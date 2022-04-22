Германия: Бундеслига 2 2021-2022
0:2
Второй тайм: 51'
Стадион: BBBank Wildpark
0:1
24' ПенальтиШмидт Патрик
25' Желтая карточкаШмидт Патрик
39' Желтая карточкаХайнлот Михаэль
45' Желтая карточкаГондорф Жером
0:2
46' ГолБильбия Филип
Ход матча
24'
0:1
25'
39'
45'
46'
0:2
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 4
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 6
-
64 Владение мячом, % 36
16
Хайзе
Филип
21
Шрёк
Тобиас
16
Муслиу
Визар
34
Рохль
Мерлин
26
Пик
Флориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Хигер НикласВратарь
- Защитник
-
18 Жакоб КилианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чой Кён-РокНападающий
-
31 Tim Rossmann
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Шрёк ТобиасЗащитник
- Защитник
-
16 Муслиу ВизарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Рохль МерлинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Пик ФлорианПолузащитник
-
32 Шмидт ПатрикНападающий
- Запасные игроки
-
19 Гаус МарсельЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ruediger Rehm
История личных встреч
Карлсруэ
Ингольштадт
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
12 матчей
25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хофманн Филипп
|17
|0.55
|Ванитцек Марвин
|9 (3)
|0.29
|Шлойзенер Фабиан
|6
|0.19
|Чой Кён-Рок
|5
|0.16
|Батмаз Малик
|3
|0.1
|Гордон Даниэль
|2
|0.06
|Лоренц Марк
|1
|0.03
|Тиеде Марко
|1
|0.03
|Голлер Беньямин
|1
|0.03
|Юнг Себастьян
|1
|0.03
|Кобальд Кристоф
|1
|0.03
|Котер Доминик
|1
|0.03
|О'Шоунесси Даниэль
|1
|0.03
|Хайзе Филип
|0
|0
|Брайтхаупт Тим
|0
|0
|Куэто Лукас
|0
|0
|Гондорф Жером
|0
|0
|Кауфманн Фабио
|0
|0
Ингольштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бильбия Филип
|5
|0.16
|Кая Фатих
|3 (1)
|0.1
|Эккерт Айенса Деннис
|2
|0.06
|Кутшке Штефан
|2
|0.06
|Гаус Марсель
|1
|0.03
|Рохль Мерлин
|1
|0.03
|Антонич Нико
|1
|0.03
|Муслиу Визар
|1
|0.03
|Пик Флориан
|1
|0.03
|Сулеймани Вальмир
|1
|0.03
|Гебауэр Кристиан
|1
|0.03
|Поульсен Андреас
|1
|0.03
|Келлер Томас
|1
|0.03
|Франке Доминик
|0
|0
|Маркс Ян-Хендрик
|0
|0
Карточки
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гондорф Жером
|9
|0
|Брайтхаупт Тим
|7
|0
|Ванитцек Марвин
|5
|1
|Кобальд Кристоф
|6
|0
|Гордон Даниэль
|4
|1
|Хайзе Филип
|5
|0
|Хофманн Филипп
|4
|0
|Голлер Беньямин
|4
|0
|Чой Кён-Рок
|2
|1
|Лоренц Марк
|2
|0
|Тиеде Марко
|2
|0
|О'Шоунесси Даниэль
|2
|0
|Бормут Робин
|2
|0
|Батмаз Малик
|2
|0
|Герсбек Мариус
|0
|1
|Ван Рейн Рикардо
|1
|0
|Юнг Себастьян
|1
|0
|Шлойзенер Фабиан
|1
|0
Ингольштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прайссингер Рико
|9
|0
|Франке Доминик
|6
|0
|Рохль Мерлин
|6
|0
|Сарпей Ханс
|4
|1
|Гаус Марсель
|4
|1
|Линсмайер Денис
|5
|0
|Кутшке Штефан
|4
|0
|Шмидт Патрик II
|4
|0
|Келлер Томас
|4
|0
|Антонич Нико
|3
|0
|Пик Флориан
|3
|0
|Эккерт Айенса Деннис
|3
|0
|Байстер Максимилиан
|2
|0
|Стоянович Деян
|2
|0
|Рёзелер Нильс
|2
|0
|Хайнлот Михаэль
|2
|0
|Хоукинс Джален
|2
|0
|Муслиу Визар
|1
|0
|Курцвег Петер
|1
|0
|Сулеймани Вальмир
|1
|0
|Шрёк Тобиас
|1
|0
|Кая Фатих
|1
|0
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0
|Бильбия Филип
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
30
13
13 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
16 Не забивали 22
4
13%
1
8%
1-15
5
17%
1
8%
16-30
4
13%
3
23%
31-45
4
13%
3
23%
46-60
5
17%
2
15%
61-75
8
27%
3
23%
76-90
Пропущено
20
32
14 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 13
3
15%
2
6%
1-15
5
25%
3
9%
16-30
6
30%
9
28%
31-45
1
5%
7
22%
46-60
1
5%
8
25%
61-75
4
20%
3
9%
76-90
Забито
23
11
10 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
17 Не забивали 22
3
13%
1
9%
1-15
3
13%
4
36%
16-30
4
17%
1
9%
31-45
4
17%
2
18%
46-60
5
22%
0
0%
61-75
4
17%
3
27%
76-90
Пропущено
24
26
8 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
2
8%
4
15%
1-15
4
17%
3
12%
16-30
2
8%
4
15%
31-45
10
42%
4
15%
46-60
4
17%
8
31%
61-75
2
8%
3
12%
76-90
Забито
53
24
23 В 1-м тайме 11
30 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 7
3 Не забивали 14
7
13%
2
8%
1-15
8
15%
5
21%
16-30
8
15%
4
17%
31-45
8
15%
5
21%
46-60
10
19%
2
8%
61-75
12
23%
6
25%
76-90
Пропущено
44
58
22 В 1-м тайме 25
22 Во 2-м тайме 33
16 Пропускали первыми 21
23 Не пропускали 26
5
11%
6
10%
1-15
9
20%
6
10%
16-30
8
18%
13
22%
31-45
11
25%
11
19%
46-60
5
11%
16
28%
61-75
6
14%
6
10%
76-90
Результаты последних матчей
Карлсруэ
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Гамбург - Карлсруэ 3:0 Падерборн - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Карлсруэ - Базель 6:1
