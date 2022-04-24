Германия: Бундеслига 2 2021-2022
1:1
Перерыв
Стадион: Макс-Морлок-Стадион
0:1
5' ГолБахманн Яник
1:1
25' ГолКраусс Том
38' Желтая карточкаТрибулл Том
Ход матча
5'
0:1
25'
1:1
38'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 1
-
8 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 7
-
59 Владение мячом, % 41
14
Краусс
Том
17
Ценга
Эрик
28
Трибулл
Том
26
Бахманн
Яник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Краусс ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Клаус КарлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Шуранов ЭрикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Robert Klauss
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Ценга ЭрикПолузащитник
-
28 Трибулл ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Бахманн ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Берко ЭрихПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Шварц Алоис
История личных встреч
Нюрнберг
Зандхаузен
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
64.3%
7.1%
28.6%
9 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Доведан Никола
|7 (1)
|0.23
|Шуранов Эрик
|6
|0.19
|Темпельман Лино
|4
|0.13
|Краусс Том
|4
|0.13
|Шаффлер Мануэль
|4
|0.13
|Дели Матс Мёллер
|3
|0.1
|Кёпке Паскаль
|3
|0.1
|Нюрнбергер Фабиан
|3
|0.1
|Гайс Йоханнес
|3
|0.1
|Думан Тайлан
|2
|0.06
|Валентини Энрико
|2 (2)
|0.06
|Хандверкер Тим
|1
|0.03
|Шлаймер Лукас
|1
|0.03
|Шиндлер Кристофер
|1
|0.03
|Борковски Деннис
|0
|0
Зандхаузен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теструт Паскаль
|9 (1)
|0.29
|Бахманн Яник
|5
|0.16
|Суку Себио
|4 (1)
|0.13
|Хён Иммануэль
|3
|0.1
|Эшвайн Александер
|2
|0.06
|Ценга Эрик
|1
|0.03
|Окороджи Чима
|1
|0.03
|Жиров Александр
|1
|0.03
|Зикер Арне
|1
|0.03
|Кейта-Рюэль Даниэль
|1
|0.03
|Рицмайер Марсель
|1
|0.03
|Думич Дарио
|1
|0.03
|Кутуджу Ахмед
|1
|0.03
|Кинсомби Кристиан
|1
|0.03
|Айдини Басхким
|1
|0.03
|Дикмайер Деннис
|0
|0
|Бенсоп Чарлисон
|0
|0
|Берко Эрих
|0
|0
|Диаките Умар
|0
|0
|Конте Кристиан
|0
|0
Карточки
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Темпельман Лино
|11
|0
|Доведан Никола
|5
|1
|Сёренсен Асгер
|5
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|5
|0
|Гайс Йоханнес
|4
|0
|Шаффлер Мануэль
|2
|1
|Шиндлер Кристофер
|3
|0
|Матения Кристиан
|3
|0
|Думан Тайлан
|3
|0
|Валентини Энрико
|2
|0
|Кёпке Паскаль
|2
|0
|Дели Матс Мёллер
|2
|0
|Шлаймер Лукас
|2
|0
|Краусс Том
|2
|0
|Хюбнер Флориан
|1
|0
|Хандверкер Тим
|1
|0
|Фишер Килиан
|1
|0
|Шуранов Эрик
|1
|0
Зандхаузен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айдини Басхким
|9
|0
|Дикмайер Деннис
|8
|0
|Рицмайер Марсель
|6
|1
|Суку Себио
|7
|0
|Ценга Эрик
|6
|0
|Хён Иммануэль
|5
|0
|Трибулл Том
|4
|0
|Эшвайн Александер
|4
|0
|Бахманн Яник
|4
|0
|Диаките Умар
|2
|1
|Бенсоп Чарлисон
|3
|0
|Теструт Паскаль
|3
|0
|Жиров Александр
|3
|0
|Девилль Морис
|2
|0
|Древес Патрик
|2
|0
|Окороджи Чима
|2
|0
|Уахим Анас
|2
|0
|Кинсомби Кристиан
|2
|0
|Думич Дарио
|1
|0
|Берко Эрих
|1
|0
|Ренен Николай
|1
|0
|Зойферт Нильс
|1
|0
|Кейта-Рюэль Даниэль
|1
|0
|Кутуджу Ахмед
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
19
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
3
14%
1
5%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
6
29%
3
16%
46-60
4
19%
6
32%
61-75
3
14%
5
26%
76-90
Пропущено
19
21
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
3
16%
2
10%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
4
21%
1
5%
31-45
2
11%
2
10%
46-60
1
5%
5
24%
61-75
7
37%
8
38%
76-90
Забито
24
14
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
16 Не забивали 20
2
8%
3
21%
1-15
7
29%
29%
2
14%
16-30
1
4%
1
7%
31-45
5
21%
2
14%
46-60
2
8%
2
14%
61-75
7
29%
29%
4
29%
76-90
Пропущено
20
27
9 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
3
15%
5
19%
1-15
2
10%
2
7%
16-30
4
20%
5
19%
31-45
3
15%
7
26%
46-60
2
10%
3
11%
61-75
6
30%
5
19%
76-90
Забито
45
33
18 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 22
19 Забивали первыми 13
4 Не забивали 7
5
11%
4
12%
1-15
9
20%
4
12%
16-30
4
9%
3
9%
31-45
11
24%
5
15%
46-60
6
13%
8
24%
61-75
10
22%
9
27%
76-90
Пропущено
39
48
18 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 30
8 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 25
6
15%
7
15%
1-15
4
10%
5
10%
16-30
8
21%
6
13%
31-45
5
13%
9
19%
46-60
3
8%
8
17%
61-75
13
33%
13
27%
76-90
Результаты последних матчей
Нюрнберг
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вердер - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Дармштадт 3:1 Хайденхайм - Нюрнберг 3:1 Айнтрахт Фр - Нюрнберг 1:1
