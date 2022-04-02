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Греция: Суперлига: Понижение 2021-2022

2021-2022
Ламия
0:1
Перерыв

Стадион:
ОФИ
0'
0:1
29' Гол
Стаикос Пасхалис
37' Желтая карточка
Феллипе Луис

Ход матча

29'
0:1
Стаикос Пасхалис
(Нейра Хуан)
37'
 
Феллипе Луис

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 6
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Ламия
Ничья
ОФИ
1.88
3.42
4.70
Все Коэффициенты
31
Шаранов
Боян
15
Давид
Симон
55
Лукао
II
4
Адежо
Даниэл
3
Сарамантас
Гиоргос
11
Караманос
Тасос
7
Cristopher
Nunez
16
Бехарано
Данни
33
Гентсоглу
Савас
19
Бангура
Альхассан
28
Романич
Лазар
32
Сотириу
Димитриос
6
Маринакис
Никос
4
Пасалидис
Триантафиллос
14
Вурос
Праксителис
18
Яннулис
Костас
29
Мельядо
Мигель
10
Бузукис
Яннис
26
Стаикос
Пасхалис
8
Нейра
Хуан
19
Цилианидис
Космас
28
Феллипе
Луис
Ламия
4-5-1
ОФИ
4-1-4-1

История личных встреч

Ламия
ОФИ

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

11 матчей

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

С
2:1
С
0:0
С
0:2
С
2:0
С
1:2
С
3:0
С
2:1
С
1:3
С
1:1
ФЛ
1:1
ФЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манусос Йоргос 1 0.5
Элефтериадис Христос 1 0.5
Theofanis Tsandaris 0 0
ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феллипе Луис 1 0.5
Дурмишай Фиорин 1 0.5
Стаикос Пасхалис 1 0.5
Де Гузман Джонатан 0 0

Карточки

Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехарано Данни 1 0
ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нейра Хуан 1 0
Селимович Вахид 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ламия
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Панетоликос - Ламия 1:2 Ламия - ПАОК 0:2 ПАС Янина - Ламия 1:0 Ламия - Астерас 0:2
Ламия - Аполлон Смирнис 1:2 Панетоликос - Ламия 1:0 Панатинаикос - Ламия 2:0 Атромитос - Ламия 3:1 Ламия - ОФИ 2:1 Ламия - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Ламия - Ионикос 2:1 Ламия - АЕК 0:2 Ионикос - Ламия 0:1 Олимпиакос - Ламия 1:0 Ламия - Волос 2:2 ПАОК - Ламия 2:1 Ламия - ПАС Янина 0:1 Ламия - Ионикос 2:0
ОФИ
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ОФИ - Ионикос 2:3 ОФИ - Аполлон Смирнис 2:0 Олимпиакос - ОФИ 2:0 Ионикос - ОФИ 0:0
Атромитос - ОФИ 2:2 ОФИ - Волос 2:1 ОФИ - Панатинаикос 3:2 Ламия - ОФИ 2:1 ОФИ - Панетоликос 2:4 ПАОК - ОФИ 3:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3 ОФИ - ПАС Янина 1:1 Астерас - ОФИ 1:0 ОФИ - Арис Салоники 0:2 АЕК - ОФИ 1:2 ОФИ - Арис Салоники 1:1 ОФИ - Олимпиакос 1:3 Арис Салоники - ОФИ 3:1 ОФИ - Ионикос 2:1 Волос - ОФИ 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ОФИ 1:0 2 1 0 1 3 - 3 40
2. Астерас 1 1 0 0 2 - 0 38
3. Панетоликос 1 0 0 1 1 - 2 32
4. Волос 1 0 0 1 0 - 2 30
5. Ионикос 1 1 0 0 3 - 2 29
6. Атромитос 1 1 0 0 1 - 0 26
7. Ламия 0:1 2 1 0 1 2 - 2 21
8. Аполлон Смирнис 1 0 0 1 0 - 1 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ОФИ 1:0 1 0 0 1 2 - 3 37
2. Панетоликос 1 0 0 1 1 - 2 32
3. Волос 1 0 0 1 0 - 2 30
4. Атромитос 1 1 0 0 1 - 0 26
5. Аполлон Смирнис 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ионикос 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Астерас 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ламия 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Астерас 1 1 0 0 2 - 0 38
2. Ионикос 1 1 0 0 3 - 2 29
3. Ламия 0:1 1 1 0 0 2 - 1 21
4. Аполлон Смирнис 1 0 0 1 0 - 1 13
5. ОФИ 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Атромитос 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Волос 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Панетоликос 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Феллипе Луис получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Стаикос Пасхалис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ламия
Ничья
ОФИ
1.88
3.42
4.70
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