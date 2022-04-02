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Греция: Суперлига: Понижение 2021-2022

2021-2022
Аполлон Смирнис
1:0
Конец матча

Стадион:
Панетоликос
0'
21' Желтая карточка
Вароне Иван
1:0
34' Гол
Дауда Абиола
51' Желтая карточка
Иоаннидис Николаос
56' Желтая карточка
Корнелиус Дерек
84' Желтая карточка
Даго Надре
90'+5
16
Сорчан
Грега
2
Дентакис
Антонис
5
Домингес
Луис
Густаво
22
Алвеш
Бруну
3
Витлис
Вассилис
27
Дауда
Абиола
64
Фатион
Антони
10
Мартинес
Николас
II
14
Сливка
Выкинтас
21
Кастро
Фабри
9
Иоаннидис
Николаос
91
Анестис
Яннис
2
Konstantinos
Apostolakis
16
Ларссон
Якоб
4
Fabien
Antunes
13
Корнелиус
Дерек
30
Мендоса
Хавьер
17
Мартенссон
Йохан
11
Диас
Хорхе
6
Вароне
Иван
14
Дуарте
Фредерику
7
Карелис
Никос
Аполлон Смирнис
4-5-1
Панетоликос
4-5-1

История личных встреч

Аполлон Смирнис
Панетоликос

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

13 матчей

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

С
0:0
С
1:0
С
1:0
С
1:0
С
0:1
С
0:1
С
2:1
С
2:1
С
1:1
С
2:1
С
1:1
ФЛ
0:0
ФЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон Смирнис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дауда Абиола 1 0.5
Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуарте Фредерику 1 0.5
Флорес Дейби 0 0

Карточки

Аполлон Смирнис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алвеш Бруну 1 0
Сливка Выкинтас 1 0
Иоаннидис Николаос 1 0
Витлис Вассилис 1 0
Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнелиус Дерек 2 0
Вароне Иван 1 0
Дуарте Фредерику 1 0
Даго Надре 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Аполлон Смирнис
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Атромитос - Аполлон Смирнис 1:0 ОФИ - Аполлон Смирнис 2:0 Аполлон Смирнис - Атромитос 0:2 Ионикос - Аполлон Смирнис 4:0
Ламия - Аполлон Смирнис 1:2 Аполлон Смирнис - Панатинаикос 0:3 Аполлон Смирнис - Панетоликос 0:0 АЕК - Аполлон Смирнис 3:0 Аполлон Смирнис - ПАОК 0:2 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 2:0 Астерас - Аполлон Смирнис 1:0 Волос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 Кифисия - Аполлон Смирнис 1:0
Панетоликос
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Панетоликос - Ламия 1:2 Ионикос - Панетоликос 1:2 Панетоликос - Волос 0:0 Панетоликос - Панатинаикос 1:0
Панетоликос - Ламия 1:0 Аполлон Смирнис - Панетоликос 0:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:2 ОФИ - Панетоликос 2:4 Панетоликос - Олимпиакос 2:1 АЕК - Панетоликос 1:2 ПАОК - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Ники Волоу 1:0 Панетоликос - Атромитос 2:1 Астерас - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Ионикос 2:2 Волос - Панетоликос 1:2 Ники Волоу - Панетоликос 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ОФИ 2 1 0 1 4 - 4 40
2. Астерас 2 1 1 0 2 - 0 39
3. Панетоликос 2 0 0 2 1 - 3 32
4. Волос 2 0 1 1 2 - 4 31
5. Ионикос 2 1 1 0 5 - 4 30
6. Атромитос 2 1 1 0 1 - 0 27
7. Ламия 2 1 0 1 3 - 3 21
8. Аполлон Смирнис 2 1 0 1 1 - 1 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ОФИ 1 0 0 1 2 - 3 37
2. Панетоликос 1 0 0 1 1 - 2 32
3. Волос 1 0 0 1 0 - 2 30
4. Атромитос 1 1 0 0 1 - 0 26
5. Аполлон Смирнис 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Ионикос 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Астерас 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Ламия 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Астерас 1 1 0 0 2 - 0 38
2. Ионикос 1 1 0 0 3 - 2 29
3. Ламия 1 1 0 0 2 - 1 21
4. Аполлон Смирнис 1 0 0 1 0 - 1 13
5. ОФИ 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Атромитос 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Волос 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Панетоликос 1 0 0 1 0 - 1 0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Дауда Абиола бьет в цель!
  • Желтая карточка
    21'
    Вароне Иван получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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