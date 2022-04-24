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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Нюрнберг
1:1
Перерыв

Стадион:
Зандхаузен
0'
0:1
5' Гол
Бахманн Яник
1:1
25' Гол
Краусс Том
38' Желтая карточка
Трибулл Том

Ход матча

5'
0:1
Бахманн Яник
(Окороджи Чима)
25'
Краусс Том
1:1
38'
 
Трибулл Том

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 7
  • 59 Владение мячом, % 41
Лучшие коэффициенты
Нюрнберг
Ничья
Зандхаузен
1.81
3.84
4.39
Все Коэффициенты
26
Матения
Кристиан
16
Шиндлер
Кристофер
4
Сёренсен
Асгер
29
Хандверкер
Тим
2
Фишер
Килиан
14
Краусс
Том
6
Темпельман
Лино
8
Думан
Тайлан
24
Дели
Матс
Мёллер
36
Шлаймер
Лукас
10
Доведан
Никола
1
Древес
Патрик
18
Дикмайер
Деннис
3
Думич
Дарио
2
Жиров
Александр
36
Окороджи
Чима
17
Ценга
Эрик
28
Трибулл
Том
7
Суку
Себио
26
Бахманн
Яник
21
Зойферт
Нильс
37
Теструт
Паскаль
Нюрнберг
3-4-1-2
Зандхаузен
4-2-3-1

История личных встреч

Нюрнберг
Зандхаузен

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

64.3%
7.1%
28.6%
9 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

Б2
1:2
Б2
2:0
Б2
1:0
Б2
2:0
Б2
3:2
Б2
0:2
Б2
1:0
Б2
0:1
Б2
1:3
Б2
0:2
Б2
2:0
Б2
2:0
Б2
2:1
К
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доведан Никола 7 (1) 0.23
Шуранов Эрик 6 0.19
Темпельман Лино 4 0.13
Краусс Том 4 0.13
Шаффлер Мануэль 4 0.13
Дели Матс Мёллер 3 0.1
Кёпке Паскаль 3 0.1
Нюрнбергер Фабиан 3 0.1
Гайс Йоханнес 3 0.1
Думан Тайлан 2 0.06
Валентини Энрико 2 (2) 0.06
Хандверкер Тим 1 0.03
Шлаймер Лукас 1 0.03
Шиндлер Кристофер 1 0.03
Борковски Деннис 0 0
Зандхаузен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теструт Паскаль 9 (1) 0.29
Бахманн Яник 5 0.16
Суку Себио 4 (1) 0.13
Хён Иммануэль 3 0.1
Эшвайн Александер 2 0.06
Ценга Эрик 1 0.03
Окороджи Чима 1 0.03
Жиров Александр 1 0.03
Зикер Арне 1 0.03
Кейта-Рюэль Даниэль 1 0.03
Рицмайер Марсель 1 0.03
Думич Дарио 1 0.03
Кутуджу Ахмед 1 0.03
Кинсомби Кристиан 1 0.03
Айдини Басхким 1 0.03
Дикмайер Деннис 0 0
Бенсоп Чарлисон 0 0
Берко Эрих 0 0
Диаките Умар 0 0
Конте Кристиан 0 0

