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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Эрцгебирге Ауэ
2:2
Конец матча

Стадион:
Ганза
0'
4' Желтая карточка
Риццуто Калоджеро
1:0
8' Гол в свои ворота
Лукас Фрёде
11' Желтая карточка
Цолински Бен
1:1
25' Пенальти
Ферхук Йон
37' Желтая карточка
Маечак Эрик
2:1
45' Гол
Назаров Дмитрий
45' Желтая карточка
Ингельссон Сванте
2:2
52' Гол
Беренс Ханно
84' Желтая карточка
Овусу Принс-Осеи
90'+4
25
Клевин
Филипп
31
Цолински
Бен
13
Маечак
Эрик
21
Какуталуа
Малкольм
3
Карлсон
Дирк
30
Шрек
Сэм
18
Мессегем
Суфьян
29
Овусу
Принс-Осеи
10
Назаров
Дмитрий
II
9
Йонжич
Антонио
16
Труич
Никола
1
Кольке
Маркус
2
Беккер
Тимо
16
Мэлоун
Райан
4
Россбах
Дамиан
27
Риццуто
Калоджеро
34
Лукас
Фрёде
5
Рейн
Симон
10
Дулевич
Харис
17
Беренс
Ханно
14
Ингельссон
Сванте
18
Ферхук
Йон
Эрцгебирге Ауэ
4-2-3-1
Ганза
4-2-3-1

История личных встреч

Эрцгебирге Ауэ
Ганза

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

Б2
1:2
Б3
0:2
Б3
0:0
Б2
0:1
Б2
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Эрцгебирге Ауэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йонжич Антонио 6 0.19
Назаров Дмитрий II 4 (2) 0.13
Цолински Бен 4 0.13
Труич Никола 3 0.1
Кюн Николас 2 0.06
Хоксхайдт Ян 2 0.06
Овусу Принс-Осеи 2 0.06
Гуйе Бабакар 2 0.06
Сиярич Омар 1 0.03
Барилла Энтони 1 0.03
Бюссманн Гаэтен 1 0.03
Гонтер Сёрен 1 0.03
Хертель Саша 1 0.03
Штраус Джон-Патрик 0 0
Фандрих Клеменс 0 0
Какуталуа Малкольм 0 0
Карлсон Дирк 0 0
Маечак Эрик 0 0
Мессегем Суфьян 0 0
Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ферхук Йон 17 (2) 0.55
Беренс Ханно 5 0.16
Брайер Паскаль 4 0.13
Фролинг Нильс 3 0.1
Омладич Ник 1 0.03
Найдхарт Нико 1 0.03
Рейн Симон 1 0.03
Ингельссон Сванте 1 0.03
Сикан Даниил 1 0.03
Бан Бентли 1 (1) 0.03
Манси Ридж 1 0.03
Лукас Фрёде 1 0.03
Мамба Стрели 1 0.03
Майсснер Робин 1 0.03
Риццуто Калоджеро 0 0
Дулевич Харис 0 0
Россбах Дамиан 0 0
Шумахер Кевин 0 0
Мэлоун Райан 0 0
Беккер Тимо 0 0

