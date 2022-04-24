Германия: Бундеслига 2 2021-2022
2:1
Перерыв
Стадион: Erzgebirgsstadion
4' Желтая карточкаРиццуто Калоджеро
1:0
8' Гол в свои воротаЛукас Фрёде
11' Желтая карточкаЦолински Бен
1:1
25' ПенальтиФерхук Йон
37' Желтая карточкаМаечак Эрик
2:1
45' ГолНазаров Дмитрий
45' Желтая карточкаИнгельссон Сванте
Ход матча
8'
1:0
11'
25'
1:1
37'
45'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 2
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 6
-
48 Владение мячом, % 52
31
Цолински
Бен
13
Маечак
Эрик
30
Шрек
Сэм
16
Труич
Никола
16
Мэлоун
Райан
34
Лукас
Фрёде
17
Беренс
Ханно
18
Ферхук
Йон
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Цолински БенЗащитник
-
13 Маечак ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Шрек СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Труич НиколаНападающий
- Запасные игроки
-
34 Кипс ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Гонтер СёренЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Джордж ЯннПолузащитник
-
17 Ризе ФилиппПолузащитник
-
Главный тренер: Pavel Dotchev
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Мэлоун РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Лукас ФрёдеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Беренс ХанноПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Ферхук ЙонНападающий
- Запасные игроки
-
22 Клатте ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Омладич НикПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Jens Haertel
История личных встреч
Эрцгебирге Ауэ
Ганза
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эрцгебирге Ауэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йонжич Антонио
|6
|0.19
|Назаров Дмитрий II
|4 (2)
|0.13
|Цолински Бен
|4
|0.13
|Труич Никола
|3
|0.1
|Кюн Николас
|2
|0.06
|Хоксхайдт Ян
|2
|0.06
|Овусу Принс-Осеи
|2
|0.06
|Гуйе Бабакар
|2
|0.06
|Сиярич Омар
|1
|0.03
|Барилла Энтони
|1
|0.03
|Бюссманн Гаэтен
|1
|0.03
|Гонтер Сёрен
|1
|0.03
|Хертель Саша
|1
|0.03
|Штраус Джон-Патрик
|0
|0
|Фандрих Клеменс
|0
|0
|Какуталуа Малкольм
|0
|0
|Карлсон Дирк
|0
|0
|Маечак Эрик
|0
|0
|Мессегем Суфьян
|0
|0
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ферхук Йон
|17 (2)
|0.55
|Беренс Ханно
|4
|0.13
|Брайер Паскаль
|4
|0.13
|Фролинг Нильс
|3
|0.1
|Омладич Ник
|1
|0.03
|Найдхарт Нико
|1
|0.03
|Рейн Симон
|1
|0.03
|Ингельссон Сванте
|1
|0.03
|Сикан Даниил
|1
|0.03
|Бан Бентли
|1 (1)
|0.03
|Манси Ридж
|1
|0.03
|Лукас Фрёде
|1
|0.03
|Мамба Стрели
|1
|0.03
|Майсснер Робин
|1
|0.03
|Риццуто Калоджеро
|0
|0
|Дулевич Харис
|0
|0
|Россбах Дамиан
|0
|0
|Шумахер Кевин
|0
|0
|Мэлоун Райан
|0
|0
Карточки
Эрцгебирге Ауэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Назаров Дмитрий II
|8
|0
|Мессегем Суфьян
|4
|2
|Цолински Бен
|7
|0
|Фандрих Клеменс
|5
|1
|Овусу Принс-Осеи
|4
|1
|Карлсон Дирк
|5
|0
|Штраус Джон-Патрик
|4
|0
|Гонтер Сёрен
|4
|0
|Кюн Николас
|4
|0
|Йонжич Антонио
|4
|0
|Шрек Сэм
|3
|0
|Хоксхайдт Ян
|2
|0
|Бюссманн Гаэтен
|2
|0
|Труич Никола
|2
|0
|Барилла Энтони
|2
|0
|Ризе Филипп
|1
|0
|Какуталуа Малкольм
|1
|0
|Манце Антонио
|1
|0
|Маечак Эрик
|1
|0
|Сиярич Омар
|1
|0
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Риццуто Калоджеро
