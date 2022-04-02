Греция: Суперлига: Понижение 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Gipedo Rizoupolis Georgios Kamaras
21' Желтая карточкаВароне Иван
1:0
34' ГолДауда Абиола
51' Желтая карточкаИоаннидис Николаос
56' Желтая карточкаКорнелиус Дерек
84' Желтая карточкаДаго Надре
Ход матча
21'
34'
1:0
56'
84'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
6 Угловые 8
-
4 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 18
-
45 Владение мячом, % 55
16
Сорчан
Грега
22
Алвеш
Бруну
27
Дауда
Абиола
21
Кастро
Фабри
- Основной состав
-
16 Сорчан ГрегаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
-
27 Дауда АбиолаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кастро ФабриПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Чибсах ЮссифПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Babis Tennes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Ларссон ЯкобЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Диас ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Даго НадреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
История личных встреч
Аполлон Смирнис
Панетоликос
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
13 матчей
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон Смирнис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дауда Абиола
|1
|0.5
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуарте Фредерику
|1
|0.5
|Флорес Дейби
|0
|0
Карточки
Аполлон Смирнис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алвеш Бруну
|1
|0
|Сливка Выкинтас
|1
|0
|Иоаннидис Николаос
|1
|0
|Витлис Вассилис
|1
|0
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корнелиус Дерек
|2
|0
|Вароне Иван
|1
|0
|Дуарте Фредерику
|1
|0
|Даго Надре
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон Смирнис
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Атромитос - Аполлон Смирнис 1:0 ОФИ - Аполлон Смирнис 2:0 Аполлон Смирнис - Атромитос 0:2 Ионикос - Аполлон Смирнис 4:0
Ламия - Аполлон Смирнис 1:2 Аполлон Смирнис - Панатинаикос 0:3 Аполлон Смирнис - Панетоликос 0:0 АЕК - Аполлон Смирнис 3:0 Аполлон Смирнис - ПАОК 0:2 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 2:0 Астерас - Аполлон Смирнис 1:0 Волос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 Кифисия - Аполлон Смирнис 1:0
Панетоликос
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Панетоликос - Ламия 1:2 Ионикос - Панетоликос 1:2 Панетоликос - Волос 0:0 Панетоликос - Панатинаикос 1:0
Панетоликос - Ламия 1:0 Аполлон Смирнис - Панетоликос 0:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:2 ОФИ - Панетоликос 2:4 Панетоликос - Олимпиакос 2:1 АЕК - Панетоликос 1:2 ПАОК - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Ники Волоу 1:0 Панетоликос - Атромитос 2:1 Астерас - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Ионикос 2:2 Волос - Панетоликос 1:2 Ники Волоу - Панетоликос 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ОФИ
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|40
|2.
|Астерас
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|39
|3.
|Панетоликос
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|32
|4.
|Волос
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|31
|5.
|Ионикос
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|30
|6.
|Атромитос
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|27
|7.
|Ламия
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|21
|8.
|Аполлон Смирнис
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ОФИ
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|37
|2.
|Панетоликос
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|32
|3.
|Волос
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|30
|4.
|Атромитос
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|26
|5.
|Аполлон Смирнис
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Ионикос
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Ламия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Астерас
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|38
|2.
|Ионикос
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|29
|3.
|Ламия
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|21
|4.
|Аполлон Смирнис
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|13
|5.
|ОФИ
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Атромитос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Волос
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Панетоликос
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0