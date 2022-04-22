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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Карлсруэ
2:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 16655
Ингольштадт
0'
0:1
24' Пенальти
Шмидт Патрик
25' Желтая карточка
Шмидт Патрик
39' Желтая карточка
Хайнлот Михаэль
45' Желтая карточка
Гондорф Жером
0:2
46' Гол
Бильбия Филип
60' Желтая карточка
Хофманн Филипп
67' Желтая карточка
Бильбия Филип
1:2
69' Гол
Шлойзенер Фабиан
70' Желтая карточка
Антонич Нико
2:2
75' Гол
Хофманн Филипп
90' Желтая карточка
Франке Доминик
90'+4
1
Кустер
Маркус
4
Ван
Рейн
Рикардо
22
Кобальд
Кристоф
5
О'Шоунесси
Даниэль
16
Хайзе
Филип
14
Голлер
Беньямин
8
Гондорф
Жером
38
Брайтхаупт
Тим
10
Ванитцек
Марвин
24
Шлойзенер
Фабиан
33
Хофманн
Филипп
1
Ендруш
Роберт
21
Шрёк
Тобиас
5
Антонич
Нико
16
Муслиу
Визар
17
Хайнлот
Михаэль
6
Прайссингер
Рико
34
Рохль
Мерлин
3
Франке
Доминик
35
Бильбия
Филип
26
Пик
Флориан
32
Шмидт
Патрик
II
Карлсруэ
4-5-1
Ингольштадт
3-4-2-1

История личных встреч

Карлсруэ
Ингольштадт

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

12 матчей

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

Б2
1:1
ТМК
1:0
Б2
1:3
Б2
0:1
Б2
1:1
Б2
0:2
Б2
2:1
Б2
3:2
Б2
1:4
Б2
1:1
К
2:0
ТМС
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Филипп 18 0.58
Ванитцек Марвин 9 (3) 0.29
Шлойзенер Фабиан 7 0.23
Чой Кён-Рок 5 0.16
Батмаз Малик 3 0.1
Гордон Даниэль 2 0.06
Лоренц Марк 1 0.03
Тиеде Марко 1 0.03
Голлер Беньямин 1 0.03
Юнг Себастьян 1 0.03
Кобальд Кристоф 1 0.03
Котер Доминик 1 0.03
О'Шоунесси Даниэль 1 0.03
Хайзе Филип 0 0
Брайтхаупт Тим 0 0
Куэто Лукас 0 0
Гондорф Жером 0 0
Кауфманн Фабио 0 0
Ингольштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бильбия Филип 6 0.19
Кая Фатих 3 (1) 0.1
Эккерт Айенса Деннис 2 0.06
Кутшке Штефан 2 0.06
Гаус Марсель 1 0.03
Рохль Мерлин 1 0.03
Антонич Нико 1 0.03
Муслиу Визар 1 0.03
Пик Флориан 1 0.03
Сулеймани Вальмир 1 0.03
Гебауэр Кристиан 1 0.03
Поульсен Андреас 1 0.03
Келлер Томас 1 0.03
Франке Доминик 0 0
Маркс Ян-Хендрик 0 0

Карточки

Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гондорф Жером 9 0
Брайтхаупт Тим 7 0
Ванитцек Марвин 5 1
Кобальд Кристоф 6 0
Гордон Даниэль 4 1
Хайзе Филип 5 0
Хофманн Филипп 5 0
Голлер Беньямин 4 0
Чой Кён-Рок 2 1
Лоренц Марк 2 0
Тиеде Марко 2 0
О'Шоунесси Даниэль 2 0
Бормут Робин 2 0
Батмаз Малик 2 0
Герсбек Мариус 0 1
Ван Рейн Рикардо 1 0
Юнг Себастьян 1 0
Шлойзенер Фабиан 1 0
Ингольштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прайссингер Рико 9 0
Франке Доминик 7 0
Рохль Мерлин 6 0
Сарпей Ханс 4 1
Гаус Марсель 4 1
Линсмайер Денис 5 0
Кутшке Штефан 4 0
Антонич Нико 4 0
Шмидт Патрик II 4 0
Келлер Томас 4 0
Пик Флориан 3 0
Эккерт Айенса Деннис 3 0
Байстер Максимилиан 2 0
Стоянович Деян 2 0
Рёзелер Нильс 2 0
Хайнлот Михаэль 2 0
Бильбия Филип 2 0
Хоукинс Джален 2 0
Муслиу Визар 1 0
Курцвег Петер 1 0
Сулеймани Вальмир 1 0
Шрёк Тобиас 1 0
Кая Фатих 1 0
Бурджеллаб Нассим 1 0

