  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Лига 1. Группа А 2021-2022

Румыния: Лига 1. Группа А 2021-2022

2021-2022
ФКСБ
4:0
Конец матча

Стадион:
Волунтари
0'
1:0
5' Гол
Олару Дариус
2:0
26' Гол
Стойка Янис
34' Желтая карточка
Мамут Иван
40' Желтая карточка
Немец Адам
42' Желтая карточка
Радунович Ристо
66' Желтая карточка
Шут Адриан
3:0
70' Гол
Тэнасе Флорин
4:0
78' Гол
Тэнасе Флорин
90' Желтая карточка
Коман Флоринел
90'+4
32
Тарновану
Стефан
23
Попеску
Овидиу
17
Кристя
Юлиан
55
Винисиус
Пауло
33
Радунович
Ристо
10
Тэнасе
Флорин
27
Олару
Дариус
18
Эджума
Малком
19
Стойка
Янис
31
Мамут
Иван
9
Попеску
Октавиан
71
Попа
Михай
13
Чоботарю
Денис
30
Тамаш
Габриэль
5
Армаш
Игорь
6
Бричаг
Марьюс
3
Мелеке
Ульрих
66
Дроппа
Лукаш
24
Рикардинью
XI
22
Раца
Вадим
14
Лопеш
Марселу
77
Немец
Адам
ФКСБ
Волунтари

История личных встреч

ФКСБ
Волунтари

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

14 матчей

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
Л1
0:0
Л1
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
ПЛ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тэнасе Флорин 4 (1) 1
Олару Дариус 1 0.25
Попеску Октавиан 1 0.25
Эджума Малком 1 0.25
Стойка Янис 1 0.25
Думитер Андрей 1 0.25
Попеску Овидиу 0 0
Шут Адриан 0 0
Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рикардинью XI 2 0.5
Немец Адам 1 0.25
Костин Кристиан 1 0.25
Лопеш Марселу 0 0
Чоботарю Денис 0 0

Карточки

ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радунович Ристо 2 0
Попеску Октавиан 2 0
Тэнасе Флорин 2 0
Мамут Иван 2 0
Крецу Валентин 1 0
Коман Флоринел 1 0
Олару Дариус 1 0
Кордя Андрей 1 0
Шут Адриан 1 0
Anton Petrea 1 0
Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Немец Адам 2 0
Армаш Игорь 1 0
Тамаш Габриэль 1 0
Раца Вадим 1 0
Рикардинью XI 1 0
Лопеш Марселу 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
100%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
4
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
3
75%
61-75
3
33%
1
25%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
50%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

ФКСБ
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Униря Слобозия - ФКСБ 0:0 Университатя - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Университатя Крайова 0:2 ФКСБ - Петролул Плоешти 2:1
Конкордия Кьяжна - ФКСБ 2:2 Арджеш - ФКСБ 2:3 ФКСБ - Вииторул Констанца 2:0 Металоглобус - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Волунтари 1:0 ФКСБ - Политехника Яссы 3:1 Арджеш - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 0:2 Униря Констанца - ФКСБ 0:5 Миовени - ФКСБ 1:1 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 Академика Клинчени - ФКСБ 0:3 ФКСБ - Университатя Крайова 2:2 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:3 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:3 Сепси - ФКСБ 0:0
Волунтари
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Волунтари - Университатя Крайова 3:1 ЧФР Клуж - Волунтари 3:1 ФКСБ - Волунтари 1:0
Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Арджеш - Волунтари 0:0 Волунтари - Сепси 3:1 Вииторул Констанца - Волунтари 3:0 Волунтари - Рапид Бухарест 0:0 Миовени - Волунтари 0:0 Волунтари - Газ-Метан Медиаш 3:1 Киндия Тырговиште - Волунтари 0:0 Волунтари - УТА Арад 2:1 Академика Клинчени - Волунтари 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Волунтари 0:2 FC Buzau - Волунтари 0:1 Ботошани - Волунтари 1:1 Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Волунтари - ФКСБ 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 4 2 1 1 7 - 4 45
2. ФКСБ 4 3 0 1 9 - 4 40
3. Университатя Крайова 4 3 0 1 9 - 5 36
4. Волунтари 4 2 0 2 5 - 8 30
5. Вииторул Констанца 4 1 1 2 2 - 3 28
6. Арджеш 4 0 0 4 2 - 10 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 2 2 0 0 5 - 1 44
2. ФКСБ 3 2 0 1 6 - 2 37
3. Университатя Крайова 2 2 0 0 6 - 2 33
4. Волунтари 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Вииторул Констанца 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Арджеш 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 3 1 0 2 2 - 3 27
2. Арджеш 2 0 0 2 0 - 5 24
3. Волунтари 2 0 0 2 1 - 7 24
4. Университатя Крайова 2 1 0 1 3 - 3 3
5. ФКСБ 1 1 0 0 3 - 2 3
6. ЧФР Клуж 2 0 1 1 2 - 3 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч ФКСБ 4:0 Волунтари онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 