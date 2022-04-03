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Греция: Суперлига: Чемпионская группа 2021-2022

2021-2022
Арис Салоники
0:0
Конец матча

Стадион:
ПАС Янина
0'
12' Желтая карточка
Карахалиос Зисис
53' Желтая карточка
Беналуань Йоан
57' Желтая карточка
Мансини Даниэль
66' Желтая карточка
Домингес Хуан
75' Желтая карточка
Лодыгин Юрий
90'+4
23
Хулиан
Диас
29
Беналуань
Йоан
4
Фабиано
Лейсманн
14
Брабец
Якуб
2
М'баката
Салем
26
Матилья
Хавьер
88
Саша
Лукас
22
Ганя
Кристиан
17
Н'Диайе
Папа
15
Итурбе
Хуан
47
Камара
Абубакар
1
Лодыгин
Юрий
2
Салиакас
Манолис
15
Эррамуспе
Родриго
6
Каргас
Яннис
12
Louis
Poznanski
17
Шнайдер
Ян-Марк
5
Карахалиос
Зисис
27
Станко
Калеб
29
Гардавски
Михаэль
10
Домингес
Хуан
11
Переа
Хуан
Арис Салоники
3-4-2-1
ПАС Янина
4-4-1-1

История личных встреч

Арис Салоники
ПАС Янина

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

11 матчей

9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

С
2:0
С
0:5
С
0:0
С
2:2
С
1:0
С
1:0
К
1:1
С
0:0
С
2:1
С
2:0
С
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Н'Диайе Папа 1 0.33
Камара Абубакар 0 0
ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 1 0.33
Эррамуспе Родриго 0 0

Карточки

Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саша Лукас 2 0
Камара Абубакар 2 0
Беналуань Йоан 1 0
Матилья Хавьер 1 0
Хулиан Диас 1 0
Н'Диайе Папа 1 0
Ганя Кристиан 1 0
Фабиано Лейсманн 1 0
Мансини Даниэль 1 0
ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Домингес Хуан 1 0
Гардавски Михаэль 1 0
Лодыгин Юрий 1 0
Станко Калеб 1 0
Каргас Яннис 1 0
Карахалиос Зисис 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Салоники
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 Олимпиакос - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Астерас - Арис Салоники 0:2
Арис Салоники - Атромитос 3:0 Арис Салоники - ПАОК 0:0 ПАС Янина - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Волос 0:2 Арис Салоники - АЕК 2:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:2 Ламия - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 ОФИ - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Ионикос 1:0 ОФИ - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Астерас 1:0
ПАС Янина
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ПАС Янина - Олимпиакос 1:1 ПАОК - ПАС Янина 1:0 Волос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:0
АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Арис Салоники 2:0 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Астерас - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Атромитос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАС Янина - Волос 3:2 Ламия - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - АЕК 1:2 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 ПАС Янина - Панетоликос 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 1:0 3 2 1 0 4 - 2 72
2. ПАОК 0:2 3 2 0 1 2 - 2 59
3. АЕК 0:1 3 0 1 2 1 - 3 47
4. Панатинаикос 2:0 3 1 2 0 3 - 1 47
5. Арис Салоники 3 0 2 1 1 - 2 47
6. ПАС Янина 3 0 2 1 1 - 2 42
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 1:0 2 2 0 0 3 - 1 71
2. ПАОК 0:2 1 1 0 0 1 - 0 56
3. Панатинаикос 2:0 2 1 1 0 3 - 1 46
4. Арис Салоники 2 0 2 0 0 - 0 2
5. ПАС Янина 1 0 1 0 1 - 1 1
6. АЕК 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 0:1 2 0 1 1 1 - 2 47
2. Арис Салоники 1 0 0 1 1 - 2 45
3. ПАС Янина 2 0 1 1 0 - 1 41
4. ПАОК 0:2 2 1 0 1 1 - 2 3
5. Панатинаикос 2:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Олимпиакос 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    12'
    Карахалиос Зисис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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