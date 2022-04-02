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Греция: Суперлига: Понижение 2021-2022

2021-2022
Ионикос
2:2
Конец матча

Стадион:
Волос
0'
1:0
3' Гол
Vasilios Mantzis
17' Желтая карточка
Emiliano Purita
45' Желтая карточка
Нинис Сотирис
46' Желтая карточка
Georgios Mygas
2:0
52' Гол
Vasilios Mantzis
2:1
65' Гол
Фернандес Пауло
2:2
71' Пенальти
Ван Веерт Том
89' Желтая карточка
Плателлас Вангелис
90'+4

Ход матча

3'
Vasilios Mantzis
1:0
17'
 
Emiliano Purita
25'
 
Ринер Жан-Пьер
Franco Romero1
45'
 
Нинис Сотирис
46'
Georgios Mygas
 
52'
Vasilios Mantzis
2:0
54'
 
Dimitris Metaxas
Нинис Сотирис
55'
 
Регаттен Адриен
Emiliano Purita
65'
2:1
Фернандес Пауло
71'
2:2
Ван Веерт Том
76'
Тюрам Рожерио
Vasilios Mantzis
 
76'
Плателлас Вангелис
Аосман Аяс
 
76'
Киакос Яннис
Далсью
 
77'
 
Kevin Rosero
Бартоло Хулиан
84'
Валенте Рикарду
Reinaldo Lenis
 
89'
Плателлас Вангелис
 
90'
Konstantinos Tsirigotis
Валенте Рикарду
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 10 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 19 Нарушения правил 12
  • 48 Владение мячом, % 52
94
Хутесиотис
Лефтерис
23
Санчес
Сальвадор
15
Валерианос
Йоргос
16
Чигринский
Дмитрий
22
Georgios
Mygas
7
Аосман
Аяс
10
Далсью
24
Ромао
Алаиксис
87
Каньяс
Хосе
99
Vasilios
Mantzis
92
Reinaldo
Lenis
55
Клейман
Борис
4
Гюлен
Левент
3
Алхо
Николай
26
Феррари
Франко
27
Franco
Romero1
7
Emiliano
Purita
10
Фернандес
Пауло
8
Нинис
Сотирис
14
Баррьентос
Жан
73
Бартоло
Хулиан
9
Ван
Веерт
Том
Ионикос
4-3-3
Волос
4-4-2

История личных встреч

Ионикос
Волос

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

С
1:1
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ионикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vasilios Mantzis 2 1
Ромао Алаиксис 1 0.5
Georgios Mygas 1 0.5
Далсью 1 0.5
Аосман Аяс 0 0
Валерианос Йоргос 0 0
Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандес Пауло 1 0.5
Ван Веерт Том 1 (1) 0.5

Карточки

Ионикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Georgios Mygas 2 0
Валерианос Йоргос 1 0
Плателлас Вангелис 1 0
Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нинис Сотирис 1 0
Регаттен Адриен 1 0
Баррьентос Жан 1 0
Алекс Соареш 1 0
Emiliano Purita 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ионикос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ОФИ - Ионикос 2:3 Ионикос - Панетоликос 1:2 ПАОК - Ионикос 1:1 Ионикос - Аполлон Смирнис 4:0
Ионикос - ОФИ 0:0 Астерас - Ионикос 2:3 Ионикос - Олимпиакос 0:3 Волос - Ионикос 1:1 Ионикос - Атромитос 2:1 Ионикос - Панатинаикос 0:1 Ламия - Ионикос 2:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0 Ионикос - Ламия 0:1 Арис Салоники - Ионикос 1:0 Ионикос - АЕК 0:1 Панетоликос - Ионикос 2:2 Ионикос - ПАОК 3:2 Ламия - Ионикос 2:0 ОФИ - Ионикос 2:1 Ионикос - Астерас 1:1
Волос
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Волос - Астерас 0:2 Волос - ПАС Янина 0:0 Атромитос - Волос 2:1 Панетоликос - Волос 0:0
Волос - Олимпиакос 0:1 ОФИ - Волос 2:1 Арис Салоники - Волос 0:2 Волос - Ионикос 1:1 АЕК - Волос 1:2 Волос - ПАОК 0:4 Волос - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0 Волос - Панатинаикос 3:1 Волос - Панатинаикос 0:0 Ламия - Волос 2:2 ПАС Янина - Волос 3:2 Волос - Панетоликос 1:2 Панатинаикос - Волос 2:1 Олимпиакос - Волос 2:1 Волос - ОФИ 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ОФИ 2 1 0 1 4 - 4 40
2. Астерас 2 1 1 0 2 - 0 39
3. Панетоликос 2 0 0 2 1 - 3 32
4. Волос 2 0 1 1 2 - 4 31
5. Ионикос 2 1 1 0 5 - 4 30
6. Атромитос 2 1 1 0 1 - 0 27
7. Ламия 2 1 0 1 3 - 3 21
8. Аполлон Смирнис 2 1 0 1 1 - 1 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ОФИ 1 0 0 1 2 - 3 37
2. Панетоликос 1 0 0 1 1 - 2 32
3. Волос 1 0 0 1 0 - 2 30
4. Атромитос 1 1 0 0 1 - 0 26
5. Аполлон Смирнис 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Ионикос 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Астерас 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Ламия 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Астерас 1 1 0 0 2 - 0 38
2. Ионикос 1 1 0 0 3 - 2 29
3. Ламия 1 1 0 0 2 - 1 21
4. Аполлон Смирнис 1 0 0 1 0 - 1 13
5. ОФИ 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Атромитос 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Волос 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Панетоликос 1 0 0 1 0 - 1 0
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    49'
    Нинис Сотирис получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    Franco Ferrari уходит с поля. Ринер Жан-Пьер выходит вместо него
  • Желтая карточка
    17'
    Emiliano Purita получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Vasilios Mantzis бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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