Эрцгебирге Ауэ - Карлсруэ 0:3 Карлсруэ - Ян 1:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 3:1 Гамбург - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Шальке 04 1:1 Хольштайн Киль - Карлсруэ 0:2 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Карлсруэ - Зандхаузен 0:2 Вердер - Карлсруэ 2:1 Мюнхен-1860 - Карлсруэ 0:1 Дармштадт - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Брюгге 0:0 Карлсруэ - Ганза 2:2 Карлсруэ - Хайденхайм 3:2 Динамо Дрезден - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Ганновер 96 4:0
Ингольштадт
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Ингольштадт - Падерборн 0:1 Ян - Ингольштадт 1:1 Ингольштадт - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Хольштайн Киль - Ингольштадт 1:0
Ингольштадт - Шальке 04 0:3 Фортуна - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Санкт-Паули 1:3 Вердер - Ингольштадт 1:1 Ингольштадт - Зандхаузен 0:0 Нюрнберг - Ингольштадт 0:5 Ингольштадт - Дармштадт 0:2 Хайденхайм - Ингольштадт 2:1 Ингольштадт - Динамо Дрезден 3:0 Ингольштадт - Ганновер 96 1:2 Ганза - Ингольштадт 1:1 Гамбург - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Карлсруэ 1:1 Падерборн - Ингольштадт 2:1 Ингольштадт - Ян 0:3 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шальке 04
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|64 - 36
|56
|2.
|Вердер
|Заявка
|30
|15
|9
|6
|54 - 39
|54
|3.
|Санкт-Паули
|Заявка
|30
|15
|8
|7
|55 - 40
|53
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|30
|15
|6
|9
|59 - 43
|51
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|30
|14
|8
|8
|45 - 39
|50
|6.
|Гамбург
|Заявка
|30
|12
|12
|6
|54 - 30
|48
|7.
|Хайденхайм
|Заявка
|30
|13
|6
|11
|37 - 41
|45
|8.
|Падерборн
|Заявка
|30
|11
|11
|8
|51 - 41
|44
|9.
|Фортуна
|2:0 Заявка
|31
|10
|10
|11
|40 - 36
|40
|10.
|Карлсруэ
|0:2 Заявка
|31
|9
|12
|10
|50 - 49
|39
|11.
|Ян
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|47 - 42
|39
|12.
|Ганза
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|37 - 47
|38
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|38 - 48
|38
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|29 - 42
|36
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|30
|8
|11
|11
|34 - 47
|35
|16.
|Динамо Дрезден
|0:2 Заявка
|31
|7
|8
|16
|28 - 42
|29
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|29 - 61
|22
|18.
|Ингольштадт
|2:0 Заявка
|31
|5
|7
|19
|28 - 56
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 14
|33
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|24 - 15
|31
|3.
|Гамбург
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|34 - 16
|30
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|36 - 21
|29
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|33 - 23
|27
|6.
|Вердер
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|25 - 14
|27
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 17
|27
|8.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|19 - 22
|23
|9.
|Фортуна
|2:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|26 - 18
|23
|10.
|Карлсруэ
|0:2 Заявка
|16
|5
|7
|4
|28 - 24
|22
|11.
|Ян
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|29 - 23
|22
|12.
|Динамо Дрезден
|0:2 Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 16
|19
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|11 - 17
|18
|14.
|Ганза
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 22
|16
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|15 - 26
|14
|16.
|Падерборн
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|21 - 24
|13
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|12 - 29
|11
|18.
|Ингольштадт
|2:0 Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|30 - 17
|31
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|28 - 15
|27
|3.
|Вердер
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 25
|27
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|26 - 20
|24
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 22
|23
|6.
|Ганза
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 25
|22
|7.
|Зандхаузен
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|19 - 21
|21
|8.
|Санкт-Паули
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 26
|20
|9.
|Ганновер 96
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|18 - 25
|18
|10.
|Гамбург
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 14
|18
|11.
|Фортуна
|2:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 18
|17
|12.
|Карлсруэ
|0:2 Заявка
|15
|4
|5
|6
|22 - 25
|17
|13.
|Ян
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 19
|17
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|19 - 26
|15
|15.
|Хайденхайм
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|13 - 26
|14
|16.
|Ингольштадт
|2:0 Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 31
|12
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 32
|11
|18.
|Динамо Дрезден
|0:2 Заявка
|16
|2
|4
|10
|11 - 26
|10