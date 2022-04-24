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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Падерборн
2:0
Перерыв

Стадион:
Ганновер 96
0'
1:0
2' Гол
Клемент Филипп
2:0
17' Гол
Муслия Флоран
35' Желтая карточка
Бёрнер Юлиан

Ход матча

2'
Клемент Филипп
(Юстван Юлиан)
1:0
17'
Муслия Флоран
(Клемент Филипп)
2:0
35'
 
Бёрнер Юлиан

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 6
  • 6 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 5
  • 52 Владение мячом, % 48
Лучшие коэффициенты
Падерборн
Ничья
Ганновер 96
2.36
3.68
2.96
Все Коэффициенты
21
Хут
Янник
24
Хеуэр
Яннис
3
Анану
Фредерик
8
Шалленберг
Рон
10
Юстван
Юлиан
9
Прёгер
Кай
6
Шустер
Марко
23
Тальхаммер
Максимилиан
31
Клемент
Филипп
30
Муслия
Флоран
18
Србени
Деннис
16
Цилер
Рон-Роберт
27
Вальбрехт
Тим
31
Бёрнер
Юлиан
23
Крайнц
Лука
22
Штольце
Себастьян
13
Кайзер
Доминик
29
Ондуа
Гаэль
20
Окс
Филипп
37
Керк
Себастьян
9
Вайдандт
Хендрик
14
Бейер
Максимилиан
Падерборн
4-5-1
Ганновер 96
3-4-1-2

История личных встреч

Падерборн
Ганновер 96

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

10 матчей

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

Б2
0:0
ТМК
1:1
Б2
0:0
Б2
1:0
ТМК
0:1
ТМК
4:1
Б
1:2
Б
2:0
ТМС
2:3
ТМС
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Михель Свен 14 (1) 0.45
Платте Феликс 8 0.26
Прёгер Кай 5 0.16
Србени Деннис 4 0.13
Шалленберг Рон 3 0.1
Штайперманн Марко 3 0.1
Тальхаммер Максимилиан 2 0.06
Юстван Юлиан 1 0.03
Коллинс Джамилу 1 0.03
Клемент Филипп 1 0.03
Коррейя Марсель 1 0.03
Адеми Кемаль 1 0.03
Мехлем Марсель 1 0.03
Карльс Йонас 1 0.03
Хеуэр Яннис 1 0.03
Хюнемайер Уве 0 0
Шустер Марко 0 0
Ялчин Робин 0 0
Овусу Принс-Осеи 0 0
Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Керк Себастьян 8 0.26
Муслия Флоран 6 (2) 0.19
Майна Линтон 4 0.13
Дукш Марвин 3 0.1
Штольце Себастьян 3 0.1
Тойхерт Седрик 2 0.06
Кайзер Доминик 2 0.06
Бейер Максимилиан 2 0.06
Бёрнер Юлиан 2 0.06
Вайдандт Хендрик 2 0.06
Эрнст Себастьян 1 0.03
Хульт Никлас 1 0.03
Хинтерзеер Лукас 0 0
Муроя Сэй 0 0
Цилер Рон-Роберт 0 0
Димерс Марк 0 0

Карточки

Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Михель Свен 7 0
Хюнемайер Уве 5 1
Шалленберг Рон 6 0
Ван дер Верфф Яспер 6 0
Коллинс Джамилу 4 1
Шустер Марко 5 0
Србени Деннис 4 0
Мехлем Марсель 3 0
Штайперманн Марко 2 0
Ялчин Робин 2 0
Платте Феликс 2 0
Тальхаммер Максимилиан 2 0
Коррейя Марсель 1 0
Прёгер Кай 1 0
Карльс Йонас 1 0
Анану Фредерик 1 0
Адеми Кемаль 1 0
Клемент Филипп 1 0
Юстван Юлиан 1 0
Хеуэр Яннис 1 0
Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрнер Юлиан 8 1
Ондуа Гаэль 6 0
Эрнст Себастьян 5 0
Хульт Никлас 3 1
Кайзер Доминик 4 0
Дем Янник 4 0
Штольце Себастьян 3 0
Бейер Максимилиан 3 0
Трибулл Том 2 0
Дукш Марвин 2 0
Франке Марсель 2 0
Тойхерт Седрик 2 0
Муроя Сэй 2 0
Вайдандт Хендрик 2 0
Майна Линтон 2 0
Хансен Мартин 1 0
Цилер Рон-Роберт 1 0
Керк Себастьян 1 0
Димерс Марк 1 0
Окс Филипп 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
22
7 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
1
5%
3
14%
1-15
3
15%
5
23%
16-30
3
15%
4
18%
31-45
2
10%
6
27%
46-60
4
20%
2
9%
61-75
7
35%
2
9%
76-90