Голы по времени матча

Забито

32
15
13 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 22
4
13%
1
7%
1-15
5
16%
2
13%
16-30
4
13%
3
20%
31-45
4
13%
4
27%
46-60
7
22%
2
13%
61-75
8
25%
3
20%
76-90

Пропущено

22
34
15 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 14
3
14%
2
6%
1-15
6
27%
3
9%
16-30
6
27%
9
26%
31-45
2
9%
7
21%
46-60
1
5%
10
29%
29%
61-75
4
18%
3
9%
76-90

Забито

23
11
10 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
18 Не забивали 23
3
13%
1
9%
1-15
3
13%
4
36%
16-30
4
17%
1
9%
31-45
4
17%
2
18%
46-60
5
22%
0
0%
61-75
4
17%
3
27%
76-90

Пропущено

24
26
8 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
2
8%
4
15%
1-15
4
17%
3
12%
16-30
2
8%
4
15%
31-45
10
42%
4
15%
46-60
4
17%
8
31%
61-75
2
8%
3
12%
76-90

Забито

55
26
23 В 1-м тайме 12
32 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 8
3 Не забивали 14
7
13%
2
8%
1-15
8
15%
6
23%
16-30
8
15%
4
15%
31-45
8
15%
6
23%
46-60
12
22%
2
8%
61-75
12
22%
6
23%
76-90

Пропущено

46
60
23 В 1-м тайме 25
23 Во 2-м тайме 35
17 Пропускали первыми 21
24 Не пропускали 27
5
11%
6
10%
1-15
10
22%
6
10%
16-30
8
17%
13
22%
31-45
12
26%
11
18%
46-60
5
11%
18
30%
61-75
6
13%
6
10%
76-90

