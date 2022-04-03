Греция: Суперлига: Чемпионская группа 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Kleanthis Vikelidis Stadium
12' Желтая карточкаКарахалиос Зисис
53' Желтая карточкаБеналуань Йоан
57' Желтая карточкаМансини Даниэль
66' Желтая карточкаДомингес Хуан
75' Желтая карточкаЛодыгин Юрий
Ход матча
12'
46'
53'
57'
66'
75'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 0
-
10 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
21 Нарушения правил 15
-
55 Владение мячом, % 45
23
Хулиан
Диас
14
Брабец
Якуб
88
Саша
Лукас
17
Н'Диайе
Папа
15
Итурбе
Хуан
27
Станко
Калеб
11
Переа
Хуан
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Н'Диайе ПапаПолузащитник
-
15 Итурбе ХуанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матео ГарсияПолузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
-
13 Дукуре ШейкПолузащитник
-
50 Пальма ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Бургос Херман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Станко КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Переа ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
28 Leonid Mina
-
Главный тренер: Iraklis Metaxas
История личных встреч
Арис Салоники
ПАС Янина
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
11 матчей
9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Н'Диайе Папа
|1
|0.33
|Камара Абубакар
|0
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|1
|0.33
|Эррамуспе Родриго
|0
|0
Карточки
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саша Лукас
|2
|0
|Камара Абубакар
|2
|0
|Беналуань Йоан
|1
|0
|Матилья Хавьер
|1
|0
|Хулиан Диас
|1
|0
|Н'Диайе Папа
|1
|0
|Ганя Кристиан
|1
|0
|Фабиано Лейсманн
|1
|0
|Мансини Даниэль
|1
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Домингес Хуан
|1
|0
|Гардавски Михаэль
|1
|0
|Лодыгин Юрий
|1
|0
|Станко Калеб
|1
|0
|Каргас Яннис
|1
|0
|Карахалиос Зисис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Салоники
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 Олимпиакос - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Астерас - Арис Салоники 0:2
Арис Салоники - Атромитос 3:0 Арис Салоники - ПАОК 0:0 ПАС Янина - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Волос 0:2 Арис Салоники - АЕК 2:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:2 Ламия - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 ОФИ - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Ионикос 1:0 ОФИ - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Астерас 1:0
ПАС Янина
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ПАС Янина - Олимпиакос 1:1 ПАОК - ПАС Янина 1:0 Волос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:0
АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Арис Салоники 2:0 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Астерас - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Атромитос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАС Янина - Волос 3:2 Ламия - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - АЕК 1:2 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 ПАС Янина - Панетоликос 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|1:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|72
|2.
|ПАОК
|0:2
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|59
|3.
|АЕК
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|47
|4.
|Панатинаикос
|2:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|47
|5.
|Арис Салоники
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|47
|6.
|ПАС Янина
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|42
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|71
|2.
|ПАОК
|0:2
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|56
|3.
|Панатинаикос
|2:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|46
|4.
|Арис Салоники
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|5.
|ПАС Янина
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|АЕК
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|47
|2.
|Арис Салоники
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|45
|3.
|ПАС Янина
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|41
|4.
|ПАОК
|0:2
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|5.
|Панатинаикос
|2:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Олимпиакос
|1:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1