Карточки

Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Темпельман Лино 11 0
Доведан Никола 5 1
Сёренсен Асгер 5 0
Нюрнбергер Фабиан 5 0
Гайс Йоханнес 4 0
Шаффлер Мануэль 2 1
Шиндлер Кристофер 3 0
Матения Кристиан 3 0
Думан Тайлан 3 0
Валентини Энрико 2 0
Кёпке Паскаль 2 0
Дели Матс Мёллер 2 0
Шлаймер Лукас 2 0
Краусс Том 2 0
Хюбнер Флориан 1 0
Хандверкер Тим 1 0
Фишер Килиан 1 0
Шуранов Эрик 1 0
Зандхаузен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айдини Басхким 9 0
Дикмайер Деннис 8 0
Рицмайер Марсель 6 1
Суку Себио 7 0
Ценга Эрик 6 0
Хён Иммануэль 5 0
Трибулл Том 4 0
Эшвайн Александер 4 0
Бахманн Яник 4 0
Диаките Умар 2 1
Бенсоп Чарлисон 3 0
Теструт Паскаль 3 0
Жиров Александр 3 0
Девилль Морис 2 0
Древес Патрик 2 0
Окороджи Чима 2 0
Уахим Анас 2 0
Кинсомби Кристиан 2 0
Думич Дарио 1 0
Берко Эрих 1 0
Ренен Николай 1 0
Зойферт Нильс 1 0
Кейта-Рюэль Даниэль 1 0
Кутуджу Ахмед 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
19
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
3
14%
1
5%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
6
29%
3
16%
46-60
4
19%
6
32%
61-75
3
14%
5
26%
76-90

Пропущено

19
21
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
3
16%
2
10%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
4
21%
1
5%
31-45
2
11%
2
10%
46-60
1
5%
5
24%
61-75
7
37%
8
38%
76-90

Забито

24
14
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
16 Не забивали 20
2
8%
3
21%
1-15
7
29%
29%
2
14%
16-30
1
4%
1
7%
31-45
5
21%
2
14%
46-60
2
8%
2
14%
61-75
7
29%
29%
4
29%
76-90

Пропущено

20
27
9 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
3
15%
5
19%
1-15
2
10%
2
7%
16-30
4
20%
5
19%
31-45
3
15%
7
26%
46-60
2
10%
3
11%
61-75
6
30%
5
19%
76-90

Забито

45
33
18 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 22
19 Забивали первыми 13
4 Не забивали 7
5
11%
4
12%
1-15
9
20%
4
12%
16-30
4
9%
3
9%
31-45
11
24%
5
15%
46-60
6
13%
8
24%
61-75
10
22%
9
27%
76-90

Пропущено

39
48
18 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 30
8 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 25
6
15%
7
15%
1-15
4
10%
5
10%
16-30
8
21%
6
13%
31-45
5
13%
9
19%
46-60
3
8%
8
17%
61-75
13
33%
13
27%
76-90

