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Греция: Суперлига: Чемпионская группа 2021-2022

2021-2022
Панатинаикос
2:1
Конец матча

Стадион:
ПАОК
0'
1:0
34' Гол
Канталапьерда Аитор
2:0
64' Гол
Хуан Карлос
2:1
70' Гол
Живкович Андрия
90' Желтая карточка
Ингасон Сверрир
90' Желтая карточка
Александропулос Сотириос
90'+7
91
Бриньоли
Альберто
3
Хуанкар
5
Шенквельд
Барт
4
Велес
Фран
27
Котсирас
Яннис
19
Вильяфаньес
Лукас
50
Гачинович
Мийат
17
Перес
Рубен
34
Паласиос
Себастьян
7
Иоаннидис
Фотис
22
Канталапьерда
Аитор
31
Пасхалакис
Александрос
23
Састре
Хуан
5
Варела
Фернанду
4
Ингасон
Сверрир
47
Акпом
Чуба
27
Куртич
Ясмин
51
Циггарас
Теохарис
11
Лео
Родригес
7
Эль-Каддури
Омар
20
Виейринья
14
Живкович
Андрия
Панатинаикос
4-3-3
ПАОК
4-2-3-1

История личных встреч

Панатинаикос
ПАОК

28 матчей

85.7%
14.3%
24 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.6%
46.4%
15 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

67.9%
25%
7.1%
19 побед 7 ничьих 0 побед

25 матчей

20%
80%
0 побед 5 ничьих 20 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

32%
68%
0 побед 8 ничьих 19 побед

53 матча

45.3%
17%
37.7%
24 победы 9 ничьих 20 побед

Первый тайм

28.3%
52.8%
18.9%
15 побед 28 ничьих 10 побед

Второй тайм

35.8%
28.3%
35.9%
19 побед 15 ничьих 19 побед

История матчей

С
2:1
С
1:3
С
0:0
С
3:0
С
2:1
С
2:1
ТМС
0:1
С
0:0
С
0:0
К
0:1
К
2:0
С
2:0
С
2:2
С
0:2
С
2:0
С
0:3
С
4:0
С
2:3
К
4:0
К
2:0
С
3:0
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
2:2
С
3:1
С
2:0
С
0:1
С
4:3
С
4:3
С
1:2
С
1:0
С
1:1
КГ
1:4
С
2:1
С
2:1
С
2:0
С
2:0
С
2:0
С
1:0
С
0:2
С
1:3
С
1:0
С
2:1
С
0:1
С
1:0
С
2:1
С
2:1
С
4:1
С
0:1
С
3:0
С
0:0
С
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канталапьерда Аитор 2 0.67
Хуанкар 1 0.33
Паласиос Себастьян 0 0
Гачинович Мийат 0 0
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акпом Чуба 1 0.33
Живкович Андрия 1 0.33
Чолак Антонио-Мирко 1 0.33
Митрицэ Александру 0 0
Лео Родригес 0 0

Карточки

Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шенквельд Барт 1 0
Маурисио Жозе 1 0
Диудис Сократис 1 0
Паласиос Себастьян 1 0
Курбелис Димитрис 1 0
Бриньоли Альберто 1 0
Пуггурас Ахиллеас 1 0
Канталапьерда Аитор 1 0
Шарлия Звонимир 1 0
Александропулос Сотириос 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ингасон Сверрир 2 0
Креспо Хосе 1 0
Мург Томас 1 0
Лео Родригес 1 0
Соареш Филипе 1 0
Циггарас Теохарис 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - АЕК 1:1 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - АЕК 3:0
Панетоликос - Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис - Панатинаикос 0:3 Панатинаикос - Ламия 2:0 Анагенниси Кардица - Панатинаикос 0:1 ПАОК - Панатинаикос 2:1 ОФИ - Панатинаикос 3:2 Панатинаикос - Астерас 0:1 Ионикос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Анагенниси Кардица 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Волос - Панатинаикос 3:1 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 Волос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Атромитос 2:0 АЕК - Панатинаикос 1:0
ПАОК
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
АЕК - ПАОК 0:1 Гент - ПАОК 1:2 ПАОК - ПАС Янина 1:0 ПАОК - Гент 1:0
Ламия - ПАОК 0:2 АЕК - ПАОК 1:1 ПАОК - Ионикос 1:1 ПАОК - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - ПАОК 0:0 Митьюлланд - ПАОК 1:0 ПАОК - Атромитос 1:0 АЕК - ПАОК 1:2 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - ПАОК 0:2 ПАОК - Олимпиакос 1:1 Волос - ПАОК 0:4 ПАОК - АЕК 0:0 ПАОК - ОФИ 3:0 ПАОК - Панетоликос 2:0 ПАОК - Лариса 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 3 1 2 0 4 - 3 70
2. ПАОК 3 2 0 1 3 - 2 59
3. АЕК 3 0 2 1 2 - 3 48
4. Панатинаикос 3 1 2 0 3 - 2 47
5. Арис Салоники 3 0 2 1 1 - 2 47
6. ПАС Янина 3 0 2 1 1 - 2 42
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 2 1 1 0 3 - 2 69
2. ПАОК 1 1 0 0 1 - 0 56
3. Панатинаикос 2 1 1 0 3 - 2 46
4. Арис Салоники 2 0 2 0 0 - 0 2
5. ПАС Янина 1 0 1 0 1 - 1 1
6. АЕК 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 2 0 2 0 2 - 2 48
2. Арис Салоники 1 0 0 1 1 - 2 45
3. ПАС Янина 2 0 1 1 0 - 1 41
4. ПАОК 2 1 0 1 2 - 2 3
5. Панатинаикос 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Олимпиакос 1 0 1 0 1 - 1 1
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