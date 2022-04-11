Румыния: Лига 1. Группа А 2021-2022
4:0
Конец матча
Стадион: Национальный стадион (Бухарест)
1:0
5' ГолОлару Дариус
2:0
26' ГолСтойка Янис
34' Желтая карточкаМамут Иван
40' Желтая карточкаНемец Адам
42' Желтая карточкаРадунович Ристо
66' Желтая карточкаШут Адриан
3:0
70' ГолТэнасе Флорин
4:0
78' ГолТэнасе Флорин
90' Желтая карточкаКоман Флоринел
Ход матча
5'
1:0
26'
2:0
34'
40'
42'
62'
66'
70'
3:0
78'
4:0
90'
Владение мячом
17
Кристя
Юлиан
27
Олару
Дариус
19
Стойка
Янис
31
Мамут
Иван
71
Попа
Михай
66
Дроппа
Лукаш
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Стойка ЯнисНападающий
-
31 Мамут ИванНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
98 Кордя АндрейНападающий
-
Главный тренер: Петря Антон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
71 Попа МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
66 Дроппа ЛукашПолузащитник
-
24 РикардиньюПолузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Немец АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Фюлёп ЛоранПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Liviu Ciobotariu
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
ФКСБ
Волунтари
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
14 матчей
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тэнасе Флорин
|4 (1)
|1
|Олару Дариус
|1
|0.25
|Попеску Октавиан
|1
|0.25
|Эджума Малком
|1
|0.25
|Стойка Янис
|1
|0.25
|Думитер Андрей
|1
|0.25
|Попеску Овидиу
|0
|0
|Шут Адриан
|0
|0
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рикардинью XI
|2
|0.5
|Немец Адам
|1
|0.25
|Костин Кристиан
|1
|0.25
|Лопеш Марселу
|0
|0
|Чоботарю Денис
|0
|0
Карточки
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радунович Ристо
|2
|0
|Попеску Октавиан
|2
|0
|Тэнасе Флорин
|2
|0
|Мамут Иван
|2
|0
|Крецу Валентин
|1
|0
|Коман Флоринел
|1
|0
|Олару Дариус
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Шут Адриан
|1
|0
|Anton Petrea
|1
|0
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Немец Адам
|2
|0
|Армаш Игорь
|1
|0
|Тамаш Габриэль
|1
|0
|Раца Вадим
|1
|0
|Рикардинью XI
|1
|0
|Лопеш Марселу
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
100%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
4
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
3
75%
61-75
3
33%
1
25%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
50%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
ФКСБ
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Униря Слобозия - ФКСБ 0:0 Университатя - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Университатя Крайова 0:2 ФКСБ - Петролул Плоешти 2:1
Конкордия Кьяжна - ФКСБ 2:2 Арджеш - ФКСБ 2:3 ФКСБ - Вииторул Констанца 2:0 Металоглобус - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Волунтари 1:0 ФКСБ - Политехника Яссы 3:1 Арджеш - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 0:2 Униря Констанца - ФКСБ 0:5 Миовени - ФКСБ 1:1 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 Академика Клинчени - ФКСБ 0:3 ФКСБ - Университатя Крайова 2:2 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:3 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:3 Сепси - ФКСБ 0:0
Волунтари
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Волунтари - Университатя Крайова 3:1 ЧФР Клуж - Волунтари 3:1 ФКСБ - Волунтари 1:0
Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Арджеш - Волунтари 0:0 Волунтари - Сепси 3:1 Вииторул Констанца - Волунтари 3:0 Волунтари - Рапид Бухарест 0:0 Миовени - Волунтари 0:0 Волунтари - Газ-Метан Медиаш 3:1 Киндия Тырговиште - Волунтари 0:0 Волунтари - УТА Арад 2:1 Академика Клинчени - Волунтари 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Волунтари 0:2 FC Buzau - Волунтари 0:1 Ботошани - Волунтари 1:1 Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Волунтари - ФКСБ 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|45
|2.
|ФКСБ
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|40
|3.
|Университатя Крайова
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|36
|4.
|Волунтари
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|30
|5.
|Вииторул Констанца
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|28
|6.
|Арджеш
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|44
|2.
|ФКСБ
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|37
|3.
|Университатя Крайова
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|33
|4.
|Волунтари
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Арджеш
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|27
|2.
|Арджеш
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|24
|3.
|Волунтари
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|24
|4.
|Университатя Крайова
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|ФКСБ
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|ЧФР Клуж
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1