева.

70' Матч возобновится спорным мячом

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Пильячелли Мирко взял и забрал мяч на выходе

68' Камора Мауру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Матч возобновлен

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Крецу Александру не смог попасть в створ ударом издали

64' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Тактическая замена. Густаво Важенин уходит с поля и его заменяет George Cimpanu

63' Габриэл Дебелюх из команды ЧФР Клуж в офсайде

59' Иван Андрей получает желтую карточку за неспортивное поведение

57' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Хиндрих Отто взял и забрал мяч на выходе

55' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Бурка Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Пильячелли Мирко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Вэтэжелу Богдан из команды Университатя Крайова сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

51' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Матею Александру не смог попасть в створ ударом издали

49' Габриэл Дебелюх выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Otto Hindrich отбил мяч на угловой после удара Маркович Йован из штрафной площади.

46' Тактическая замена. Cristian Negut уходит с поля и его заменяет Петрила Клаудиу