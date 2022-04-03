Греция: Суперлига: Чемпионская группа 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Караискакис
19' Желтая карточкаКамара Агибу
1:0
30' ГолКарвалью Жоау
1:1
43' ГолШимански Дамиан
74' Желтая карточкаШимански Дамиан
Ход матча
19'
30'
1:0
43'
74'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 5
-
5 Угловые 6
-
2 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 15
-
49 Владение мячом, % 51
27
Лала
Кенни
45
Рябчук
Олег
22
Камара
Агибу
12
Рота
Лазарос
17
Цубер
Стивен
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Камара АгибуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Кане МамадуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Цубер СтивенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Sokratis Ofrydopoulos
История личных встреч
Олимпиакос
АЕК
26 матчей
88.5%
11.5%
23 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
65.4%
26.9%
7.7%
17 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.4%
19.2%
15.4%
17 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 9 побед
41 матч
56.1%
17.1%
26.8%
23 победы 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
41.5%
39%
19.5%
17 побед 16 ничьих 8 побед
Второй тайм
41.5%
36.6%
21.9%
17 побед 15 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Араби Юссеф
|2 (1)
|0.67
|Карвалью Жоау
|1
|0.33
|Сиссе Пап Абу
|1
|0.33
|Лала Кенни
|0
|0
|Масурас Гиоргос
|0
|0
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амрабат Нордин
|1 (1)
|0.33
|Шимански Дамиан
|1
|0.33
Карточки
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манолас Костас
|1
|0
|Лала Кенни
|1
|0
|Бухалакис Андреас
|1
|0
|Камара Агибу
|1
|0
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амрабат Нордин
|1
|0
|Симоэш Андре
|1
|0
|Шимански Дамиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ПАС Янина - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Астерас 5:1
Олимпиакос - ОФИ 2:0 Олимпиакос - Аталанта 0:3 Волос - Олимпиакос 0:1 Аталанта - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЕК 1:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Ионикос - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - Олимпиакос 2:1 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Левадиакос 2:0 Олимпиакос - Ламия 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:3
АЕК
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
АЕК - ПАОК 0:1 Панатинаикос - АЕК 1:1 АЕК - Астерас 2:1 АЕК - ПАОК 1:1
Панатинаикос - АЕК 3:0 АЕК - ПАС Янина 2:0 Олимпиакос - АЕК 1:0 АЕК - ПАОК 1:2 АЕК - Аполлон Смирнис 3:0 Арис Салоники - АЕК 2:1 АЕК - Волос 1:2 Атромитос - АЕК 0:2 ПАОК - АЕК 0:0 АЕК - Панетоликос 1:2 Ламия - АЕК 0:2 Кифисия - АЕК 1:1 АЕК - ОФИ 1:2 Ионикос - АЕК 0:1 Астерас - АЕК 0:0 АЕК - Панатинаикос 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|70
|2.
|ПАОК
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|59
|3.
|АЕК
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|48
|4.
|Панатинаикос
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|47
|5.
|Арис Салоники
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|47
|6.
|ПАС Янина
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|42
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|69
|2.
|ПАОК
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|56
|3.
|Панатинаикос
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|46
|4.
|Арис Салоники
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|5.
|ПАС Янина
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|АЕК
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|48
|2.
|Арис Салоники
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|45
|3.
|ПАС Янина
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|41
|4.
|ПАОК
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|5.
|Панатинаикос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Олимпиакос
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1