Греция: Суперлига: Понижение 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Теодорос Колокотронис
85' Желтая карточкаКанеллопулос Гиоргос
85' Красная карточкаАлибек Денис
Ход матча
85'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 1
-
9 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
24 Нарушения правил 16
-
58 Владение мячом, % 42
18
Атьенса
Пичу
23
Риера
Адриан
22
Бенито
Асьер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Бенито АсьерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Сони КевенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Milan Rastavac
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Наби АдилПолузащитник
-
14 Муньис ХуанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Алибек ДенисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коулмэн Крис
История личных встреч
Астерас
Атромитос
20 матчей
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
60%
10 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
65%
40%
13 побед 8 ничьих 0 побед
22 матча
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 9 побед
42 матча
33.3%
28.6%
38.1%
14 побед 12 ничьих 16 побед
Первый тайм
23.8%
45.2%
31%
10 побед 19 ничьих 13 побед
Второй тайм
31%
47.6%
21.4%
13 побед 20 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рехис Франсеск
|1
|0.5
|Паскуаль Андрес
|1
|0.5
|Риера Адриан
|0
|0
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулурис Эфтимос
|1
|0.5
|Спиридонович Срджан
|0
|0
Карточки
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Христос Тасулис
|1
|0
|Паскуаль Андрес
|1
|0
|Риера Адриан
|1
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|1
|0
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алибек Денис
|0
|1
|Саломон Патрик
|1
|0
|Кастельяно Дани
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Астерас
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Волос - Астерас 0:2 АЕК - Астерас 2:1 Олимпиакос - Астерас 5:1 Астерас - Арис Салоники 0:2
Ламия - Астерас 0:2 Атромитос - Астерас 2:0 Астерас - Ионикос 2:3 Астерас - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Астерас 0:1 Астерас - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0 Астерас - ОФИ 1:0 ПАОК - Астерас 3:2 Астерас - Панетоликос 1:0 Астерас - АЕК 0:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 6:2 Ионикос - Астерас 1:1 Астерас - Ламия 0:1 ПАС Янина - Астерас 1:1
Атромитос
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Атромитос - Аполлон Смирнис 1:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Атромитос - Волос 2:1 Аполлон Смирнис - Атромитос 0:2
Арис Салоники - Атромитос 3:0 Атромитос - Астерас 2:0 Атромитос - ОФИ 2:2 ПАОК - Атромитос 1:0 Атромитос - Ламия 3:1 Ионикос - Атромитос 2:1 Атромитос - АЕК 0:2 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Панетоликос - Атромитос 2:1 Атромитос - Олимпиакос 0:3 Панатинаикос - Атромитос 2:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Астерас - Атромитос 6:2 Атромитос - ПАОК 2:0 ОФИ - Атромитос 2:0 Ламия - Атромитос 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ОФИ
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|40
|2.
|Астерас
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|39
|3.
|Панетоликос
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|32
|4.
|Волос
|2:2
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|31
|5.
|Ионикос
|2:2
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|30
|6.
|Атромитос
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|27
|7.
|Ламия
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|21
|8.
|Аполлон Смирнис
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ОФИ
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|37
|2.
|Панетоликос
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|32
|3.
|Волос
|2:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|30
|4.
|Атромитос
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|26
|5.
|Ионикос
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Аполлон Смирнис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ламия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Астерас
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|38
|2.
|Ионикос
|2:2
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|29
|3.
|Ламия
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|21
|4.
|Аполлон Смирнис
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|13
|5.
|ОФИ
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Атромитос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Волос
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Панетоликос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0