Результаты последних матчей

Карлсруэ
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Гамбург - Карлсруэ 3:0 Падерборн - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Карлсруэ - Базель 6:1
Эрцгебирге Ауэ - Карлсруэ 0:3 Карлсруэ - Ян 1:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 3:1 Гамбург - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Шальке 04 1:1 Хольштайн Киль - Карлсруэ 0:2 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Карлсруэ - Зандхаузен 0:2 Вердер - Карлсруэ 2:1 Мюнхен-1860 - Карлсруэ 0:1 Дармштадт - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Брюгге 0:0 Карлсруэ - Ганза 2:2 Карлсруэ - Хайденхайм 3:2 Динамо Дрезден - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Ганновер 96 4:0
Ингольштадт
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Ингольштадт - Падерборн 0:1 Ян - Ингольштадт 1:1 Ингольштадт - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Хольштайн Киль - Ингольштадт 1:0
Ингольштадт - Шальке 04 0:3 Фортуна - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Санкт-Паули 1:3 Вердер - Ингольштадт 1:1 Ингольштадт - Зандхаузен 0:0 Нюрнберг - Ингольштадт 0:5 Ингольштадт - Дармштадт 0:2 Хайденхайм - Ингольштадт 2:1 Ингольштадт - Динамо Дрезден 3:0 Ингольштадт - Ганновер 96 1:2 Ганза - Ингольштадт 1:1 Гамбург - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Карлсруэ 1:1 Падерборн - Ингольштадт 2:1 Ингольштадт - Ян 0:3 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шальке 04 Заявка 30 17 5 8 64 - 36 56
2. Вердер Заявка 30 15 9 6 54 - 39 54
3. Санкт-Паули Заявка 30 15 8 7 55 - 40 53
4. Дармштадт Заявка 30 15 6 9 59 - 43 51
5. Нюрнберг Заявка 30 14 8 8 45 - 39 50
6. Гамбург Заявка 30 12 12 6 54 - 30 48
7. Хайденхайм Заявка 30 13 6 11 37 - 41 45
8. Падерборн Заявка 30 11 11 8 51 - 41 44
9. Карлсруэ Заявка 31 9 13 9 52 - 49 40
10. Ян Заявка 30 10 9 11 47 - 42 39
11. Ганза Заявка 30 10 8 12 37 - 47 38
12. Хольштайн Киль Заявка 30 10 8 12 38 - 48 38
13. Фортуна Заявка 31 9 11 11 40 - 38 38
14. Ганновер 96 Заявка 30 9 9 12 29 - 42 36
15. Зандхаузен Заявка 30 8 11 11 34 - 47 35
16. Динамо Дрезден Заявка 31 7 9 15 30 - 42 30
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 30 5 7 18 29 - 61 22
18. Ингольштадт Заявка 31 4 8 19 28 - 58 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 14 10 3 1 33 - 14 33
2. Хайденхайм Заявка 15 9 4 2 24 - 15 31
3. Гамбург Заявка 16 8 6 2 34 - 16 30
4. Шальке 04 Заявка 15 9 2 4 36 - 21 29
5. Дармштадт Заявка 15 8 3 4 33 - 23 27
6. Вердер Заявка 15 7 6 2 25 - 14 27
7. Нюрнберг Заявка 15 8 3 4 23 - 17 27
8. Карлсруэ Заявка 16 5 8 3 30 - 24 23
9. Хольштайн Киль Заявка 15 7 2 6 19 - 22 23
10. Ян Заявка 15 6 4 5 29 - 23 22
11. Фортуна Заявка 16 5 6 5 26 - 20 21
12. Динамо Дрезден Заявка 15 5 4 6 17 - 16 19
13. Ганновер 96 Заявка 15 4 6 5 11 - 17 18
14. Ганза Заявка 15 4 4 7 15 - 22 16
15. Зандхаузен Заявка 15 3 5 7 15 - 26 14
16. Падерборн Заявка 15 2 7 6 21 - 24 13
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 15 3 2 10 12 - 29 11
18. Ингольштадт Заявка 15 2 4 9 12 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 15 9 4 2 30 - 17 31
2. Шальке 04 Заявка 15 8 3 4 28 - 15 27
3. Вердер Заявка 15 8 3 4 29 - 25 27
4. Дармштадт Заявка 15 7 3 5 26 - 20 24
5. Нюрнберг Заявка 15 6 5 4 22 - 22 23
6. Ганза Заявка 15 6 4 5 22 - 25 22
7. Зандхаузен Заявка 15 5 6 4 19 - 21 21
8. Санкт-Паули Заявка 16 5 5 6 22 - 26 20
9. Ганновер 96 Заявка 15 5 3 7 18 - 25 18
10. Гамбург Заявка 14 4 6 4 20 - 14 18
11. Карлсруэ Заявка 15 4 5 6 22 - 25 17
12. Ян Заявка 15 4 5 6 18 - 19 17
13. Фортуна Заявка 15 4 5 6 14 - 18 17
14. Хольштайн Киль Заявка 15 3 6 6 19 - 26 15
15. Хайденхайм Заявка 15 4 2 9 13 - 26 14
16. Динамо Дрезден Заявка 16 2 5 9 13 - 26 11
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 15 2 5 8 17 - 32 11
18. Ингольштадт Заявка 16 2 4 10 16 - 33 10
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