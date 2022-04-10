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Румыния: Лига 1. Группа А 2021-2022

2021-2022
Университатя Крайова
3:2
Конец матча

Стадион:
ЧФР Клуж
0'
1:0
18' Гол
Крецу Александру
27' Желтая карточка
Граовац Даниэль
1:1
43' Гол
Бордеяну Михай
1:2
58' Гол
Петрила Клаудиу
59' Желтая карточка
Иван Андрей
2:2
69' Гол
Маркович Йован
75' Желтая карточка
Омрани Билель
84' Желтая карточка
Сушич Матео
85' Желтая карточка
Дуганджич Марко
90' Желтая карточка
Банку Никусор
3:2
90' Гол
Рогульич Анте
90' Желтая карточка
Рогульич Анте
90'+8
13
Пильячелли
Мирко
5
Вэтэжелу
Богдан
2
Папп
Пол
6
Скречу
Владимир
11
Банку
Никусор
8
Матею
Александру
14
Крецу
Александру
22
Густаво
Важенин
16
Нистор
Дан
9
Иван
Андрей
19
Кольич
Элвир
89
Хиндрих
Отто
16
Сушич
Матео
6
Граовац
Даниэль
3
Бурка
Андрей
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
37
Бордеяну
Михай
21
Боатенг
Бисмарк
20
Негуц
Кристиан
22
Дебелюх
Габриэл
9
Омрани
Билель
Университатя Крайова
ЧФР Клуж

История личных встреч

Университатя Крайова
ЧФР Клуж

18 матчей

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
61.1%
9 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 0 побед

25 матчей

20%
80%
0 побед 5 ничьих 20 побед

Первый тайм

56%
44%
0 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

44%
56%
0 побед 11 ничьих 16 побед

43 матча

27.9%
25.6%
46.5%
12 побед 11 ничьих 20 побед

Первый тайм

20.9%
58.1%
21%
9 побед 25 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.3%
39.5%
37.2%
10 побед 17 ничьих 16 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
С
0:0
Л1ГА
1:3
Л1ГА
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
Л1ГА
1:3
Л1ГА
2:3
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
С
1:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1ГА
0:3
Л1ГА
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
КЛ
0:0
Л1ГБ
4:0
Л1ГБ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ДА
2:1
ДА
0:0
ДА
2:3
ДА
2:0
К
0:1
ДА
4:1
ДА
1:1
ДА
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рогульич Анте 2 0.5
Густаво Важенин 2 0.5
Иван Андрей 1 (1) 0.25
Баярам Штефан 1 0.25
Крецу Александру 1 0.25
Бик Овидиу 1 0.25
Маркович Йован 1 0.25
Кольич Элвир 0 0
Банку Никусор 0 0
ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петрила Клаудиу 2 0.5
Дебелюх Габриэл 2 0.5
Дяк Чиприан 1 0.25
Дуганджич Марко 1 0.25
Бордеяну Михай 1 0.25
Омрани Билель 0 0
Сушич Матео 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папп Пол 2 0
Банку Никусор 2 0
Крецу Александру 1 0
Рогульич Анте 1 0
Лазар Давид 1 0
Густаво Важенин 1 0
Иван Андрей 1 0
Бик Овидиу 1 0
Маркович Йован 1 0
Баярам Штефан 1 0
ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Граовац Даниэль 2 0
Сушич Матео 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Омрани Билель 1 0
Дебелюх Габриэл 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
3
43%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:2 ФКСБ - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Миовени 1:1 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 0:2
Волунтари - Университатя Крайова 3:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Арджеш 3:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:0 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Миовени - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:2 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - УТА Арад 1:1 Университатя Крайова - Университатя Крайова 2:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:6 Университатя Крайова - Ботошани 3:2 ФКСБ - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1
ЧФР Клуж
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
ЧФР Клуж - Арджеш 2:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Волунтари 3:1 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:1
Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - ЧФР Клуж 0:2 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:1 Газ-Метан Медиаш - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Ботошани 1:1 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:3 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2 ЧФР Клуж - Миовени 1:0 ЧФР Клуж - Яблонец 2:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Академика Клинчени 2:0 Раннерс - ЧФР Клуж 2:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 4 2 1 1 7 - 4 45
2. ФКСБ 3 2 0 1 5 - 4 37
3. Университатя Крайова 4 3 0 1 9 - 5 36
4. Волунтари 3 2 0 1 5 - 4 30
5. Вииторул Констанца 4 1 1 2 2 - 3 28
6. Арджеш 4 0 0 4 2 - 10 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 2 2 0 0 5 - 1 44
2. ФКСБ 2 1 0 1 2 - 2 34
3. Университатя Крайова 2 2 0 0 6 - 2 33
4. Волунтари 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Вииторул Констанца 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Арджеш 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 3 1 0 2 2 - 3 27
2. Волунтари 1 0 0 1 1 - 3 24
3. Арджеш 2 0 0 2 0 - 5 24
4. Университатя Крайова 2 1 0 1 3 - 3 3
5. ФКСБ 1 1 0 0 3 - 2 3
6. ЧФР Клуж 2 0 1 1 2 - 3 1
  • До матча
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Где смотреть матч Университатя Крайова 3:2 ЧФР Клуж онлайн

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