Пропущено

25
21
8 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 10
2
8%
2
10%
1-15
2
8%
7
33%
16-30
4
16%
3
14%
31-45
4
16%
4
19%
46-60
8
32%
1
5%
61-75
5
20%
4
19%
76-90

Забито

30
12
20 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 6
19 Не забивали 21
6
20%
2
17%
1-15
8
27%
1
8%
16-30
6
20%
4
33%
31-45
3
10%
1
8%
46-60
4
13%
2
17%
61-75
3
10%
2
17%
76-90

Пропущено

17
16
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
1
6%
0
0%
1-15
2
12%
3
19%
16-30
2
12%
2
13%
31-45
4
24%
2
13%
46-60
4
24%
3
19%
61-75
4
24%
6
38%
76-90

Забито

50
34
27 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 15
16 Забивали первыми 13
7 Не забивали 9
7
14%
5
15%
1-15
11
22%
6
18%
16-30
9
18%
8
24%
31-45
5
10%
7
21%
46-60
8
16%
4
12%
61-75
10
20%
4
12%
76-90

Пропущено

42
37
13 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 13
25 Не пропускали 18
3
7%
2
5%
1-15
4
10%
10
27%
16-30
6
14%
5
14%
31-45
8
19%
6
16%
46-60
12
29%
4
11%
61-75
9
21%
10
27%
76-90

