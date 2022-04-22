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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Фортуна
2:0
Второй тайм: 54'

Стадион:
Динамо Дрезден
0'
1:0
26' Гол
Аппелькамп Синта
28' Желтая карточка
Книппинг Тим
2:0
31' Гол
Де Вейс Йорди
44' Желтая карточка
Гиорбелидзе Гурам
54'

Ход матча

26'
Аппелькамп Синта
(Нарей Халед)
1:0
28'
 
Книппинг Тим
31'
Де Вейс Йорди
(Хеннингс Роувен)
2:0
44'
 
Гиорбелидзе Гурам

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 7
  • 49 Владение мячом, % 51
Лучшие коэффициенты
Фортуна
Ничья
Динамо Дрезден
1.77
3.90
4.70
Все Коэффициенты
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
3
Хоффманн
Андре
30
Де
Вейс
Йорди
34
Николя
Гавори
20
Нарей
Халед
4
Танака
Ао
6
Приб
Эдгар
23
Аппелькамп
Синта
19
Ийоха
Эммануэль
28
Хеннингс
Роувен
1
Бролль
Кевин
2
Гиорбелидзе
Гурам
21
Золльбауэр
Михаэль
4
Книппинг
Тим
15
Лёв
Крис
17
Шретер
Моррис
10
Вайраух
Патрик
5
Штарк
Янник
30
Каде
Юлиус
25
Боррьелло
Брендон
33
Дафернер
Кристоф
Фортуна
4-5-1
Динамо Дрезден
4-5-1

История личных встреч

Фортуна
Динамо Дрезден

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

12 матчей

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

Б2
1:0
Б2
1:2
Б2
1:3
Б2
1:1
Б2
0:3
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
2:1
Б2
2:1
Б3
1:0
Б3
0:2
РЛС
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеннингс Роувен 13 (3) 0.42
Нарей Халед 8 0.26
Гинчек Даниэль 3 (1) 0.1
Аппелькамп Синта 3 0.1
Циммерман Маттиас 2 0.06
Боженик Роберт 2 0.06
Кларер Кристоф 2 0.06
Петерсон Кристофер 1 0.03
Хартерц Флориан 1 0.03
Бодзек Адам 1 0.03
Хоффманн Андре 1 0.03
Де Вейс Йорди 1 0.03
Танака Ао 1 0.03
Зоботка Марсель 0 0
Клаус Феликс 0 0
Пётровски Якуб 0 0
Ийоха Эммануэль 0 0
Схипноски Никлас 0 0
Динамо Дрезден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дафернер Кристоф 12 (2) 0.39
Кёнигсдёрффер Рансфорд 4 0.13
Мершель Хайнц 3 0.1
Книппинг Тим 2 0.06
Каде Юлиус 2 0.06
Шретер Моррис 1 0.03
Лёв Крис 1 0.03
Влачодимос Панайотис 1 0.03
Май Себастиан 1 0.03
Вилль Пауль 1 0.03
Диавуси Агиеманг 0 0
Штарк Янник 0 0
Акото Михаэль 0 0
Херрманн Лука 0 0

Карточки

Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хеннингс Роувен 6 0
Приб Эдгар 4 1
Зоботка Марсель 5 0
Пётровски Якуб 5 0
Бодзек Адам 4 0
Кларер Кристоф 4 0
Петерсон Кристофер 2 1
Де Вейс Йорди 3 0
Неделку Драгош 3 0
Танака Ао 3 0
Обердорф Тим 3 0
Клаус Феликс 2 0
Хоффманн Андре 2 0
Ковнацки Давид 2 0
Нарей Халед 2 0
Боженик Роберт 2 0
Кастенмайер Флориан 0 1
Гинчек Даниэль 1 0
Хартерц Флориан 1 0
Николя Гавори 1 0
Аппелькамп Синта 1 0
Tim Koether 1 0
Динамо Дрезден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Золльбауэр Михаэль 8 0
Акото Михаэль 6 1
Беккер Робин 4 1
Штарк Янник 5 0
Дафернер Кристоф 5 0
Лёв Крис 4 0
Каде Юлиус 2 1
Шретер Моррис 3 0
Гиорбелидзе Гурам 3 0
Аидонис Антонис 3 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 3 0
Хосинер Филипп 2 0
Книппинг Тим 2 0
Боррьелло Брендон 2 0
Диавуси Агиеманг 2 0
Вилль Пауль 2 0
Май Себастиан 1 0
Мершель Хайнц 1 0
Херрманн Лука 1 0
Майер Батиста 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
12
8 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
18 Не забивали 20
4
17%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
17%
2
17%
31-45
7
30%
2
17%
46-60
3
13%
5
42%
61-75
5
22%
0
0%
76-90

