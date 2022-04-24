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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Нюрнберг
2:4
Конец матча

Стадион:
Зандхаузен
0'
0:1
5' Гол
Бахманн Яник
1:1
25' Гол
Краусс Том
38' Желтая карточка
Трибулл Том
2:1
54' Гол
Сёренсен Асгер
2:2
60' Гол
Трибулл Том
2:2
75' Не забитый пенальти
Валентини Энрико
75' Желтая карточка
Думич Дарио
78' Желтая карточка
Ценга Эрик
2:3
84' Гол
Трибулл Том
2:4
88' Гол
Теструт Паскаль
90'+7
26
Матения
Кристиан
16
Шиндлер
Кристофер
4
Сёренсен
Асгер
29
Хандверкер
Тим
2
Фишер
Килиан
14
Краусс
Том
6
Темпельман
Лино
8
Думан
Тайлан
24
Дели
Матс
Мёллер
36
Шлаймер
Лукас
10
Доведан
Никола
1
Древес
Патрик
18
Дикмайер
Деннис
3
Думич
Дарио
2
Жиров
Александр
36
Окороджи
Чима
17
Ценга
Эрик
28
Трибулл
Том
7
Суку
Себио
26
Бахманн
Яник
21
Зойферт
Нильс
37
Теструт
Паскаль
Нюрнберг
3-4-1-2
Зандхаузен
4-2-3-1

История личных встреч

Нюрнберг
Зандхаузен

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

64.3%
7.1%
28.6%
9 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

Б2
1:2
Б2
2:0
Б2
1:0
Б2
2:0
Б2
3:2
Б2
0:2
Б2
1:0
Б2
0:1
Б2
1:3
Б2
0:2
Б2
2:0
Б2
2:0
Б2
2:1
К
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доведан Никола 7 (1) 0.23
Шуранов Эрик 6 0.19
Темпельман Лино 4 0.13
Краусс Том 4 0.13
Шаффлер Мануэль 4 0.13
Дели Матс Мёллер 3 0.1
Кёпке Паскаль 3 0.1
Нюрнбергер Фабиан 3 0.1
Гайс Йоханнес 3 0.1
Думан Тайлан 2 0.06
Валентини Энрико 2 (2) 0.06
Хандверкер Тим 1 0.03
Шлаймер Лукас 1 0.03
Шиндлер Кристофер 1 0.03
Сёренсен Асгер 1 0.03
Борковски Деннис 0 0
Фишер Килиан 0 0
Зандхаузен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теструт Паскаль 10 (1) 0.32
Бахманн Яник 5 0.16
Суку Себио 4 (1) 0.13
Хён Иммануэль 3 0.1
Трибулл Том 2 0.06
Эшвайн Александер 2 0.06
Окороджи Чима 1 0.03
Ценга Эрик 1 0.03
Жиров Александр 1 0.03
Зикер Арне 1 0.03
Кейта-Рюэль Даниэль 1 0.03
Рицмайер Марсель 1 0.03
Думич Дарио 1 0.03
Кутуджу Ахмед 1 0.03
Кинсомби Кристиан 1 0.03
Айдини Басхким 1 0.03
Дикмайер Деннис 0 0
Бенсоп Чарлисон 0 0
Берко Эрих 0 0
Диаките Умар 0 0
Конте Кристиан 0 0

Карточки

Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Темпельман Лино 11 0
Доведан Никола 5 1
Сёренсен Асгер 5 0
Нюрнбергер Фабиан 5 0
Гайс Йоханнес 4 0
Шаффлер Мануэль 2 1
Шиндлер Кристофер 3 0
Матения Кристиан 3 0
Думан Тайлан 3 0
Валентини Энрико 2 0
Кёпке Паскаль 2 0
Дели Матс Мёллер 2 0
Шлаймер Лукас 2 0
Краусс Том 2 0
Хюбнер Флориан 1 0
Хандверкер Тим 1 0
Фишер Килиан 1 0
Шуранов Эрик 1 0
Зандхаузен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айдини Басхким 9 0
Дикмайер Деннис 8 0
Рицмайер Марсель 6 1
Ценга Эрик 7 0
Суку Себио 7 0
Хён Иммануэль 5 0
Трибулл Том 4 0
Эшвайн Александер 4 0
Бахманн Яник 4 0
Диаките Умар 2 1
Бенсоп Чарлисон 3 0
Теструт Паскаль 3 0
Жиров Александр 3 0
Думич Дарио 2 0
Девилль Морис 2 0
Древес Патрик 2 0
Окороджи Чима 2 0
Уахим Анас 2 0
Кинсомби Кристиан 2 0
Берко Эрих 1 0
Ренен Николай 1 0
Зойферт Нильс 1 0
Кейта-Рюэль Даниэль 1 0
Кутуджу Ахмед 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
23
9 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 9
18 Не забивали 17
3
13%
2
9%
1-15
3
13%
2
9%
16-30
3
13%
2
9%
31-45
7
30%
4
17%
46-60
4
17%
6
26%
61-75
3
13%
7
30%
76-90

Пропущено

23
23
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 13
4
17%
2
9%
1-15
2
9%
4
17%
16-30
4
17%
1
4%
31-45
3
13%
3
13%
46-60
1
4%
5
22%
61-75
9
39%
8
35%
76-90

Забито

24
14
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
17 Не забивали 21
2
8%
3
21%
1-15
7
29%
29%
2
14%
16-30
1
4%
1
7%
31-45
5
21%
2
14%
46-60
2
8%
2
14%
61-75
7
29%
29%
4
29%
76-90

Пропущено

20
27
9 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
3
15%
5
19%
1-15
2
10%
2
7%
16-30
4
20%
5
19%
31-45
3
15%
7
26%
46-60
2
10%
3
11%
61-75
6
30%
5
19%
76-90