|11
|0
|Лукас Фрёде
|10
|0
|Ферхук Йон
|8
|0
|Майсснер Томас
|6
|0
|Россбах Дамиан
|5
|0
|Мэлоун Райан
|5
|0
|Омладич Ник
|4
|0
|Найдхарт Нико
|4
|0
|Бан Бентли
|4
|0
|Ротер Бьёрн
|4
|0
|Рейн Симон
|4
|0
|Беренс Ханно
|3
|0
|Ингельссон Сванте
|3
|0
|Дулевич Харис
|3
|0
|Сикан Даниил
|1
|1
|Манси Ридж
|1
|0
|Ридель Юлиан
|1
|0
|Кольке Маркус
|1
|0
|Шумахер Кевин
|1
|0
|Мамба Стрели
|1
|0
|Майер Жонатан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
22
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
20 Не забивали 20
1
7%
4
18%
1-15
2
14%
3
14%
16-30
3
21%
5
23%
31-45
2
14%
5
23%
46-60
2
14%
1
5%
61-75
4
29%
4
18%
76-90
Пропущено
27
25
11 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
3
11%
4
16%
1-15
5
19%
4
16%
16-30
3
11%
4
16%
31-45
4
15%
2
8%
46-60
7
26%
4
16%
61-75
5
19%
7
28%
76-90
Забито
17
16
3 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
20 Не забивали 19
0
0%
1
6%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
2
12%
4
25%
46-60
6
35%
3
19%
61-75
6
35%
3
19%
76-90
Пропущено
32
21
17 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
6
19%
1
5%
1-15
6
19%
2
10%
16-30
5
16%
5
24%
31-45
4
13%
6
29%
46-60
3
9%
6
29%
61-75
8
25%
1
5%
76-90
Забито
31
38
9 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 12
10 Не забивали 9
1
3%
5
13%
1-15
4
13%
5
13%
16-30
4
13%
8
21%
31-45
4
13%
9
24%
46-60
8
26%
4
11%
61-75
10
32%
7
18%
76-90
Пропущено
59
46
28 В 1-м тайме 20
31 Во 2-м тайме 26
21 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 25
9
15%
5
11%
1-15
11
19%
6
13%
16-30
8
14%
9
20%
31-45
8
14%
8
17%
46-60
10
17%
10
22%
61-75
13
22%
8
17%
76-90
Результаты последних матчей
Эрцгебирге Ауэ
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Хайденхайм - Эрцгебирге Ауэ 0:2 Эрцгебирге Ауэ - Ганновер 96 1:3 Гамбург - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Ингольштадт - Эрцгебирге Ауэ 3:2
Эрцгебирге Ауэ - Карлсруэ 0:3 Эрцгебирге Ауэ - Ян 1:0 Падерборн - Эрцгебирге Ауэ 3:3 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Эрцгебирге Ауэ - Хольштайн Киль 2:3 Зандхаузен - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Шальке 04 0:5 Санкт-Паули - Эрцгебирге Ауэ 2:2 Динамо Дрезден - Эрцгебирге Ауэ 5:0 Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 1:3 Эрцгебирге Ауэ - Динамо Дрезден 0:1 Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2 Ганза - Эрцгебирге Ауэ 1:2 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Эрцгебирге Ауэ - Хайденхайм 2:0
Ганза
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ганза - Ян 1:1 Фортуна - Ганза 3:0 Ганза - Санкт-Паули 1:0 Зандхаузен - Ганза 0:1
Ганза - Хольштайн Киль 3:2 Шальке 04 - Ганза 3:4 Ганза - Нюрнберг 0:2 Дармштадт - Ганза 1:1 Ганза - Вердер 1:2 Динамо Дрезден - Ганза 1:4 Ганза - Хайденхайм 0:0 РБ Лейпциг - Ганза 2:0 Ганза - Ганновер 96 0:1 Карлсруэ - Ганза 2:2 Гамбург - Ганза 3:0 Ганза - Ингольштадт 1:1 Падерборн - Ганза 1:1 Ганза - Эрцгебирге Ауэ 1:2 Вольфсбург - Ганза 1:3 Ян - Ганза 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|31
|16
|9
|6
|58 - 40
|57
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|31
|17
|5
|9
|65 - 40
|56
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|31
|16
|6
|9
|61 - 44
|54
|4.