Пропущено

19
23
9 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
5
26%
7
30%
1-15
2
11%
2
9%
16-30
2
11%
3
13%
31-45
1
5%
1
4%
46-60
3
16%
3
13%
61-75
6
32%
7
30%
76-90

Забито

14
17
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
21 Не забивали 20
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
4
29%
3
18%
31-45
3
21%
5
29%
29%
46-60
3
21%
7
41%
61-75
1
7%
1
6%
76-90

Пропущено

18
16
4 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
1
6%
4
25%
1-15
2
11%
4
25%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
2
11%
4
25%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
9
50%
1
6%
76-90

Забито

37
29
15 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 10
9 Не забивали 10
5
14%
2
7%
1-15
2
5%
2
7%
16-30
8
22%
5
17%
31-45
10
27%
7
24%
46-60
6
16%
12
41%
61-75
6
16%
1
3%
76-90

Пропущено

37
39
13 В 1-м тайме 23
24 Во 2-м тайме 16
16 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 22
6
16%
11
28%
1-15
4
11%
6
15%
16-30
3
8%
6
15%
31-45
3
8%
5
13%
46-60
6
16%
3
8%
61-75
15
41%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ганновер 96 - Фортуна 0:0 Фортуна - Ганза 3:0 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Фортуна - Твенте 4:0
Фортуна - Гамбург 1:1 Падерборн - Фортуна 1:1 Фортуна - Ингольштадт 3:0 Ян - Фортуна 0:0 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Фортуна - Шальке 04 2:1 Хольштайн Киль - Фортуна 1:0 Бохум - Фортуна 0:2 Фортуна - Нюрнберг 0:1 Вердер - Фортуна 3:0 Фортуна - Зандхаузен 0:1 Фортуна - Санкт-Паули 1:1 Дармштадт - Фортуна 1:3 Фортуна - Хайденхайм 0:1 Динамо Дрезден - Фортуна 1:0 Фортуна - Хераклес 2:1
Динамо Дрезден
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Динамо Дрезден - Хольштайн Киль 0:0 Зандхаузен - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Шальке 04 1:2 Нюрнберг - Динамо Дрезден 1:1
Динамо Дрезден - Санкт-Паули 1:1 Вердер - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Дармштадт 0:1 Динамо Дрезден - Хайденхайм 1:1 Падерборн - Динамо Дрезден 0:0 Динамо Дрезден - Ганза 1:4 Ганновер 96 - Динамо Дрезден 0:0 Динамо Дрезден - Гамбург 1:1 Динамо Дрезден - Эрцгебирге Ауэ 5:0 Ингольштадт - Динамо Дрезден 3:0 Эрцгебирге Ауэ - Динамо Дрезден 0:1 Динамо Дрезден - Карлсруэ 3:1 Ян - Динамо Дрезден 3:1 Динамо Дрезден - Фортуна 1:0 Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Зандхаузен 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шальке 04 Заявка 30 17 5 8 64 - 36 56
2. Вердер Заявка 30 15 9 6 54 - 39 54
3. Санкт-Паули Заявка 30 15 8 7 55 - 40 53
4. Дармштадт Заявка 30 15 6 9 59 - 43 51
5. Нюрнберг Заявка 30 14 8 8 45 - 39 50
6. Гамбург Заявка 30 12 12 6 54 - 30 48
7. Хайденхайм Заявка 30 13 6 11 37 - 41 45
