Германия: Бундеслига 2 2021-2022
2:0
Перерыв
Стадион: Бентелер Арена
1:0
2' ГолКлемент Филипп
2:0
17' ГолМуслия Флоран
35' Желтая карточкаБёрнер Юлиан
Ход матча
2'
1:0
17'
2:0
35'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 6
-
6 Офсайды 2
-
2 Нарушения правил 5
-
52 Владение мячом, % 48
21
Хут
Янник
24
Хеуэр
Яннис
10
Юстван
Юлиан
31
Бёрнер
Юлиан
23
Крайнц
Лука
29
Ондуа
Гаэль
20
Окс
Филипп
- Основной состав
-
21 Хут ЯнникВратарь
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Юстван ЮлианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Карльс ЙонасЗащитник
-
13 Ялчин РобинЗащитник
- Полузащитник
-
14 Офори КелвинПолузащитник
-
27 Чуни МарвинНападающий
-
19 Адеми КемальНападающий
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёрнер ЮлианЗащитник
-
23 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
-
20 Окс ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
-
25 Дем ЯнникЗащитник
- Полузащитник
-
11 Майна ЛинтонПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Димерс МаркПолузащитник
- Нападающий
-
33 Думбуя МуссаНападающий
-
Главный тренер: Christoph Dabrowski
История личных встреч
Падерборн
Ганновер 96
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
10 матчей
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Михель Свен
|14 (1)
|0.45
|Платте Феликс
|8
|0.26
|Прёгер Кай
|5
|0.16
|Србени Деннис
|4
|0.13
|Шалленберг Рон
|3
|0.1
|Штайперманн Марко
|3
|0.1
|Тальхаммер Максимилиан
|2
|0.06
|Юстван Юлиан
|1
|0.03
|Коллинс Джамилу
|1
|0.03
|Клемент Филипп
|1
|0.03
|Коррейя Марсель
|1
|0.03
|Адеми Кемаль
|1
|0.03
|Мехлем Марсель
|1
|0.03
|Карльс Йонас
|1
|0.03
|Хеуэр Яннис
|1
|0.03
|Хюнемайер Уве
|0
|0
|Шустер Марко
|0
|0
|Ялчин Робин
|0
|0
|Овусу Принс-Осеи
|0
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Керк Себастьян
|8
|0.26
|Муслия Флоран
|6 (2)
|0.19
|Майна Линтон
|4
|0.13
|Дукш Марвин
|3
|0.1
|Штольце Себастьян
|3
|0.1
|Тойхерт Седрик
|2
|0.06
|Кайзер Доминик
|2
|0.06
|Бейер Максимилиан
|2
|0.06
|Бёрнер Юлиан
|2
|0.06
|Вайдандт Хендрик
|2
|0.06
|Эрнст Себастьян
|1
|0.03
|Хульт Никлас
|1
|0.03
|Хинтерзеер Лукас
|0
|0
|Муроя Сэй
|0
|0
|Цилер Рон-Роберт
|0
|0
|Димерс Марк
|0
|0
Карточки
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Михель Свен
|7
|0
|Хюнемайер Уве
|5
|1
|Шалленберг Рон
|6
|0
|Ван дер Верфф Яспер
|6
|0
|Коллинс Джамилу
|4
|1
|Шустер Марко
|5
|0
|Србени Деннис
|4
|0
|Мехлем Марсель
|3
|0
|Штайперманн Марко
|2
|0
|Ялчин Робин
|2
|0
|Платте Феликс
|2
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|2
|0
|Коррейя Марсель
|1
|0
|Прёгер Кай
|1
|0
|Карльс Йонас
|1
|0
|Анану Фредерик
|1
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
|Клемент Филипп
|1
|0
|Юстван Юлиан
|1
|0
|Хеуэр Яннис
|1
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрнер Юлиан
|8
|1
|Ондуа Гаэль
|6
|0
|Эрнст Себастьян
|5
|0
|Хульт Никлас
|3
|1
|Кайзер Доминик
|4
|0
|Дем Янник
|4
|0
|Штольце Себастьян
|3
|0
|Бейер Максимилиан
|3
|0
|Трибулл Том
|2
|0
|Дукш Марвин
|2
|0
|Франке Марсель
|2
|0
|Тойхерт Седрик
|2
|0
|Муроя Сэй
|2
|0
|Вайдандт Хендрик
|2
|0
|Майна Линтон
|2
|0
|Хансен Мартин
|1
|0
|Цилер Рон-Роберт
|1
|0
|Керк Себастьян
|1
|0
|Димерс Марк
|1
|0
|Окс Филипп
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
22
7 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
1
5%
3
14%
1-15
3
15%
5
23%
16-30
3
15%
4
18%
31-45
2
10%
6
27%
46-60
4
20%
2
9%
61-75
7
35%
2
9%
76-90
Пропущено
25
21
8 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 10
2
8%
2
10%
1-15
2
8%
7
33%
16-30
4
16%
3
14%
31-45
4
16%
4
19%
46-60
8
32%
1
5%
61-75
5
20%
4
19%
76-90
Забито
30
12
20 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 6
19 Не забивали 21
6
20%
2
17%
1-15
8
27%
1
8%
16-30
6
20%
4
33%
31-45
3
10%
1
8%
46-60
4
13%
2
17%
61-75
3
10%
2
17%
76-90
Пропущено
17
16
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
1
6%
0
0%
1-15
2
12%
3
19%
16-30
2
12%
2
13%
31-45
4
24%
2
13%
46-60
4
24%
3
19%
61-75
4
24%
6
38%
76-90
Забито
50
34
27 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 15
16 Забивали первыми 13
7 Не забивали 9
7
14%
5
15%
1-15
11
22%
6
18%
16-30
9
18%
8
24%
31-45
5
10%
7
21%
46-60
8
16%
4
12%
61-75
10
20%
4
12%
76-90
Пропущено
42
37
13 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 13
25 Не пропускали 18
3
7%
2
5%
1-15
4
10%
10
27%
16-30
6
14%
5
14%
31-45
8
19%
6
16%
46-60
12
29%
4
11%
61-75
9
21%
10
27%
76-90
Результаты последних матчей
Падерборн
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ингольштадт - Падерборн 0:1 Падерборн - Карлсруэ 2:2 Гамбург - Падерборн 1:2 Ян - Падерборн 1:0
