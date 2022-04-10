Румыния: Лига 1. Группа А 2021-2022
3:2
Конец матча
Стадион: Ион Облеменко
1:0
18' ГолКрецу Александру
27' Желтая карточкаГраовац Даниэль
1:1
43' ГолБордеяну Михай
1:2
58' ГолПетрила Клаудиу
59' Желтая карточкаИван Андрей
2:2
69' ГолМаркович Йован
75' Желтая карточкаОмрани Билель
84' Желтая карточкаСушич Матео
85' Желтая карточкаДуганджич Марко
90' Желтая карточкаБанку Никусор
3:2
90' ГолРогульич Анте
90' Желтая карточкаРогульич Анте
Ход матча
18'
1:0
27'
43'
1:1
58'
1:2
59'
69'
2:2
75'
84'
85'
90'
90'
3:2
90'
Владение мячом
2
Папп
Пол
16
Нистор
Дан
19
Кольич
Элвир
89
Хиндрих
Отто
16
Сушич
Матео
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Нистор ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Бик ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Регекампф Лауренциу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Сава РэзванВратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Матиас ИуриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Алин Минтеуан
История личных встреч
Университатя Крайова
ЧФР Клуж
18 матчей
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
61.1%
9 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 0 побед
25 матчей
20%
80%
0 побед 5 ничьих 20 побед
Первый тайм
56%
44%
0 побед 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
44%
56%
0 побед 11 ничьих 16 побед
43 матча
27.9%
25.6%
46.5%
12 побед 11 ничьих 20 побед
Первый тайм
20.9%
58.1%
21%
9 побед 25 ничьих 9 побед
Второй тайм
23.3%
39.5%
37.2%
10 побед 17 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рогульич Анте
|2
|0.5
|Густаво Важенин
|2
|0.5
|Иван Андрей
|1 (1)
|0.25
|Баярам Штефан
|1
|0.25
|Крецу Александру
|1
|0.25
|Бик Овидиу
|1
|0.25
|Маркович Йован
|1
|0.25
|Кольич Элвир
|0
|0
|Банку Никусор
|0
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петрила Клаудиу
|2
|0.5
|Дебелюх Габриэл
|2
|0.5
|Дяк Чиприан
|1
|0.25
|Дуганджич Марко
|1
|0.25
|Бордеяну Михай
|1
|0.25
|Омрани Билель
|0
|0
|Сушич Матео
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|2
|0
|Банку Никусор
|2
|0
|Крецу Александру
|1
|0
|Рогульич Анте
|1
|0
|Лазар Давид
|1
|0
|Густаво Важенин
|1
|0
|Иван Андрей
|1
|0
|Бик Овидиу
|1
|0
|Маркович Йован
|1
|0
|Баярам Штефан
|1
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Граовац Даниэль
|2
|0
|Сушич Матео
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Омрани Билель
|1
|0
|Дебелюх Габриэл
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
3
43%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:2 ФКСБ - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Миовени 1:1 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 0:2
Волунтари - Университатя Крайова 3:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Арджеш 3:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:0 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Миовени - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:2 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - УТА Арад 1:1 Университатя Крайова - Университатя Крайова 2:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:6 Университатя Крайова - Ботошани 3:2 ФКСБ - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1
ЧФР Клуж
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
ЧФР Клуж - Арджеш 2:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Волунтари 3:1 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:1
Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - ЧФР Клуж 0:2 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:1 Газ-Метан Медиаш - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Ботошани 1:1 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:3 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2 ЧФР Клуж - Миовени 1:0 ЧФР Клуж - Яблонец 2:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Академика Клинчени 2:0 Раннерс - ЧФР Клуж 2:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|45
|2.
|ФКСБ
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|37
|3.
|Университатя Крайова
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|36
|4.
|Волунтари
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|30
|5.
|Вииторул Констанца
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|28
|6.
|Арджеш
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|44
|2.
|ФКСБ
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|34
|3.
|Университатя Крайова
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|33
|4.
|Волунтари
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Арджеш
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|27
|2.
|Волунтари
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|24
|3.
|Арджеш
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|24
|4.
|Университатя Крайова
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|ФКСБ
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|ЧФР Клуж
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1