Забито

47
37
19 В 1-м тайме 12
28 Во 2-м тайме 25
19 Забивали первыми 14
4 Не забивали 7
5
11%
5
14%
1-15
10
21%
4
11%
16-30
4
9%
3
8%
31-45
12
26%
6
16%
46-60
6
13%
8
22%
61-75
10
21%
11
30%
30%
76-90

Пропущено

43
50
19 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 31
9 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 26
7
16%
7
14%
1-15
4
9%
6
12%
16-30
8
19%
6
12%
31-45
6
14%
10
20%
46-60
3
7%
8
16%
61-75
15
35%
13
26%
76-90

Результаты последних матчей

Нюрнберг
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вердер - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Дармштадт 3:1 Хайденхайм - Нюрнберг 3:1 Айнтрахт Фр - Нюрнберг 1:1
Нюрнберг - Динамо Дрезден 1:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 0:3 Нюрнберг - Гамбург 2:1 Ганза - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Ян 2:0 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:5 Фортуна - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Падерборн 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 1:3 Шальке 04 - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 2:3 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Альтах 2:0 Нюрнберг - Вердер 1:2
Зандхаузен
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Зандхаузен - Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен - Динамо Дрезден 2:1 Вердер - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Ганза 0:1
Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Ганновер 96 3:1 Хайденхайм - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Гамбург 1:1 Ингольштадт - Зандхаузен 0:0 Карлсруэ - Зандхаузен 0:2 Зандхаузен - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Зандхаузен - Ян 0:3 Базель - Зандхаузен 3:1 Фортуна - Зандхаузен 0:1 Хольштайн Киль - Зандхаузен 2:2 Зандхаузен - Падерборн 1:1 Шальке 04 - Зандхаузен 5:2 Санкт-Паули - Зандхаузен 3:1 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Динамо Дрезден - Зандхаузен 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 31 16 9 6 58 - 40 57
2. Шальке 04 Заявка 31 17 5 9 65 - 40 56
3. Дармштадт Заявка 31 16 6 9 61 - 44 54
4. Санкт-Паули Заявка 31 15 8 8 56 - 42 53
5. Гамбург Заявка 31 13 12 6 58 - 32 51
6. Нюрнберг Заявка 31 14 8 9 47 - 43 50
7. Падерборн Заявка 31 12 11 8 54 - 41 47
8. Хайденхайм Заявка 31 13 7 11 38 - 42 46
9. Карлсруэ Заявка 31 9 13 9 52 - 49 40
10. Ганза Заявка 31 10 9 12 39 - 49 39
11. Ян Заявка 31 10 9 12 49 - 46 39
12. Хольштайн Киль Заявка 31 10 9 12 39 - 49 39
13. Фортуна Заявка 31 9 11 11 40 - 38 38
14. Зандхаузен Заявка 31 9 11 11 38 - 49 38
15. Ганновер 96 Заявка 31 9 9 13 29 - 45 36
16. Динамо Дрезден Заявка 31 7 9 15 30 - 42 30
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 31 5 8 18 31 - 63 23
18. Ингольштадт Заявка 31 4 8 19 28 - 58 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 15 10 3 2 34 - 16 33
2. Хайденхайм Заявка 15 9 4 2 24 - 15 31
3. Гамбург Заявка 16 8 6 2 34 - 16 30
4. Шальке 04 Заявка 16 9 2 5 37 - 25 29
5. Дармштадт Заявка 15 8 3 4 33 - 23 27
6. Вердер Заявка 15 7 6 2 25 - 14 27
7. Нюрнберг Заявка 16 8 3 5 25 - 21 27
8. Хольштайн Киль Заявка 16 7 3 6 20 - 23 24
9. Карлсруэ Заявка 16 5 8 3 30 - 24 23
10. Ян Заявка 16 6 4 6 31 - 27 22
11. Фортуна Заявка 16 5 6 5 26 - 20 21
12. Динамо Дрезден Заявка 15 5 4 6 17 - 16 19
13. Ганновер 96 Заявка 15 4 6 5 11 - 17 18
14. Ганза Заявка 15 4 4 7 15 - 22 16
15. Падерборн Заявка 16 3 7 6 24 - 24 16
16. Зандхаузен Заявка 15 3 5 7 15 - 26 14
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 16 3 3 10 14 - 31 12
18. Ингольштадт Заявка 15 2 4 9 12 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 15 9 4 2 30 - 17 31
2. Вердер Заявка 16 9 3 4 33 - 26 30
3. Шальке 04 Заявка 15 8 3 4 28 - 15 27
4. Дармштадт Заявка 16 8 3 5 28 - 21 27
5. Зандхаузен Заявка 16 6 6 4 23 - 23 24
6. Нюрнберг Заявка 15 6 5 4 22 - 22 23
7. Ганза Заявка 16 6 5 5 24 - 27 23
8. Гамбург Заявка 15 5 6 4 24 - 16 21
9. Санкт-Паули Заявка 16 5 5 6 22 - 26 20
10. Ганновер 96 Заявка 16 5 3 8 18 - 28 18
11. Фортуна Заявка 15 4 5 6 14 - 18 17
12. Карлсруэ Заявка 15 4 5 6 22 - 25 17
13. Ян Заявка 15 4 5 6 18 - 19 17
14. Хайденхайм Заявка 16 4 3 9 14 - 27 15
15. Хольштайн Киль Заявка 15 3 6 6 19 - 26 15
16. Динамо Дрезден Заявка 16 2 5 9 13 - 26 11
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 15 2 5 8 17 - 32 11
18. Ингольштадт Заявка 16 2 4 10 16 - 33 10
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Трибулл Том получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Краусс Том бьет в цель!
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Бахманн Яник бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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