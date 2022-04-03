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Греция: Суперлига: Чемпионская группа 2021-2022

2021-2022
Олимпиакос
1:0
Первый тайм: 30'

Стадион:
АЕК
0'
19' Желтая карточка
Камара Агибу
30'

Ход матча

19'
Камара Агибу
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 4
  • 42 Владение мячом, % 58
Лучшие коэффициенты
Олимпиакос
Ничья
АЕК
1.96
3.52
4.25
Все Коэффициенты
1
Вацлик
Томаш
27
Лала
Кенни
15
Папастатопулос
Сократис
66
Сиссе
Пап
Абу
45
Рябчук
Олег
6
М'Вила
Янн
4
Камара
Мохамед
III
19
Масурас
Гиоргос
20
Карвалью
Жоау
22
Камара
Агибу
11
Эль-Араби
Юссеф
23
Станкович
Цицан
12
Рота
Лазарос
24
Митоглу
Герасимос
21
Враньеш
Огнен
3
Мохаммади
Милад
4
Шимански
Дамиан
16
Крыховяк
Гжегож
9
Гарсия
Леви
7
Амрабат
Нордин
17
Цубер
Стивен
11
Араужо
Серхио
Олимпиакос
4-2-3-1
АЕК
4-2-3-1

История личных встреч

Олимпиакос
АЕК

26 матчей

88.5%
11.5%
23 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

65.4%
26.9%
7.7%
17 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.4%
19.2%
15.4%
17 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 9 побед

41 матч

56.1%
17.1%
26.8%
23 победы 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

41.5%
39%
19.5%
17 побед 16 ничьих 8 побед

Второй тайм

41.5%
36.6%
21.9%
17 побед 15 ничьих 9 побед

История матчей

С
1:0
С
2:3
С
2:0
С
1:5
С
3:0
С
1:1
К
0:1
С
3:0
С
1:2
С
0:0
С
2:0
С
4:1
С
1:1
К
2:1
С
1:2
К
0:0
С
3:2
К
0:1
К
1:2
С
1:0
С
3:0
К
1:2
С
1:0
С
4:0
К
1:1
КГ
1:1
С
3:0
С
0:4
С
2:0
С
1:1
С
6:0
С
1:0
С
2:1
С
2:1
С
1:2
С
1:2
К
4:4
С
0:1
С
2:0
С
4:0
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Араби Юссеф 2 (1) 0.67
Сиссе Пап Абу 1 0.33
Лала Кенни 0 0
Карвалью Жоау 0 0
АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амрабат Нордин 1 (1) 0.33

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манолас Костас 1 0
Лала Кенни 1 0
Бухалакис Андреас 1 0
Камара Агибу 1 0
АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амрабат Нордин 1 0
Симоэш Андре 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ПАС Янина - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Астерас 5:1
Олимпиакос - ОФИ 2:0 Олимпиакос - Аталанта 0:3 Волос - Олимпиакос 0:1 Аталанта - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЕК 1:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Ионикос - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - Олимпиакос 2:1 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Левадиакос 2:0 Олимпиакос - Ламия 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:3
АЕК
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
АЕК - ПАОК 0:1 Панатинаикос - АЕК 1:1 АЕК - Астерас 2:1 АЕК - ПАОК 1:1
Панатинаикос - АЕК 3:0 АЕК - ПАС Янина 2:0 Олимпиакос - АЕК 1:0 АЕК - ПАОК 1:2 АЕК - Аполлон Смирнис 3:0 Арис Салоники - АЕК 2:1 АЕК - Волос 1:2 Атромитос - АЕК 0:2 ПАОК - АЕК 0:0 АЕК - Панетоликос 1:2 Ламия - АЕК 0:2 Кифисия - АЕК 1:1 АЕК - ОФИ 1:2 Ионикос - АЕК 0:1 Астерас - АЕК 0:0 АЕК - Панатинаикос 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 1:0 3 2 1 0 4 - 2 72
2. ПАОК 0:2 3 2 0 1 2 - 2 59
3. АЕК 0:1 3 0 1 2 1 - 3 47
4. Панатинаикос 2:0 3 1 2 0 3 - 1 47
5. Арис Салоники 3 0 2 1 1 - 2 47
6. ПАС Янина 3 0 2 1 1 - 2 42
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 1:0 2 2 0 0 3 - 1 71
2. ПАОК 0:2 1 1 0 0 1 - 0 56
3. Панатинаикос 2:0 2 1 1 0 3 - 1 46
4. Арис Салоники 2 0 2 0 0 - 0 2
5. ПАС Янина 1 0 1 0 1 - 1 1
6. АЕК 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 0:1 2 0 1 1 1 - 2 47
2. Арис Салоники 1 0 0 1 1 - 2 45
3. ПАС Янина 2 0 1 1 0 - 1 41
4. ПАОК 0:2 2 1 0 1 1 - 2 3
5. Панатинаикос 2:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Олимпиакос 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
  • Первый тайм
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Карвалью Жоау бьет в цель!
  • Желтая карточка
    19'
    Aguibou Camara получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Олимпиакос
Ничья
АЕК
1.96
3.52
4.25
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Олимпиакос 1:0 АЕК онлайн

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