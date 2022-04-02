Греция: Суперлига: Понижение 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: Neapoli Stadium
1:0
3' ГолVasilios Mantzis
17' Желтая карточкаEmiliano Purita
45' Желтая карточкаНинис Сотирис
46' Желтая карточкаGeorgios Mygas
2:0
52' ГолVasilios Mantzis
2:1
65' ГолФернандес Пауло
2:2
71' ПенальтиВан Веерт Том
89' Желтая карточкаПлателлас Вангелис
Ход матча
3'
1:0
17'
45'
46'
52'
2:0
65'
2:1
71'
2:2
76'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
10 Удары в створ 7
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
19 Нарушения правил 12
-
48 Владение мячом, % 52
10
Далсью
87
Каньяс
Хосе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
-
87 Каньяс ХосеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Видмар НейцВратарь
- Защитник
-
31 Киакос ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Dimitrios Spanos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Корреа ХорхеПолузащитник
-
70 Kevin Rosero
-
-
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
История личных встреч
Ионикос
Волос
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ионикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vasilios Mantzis
|2
|1
|Ромао Алаиксис
|1
|0.5
|Georgios Mygas
|1
|0.5
|Далсью
|1
|0.5
|Аосман Аяс
|0
|0
|Валерианос Йоргос
|0
|0
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандес Пауло
|1
|0.5
|Ван Веерт Том
|1 (1)
|0.5
Карточки
Ионикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Georgios Mygas
|2
|0
|Валерианос Йоргос
|1
|0
|Плателлас Вангелис
|1
|0
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нинис Сотирис
|1
|0
|Регаттен Адриен
|1
|0
|Баррьентос Жан
|1
|0
|Алекс Соареш
|1
|0
|Emiliano Purita
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
2
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ионикос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ОФИ - Ионикос 2:3 Ионикос - Панетоликос 1:2 ПАОК - Ионикос 1:1 Ионикос - Аполлон Смирнис 4:0
Ионикос - ОФИ 0:0 Астерас - Ионикос 2:3 Ионикос - Олимпиакос 0:3 Волос - Ионикос 1:1 Ионикос - Атромитос 2:1 Ионикос - Панатинаикос 0:1 Ламия - Ионикос 2:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0 Ионикос - Ламия 0:1 Арис Салоники - Ионикос 1:0 Ионикос - АЕК 0:1 Панетоликос - Ионикос 2:2 Ионикос - ПАОК 3:2 Ламия - Ионикос 2:0 ОФИ - Ионикос 2:1 Ионикос - Астерас 1:1
Волос
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Волос - Астерас 0:2 Волос - ПАС Янина 0:0 Атромитос - Волос 2:1 Панетоликос - Волос 0:0
Волос - Олимпиакос 0:1 ОФИ - Волос 2:1 Арис Салоники - Волос 0:2 Волос - Ионикос 1:1 АЕК - Волос 1:2 Волос - ПАОК 0:4 Волос - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0 Волос - Панатинаикос 3:1 Волос - Панатинаикос 0:0 Ламия - Волос 2:2 ПАС Янина - Волос 3:2 Волос - Панетоликос 1:2 Панатинаикос - Волос 2:1 Олимпиакос - Волос 2:1 Волос - ОФИ 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ОФИ
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|40
|2.
|Астерас
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|39
|3.
|Панетоликос
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|32
|4.
|Волос
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|31
|5.
|Ионикос
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|30
|6.
|Атромитос
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|27
|7.
|Ламия
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|21
|8.
|Аполлон Смирнис
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ОФИ
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|37
|2.
|Панетоликос
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|32
|3.
|Волос
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|30
|4.
|Атромитос
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|26
|5.
|Аполлон Смирнис
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Ионикос
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Ламия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Астерас
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|38
|2.
|Ионикос
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|29
|3.
|Ламия
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|21
|4.
|Аполлон Смирнис
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|13
|5.
|ОФИ
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Атромитос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Волос
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Панетоликос
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0