Греция: Суперлига: Чемпионская группа 2021-2022
0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Kleanthis Vikelidis Stadium
12' Желтая карточкаКарахалиос Зисис
Ход матча
12'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 2
-
46 Владение мячом, % 54
23
Хулиан
Диас
14
Брабец
Якуб
88
Саша
Лукас
17
Н'Диайе
Папа
15
Итурбе
Хуан
27
Станко
Калеб
11
Переа
Хуан
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Н'Диайе ПапаПолузащитник
-
15 Итурбе ХуанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матео ГарсияПолузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
-
13 Дукуре ШейкПолузащитник
-
50 Пальма ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Бургос Херман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Станко КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Переа ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
28 Leonid Mina
-
Главный тренер: Iraklis Metaxas
История личных встреч
Арис Салоники
ПАС Янина
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
11 матчей
9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Н'Диайе Папа
|1
|0.33
|Камара Абубакар
|0
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|1
|0.33
|Эррамуспе Родриго
|0
|0
Карточки
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саша Лукас
|2
|0
|Камара Абубакар
|2
|0
|Матилья Хавьер
|1
|0
|Хулиан Диас
|1
|0
|Н'Диайе Папа
|1
|0
|Ганя Кристиан
|1
|0
|Фабиано Лейсманн
|1
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гардавски Михаэль
|1
|0
|Станко Калеб
|1
|0
|Каргас Яннис
|1
|0
|Карахалиос Зисис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Салоники
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 Олимпиакос - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Астерас - Арис Салоники 0:2
Арис Салоники - Атромитос 3:0 Арис Салоники - ПАОК 0:0 ПАС Янина - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Волос 0:2 Арис Салоники - АЕК 2:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:2 Ламия - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 ОФИ - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Ионикос 1:0 ОФИ - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Астерас 1:0
ПАС Янина
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ПАС Янина - Олимпиакос 1:1 ПАОК - ПАС Янина 1:0 Волос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:0
АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Арис Салоники 2:0 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Астерас - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Атромитос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАС Янина - Волос 3:2 Ламия - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - АЕК 1:2 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 ПАС Янина - Панетоликос 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|69
|2.
|ПАОК
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|59
|3.
|АЕК
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|47
|4.
|Арис Салоники
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|47
|5.
|Панатинаикос
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|44
|6.
|ПАС Янина
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|42
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|68
|2.
|ПАОК
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|56
|3.
|Панатинаикос
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|43
|4.
|Арис Салоники
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|5.
|ПАС Янина
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|АЕК
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|47
|2.
|Арис Салоники
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|45
|3.
|ПАС Янина
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|41
|4.
|ПАОК
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Панатинаикос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Олимпиакос
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1