Карточки

Эрцгебирге Ауэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Назаров Дмитрий II 8 0
Мессегем Суфьян 4 2
Цолински Бен 7 0
Фандрих Клеменс 5 1
Овусу Принс-Осеи 5 1
Карлсон Дирк 5 0
Штраус Джон-Патрик 4 0
Гонтер Сёрен 4 0
Кюн Николас 4 0
Йонжич Антонио 4 0
Шрек Сэм 3 0
Хоксхайдт Ян 2 0
Бюссманн Гаэтен 2 0
Труич Никола 2 0
Барилла Энтони 2 0
Ризе Филипп 1 0
Какуталуа Малкольм 1 0
Манце Антонио 1 0
Маечак Эрик 1 0
Сиярич Омар 1 0
Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риццуто Калоджеро 11 0
Лукас Фрёде 10 0
Ферхук Йон 8 0
Майсснер Томас 6 0
Россбах Дамиан 5 0
Мэлоун Райан 5 0
Омладич Ник 4 0
Найдхарт Нико 4 0
Бан Бентли 4 0
Ротер Бьёрн 4 0
Рейн Симон 4 0
Беренс Ханно 3 0
Ингельссон Сванте 3 0
Дулевич Харис 3 0
Сикан Даниил 1 1
Манси Ридж 1 0
Ридель Юлиан 1 0
Кольке Маркус 1 0
Шумахер Кевин 1 0
Мамба Стрели 1 0
Майер Жонатан 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
25
7 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
1
7%
5
20%
1-15
2
13%
4
16%
16-30
4
27%
5
20%
31-45
2
13%
6
24%
46-60
2
13%
1
4%
61-75
4
27%
4
16%
76-90

Пропущено

30
26
13 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
4
13%
4
15%
1-15
6
20%
4
15%
16-30
3
10%
5
19%
31-45
5
17%
2
8%
46-60
7
23%
4
15%
61-75
5
17%
7
27%
76-90

Забито

17
16
3 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
21 Не забивали 20
0
0%
1
6%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
2
12%
4
25%
46-60
6
35%
3
19%
61-75
6
35%
3
19%
76-90

Пропущено

32
21
17 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
6
19%
1
5%
1-15
6
19%
2
10%
16-30
5
16%
5
24%
31-45
4
13%
6
29%
46-60
3
9%
6
29%
61-75
8
25%
1
5%
76-90

Забито

32
41
10 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 13
10 Не забивали 9
1
3%
6
15%
1-15
4
13%
6
15%
16-30
5
16%
8
20%
31-45
4
13%
10
24%
46-60
8
25%
4
10%
61-75
10
31%
7
17%
76-90

Пропущено

62
47
30 В 1-м тайме 21
32 Во 2-м тайме 26
22 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 26
10
16%
5
11%
1-15
12
19%
6
13%
16-30
8
13%
10
21%
31-45
9
15%
8
17%
46-60
10
16%
10
21%
61-75
13
21%
8
17%
76-90

