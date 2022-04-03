Греция: Суперлига: Чемпионская группа 2021-2022
2:0
Второй тайм: 70'
Стадион: Апостолос Николаидис
1:0
34' ГолКанталапьерда Аитор
2:0
65' ГолХуан Карлос
Ход матча
34'
65'
2:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 1
-
6 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 13
-
51 Владение мячом, % 49
3
Хуанкар
17
Перес
Рубен
23
Састре
Хуан
47
Акпом
Чуба
27
Куртич
Ясмин
11
Лео
Родригес
20
Виейринья
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Перес РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Mateus VitalПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Иван Джованович
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Акпом ЧубаЗащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Лео РодригесПолузащитник
- Полузащитник
-
20 ВиейриньяПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Лукас ТэйлорЗащитник
- Защитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Разван Луческу
История личных встреч
Панатинаикос
ПАОК
28 матчей
85.7%
14.3%
24 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.6%
46.4%
15 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
67.9%
25%
7.1%
19 побед 7 ничьих 0 побед
25 матчей
20%
80%
0 побед 5 ничьих 20 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 15 ничьих 10 побед
Второй тайм
32%
68%
0 побед 8 ничьих 19 побед
53 матча
45.3%
17%
37.7%
24 победы 9 ничьих 20 побед
Первый тайм
28.3%
52.8%
18.9%
15 побед 28 ничьих 10 побед
Второй тайм
35.8%
28.3%
35.9%
19 побед 15 ничьих 19 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канталапьерда Аитор
|2
|0.67
|Паласиос Себастьян
|0
|0
|Гачинович Мийат
|0
|0
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акпом Чуба
|1
|0.33
|Чолак Антонио-Мирко
|1
|0.33
|Митрицэ Александру
|0
|0
|Лео Родригес
|0
|0
Карточки
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шенквельд Барт
|1
|0
|Маурисио Жозе
|1
|0
|Диудис Сократис
|1
|0
|Паласиос Себастьян
|1
|0
|Курбелис Димитрис
|1
|0
|Бриньоли Альберто
|1
|0
|Пуггурас Ахиллеас
|1
|0
|Канталапьерда Аитор
|1
|0
|Шарлия Звонимир
|1
|0
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Креспо Хосе
|1
|0
|Мург Томас
|1
|0
|Ингасон Сверрир
|1
|0
|Лео Родригес
|1
|0
|Соареш Филипе
|1
|0
|Циггарас Теохарис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Панатинаикос
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - АЕК 1:1 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - АЕК 3:0
Панетоликос - Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис - Панатинаикос 0:3 Панатинаикос - Ламия 2:0 Анагенниси Кардица - Панатинаикос 0:1 ПАОК - Панатинаикос 2:1 ОФИ - Панатинаикос 3:2 Панатинаикос - Астерас 0:1 Ионикос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Анагенниси Кардица 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Волос - Панатинаикос 3:1 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 Волос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Атромитос 2:0 АЕК - Панатинаикос 1:0
ПАОК
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
АЕК - ПАОК 0:1 Гент - ПАОК 1:2 ПАОК - ПАС Янина 1:0 ПАОК - Гент 1:0
Ламия - ПАОК 0:2 АЕК - ПАОК 1:1 ПАОК - Ионикос 1:1 ПАОК - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - ПАОК 0:0 Митьюлланд - ПАОК 1:0 ПАОК - Атромитос 1:0 АЕК - ПАОК 1:2 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - ПАОК 0:2 ПАОК - Олимпиакос 1:1 Волос - ПАОК 0:4 ПАОК - АЕК 0:0 ПАОК - ОФИ 3:0 ПАОК - Панетоликос 2:0 ПАОК - Лариса 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|1:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|72
|2.
|ПАОК
|0:2
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|59
|3.
|АЕК
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|47
|4.
|Панатинаикос
|2:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|47
|5.
|Арис Салоники
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|47
|6.
|ПАС Янина
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|42
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|71
|2.
|ПАОК
|0:2
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|56
|3.
|Панатинаикос
|2:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|46
|4.
|Арис Салоники
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|5.
|ПАС Янина
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|АЕК
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|47
|2.
|Арис Салоники
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|45
|3.
|ПАС Янина
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|41
|4.
|ПАОК
|0:2
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|5.
|Панатинаикос
|2:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Олимпиакос
|1:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1