Результаты последних матчей

Нюрнберг
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вердер - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Дармштадт 3:1 Хайденхайм - Нюрнберг 3:1 Айнтрахт Фр - Нюрнберг 1:1
Нюрнберг - Динамо Дрезден 1:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 0:3 Нюрнберг - Гамбург 2:1 Ганза - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Ян 2:0 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:5 Фортуна - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Падерборн 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 1:3 Шальке 04 - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 2:3 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Альтах 2:0 Нюрнберг - Вердер 1:2
Зандхаузен
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Зандхаузен - Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен - Динамо Дрезден 2:1 Вердер - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Ганза 0:1
Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Ганновер 96 3:1 Хайденхайм - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Гамбург 1:1 Ингольштадт - Зандхаузен 0:0 Карлсруэ - Зандхаузен 0:2 Зандхаузен - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Зандхаузен - Ян 0:3 Базель - Зандхаузен 3:1 Фортуна - Зандхаузен 0:1 Хольштайн Киль - Зандхаузен 2:2 Зандхаузен - Падерборн 1:1 Шальке 04 - Зандхаузен 5:2 Санкт-Паули - Зандхаузен 3:1 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Динамо Дрезден - Зандхаузен 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 31 16 9 6 58 - 40 57
2. Шальке 04 Заявка 31 17 5 9 65 - 40 56
3. Дармштадт Заявка 31 16 6 9 61 - 44 54
4. Санкт-Паули Заявка 31 15 8 8 56 - 42 53
5. Нюрнберг 1:1 Заявка 31 14 9 8 46 - 40 51
6. Гамбург Заявка 31 13 12 6 58 - 32 51
7. Падерборн 2:0 Заявка 31 12 11 8 53 - 41 47
8. Хайденхайм Заявка 31 13 7 11 38 - 42 46
9. Карлсруэ Заявка 31 9 13 9 52 - 49 40
10. Ян Заявка 31 10 9 12 49 - 46 39
11. Хольштайн Киль Заявка 31 10 9 12 39 - 49 39
12. Фортуна Заявка 31 9 11 11 40 - 38 38
13. Ганза 1:2 Заявка 31 10 8 13 38 - 49 38
14. Зандхаузен 1:1 Заявка 31 8 12 11 35 - 48 36
15. Ганновер 96 0:2 Заявка 31 9 9 13 29 - 44 36
16. Динамо Дрезден Заявка 31 7 9 15 30 - 42 30
17. Эрцгебирге Ауэ 2:1 Заявка 31 6 7 18 31 - 62 25
18. Ингольштадт Заявка 31 4 8 19 28 - 58 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 15 10 3 2 34 - 16 33
2. Хайденхайм Заявка 15 9 4 2 24 - 15 31
3. Гамбург Заявка 16 8 6 2 34 - 16 30
4. Шальке 04 Заявка 16 9 2 5 37 - 25 29
5. Нюрнберг 1:1 Заявка 16 8 4 4 24 - 18 28
6. Дармштадт Заявка 15 8 3 4 33 - 23 27
7. Вердер Заявка 15 7 6 2 25 - 14 27
8. Хольштайн Киль Заявка 16 7 3 6 20 - 23 24
9. Карлсруэ Заявка 16 5 8 3 30 - 24 23
10. Ян Заявка 16 6 4 6 31 - 27 22
11. Фортуна Заявка 16 5 6 5 26 - 20 21
12. Динамо Дрезден Заявка 15 5 4 6 17 - 16 19
13. Ганновер 96 0:2 Заявка 15 4 6 5 11 - 17 18
14. Ганза 1:2 Заявка 15 4 4 7 15 - 22 16
15. Падерборн 2:0 Заявка 16 3 7 6 23 - 24 16
16. Зандхаузен 1:1 Заявка 15 3 5 7 15 - 26 14
17. Эрцгебирге Ауэ 2:1 Заявка 16 4 2 10 14 - 30 14
18. Ингольштадт Заявка 15 2 4 9 12 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 2:0 Заявка 15 9 4 2 30 - 17 31
2. Вердер Заявка 16 9 3 4 33 - 26 30
3. Шальке 04 Заявка 15 8 3 4 28 - 15 27
4. Дармштадт Заявка 16 8 3 5 28 - 21 27
5. Нюрнберг 1:1 Заявка 15 6 5 4 22 - 22 23
6. Ганза 1:2 Заявка 16 6 4 6 23 - 27 22
7. Зандхаузен 1:1 Заявка 16 5 7 4 20 - 22 22
8. Гамбург Заявка 15 5 6 4 24 - 16 21
9. Санкт-Паули Заявка 16 5 5 6 22 - 26 20
10. Ганновер 96 0:2 Заявка 16 5 3 8 18 - 27 18
11. Карлсруэ Заявка 15 4 5 6 22 - 25 17
12. Ян Заявка 15 4 5 6 18 - 19 17
13. Фортуна Заявка 15 4 5 6 14 - 18 17
14. Хайденхайм Заявка 16 4 3 9 14 - 27 15
15. Хольштайн Киль Заявка 15 3 6 6 19 - 26 15
16. Динамо Дрезден Заявка 16 2 5 9 13 - 26 11
17. Эрцгебирге Ауэ 2:1 Заявка 15 2 5 8 17 - 32 11
18. Ингольштадт Заявка 16 2 4 10 16 - 33 10
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Трибулл Том получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Краусс Том бьет в цель!
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Бахманн Яник бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Нюрнберг
Ничья
Зандхаузен
1.81
3.84
4.39
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Нюрнберг 1:1 Зандхаузен онлайн

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