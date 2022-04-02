Греция: Суперлига: Понижение 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Athanasios Diakos
0:1
29' ГолСтаикос Пасхалис
37' Желтая карточкаФеллипе Луис
1:1
51' ГолЛукао II
60' Желтая карточкаCristopher Nunez
65' Желтая карточкаПасалидис Триантафиллос
68' Желтая карточкаСарамантас Гиоргос
1:2
76' ПенальтиФеллипе Луис
81' Желтая карточкаМаринакис Никос
90' Желтая карточкаМанусос Йоргос
Ход матча
29'
0:1
37'
51'
1:1
60'
76'
1:2
81'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 4
-
6 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
30 Нарушения правил 16
-
52 Владение мячом, % 48
31
Шаранов
Боян
15
Давид
Симон
55
Лукао
II
- Основной состав
-
31 Шаранов БоянВратарь
-
15 Давид СимонЗащитник
-
55 Лукао IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Феста Джанлука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Феллипе ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Камау БрюсПолузащитник
-
21 Тораль ХонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ниоплиас Никос
История личных встреч
Ламия
ОФИ
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
11 матчей
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манусос Йоргос
|1
|0.5
|Элефтериадис Христос
|1
|0.5
|Лукао II
|1
|0.5
|Theofanis Tsandaris
|0
|0
|Cristopher Nunez
|0
|0
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феллипе Луис
|2 (1)
|1
|Дурмишай Фиорин
|1
|0.5
|Стаикос Пасхалис
|1
|0.5
|Де Гузман Джонатан
|0
|0
|Нейра Хуан
|0
|0
Карточки
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манусос Йоргос
|1
|0
|Бехарано Данни
|1
|0
|Сарамантас Гиоргос
|1
|0
|Cristopher Nunez
|1
|0
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маринакис Никос
|1
|0
|Нейра Хуан
|1
|0
|Феллипе Луис
|1
|0
|Селимович Вахид
|1
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ламия
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Панетоликос - Ламия 1:2 Ламия - ПАОК 0:2 ПАС Янина - Ламия 1:0 Ламия - Астерас 0:2
Ламия - Аполлон Смирнис 1:2 Панетоликос - Ламия 1:0 Панатинаикос - Ламия 2:0 Атромитос - Ламия 3:1 Ламия - ОФИ 2:1 Ламия - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Ламия - Ионикос 2:1 Ламия - АЕК 0:2 Ионикос - Ламия 0:1 Олимпиакос - Ламия 1:0 Ламия - Волос 2:2 ПАОК - Ламия 2:1 Ламия - ПАС Янина 0:1 Ламия - Ионикос 2:0
ОФИ
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ОФИ - Ионикос 2:3 ОФИ - Аполлон Смирнис 2:0 Олимпиакос - ОФИ 2:0 Ионикос - ОФИ 0:0
Атромитос - ОФИ 2:2 ОФИ - Волос 2:1 ОФИ - Панатинаикос 3:2 Ламия - ОФИ 2:1 ОФИ - Панетоликос 2:4 ПАОК - ОФИ 3:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3 ОФИ - ПАС Янина 1:1 Астерас - ОФИ 1:0 ОФИ - Арис Салоники 0:2 АЕК - ОФИ 1:2 ОФИ - Арис Салоники 1:1 ОФИ - Олимпиакос 1:3 Арис Салоники - ОФИ 3:1 ОФИ - Ионикос 2:1 Волос - ОФИ 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ОФИ
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|40
|2.
|Астерас
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|39
|3.
|Панетоликос
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|32
|4.
|Волос
|2:2
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|31
|5.
|Ионикос
|2:2
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|30
|6.
|Атромитос
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|27
|7.
|Ламия
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|21
|8.
|Аполлон Смирнис
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ОФИ
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|37
|2.
|Панетоликос
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|32
|3.
|Волос
|2:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|30
|4.
|Атромитос
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|26
|5.
|Ионикос
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Аполлон Смирнис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ламия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Астерас
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|38
|2.
|Ионикос
|2:2
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|29
|3.
|Ламия
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|21
|4.
|Аполлон Смирнис
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|13
|5.
|ОФИ
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Атромитос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Волос
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Панетоликос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0