Результаты последних матчей

Падерборн
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ингольштадт - Падерборн 0:1 Падерборн - Карлсруэ 2:2 Гамбург - Падерборн 1:2 Ян - Падерборн 1:0
Падерборн - Фортуна 1:1 Хольштайн Киль - Падерборн 3:4 Падерборн - Эрцгебирге Ауэ 3:3 Шальке 04 - Падерборн 2:0 Падерборн - Динамо Дрезден 0:0 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Падерборн - Вердер 3:4 Нюрнберг - Падерборн 1:2 Вольфсбург - Падерборн 5:4 Падерборн - Хайденхайм 1:2 Падерборн - Дармштадт 0:1 Зандхаузен - Падерборн 1:1 Падерборн - Ганза 1:1 Ганновер 96 - Падерборн 0:0 Кёльн - Падерборн 4:0 Падерборн - Ингольштадт 2:1
Ганновер 96
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ганновер 96 - Фортуна 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Ян 1:1 Шальке 04 - Ганновер 96 2:1
Ганновер 96 - Нюрнберг 0:3 Зандхаузен - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Дармштадт 2:2 Хайденхайм - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Динамо Дрезден 0:0 Ганновер 96 - Боруссия М 3:0 Ганза - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Вердер 2:2 Ганновер 96 - Вердер 1:4 Ингольштадт - Ганновер 96 1:2 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Карлсруэ - Ганновер 96 4:0 Ганновер 96 - Падерборн 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 31 16 9 6 58 - 40 57
2. Шальке 04 Заявка 31 17 5 9 65 - 40 56
3. Дармштадт Заявка 31 16 6 9 61 - 44 54
4. Санкт-Паули Заявка 31 15 8 8 56 - 42 53
5. Нюрнберг 1:1 Заявка 31 14 9 8 46 - 40 51
6. Гамбург Заявка 31 13 12 6 58 - 32 51
7. Падерборн 2:0 Заявка 31 12 11 8 53 - 41 47
8. Хайденхайм Заявка 31 13 7 11 38 - 42 46
9. Карлсруэ Заявка 31 9 13 9 52 - 49 40
10. Ян Заявка 31 10 9 12 49 - 46 39
11. Хольштайн Киль Заявка 31 10 9 12 39 - 49 39
12. Фортуна Заявка 31 9 11 11 40 - 38 38
13. Ганза 1:2 Заявка 31 10 8 13 38 - 49 38
14. Зандхаузен 1:1 Заявка 31 8 12 11 35 - 48 36
15. Ганновер 96 0:2 Заявка 31 9 9 13 29 - 44 36
16. Динамо Дрезден Заявка 31 7 9 15 30 - 42 30
17. Эрцгебирге Ауэ 2:1 Заявка 31 6 7 18 31 - 62 25
18. Ингольштадт Заявка 31 4 8 19 28 - 58 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 15 10 3 2 34 - 16 33
2. Хайденхайм Заявка 15 9 4 2 24 - 15 31
3. Гамбург Заявка 16 8 6 2 34 - 16 30
4. Шальке 04 Заявка 16 9 2 5 37 - 25 29
5. Нюрнберг 1:1 Заявка 16 8 4 4 24 - 18 28
6. Дармштадт Заявка 15 8 3 4 33 - 23 27
7. Вердер Заявка 15 7 6 2 25 - 14 27
8. Хольштайн Киль Заявка 16 7 3 6 20 - 23 24
9. Карлсруэ Заявка 16 5 8 3 30 - 24 23
10. Ян Заявка 16 6 4 6 31 - 27 22
11. Фортуна Заявка 16 5 6 5 26 - 20 21
12. Динамо Дрезден Заявка 15 5 4 6 17 - 16 19
13. Ганновер 96 0:2 Заявка 15 4 6 5 11 - 17 18
14. Ганза 1:2 Заявка 15 4 4 7 15 - 22 16
15. Падерборн 2:0 Заявка 16 3 7 6 23 - 24 16
16. Зандхаузен 1:1 Заявка 15 3 5 7 15 - 26 14
17. Эрцгебирге Ауэ 2:1 Заявка 16 4 2 10 14 - 30 14
18. Ингольштадт Заявка 15 2 4 9 12 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 2:0 Заявка 15 9 4 2 30 - 17 31
2. Вердер Заявка 16 9 3 4 33 - 26 30
3. Шальке 04 Заявка 15 8 3 4 28 - 15 27
4. Дармштадт Заявка 16 8 3 5 28 - 21 27
5. Нюрнберг 1:1 Заявка 15 6 5 4 22 - 22 23
6. Ганза 1:2 Заявка 16 6 4 6 23 - 27 22
7. Зандхаузен 1:1 Заявка 16 5 7 4 20 - 22 22
8. Гамбург Заявка 15 5 6 4 24 - 16 21
9. Санкт-Паули Заявка 16 5 5 6 22 - 26 20
10. Ганновер 96 0:2 Заявка 16 5 3 8 18 - 27 18
11. Карлсруэ Заявка 15 4 5 6 22 - 25 17
12. Ян Заявка 15 4 5 6 18 - 19 17
13. Фортуна Заявка 15 4 5 6 14 - 18 17
14. Хайденхайм Заявка 16 4 3 9 14 - 27 15
15. Хольштайн Киль Заявка 15 3 6 6 19 - 26 15
16. Динамо Дрезден Заявка 16 2 5 9 13 - 26 11
17. Эрцгебирге Ауэ 2:1 Заявка 15 2 5 8 17 - 32 11
18. Ингольштадт Заявка 16 2 4 10 16 - 33 10
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Бёрнер Юлиан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Муслия Флоран бьет в цель!
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Клемент Филипп бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Падерборн
Ничья
Ганновер 96
2.36
3.68
2.96
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Падерборн 2:0 Ганновер 96 онлайн

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