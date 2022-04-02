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Греция: Суперлига: Понижение 2021-2022

2021-2022
Астерас
0:0
Конец матча

Стадион:
Атромитос
0'
85' Желтая карточка
Канеллопулос Гиоргос
85' Красная карточка
Алибек Денис
90'+4
99
Цифцис
Антонис
12
Кармона
Давид
18
Атьенса
Пичу
42
Антцулас
Георгиос
3
Христос
Тасулис
6
Вальенте
Хосе
14
Daniel
Santafe
11
Рехис
Франсеск
23
Риера
Адриан
40
Паскуаль
Андрес
22
Бенито
Асьер
92
Янниотис
Андреас
19
Кивракидис
Кириакос
5
Хациисаяс
Димитриос
24
Мавроматис
Теофанис
33
Кастельяно
Дани
8
Харисис
Харилаос
21
Саломон
Патрик
17
Эрлингмарк
Огюст
30
Наби
Адил
14
Муньис
Хуан
20
Кулурис
Эфтимос
Астерас
4-2-3-1
Атромитос
4-3-2-1

История личных встреч

Астерас
Атромитос

20 матчей

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
60%
10 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

65%
40%
13 побед 8 ничьих 0 побед

22 матча

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 9 побед

42 матча

33.3%
28.6%
38.1%
14 побед 12 ничьих 16 побед

Первый тайм

23.8%
45.2%
31%
10 побед 19 ничьих 13 побед

Второй тайм

31%
47.6%
21.4%
13 побед 20 ничьих 9 побед

История матчей

С
2:0
С
6:2
С
1:1
С
2:0
ТМС
1:0
С
1:1
С
2:1
С
2:1
С
1:1
С
3:2
С
0:1
К
1:0
К
0:1
С
1:0
С
0:1
С
1:0
С
2:1
С
1:0
С
1:0
С
0:0
С
1:0
С
4:3
ТМС
3:2
С
3:1
С
1:0
С
3:1
С
2:2
С
0:0
С
2:1
С
0:2
С
3:0
К
2:2
К
0:0
С
0:1
С
0:0
С
0:0
С
1:1
С
0:0
С
1:2
С
0:2
К
0:1
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рехис Франсеск 1 0.5
Паскуаль Андрес 1 0.5
Риера Адриан 0 0
Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулурис Эфтимос 1 0.5
Спиридонович Срджан 0 0

Карточки

Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Христос Тасулис 1 0
Паскуаль Андрес 1 0
Риера Адриан 1 0
Канеллопулос Гиоргос 1 0
Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алибек Денис 0 1
Саломон Патрик 1 0
Кастельяно Дани 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Астерас
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Волос - Астерас 0:2 АЕК - Астерас 2:1 Олимпиакос - Астерас 5:1 Астерас - Арис Салоники 0:2
Ламия - Астерас 0:2 Атромитос - Астерас 2:0 Астерас - Ионикос 2:3 Астерас - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Астерас 0:1 Астерас - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0 Астерас - ОФИ 1:0 ПАОК - Астерас 3:2 Астерас - Панетоликос 1:0 Астерас - АЕК 0:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 6:2 Ионикос - Астерас 1:1 Астерас - Ламия 0:1 ПАС Янина - Астерас 1:1
Атромитос
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Атромитос - Аполлон Смирнис 1:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Атромитос - Волос 2:1 Аполлон Смирнис - Атромитос 0:2
Арис Салоники - Атромитос 3:0 Атромитос - Астерас 2:0 Атромитос - ОФИ 2:2 ПАОК - Атромитос 1:0 Атромитос - Ламия 3:1 Ионикос - Атромитос 2:1 Атромитос - АЕК 0:2 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Панетоликос - Атромитос 2:1 Атромитос - Олимпиакос 0:3 Панатинаикос - Атромитос 2:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Астерас - Атромитос 6:2 Атромитос - ПАОК 2:0 ОФИ - Атромитос 2:0 Ламия - Атромитос 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ОФИ 2 1 0 1 4 - 4 40
2. Астерас 2 1 1 0 2 - 0 39
3. Панетоликос 1 0 0 1 1 - 2 32
4. Волос 2:2 2 0 1 1 2 - 4 31
5. Ионикос 2:2 2 1 1 0 5 - 4 30
6. Атромитос 2 1 1 0 1 - 0 27
7. Ламия 2 1 0 1 3 - 3 21
8. Аполлон Смирнис 1 0 0 1 0 - 1 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ОФИ 1 0 0 1 2 - 3 37
2. Панетоликос 1 0 0 1 1 - 2 32
3. Волос 2:2 1 0 0 1 0 - 2 30
4. Атромитос 1 1 0 0 1 - 0 26
5. Ионикос 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Астерас 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Аполлон Смирнис 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ламия 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Астерас 1 1 0 0 2 - 0 38
2. Ионикос 2:2 1 1 0 0 3 - 2 29
3. Ламия 1 1 0 0 2 - 1 21
4. Аполлон Смирнис 1 0 0 1 0 - 1 13
5. ОФИ 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Атромитос 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Волос 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Панетоликос 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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