Нюрнберг - Динамо Дрезден 1:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 0:3 Нюрнберг - Гамбург 2:1 Ганза - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Ян 2:0 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:5 Фортуна - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Падерборн 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 1:3 Шальке 04 - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 2:3 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Альтах 2:0 Нюрнберг - Вердер 1:2
Зандхаузен
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Зандхаузен - Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен - Динамо Дрезден 2:1 Вердер - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Ганза 0:1
Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Ганновер 96 3:1 Хайденхайм - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Гамбург 1:1 Ингольштадт - Зандхаузен 0:0 Карлсруэ - Зандхаузен 0:2 Зандхаузен - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Зандхаузен - Ян 0:3 Базель - Зандхаузен 3:1 Фортуна - Зандхаузен 0:1 Хольштайн Киль - Зандхаузен 2:2 Зандхаузен - Падерборн 1:1 Шальке 04 - Зандхаузен 5:2 Санкт-Паули - Зандхаузен 3:1 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Динамо Дрезден - Зандхаузен 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|31
|16
|9
|6
|58 - 40
|57
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|31
|17
|5
|9
|65 - 40
|56
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|31
|16
|6
|9
|61 - 44
|54
|4.
|Санкт-Паули
|Заявка
|31
|15
|8
|8
|56 - 42
|53
|5.
|Нюрнберг
|1:1 Заявка
|31
|14
|9
|8
|46 - 40
|51
|6.
|Гамбург
|Заявка
|31
|13
|12
|6
|58 - 32
|51
|7.
|Падерборн
|2:0 Заявка
|31
|12
|11
|8
|53 - 41
|47
|8.
|Хайденхайм
|Заявка
|31
|13
|7
|11
|38 - 42
|46
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|31
|9
|13
|9
|52 - 49
|40
|10.
|Ян
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|49 - 46
|39
|11.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|39 - 49
|39
|12.
|Фортуна
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|40 - 38
|38
|13.
|Ганза
|1:2 Заявка
|31
|10
|8
|13
|38 - 49
|38
|14.
|Зандхаузен
|1:1 Заявка
|31
|8
|12
|11
|35 - 48
|36
|15.
|Ганновер 96
|0:2 Заявка
|31
|9
|9
|13
|29 - 44
|36
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|30 - 42
|30
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|2:1 Заявка
|31
|6
|7
|18
|31 - 62
|25
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|31
|4
|8
|19
|28 - 58
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|34 - 16
|33
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|24 - 15
|31
|3.
|Гамбург
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|34 - 16
|30
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|37 - 25
|29
|5.
|Нюрнберг
|1:1 Заявка
|16
|8
|4
|4
|24 - 18
|28
|6.
|Дармштадт
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|33 - 23
|27
|7.
|Вердер
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|25 - 14
|27
|8.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 23
|24
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|30 - 24
|23
|10.
|Ян
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|31 - 27
|22
|11.
|Фортуна
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|26 - 20
|21
|12.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 16
|19
|13.
|Ганновер 96
|0:2 Заявка
|15
|4
|6
|5
|11 - 17
|18
|14.
|Ганза
|1:2 Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 22
|16
|15.
|Падерборн
|2:0 Заявка
|16
|3
|7
|6
|23 - 24
|16
|16.
|Зандхаузен
|1:1 Заявка
|15
|3
|5
|7
|15 - 26
|14
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|2:1 Заявка
|16
|4
|2
|10
|14 - 30
|14
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|2:0 Заявка
|15
|9
|4
|2
|30 - 17
|31
|2.
|Вердер
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|33 - 26
|30
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|28 - 15
|27
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|28 - 21
|27
|5.
|Нюрнберг
|1:1 Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 22
|23
|6.
|Ганза
|1:2 Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 27
|22
|7.
|Зандхаузен
|1:1 Заявка
|16
|5
|7
|4
|20 - 22
|22
|8.
|Гамбург
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|24 - 16
|21
|9.
|Санкт-Паули
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 26
|20
|10.
|Ганновер 96
|0:2 Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 27
|18
|11.
|Карлсруэ
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|22 - 25
|17
|12.
|Ян
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 19
|17
|13.
|Фортуна
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 18
|17
|14.
|Хайденхайм
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|14 - 27
|15
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|19 - 26
|15
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|13 - 26
|11
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|2:1 Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 32
|11
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|16 - 33
|10