|Санкт-Паули
|Заявка
|31
|15
|8
|8
|56 - 42
|53
|5.
|Нюрнберг
|1:1 Заявка
|31
|14
|9
|8
|46 - 40
|51
|6.
|Гамбург
|Заявка
|31
|13
|12
|6
|58 - 32
|51
|7.
|Падерборн
|2:0 Заявка
|31
|12
|11
|8
|53 - 41
|47
|8.
|Хайденхайм
|Заявка
|31
|13
|7
|11
|38 - 42
|46
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|31
|9
|13
|9
|52 - 49
|40
|10.
|Ян
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|49 - 46
|39
|11.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|39 - 49
|39
|12.
|Фортуна
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|40 - 38
|38
|13.
|Ганза
|1:2 Заявка
|31
|10
|8
|13
|38 - 49
|38
|14.
|Зандхаузен
|1:1 Заявка
|31
|8
|12
|11
|35 - 48
|36
|15.
|Ганновер 96
|0:2 Заявка
|31
|9
|9
|13
|29 - 44
|36
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|30 - 42
|30
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|2:1 Заявка
|31
|6
|7
|18
|31 - 62
|25
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|31
|4
|8
|19
|28 - 58
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|34 - 16
|33
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|24 - 15
|31
|3.
|Гамбург
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|34 - 16
|30
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|37 - 25
|29
|5.
|Нюрнберг
|1:1 Заявка
|16
|8
|4
|4
|24 - 18
|28
|6.
|Дармштадт
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|33 - 23
|27
|7.
|Вердер
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|25 - 14
|27
|8.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 23
|24
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|30 - 24
|23
|10.
|Ян
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|31 - 27
|22
|11.
|Фортуна
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|26 - 20
|21
|12.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 16
|19
|13.
|Ганновер 96
|0:2 Заявка
|15
|4
|6
|5
|11 - 17
|18
|14.
|Ганза
|1:2 Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 22
|16
|15.
|Падерборн
|2:0 Заявка
|16
|3
|7
|6
|23 - 24
|16
|16.
|Зандхаузен
|1:1 Заявка
|15
|3
|5
|7
|15 - 26
|14
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|2:1 Заявка
|16
|4
|2
|10
|14 - 30
|14
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|2:0 Заявка
|15
|9
|4
|2
|30 - 17
|31
|2.
|Вердер
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|33 - 26
|30
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|28 - 15
|27
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|28 - 21
|27
|5.
|Нюрнберг
|1:1 Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 22
|23
|6.
|Ганза
|1:2 Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 27
|22
|7.
|Зандхаузен
|1:1 Заявка
|16
|5
|7
|4
|20 - 22
|22
|8.
|Гамбург
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|24 - 16
|21
|9.
|Санкт-Паули
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 26
|20
|10.
|Ганновер 96
|0:2 Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 27
|18
|11.
|Карлсруэ
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|22 - 25
|17
|12.
|Ян
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 19
|17
|13.
|Фортуна
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 18
|17
|14.
|Хайденхайм
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|14 - 27
|15
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|19 - 26
|15
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|13 - 26
|11
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|2:1 Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 32
|11
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|16 - 33
|10