Результаты последних матчей

Эрцгебирге Ауэ
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Хайденхайм - Эрцгебирге Ауэ 0:2 Эрцгебирге Ауэ - Ганновер 96 1:3 Гамбург - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Ингольштадт - Эрцгебирге Ауэ 3:2
Эрцгебирге Ауэ - Карлсруэ 0:3 Эрцгебирге Ауэ - Ян 1:0 Падерборн - Эрцгебирге Ауэ 3:3 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Эрцгебирге Ауэ - Хольштайн Киль 2:3 Зандхаузен - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Шальке 04 0:5 Санкт-Паули - Эрцгебирге Ауэ 2:2 Динамо Дрезден - Эрцгебирге Ауэ 5:0 Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 1:3 Эрцгебирге Ауэ - Динамо Дрезден 0:1 Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2 Ганза - Эрцгебирге Ауэ 1:2 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Эрцгебирге Ауэ - Хайденхайм 2:0
Ганза
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ганза - Ян 1:1 Фортуна - Ганза 3:0 Ганза - Санкт-Паули 1:0 Зандхаузен - Ганза 0:1
Ганза - Хольштайн Киль 3:2 Шальке 04 - Ганза 3:4 Ганза - Нюрнберг 0:2 Дармштадт - Ганза 1:1 Ганза - Вердер 1:2 Динамо Дрезден - Ганза 1:4 Ганза - Хайденхайм 0:0 РБ Лейпциг - Ганза 2:0 Ганза - Ганновер 96 0:1 Карлсруэ - Ганза 2:2 Гамбург - Ганза 3:0 Ганза - Ингольштадт 1:1 Падерборн - Ганза 1:1 Ганза - Эрцгебирге Ауэ 1:2 Вольфсбург - Ганза 1:3 Ян - Ганза 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 31 16 9 6 58 - 40 57
2. Шальке 04 Заявка 31 17 5 9 65 - 40 56
3. Дармштадт Заявка 31 16 6 9 61 - 44 54
4. Санкт-Паули Заявка 31 15 8 8 56 - 42 53
5. Гамбург Заявка 31 13 12 6 58 - 32 51
6. Нюрнберг Заявка 31 14 8 9 47 - 43 50
7. Падерборн Заявка 31 12 11 8 54 - 41 47
8. Хайденхайм Заявка 31 13 7 11 38 - 42 46
9. Карлсруэ Заявка 31 9 13 9 52 - 49 40
10. Ганза Заявка 31 10 9 12 39 - 49 39
11. Ян Заявка 31 10 9 12 49 - 46 39
12. Хольштайн Киль Заявка 31 10 9 12 39 - 49 39
13. Фортуна Заявка 31 9 11 11 40 - 38 38
14. Зандхаузен Заявка 31 9 11 11 38 - 49 38
15. Ганновер 96 Заявка 31 9 9 13 29 - 45 36
16. Динамо Дрезден Заявка 31 7 9 15 30 - 42 30
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 31 5 8 18 31 - 63 23
18. Ингольштадт Заявка 31 4 8 19 28 - 58 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 15 10 3 2 34 - 16 33
2. Хайденхайм Заявка 15 9 4 2 24 - 15 31
3. Гамбург Заявка 16 8 6 2 34 - 16 30
4. Шальке 04 Заявка 16 9 2 5 37 - 25 29
5. Дармштадт Заявка 15 8 3 4 33 - 23 27
6. Вердер Заявка 15 7 6 2 25 - 14 27
7. Нюрнберг Заявка 16 8 3 5 25 - 21 27
8. Хольштайн Киль Заявка 16 7 3 6 20 - 23 24
9. Карлсруэ Заявка 16 5 8 3 30 - 24 23
10. Ян Заявка 16 6 4 6 31 - 27 22
11. Фортуна Заявка 16 5 6 5 26 - 20 21
12. Динамо Дрезден Заявка 15 5 4 6 17 - 16 19
13. Ганновер 96 Заявка 15 4 6 5 11 - 17 18
14. Ганза Заявка 15 4 4 7 15 - 22 16
15. Падерборн Заявка 16 3 7 6 24 - 24 16
16. Зандхаузен Заявка 15 3 5 7 15 - 26 14
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 16 3 3 10 14 - 31 12
18. Ингольштадт Заявка 15 2 4 9 12 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 15 9 4 2 30 - 17 31
2. Вердер Заявка 16 9 3 4 33 - 26 30
3. Шальке 04 Заявка 15 8 3 4 28 - 15 27
4. Дармштадт Заявка 16 8 3 5 28 - 21 27
5. Зандхаузен Заявка 16 6 6 4 23 - 23 24
6. Нюрнберг Заявка 15 6 5 4 22 - 22 23
7. Ганза Заявка 16 6 5 5 24 - 27 23
8. Гамбург Заявка 15 5 6 4 24 - 16 21
9. Санкт-Паули Заявка 16 5 5 6 22 - 26 20
10. Ганновер 96 Заявка 16 5 3 8 18 - 28 18
11. Фортуна Заявка 15 4 5 6 14 - 18 17
12. Карлсруэ Заявка 15 4 5 6 22 - 25 17
13. Ян Заявка 15 4 5 6 18 - 19 17
14. Хайденхайм Заявка 16 4 3 9 14 - 27 15
15. Хольштайн Киль Заявка 15 3 6 6 19 - 26 15
16. Динамо Дрезден Заявка 16 2 5 9 13 - 26 11
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 15 2 5 8 17 - 32 11
18. Ингольштадт Заявка 16 2 4 10 16 - 33 10
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