Второй тайм

94' Олару Дариус из команды ФКСБ сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

94' ФКСБ заслуженно побеждает в отличном матче

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

93' Раца Вадим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

93' Матч возобновлен

93' Ох, нехорошо это выглядит. Рикардинью XI получил травму и медбригада забирает его с поля.

93' Рикардинью XI на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Коман Флоринел совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

92' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Волунтари

91' Попеску Овидиу не смог попасть в створ ударом издали

90' Матч возобновлен

90' Армаш Игорь на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

90' Тарновану Стефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

89' Мерлой Джордже навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

88' Игрок Фюлёп Лоран из команды Волунтари неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

87' Удар от ворот произведет ФКСБ

85' Мерлой Джордже пробует нанести удар издали, но Stefan Tarnovanu держит все под контролем

85' Кристя Юлиан нанес удар головой, но Mihai Popa спокойно отбил мяч.

84' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

84' Тактическая замена. Тэнасе Флорин уходит с поля и его заменяет Ioan Dumiter

82' Игрок из команды Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

81' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Тактическая замена. Octavian Popescu уходит с поля и его заменяет Коман Флоринел

78' Г О О О О Л - Тэнасе Флорин забивает с правой ноги!

78' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Отличные скиллы показывает Олару Дариус , обводя своих соперников

78' Octavian Popescu из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...

78' Octavian Popescu из команды ФКСБ идет с мячом вперед на обострение...

78' Octavian Popescu из команды ФКСБ идет с мячом вперед на обострение...

78' Оайдэ Рэзван из команды ФКСБ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

76' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

75' Удар от ворот произведет ФКСБ

75' Тэнасе Флорин бьет со штрафного в створ, но Mihai Popa держит все под контролем

72' Кордя Андрей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Г О О О О Л - Тэнасе Флорин забивает с правой ноги!

70' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Octavian Popescu из команды ФКСБ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

68' Волунтари выполняет удар от ворот.

68' Отличный пас сделал Кордя Андрей из команды ФКСБ . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

66' Adrian Sut совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

66' Судья свистит. Adrian Sut атаковал сзади соперника. Это Дроппа Лукаш заработал своей команде штрафной

65' Удар от ворот произведет ФКСБ

64' Тамаш Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Adrian Sut из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...

64' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Тамаш Габриэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

60' Octavian Popescu из команды ФКСБ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

60' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

59' Игрок Олару Дариус из команды ФКСБ неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

57' Волунтари выполняет удар от ворот.

57' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Mihai Popa из команды Волунтари

57' Должен был быть гол! Оайдэ Рэзван имел отличный шанс, но Mihai Popa не дал голу состоятся!

57' ШАНС! Оайдэ Рэзван вышел один на один с голкипером...

57' Octavian Popescu из команды ФКСБ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

56' Удар от ворот произведет Волунтари

55' Тэнасе Флорин из команды ФКСБ навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.

54' Удар от ворот произведет Волунтари

54' Олару Дариус не смог попасть в створ ударом издали

54' Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Армаш Игорь предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

54' Тэнасе Флорин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

52' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Octavian Popescu из команды ФКСБ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

51' Тэнасе Флорин из команды ФКСБ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

49' Octavian Popescu нанес удар, но тот был заблокирован.

49' Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Octavian Popescu и Оайдэ Рэзван из команды ФКСБ

48' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Тактическая замена. Эджума Малком уходит с поля и его заменяет Adrian Sut