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Греция: Суперлига: Понижение 2021-2022

2021-2022
Ионикос
2:2
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Волос
0'
1:0
3' Гол
Vasilios Mantzis
17' Желтая карточка
Emiliano Purita
45' Желтая карточка
Нинис Сотирис
46' Желтая карточка
Georgios Mygas
2:0
52' Гол
Vasilios Mantzis
2:1
66' Гол
Фернандес Пауло
2:2
71' Пенальти
Ван Веерт Том
89' Желтая карточка
Плателлас Вангелис
90'+2

Ход матча

3'
Vasilios Mantzis
1:0
17'
 
Emiliano Purita
25'
 
Ринер Жан-Пьер
Franco Romero1
45'
 
Нинис Сотирис
46'
Georgios Mygas
 
52'
Vasilios Mantzis
2:0
54'
 
Dimitris Metaxas
Нинис Сотирис
54'
 
Регаттен Адриен
Emiliano Purita
66'
2:1
Фернандес Пауло
71'
2:2
Ван Веерт Том
76'
Тюрам Рожерио
Vasilios Mantzis
 
76'
Плателлас Вангелис
Аосман Аяс
 
77'
 
Kevin Rosero
Бартоло Хулиан
84'
Валенте Рикарду
Reinaldo Lenis
 
89'
Плателлас Вангелис
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 10 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 11
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
Ионикос
Ничья
Волос
2.13
3.40
3.58
Все Коэффициенты
94
Хутесиотис
Лефтерис
23
Санчес
Сальвадор
15
Валерианос
Йоргос
16
Чигринский
Дмитрий
22
Georgios
Mygas
7
Аосман
Аяс
10
Далсью
24
Ромао
Алаиксис
87
Каньяс
Хосе
99
Vasilios
Mantzis
92
Reinaldo
Lenis
55
Клейман
Борис
4
Гюлен
Левент
3
Алхо
Николай
26
Феррари
Франко
27
Franco
Romero1
7
Emiliano
Purita
10
Фернандес
Пауло
8
Нинис
Сотирис
14
Баррьентос
Жан
73
Бартоло
Хулиан
9
Ван
Веерт
Том
Ионикос
4-3-3
Волос
4-4-2

История личных встреч

Ионикос
Волос

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

С
1:1
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ионикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vasilios Mantzis 2 1
Ромао Алаиксис 1 0.5
Georgios Mygas 1 0.5
Далсью 1 0.5
Аосман Аяс 0 0
Валерианос Йоргос 0 0
Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Веерт Том 1 0.5
Фернандес Пауло 1 0.5

Карточки

Ионикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Georgios Mygas 2 0
Валерианос Йоргос 1 0
Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нинис Сотирис 1 0
Регаттен Адриен 1 0
Баррьентос Жан 1 0
Алекс Соареш 1 0
Emiliano Purita 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ионикос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ОФИ - Ионикос 2:3 Ионикос - Панетоликос 1:2 ПАОК - Ионикос 1:1 Ионикос - Аполлон Смирнис 4:0
Ионикос - ОФИ 0:0 Астерас - Ионикос 2:3 Ионикос - Олимпиакос 0:3 Волос - Ионикос 1:1 Ионикос - Атромитос 2:1 Ионикос - Панатинаикос 0:1 Ламия - Ионикос 2:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0 Ионикос - Ламия 0:1 Арис Салоники - Ионикос 1:0 Ионикос - АЕК 0:1 Панетоликос - Ионикос 2:2 Ионикос - ПАОК 3:2 Ламия - Ионикос 2:0 ОФИ - Ионикос 2:1 Ионикос - Астерас 1:1
Волос
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Волос - Астерас 0:2 Волос - ПАС Янина 0:0 Атромитос - Волос 2:1 Панетоликос - Волос 0:0
Волос - Олимпиакос 0:1 ОФИ - Волос 2:1 Арис Салоники - Волос 0:2 Волос - Ионикос 1:1 АЕК - Волос 1:2 Волос - ПАОК 0:4 Волос - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0 Волос - Панатинаикос 3:1 Волос - Панатинаикос 0:0 Ламия - Волос 2:2 ПАС Янина - Волос 3:2 Волос - Панетоликос 1:2 Панатинаикос - Волос 2:1 Олимпиакос - Волос 2:1 Волос - ОФИ 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ОФИ 2 1 0 1 4 - 4 40
2. Астерас 2 1 1 0 2 - 0 39
3. Панетоликос 1 0 0 1 1 - 2 32
4. Волос 2:2 2 0 1 1 2 - 4 31
5. Ионикос 2:2 2 1 1 0 5 - 4 30
6. Атромитос 2 1 1 0 1 - 0 27
7. Ламия 2 1 0 1 3 - 3 21
8. Аполлон Смирнис 1 0 0 1 0 - 1 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ОФИ 1 0 0 1 2 - 3 37
2. Панетоликос 1 0 0 1 1 - 2 32
3. Волос 2:2 1 0 0 1 0 - 2 30
4. Атромитос 1 1 0 0 1 - 0 26
5. Ионикос 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Астерас 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Аполлон Смирнис 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ламия 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Астерас 1 1 0 0 2 - 0 38
2. Ионикос 2:2 1 1 0 0 3 - 2 29
3. Ламия 1 1 0 0 2 - 1 21
4. Аполлон Смирнис 1 0 0 1 0 - 1 13
5. ОФИ 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Атромитос 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Волос 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Панетоликос 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    49'
    Нинис Сотирис получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    Franco Ferrari уходит с поля. Ринер Жан-Пьер выходит вместо него
  • Желтая карточка
    17'
    Emiliano Purita получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Vasilios Mantzis бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ионикос
Ничья
Волос
2.13
3.40
3.58
Все Коэффициенты
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