Падерборн - Фортуна 1:1 Хольштайн Киль - Падерборн 3:4 Падерборн - Эрцгебирге Ауэ 3:3 Шальке 04 - Падерборн 2:0 Падерборн - Динамо Дрезден 0:0 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Падерборн - Вердер 3:4 Нюрнберг - Падерборн 1:2 Вольфсбург - Падерборн 5:4 Падерборн - Хайденхайм 1:2 Падерборн - Дармштадт 0:1 Зандхаузен - Падерборн 1:1 Падерборн - Ганза 1:1 Ганновер 96 - Падерборн 0:0 Кёльн - Падерборн 4:0 Падерборн - Ингольштадт 2:1
Ганновер 96
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ганновер 96 - Фортуна 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Ян 1:1 Шальке 04 - Ганновер 96 2:1
Ганновер 96 - Нюрнберг 0:3 Зандхаузен - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Дармштадт 2:2 Хайденхайм - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Динамо Дрезден 0:0 Ганновер 96 - Боруссия М 3:0 Ганза - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Вердер 2:2 Ганновер 96 - Вердер 1:4 Ингольштадт - Ганновер 96 1:2 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Карлсруэ - Ганновер 96 4:0 Ганновер 96 - Падерборн 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|31
|16
|9
|6
|58 - 40
|57
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|31
|17
|5
|9
|65 - 40
|56
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|31
|16
|6
|9
|61 - 44
|54
|4.
|Санкт-Паули
|Заявка
|31
|15
|8
|8
|56 - 42
|53
|5.
|Нюрнберг
|1:1 Заявка
|31
|14
|9
|8
|46 - 40
|51
|6.
|Гамбург
|Заявка
|31
|13
|12
|6
|58 - 32
|51
|7.
|Падерборн
|2:0 Заявка
|31
|12
|11
|8
|53 - 41
|47
|8.
|Хайденхайм
|Заявка
|31
|13
|7
|11
|38 - 42
|46
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|31
|9
|13
|9
|52 - 49
|40
|10.
|Ян
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|49 - 46
|39
|11.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|39 - 49
|39
|12.
|Фортуна
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|40 - 38
|38
|13.
|Ганза
|1:2 Заявка
|31
|10
|8
|13
|38 - 49
|38
|14.
|Зандхаузен
|1:1 Заявка
|31
|8
|12
|11
|35 - 48
|36
|15.
|Ганновер 96
|0:2 Заявка
|31
|9
|9
|13
|29 - 44
|36
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|30 - 42
|30
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|2:1 Заявка
|31
|6
|7
|18
|31 - 62
|25
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|31
|4
|8
|19
|28 - 58
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|34 - 16
|33
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|24 - 15
|31
|3.
|Гамбург
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|34 - 16
|30
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|37 - 25
|29
|5.
|Нюрнберг
|1:1 Заявка
|16
|8
|4
|4
|24 - 18
|28
|6.
|Дармштадт
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|33 - 23
|27
|7.
|Вердер
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|25 - 14
|27
|8.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 23
|24
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|30 - 24
|23
|10.
|Ян
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|31 - 27
|22
|11.
|Фортуна
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|26 - 20
|21
|12.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 16
|19
|13.
|Ганновер 96
|0:2 Заявка
|15
|4
|6
|5
|11 - 17
|18
|14.
|Ганза
|1:2 Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 22
|16
|15.
|Падерборн
|2:0 Заявка
|16
|3
|7
|6
|23 - 24
|16
|16.
|Зандхаузен
|1:1 Заявка
|15
|3
|5
|7
|15 - 26
|14
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|2:1 Заявка
|16
|4
|2
|10
|14 - 30
|14
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|2:0 Заявка
|15
|9
|4
|2
|30 - 17
|31
|2.
|Вердер
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|33 - 26
|30
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|28 - 15
|27
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|28 - 21
|27
|5.
|Нюрнберг
|1:1 Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 22
|23
|6.
|Ганза
|1:2 Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 27
|22
|7.
|Зандхаузен
|1:1 Заявка
|16
|5
|7
|4
|20 - 22
|22
|8.
|Гамбург
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|24 - 16
|21
|9.
|Санкт-Паули
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 26
|20
|10.
|Ганновер 96
|0:2 Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 27
|18
|11.
|Карлсруэ
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|22 - 25
|17
|12.
|Ян
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 19
|17
|13.
|Фортуна
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 18
|17
|14.
|Хайденхайм
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|14 - 27
|15
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|19 - 26
|15
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|13 - 26
|11
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|2:1 Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 32
|11
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|16 - 33
|10