8. Падерборн Заявка 30 11 11 8 51 - 41 44
9. Фортуна 2:0 Заявка 31 10 10 11 40 - 36 40
10. Карлсруэ 0:2 Заявка 31 9 12 10 50 - 49 39
11. Ян Заявка 30 10 9 11 47 - 42 39
12. Ганза Заявка 30 10 8 12 37 - 47 38
13. Хольштайн Киль Заявка 30 10 8 12 38 - 48 38
14. Ганновер 96 Заявка 30 9 9 12 29 - 42 36
15. Зандхаузен Заявка 30 8 11 11 34 - 47 35
16. Динамо Дрезден 0:2 Заявка 31 7 8 16 28 - 42 29
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 30 5 7 18 29 - 61 22
18. Ингольштадт 2:0 Заявка 31 5 7 19 28 - 56 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 14 10 3 1 33 - 14 33
2. Хайденхайм Заявка 15 9 4 2 24 - 15 31
3. Гамбург Заявка 16 8 6 2 34 - 16 30
4. Шальке 04 Заявка 15 9 2 4 36 - 21 29
5. Дармштадт Заявка 15 8 3 4 33 - 23 27
6. Вердер Заявка 15 7 6 2 25 - 14 27
7. Нюрнберг Заявка 15 8 3 4 23 - 17 27
8. Хольштайн Киль Заявка 15 7 2 6 19 - 22 23
9. Фортуна 2:0 Заявка 16 6 5 5 26 - 18 23
10. Карлсруэ 0:2 Заявка 16 5 7 4 28 - 24 22
11. Ян Заявка 15 6 4 5 29 - 23 22
12. Динамо Дрезден 0:2 Заявка 15 5 4 6 17 - 16 19
13. Ганновер 96 Заявка 15 4 6 5 11 - 17 18
14. Ганза Заявка 15 4 4 7 15 - 22 16
15. Зандхаузен Заявка 15 3 5 7 15 - 26 14
16. Падерборн Заявка 15 2 7 6 21 - 24 13
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 15 3 2 10 12 - 29 11
18. Ингольштадт 2:0 Заявка 15 2 4 9 12 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 15 9 4 2 30 - 17 31
2. Шальке 04 Заявка 15 8 3 4 28 - 15 27
3. Вердер Заявка 15 8 3 4 29 - 25 27
4. Дармштадт Заявка 15 7 3 5 26 - 20 24
5. Нюрнберг Заявка 15 6 5 4 22 - 22 23
6. Ганза Заявка 15 6 4 5 22 - 25 22
7. Зандхаузен Заявка 15 5 6 4 19 - 21 21
8. Санкт-Паули Заявка 16 5 5 6 22 - 26 20
9. Ганновер 96 Заявка 15 5 3 7 18 - 25 18
10. Гамбург Заявка 14 4 6 4 20 - 14 18
11. Фортуна 2:0 Заявка 15 4 5 6 14 - 18 17
12. Карлсруэ 0:2 Заявка 15 4 5 6 22 - 25 17
13. Ян Заявка 15 4 5 6 18 - 19 17
14. Хольштайн Киль Заявка 15 3 6 6 19 - 26 15
15. Хайденхайм Заявка 15 4 2 9 13 - 26 14
16. Ингольштадт 2:0 Заявка 16 3 3 10 16 - 31 12
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 15 2 5 8 17 - 32 11
18. Динамо Дрезден 0:2 Заявка 16 2 4 10 11 - 26 10
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Гиорбелидзе Гурам получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Де Вейс Йорди бьет в цель!
  • Желтая карточка
    28'
    Книппинг Тим получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Аппелькамп Синта бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Фортуна
Ничья
Динамо Дрезден
1.77
3.90
4.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Фортуна 2:0 Динамо Дрезден онлайн

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Динамо Дрезден

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